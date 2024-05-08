НАСА рассказало об изменении даты первого полёта космического корабля Starliner

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НАСА рассказало об изменении даты первого полёта космического корабля Starliner

Первый полет в космос космического корабля Starliner с экипажем вновь откладывается. Об этом сообщило американское космическое агентство НАСА.

Ранее полет космического корабля был запланирован на 6 мая. Но затем пуск был отменен из-за возникших проблем с клапаном регулирования давления в баке с жидким кислородом второй ступени ракеты Atlas V. После этого специалисты провели аудит технического состояния и установили, что клапан необходимо менять.

В связи с данными техническими обстоятельствами срок полета корабля Starliner был перенесен на 10 мая, а теперь переносится на 17 мая. Но и эта дата может быть не такой точной, поскольку в сообщении агентства речь идет лишь о том, что полет состоится «не ранее 17 мая». Зная американскую бюрократию, можно утверждать, что дата полета вероятно изменится и он состоится позже 17 мая.

Корабль совершит свой первый полет с двумя астронавтами НАСА на борту. Экипаж корабля составляют Бутч Уилмор и Сунита Уильямс. Сам полет продлится восемь суток, а если все завершится удачно, то корабль сможет использоваться для регулярных полетов к Международной космической станции американских и иностранных экипажей.

Полеты корабля без экипажа проходили 20 декабря 2019 года и 19 мая 2022 года. В первом случае стыковка корабля с МКС была отменена, во втором случае корабль Starliner без экипажа смог успешно пристыковаться к космической станции, то есть задачу полета выполнил без определенных нареканий.
9 комментариев
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    -8
    Сегодня, 10:30
    Ещё расскажите нам как вы на Луну летали сорок раз подряд.
    1. Кронос Звание
      Кронос
      +1
      Сегодня, 12:28
      Давно рассказали и показали несмотря на вопли нелитальщиков.
    2. Region-25.rus Звание
      Region-25.rus
      0
      Сегодня, 13:16
      Ещё расскажите нам как вы на Луну летали сорок раз подряд.
      ну да ну да! А еще Земля плоская! fool laughing
  2. km-21 Звание
    km-21
    +1
    Сегодня, 10:37
    Следует признать, что американцы опережают российскую космонавтику с большим отрывом. Такая ситуация абсолютно недопустима, поскольку освоение космоса крайне необходимо для безопасности страны. Поэтому Россия должна напрячься и постараться выровнять ситуацию. Пускай даже за счет сокращения финансирования каких-нибудь менее значительных статей бюджета и ужесточения режима управления экономикой и промышленностью. В противном случае отставание очень скоро станет критическим и обернется очень большими проблемами для нас.
    1. Mедвежонок Звание
      Mедвежонок
      0
      Сегодня, 11:01
      Америка как Америка. Я думаю, что Китай в любом случае будет лидером в этой гонке. Давайте дадим им 20 лет и посмотрим, чего они добьются. Интересно, кто полетит на Марс первым? soldier
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +2
        Сегодня, 11:22
        Как бы они УЖЕ там. Пока что в беспилотном варианте......
    2. Кмон Звание
      Кмон
      +1
      Сегодня, 11:57
      Отставание уже критическое. Шансы догнать нулевые, особенно с учетом расходов на СВО. Остается только сидеть и наблюдать за соревнованием США с Китаем.
  3. Stoler Звание
    Stoler
    -3
    Сегодня, 11:23
    Ой какая новость та! Запуск ГОТОВОГО корабля откладывается!!!Че прыгаем то??Starliner полетит ОН УЖЕ НА СТАРТЕ!!!!!!!!!!!!!!! request Хочется спросить- А НА СКОЛЬКО ЗАПУСК НАШЕГО "ОРЛА" ОТКЛАДЫВАЕТСЯ????АСЬ????? ХОТЯ МУЛЬТИПЛИКАТОРЫ ЕГО УЖЕ ТЫЩУ РАЗ ЗАПУСКАЛИ!!! request
    1. Mедвежонок Звание
      Mедвежонок
      +5
      Сегодня, 11:30
      В следующий раз используйте буквы большего размера. У меня плохое зрение, я не вижу мелких шрифтов. bully