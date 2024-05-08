НАСА рассказало об изменении даты первого полёта космического корабля Starliner

Первый полет в космос космического корабля Starliner с экипажем вновь откладывается. Об этом сообщило американское космическое агентство НАСА.Ранее полет космического корабля был запланирован на 6 мая. Но затем пуск был отменен из-за возникших проблем с клапаном регулирования давления в баке с жидким кислородом второй ступени ракеты Atlas V. После этого специалисты провели аудит технического состояния и установили, что клапан необходимо менять.В связи с данными техническими обстоятельствами срок полета корабля Starliner был перенесен на 10 мая, а теперь переносится на 17 мая. Но и эта дата может быть не такой точной, поскольку в сообщении агентства речь идет лишь о том, что полет состоится «не ранее 17 мая». Зная американскую бюрократию, можно утверждать, что дата полета вероятно изменится и он состоится позже 17 мая.Корабль совершит свой первый полет с двумя астронавтами НАСА на борту. Экипаж корабля составляют Бутч Уилмор и Сунита Уильямс. Сам полет продлится восемь суток, а если все завершится удачно, то корабль сможет использоваться для регулярных полетов к Международной космической станции американских и иностранных экипажей.Полеты корабля без экипажа проходили 20 декабря 2019 года и 19 мая 2022 года. В первом случае стыковка корабля с МКС была отменена, во втором случае корабль Starliner без экипажа смог успешно пристыковаться к космической станции, то есть задачу полета выполнил без определенных нареканий.

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