Американский миллиардер Дэвид Сакс об идее послать западные войска на Украину: Это будет Третья мировая война
Огромные средства, выделяемые Западом на помощь Украине, и поток оружия в эту страну, а также антироссийские санкции уже некоторым западным политикам и военным кажутся недостаточными.
Теперь всё чаще можно услышать разговоры об отправке на Украину войск западных стран. Особенно эта тема стала муссироваться в СМИ после того, как в конце февраля об этом сказал президент Франции Эммануэль Макрон. А в начале мая он вновь поднял эту тему, назвав даже условия, при которых войска НАТО могли бы оказаться на Украине.
Позднее идею Макрона поддержал американский конгрессмен Хаким Джеффрис, заявивший, что США не могут позволить Украине «пасть», и, если это произойдет, вполне вероятно, что придется прибегнуть к военному вмешательству.
Американский миллиардер Дэвид Сакс призвал западных политиков одуматься и перестать высказывать подобные идеи, чреватые началом Третьей мировой войны.
- написал Сакс на своей странице в сети X (бывший Twitter – заблокирован в РФ).
Напомним, что в понедельник глава пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер заявил, что США не намерены отправлять войска на Украину.
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