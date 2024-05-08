Американский миллиардер Дэвид Сакс об идее послать западные войска на Украину: Это будет Третья мировая война

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Американский миллиардер Дэвид Сакс об идее послать западные войска на Украину: Это будет Третья мировая война

Огромные средства, выделяемые Западом на помощь Украине, и поток оружия в эту страну, а также антироссийские санкции уже некоторым западным политикам и военным кажутся недостаточными.

Теперь всё чаще можно услышать разговоры об отправке на Украину войск западных стран. Особенно эта тема стала муссироваться в СМИ после того, как в конце февраля об этом сказал президент Франции Эммануэль Макрон. А в начале мая он вновь поднял эту тему, назвав даже условия, при которых войска НАТО могли бы оказаться на Украине.



Позднее идею Макрона поддержал американский конгрессмен Хаким Джеффрис, заявивший, что США не могут позволить Украине «пасть», и, если это произойдет, вполне вероятно, что придется прибегнуть к военному вмешательству.

Американский миллиардер Дэвид Сакс призвал западных политиков одуматься и перестать высказывать подобные идеи, чреватые началом Третьей мировой войны.

Сколько бы раз они ни повторяли эту идею, мы не можем допустить, чтобы она стала нормой. Это будет Третья мировая война

- написал Сакс на своей странице в сети X (бывший Twitter – заблокирован в РФ).

Напомним, что в понедельник глава пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер заявил, что США не намерены отправлять войска на Украину.
10 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 11:08
    «Дэвид Сакс призвал западных политиков одуматься» —

    — Чтобы одуматься,надо задуматься ...
    (О последствиях)
    1. krot Звание
      krot
      0
      Сегодня, 12:03
      Это будет Третья мировая война

      Начало войны именно так и выглядит..
  2. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 11:13
    Сколько бы раз они ни повторяли эту идею, мы не можем допустить, чтобы она стала нормой. Это будет Третья мировая война
    Иногда миллиардеры оказываются более умнее и практичнее отмороженных политиков и военных во внешней политике. Они реально смотрят на вещи отбросив идеологические завороты, им действительно хочется жить и есть, что терять.
    1. Иезекиль 25-17 Звание
      Иезекиль 25-17
      +1
      Сегодня, 11:21
      Политики много говорят и не по делу, а вот когда надо делать; ныряют под корягу.
  3. 75Сергей Звание
    75Сергей
    0
    Сегодня, 11:15
    Ну хотьтктото думать там стал, если им не жалко жизни украинцев, то хоть пусть пожалеют свои деньги, ведь после Ядреного апокалипсиса они нафиг никому будут нужны.
  4. opuonmed Звание
    opuonmed
    +1
    Сегодня, 11:22
    Сколько бы раз они ни повторяли эту идею, мы не можем допустить, чтобы она стала нормой. Это будет Третья мировая война

    Сперва они попробуют вести войска маленькой страны, если РФ не уничтожит их ядерными ударами, они потом придут все. наверное не точно
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 11:41
    Американский миллиардер Дэвид Сакс об идее послать западные войска на Украину: Это будет Третья мировая война
    . У этого, кроме хотелок, здравый смысл имеется...
    Простой, ведь, вопрос... зачем иметь почти все, если этим не придётся воспользоваться?
  6. Sancho_SP Звание
    Sancho_SP
    0
    Сегодня, 11:46
    Что, уже идет??!! Ах, идиот…) (с)
  7. vet Звание
    vet
    +3
    Сегодня, 11:51
    Проблема в том, что никто на Западе сейчас не боится Путина, которого там, похоже, откровенно считают слабаком и трусом. Ким Чен Иру достаточно было погрозить американцам применением ядерного оружия, которое у него то ли есть, то ли нет, и которое до Штатов то ли долетит, то ли нет, чтобы все сразу забыли об угрозах, которые стали было предъявлять Северной Корее. А Путин терпит оплеуху за оплеухой - начиная с несусветного позора участия в Олимпийских играх без гимна и флага, и заканчивая фактическим объявлением его самого международным преступником, из-за чего "галерный раб" стал невыездным. Бесконечно рисует "красные линии" над которыми все откровенно смеются и буквально вытирают о них ноги. К тому же на Западе понимают зависимость Путина от либералов и олигархов, которые просто не позволят ему нанести удары по местам проживанию их жен, детей и любовниц.
  8. Олег Апушкин Звание
    Олег Апушкин
    0
    Сегодня, 13:03
    К чертям войну, перекрыть продажу полосатым нефти и газа. Будет революция, да здравствует республика Америка!