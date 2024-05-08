Зенитный танк Kugelblitz – «Шаровая молния» вермахта
В 1944 году на базе Panzer IV стали появляться разнообразные зенитные самоходные установки. Несмотря на то, что все эти ЗСУ отвечали требованиям вермахта, они обладали различными существенными недостатками, касающимися, в первую очередь, защиты экипажа, плотности и мощности огня.
Разработкой и производством очередной ЗСУ занимались компании Rheinmetall и Daimler-Benz. За основу был взят уже привычный Panzer IV, который к 1944 году стал рекордсменом по объемам производства и самым массовым немецким танком в ходе войны.
Новые машины именовали Flakpanzer IV. Броневая защита орудия была изготовлена в виде шара, к котором размещены две 30-мм авиационные пушки МК-103 с ленточным питанием. Также этот Flakpanzer именовался Kugelblitz (шаровая молния). Изначально в новую ЗСУ рассчитывали установить рейнметалловскую башню, которую разработали, чтобы устанавливать на подводных лодках 21 серии. Однако, весной 1944 эксперименты с новой башней шли не слишком удачно, вследствие чего к идее охладели все, кроме генерала Хайнца Гудериана, который отчетливо понимал, в каком положении находится немецкая авиация и что от атак штурмовиков его танковые дивизии вынуждены защищаться сами.
В итоге, уже в декабре 1944 года был представлен макет нового зенитного танка. Общая архитектура изделия оставалась прежней с шарообразной башней, способной поворачиваться вокруг своей оси. Для управления системой наведения предполагалось применять ручные приводы. По некоторым данным, также предусматривалась гидравлика.
Из-за сложностей с производством всего удалось выпустить от трех до пяти таких ЗСУ и несколько отдельных башен. Достоверно известно, что "шаровые молнии" участвовали в боях за Берлин в составе дополнительного дивизиона ПВО.
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