Зенитный танк Kugelblitz – «Шаровая молния» вермахта

1
Зенитный танк Kugelblitz – «Шаровая молния» вермахта

В 1944 году на базе Panzer IV стали появляться разнообразные зенитные самоходные установки. Несмотря на то, что все эти ЗСУ отвечали требованиям вермахта, они обладали различными существенными недостатками, касающимися, в первую очередь, защиты экипажа, плотности и мощности огня.

Разработкой и производством очередной ЗСУ занимались компании Rheinmetall и Daimler-Benz. За основу был взят уже привычный Panzer IV, который к 1944 году стал рекордсменом по объемам производства и самым массовым немецким танком в ходе войны.



Новые машины именовали Flakpanzer IV. Броневая защита орудия была изготовлена в виде шара, к котором размещены две 30-мм авиационные пушки МК-103 с ленточным питанием. Также этот Flakpanzer именовался Kugelblitz (шаровая молния). Изначально в новую ЗСУ рассчитывали установить рейнметалловскую башню, которую разработали, чтобы устанавливать на подводных лодках 21 серии. Однако, весной 1944 эксперименты с новой башней шли не слишком удачно, вследствие чего к идее охладели все, кроме генерала Хайнца Гудериана, который отчетливо понимал, в каком положении находится немецкая авиация и что от атак штурмовиков его танковые дивизии вынуждены защищаться сами.



В итоге, уже в декабре 1944 года был представлен макет нового зенитного танка. Общая архитектура изделия оставалась прежней с шарообразной башней, способной поворачиваться вокруг своей оси. Для управления системой наведения предполагалось применять ручные приводы. По некоторым данным, также предусматривалась гидравлика.



Из-за сложностей с производством всего удалось выпустить от трех до пяти таких ЗСУ и несколько отдельных башен. Достоверно известно, что "шаровые молнии" участвовали в боях за Берлин в составе дополнительного дивизиона ПВО.

1 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Виктор Ленинградец Звание
    Виктор Ленинградец
    0
    Сегодня, 11:29
    Всегда думал, что Г.Гудериан был нашим тайным агентом в тылу врага.
    Всюду топил за производство морально устаревшего Pz-IV и кунстштюк на его базе. Особенно по-глупому выглядит создание Flakpanzer IV Kugelblitz с этой закрытой башней, из которой никаких истребителей-бомбардировщиков или штурмовиков не видно, пока они тебя не поразили РС.
    Гораздо проще было перевооружить уже освоенные в производстве Wirbelwind установкой Flakvierling 103/38, смонтированной на том же лафете, что и 2 cm Flakvierling 38. А открытая рубка таких установок - не недостаток, а наоборот - на то время единственный способ своевременного обнаружения целей и управления огнём.