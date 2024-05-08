Показаны кадры участвующего в спецоперации российского танка – «дикобраза» с дополнительной защитой от дронов и мин
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Вооруженные силы Российской Федерации готовят наступление на вражеские позиции с использованием танков – «дикобразов», как СМИ называют танки, усиленные специальной защитой от ударов беспилотных летательных аппаратов и от действия мин противника. Выглядят такие танки, в первую очередь Т-72, достаточно устрашающе.
В интернете появились кадры такого танка. На них мы видим танки с эффективной противодроновой и противоминной защитой. Кстати, подобными системами защиты усиливают и боевые машины пехоты, в том числе БМП-1.
Смысл подобного усиления понятен – во-первых, такие танки и бронемашины защищены от ударов дронов противника с воздуха, а во-вторых, для них куда менее страшны минные поля, оборудованные вражескими формированиями. Такую технику проще использовать при проведении наступательных операций на линии обороны противника.
Поскольку сейчас ВС РФ проводят наступление на позиции ВСУ и показывают успех на целом ряде направлений, данная военная техника будет действительно бесценной при прорыве вражеских укреплений. На использование ВС РФ танков – «дикобразов» ранее обращали внимание и многие западные военные аналитики, которые писали о сильных сторонах подобной техники.
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