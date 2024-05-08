Показаны кадры участвующего в спецоперации российского танка – «дикобраза» с дополнительной защитой от дронов и мин

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Показаны кадры участвующего в спецоперации российского танка – «дикобраза» с дополнительной защитой от дронов и мин

Вооруженные силы Российской Федерации готовят наступление на вражеские позиции с использованием танков – «дикобразов», как СМИ называют танки, усиленные специальной защитой от ударов беспилотных летательных аппаратов и от действия мин противника. Выглядят такие танки, в первую очередь Т-72, достаточно устрашающе.

В интернете появились кадры такого танка. На них мы видим танки с эффективной противодроновой и противоминной защитой. Кстати, подобными системами защиты усиливают и боевые машины пехоты, в том числе БМП-1.

Смысл подобного усиления понятен – во-первых, такие танки и бронемашины защищены от ударов дронов противника с воздуха, а во-вторых, для них куда менее страшны минные поля, оборудованные вражескими формированиями. Такую технику проще использовать при проведении наступательных операций на линии обороны противника.




Поскольку сейчас ВС РФ проводят наступление на позиции ВСУ и показывают успех на целом ряде направлений, данная военная техника будет действительно бесценной при прорыве вражеских укреплений. На использование ВС РФ танков – «дикобразов» ранее обращали внимание и многие западные военные аналитики, которые писали о сильных сторонах подобной техники.

26 комментариев
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  1. Master2030 Звание
    Master2030
    +4
    Сегодня, 10:54
    Безумный Макс.
    Похож на штурмгешуц 40х прошлого века.
    Ceterum censeo Washingtago delendam esse
    1. Mедвежонок Звание
      Mедвежонок
      +4
      Сегодня, 11:04
      Это определенно больше напоминает мне Jagdpanther, чем StuG.
      1. Alexey RA Звание
        Alexey RA
        +2
        Сегодня, 11:16
        Цитата: Mедвежонок
        Это определенно больше напоминает мне Jagdpanther, чем StuG.

        Внешне - возможно. Но тактически - это именно StuG: штурмовая пушка прорыва и поддержки пехоты.
        1. Mедвежонок Звание
          Mедвежонок
          +2
          Сегодня, 11:23
          Да, я написал только про внешний вид. Остальное правильно.
  2. Бускан Звание
    Бускан
    +2
    Сегодня, 10:56
    Это временное решение. Большой минус в таком решении это плохая обзорность экипажа и ограниченная (сниженная) возможность поднятия пушки на большой градус.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 10:58
      А как экипажу быстро покинуть такой шушпанцер если всё-таки удастся его подбить??
      Не будет ли такая внешняя защита ограничивать возможности эвакуации экипажа?
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +2
        Сегодня, 11:03
        Nexcom hi, там с задней части дверь имеется.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +2
          Сегодня, 11:04
          Ааа, ну ладно если так. Ропот 55 hi
        2. BecmepH Звание
          BecmepH
          0
          Сегодня, 12:13
          Цитата: Ропот 55
          Nexcom hi, там с задней части дверь имеется.

          У танка сзади калитка? Да Вы Петросян))
          1. Олег Апушкин Звание
            Олег Апушкин
            0
            Сегодня, 12:50
            Возможно он еврей, у них есть задний проход в танке и не только.)
    2. Лешак Звание
      Лешак
      +2
      Сегодня, 11:06
      Это временное решение. Большой минус в таком решении это плохая обзорность экипажа и ограниченная (сниженная) возможность поднятия пушки на большой градус.
      hi Конечно это временное решение для узкоспециализированной задачи. С плохой обзорностью помогает справиться наличие "птичек", а поднятие орудия не столь важно в условиях применения - штурма и прокладывания пути в минных заграждениях (тут больше нужен горизонтальный доворот). А вот в случае, всё таки, поражения этого "дикобраза" экипажу эвакуироваться будет затруднительно.
    3. Enceladus Звание
      Enceladus
      +1
      Сегодня, 11:31
      Цитата: Бускан
      возможность поднятия пушки на большой градус.

      Дальность прямого выстрела вполне позволяет ее не ворочить по вертикали в текущих реалиях и дальностях... (вспомнить последний штурм с мотолыгами - там в сере от силы царь-мангал на 1,5км стрелял и то в самом начале.... при въезде в застройку - там кинжальные дальности были)
      Только разве что с крутого холма с горки request
  3. Бонифаций Звание
    Бонифаций
    +7
    Сегодня, 10:57
    Да, уж! Технологии, технологии, а при ведении реальных БД все возвращается к "доспехам рыцарей" средних веков, ибо "против лома нет приема ... если нет другого лома"
  4. S.K.Vichyakow Звание
    S.K.Vichyakow
    +1
    Сегодня, 11:02
    Тройная защита. Впечатляет.
  5. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    +2
    Сегодня, 11:02
    Да, глубокие таковые прорывы ушли в прошлое. Тактика использования танков вернулась в 1916г.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 11:05
      Скоро танки будут выглядеть как английские параллепипеды-сараи Марк 1.....
  6. Alien From Звание
    Alien From
    +1
    Сегодня, 11:08
    Только бы на пользу было! На вид так безумный Макс в фантазиях Сальвадора Дали)
  7. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +6
    Сегодня, 11:08
    Для проделывания проходов в минных полях когда противотанковые средства противника будут направлены именно против него не важен внешний вид - главное живучесть.
  8. Высота76 Звание
    Высота76
    +1
    Сегодня, 11:10
    Зато помню как раньше над аналогичными хохлоподелками смеялись
    1. BecmepH Звание
      BecmepH
      +2
      Сегодня, 12:19
      Цитата: Высота76
      Зато помню как раньше над аналогичными хохлоподелками смеялись

      Ну ка, ну ка напомните над какими поделками смеялись?
      То что они делают франкенштейнов-это от безысходности, а наш Царь-Мангал-это исходя из ситуации. Разница, всё таки, есть.
    2. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      +1
      Сегодня, 12:44
      Цитата: Высота76
      как раньше над аналогичными хохлоподелками смеялись

      Не было аналогичных хохлоподелок. Был танк «Навозец», но это совсем другая концепция.
  9. voyaka uh Звание
    voyaka uh
    +2
    Сегодня, 11:30
    Ударные дроны парализовали танковые силы с обеих сторон.
    И нет пока эффективного противодействия.
    Поэтому появляются всякие диковинки, напоминающие 1-ую Мировую.
  10. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 11:39
    Защитить по максимому штурмовую боевую еденицу... это понятно.
    Интересно, что и когда будет создано, выпускается серийно... что то подобное?
    Логика боевых действий вынуждает иметь, что то подобное уже сейчас.
    1. BecmepH Звание
      BecmepH
      +1
      Сегодня, 12:25
      Цитата: rocket757
      Защитить по максимому штурмовую боевую еденицу... это понятно.
      Интересно, что и когда будет создано, выпускается серийно... что то подобное?
      Логика боевых действий вынуждает иметь, что то подобное уже сейчас.

      А помните такое?
      «Случай, когда «Волнорез» спас уже не жизни, а технику, произошел с ТОС «Солнцепек». По какой-то причине, видимо, из-за неисправности, наши ребята покинули машину и оставили ее пустой на всю ночь. Наутро система РЭБ на «заглушенной» машине все равно смогла ее защитить. Где-то шесть часов «Солнцепек» стоял в чистом поле, противник потратил на него штук пять-шесть своих дронов и все равно не смог поразить»
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 12:28
        Способов защиты не один... лучше всего это все работает в едином, отлаженом комплексе.
        Очевидно, что максимально защищённые машины появятся, потому как они нужны на поле боя уже сейчас.
  11. Комментарий был удален.
  12. nik-mazur Звание
    nik-mazur
    0
    Сегодня, 12:51
    наступление на вражеские позиции с использованием танков – «дикобразов»

    Дверка в корме умилительная.
    А вообще, если бы не было люков сверху, то забронировать верхнюю часть было бы гораздо проще. Так что выход сзади может быть перспективным решением.