В ФРГ прекращено расследование утечки данных о возможности удара ракетами Taurus по Крымскому мосту

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В ФРГ прекращено расследование утечки данных о возможности удара ракетами Taurus по Крымскому мосту

Берлинская прокуратура закрыла дело в отношении инспектора Военно-воздушных сил Германии Инго Герхартца. Таким образом, в ФРГ прекращено расследование утечки данных о возможности удара крылатыми ракетами Taurus по Крымскому мосту с целью его уничтожения.

Об этом сообщает портал Business Insider.



Проводимое прокуратурой Берлина расследование было связано с утечкой записи разговора между офицерами бундесвера, в котором шла речь о применении крылатых ракет воздушного базирования Taurus для атак на Крымский мост.


Следователи заявили о прекращении разбирательства, так как отсутствуют веские причины для проведения следственных действий.

Отсутствует первоначальное подозрение

- сообщили представители следственных органов.

Кроме того, в поступках Герхартца не было какого-либо злого умысла.

Любая небрежность может иметь отношение к дисциплинарным мерам, но не наказывается как халатность

- прокомментировали журналистам свое решение в берлинской прокуратуре.

О наличии доказательств участия немецких военнослужащих в подготовке ударов ВСУ по Крымскому мосту сообщила 1 марта главный редактор агентства RT Маргарита Симоньян. Записанный разговор офицеров Вооруженных сил Германии состоялся 19 февраля. В нем, помимо Герхартца, принимали участие еще трое высокопоставленных военных. Это два сотрудника космического командования бундесвера и глава отдела операций и учений ВВС Германии.
16 комментариев
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  1. 75Сергей Звание
    75Сергей
    0
    Сегодня, 11:13
    Похоже наша разведка сработала четко!
    1. Mitos Звание
      Mitos
      0
      Сегодня, 12:21
      «Отсутствует первоначальное подозрение» —

      Дело шито белыми нитками господин начальник... подозрения не было, а дело есть.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 11:14
    «Отсутствует первоначальное подозрение» —

    — Потом заподозрили,но было уже поздно ...
    1. НИКНН Звание
      НИКНН
      +1
      Сегодня, 12:50
      Меня другое прямо за душу тронуло, чуть не прослезился.
      Кроме того, в поступках Герхартца не было какого-либо злого умысла.
      Да какой злой умысел, не Тауэрский же мост обсуждался, а крымский, тут одна доброта потоками льется
  3. Лешак Звание
    Лешак
    +2
    Сегодня, 11:15
    Всё таки убеждаюсь, что эта утечка была кому то нужна и именно с той стороны. what
  4. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +1
    Сегодня, 11:15
    А чего, собственно, расследовать? Классика жанра - расследовали-расследовали, вышли на себя и не знаем, что дальше делать. А потому - в архив.

    Правда, если "следователям" совсем уж нечем заняться будет, то, чтобы как-то оправдать свою зарплату, можно, как обычно, "русский след" поискать...
  5. свой1970 Звание
    свой1970
    0
    Сегодня, 11:18
    Ну вообще-то беседы на таком уровне о нанесении ударов по кому бы то ни было и слив этих разговоров - это как минимум нарушение секретности. И должно было повлечь разбирательство именно по этому поводу.
    1. dauria Звание
      dauria
      0
      Сегодня, 11:43
      Да ладно . Как в анекдоте
      -Замполит , о чём в курилке болтают ?
      -о бабах, командир
      - а сейчас о чём ?
      - о полётах , командир
      -вот сволочи, когда нажраться успели ?
      1. свой1970 Звание
        свой1970
        0
        Сегодня, 11:47
        Нет ну так то да. Но есть нюансы...
        "вот сволочи, когда нажраться успели ?"

        Но сам принцип трёпа и его фиксация- очень нехорошо для бундесвера
        1. dauria Звание
          dauria
          0
          Сегодня, 11:53
          Напишет объяснительную особисту . И будет разговор с женой , почему нет обещанного повышения и зачем их сослали из Берлина в задрипанную деревню Карл-Маркс-штадт .
          1. свой1970 Звание
            свой1970
            0
            Сегодня, 13:17
            Напишет объяснительную особисту . И будет разговор с женой , почему нет обещанного повышения и зачем их сослали из Берлина в задрипанную деревню Карл-Маркс-штадт .-
            Я ЗА всеми руками и ногами lol - ибо нефиг обсуждать удары по РФ. Это иногда для них дурно заканчивалось
  6. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 11:21
    Берлинская прокуратура закрыла дело... Отсутствует первоначальное подозрение
    Кто бы сомневался. Разговор об ударе по Крымскому мосту стал достоянием СМИ оказывается в результате простой небрежности. А то, что рассуждали об ударе по российской территории и сколько для этого потребуется немецких ракет, так это внутреннее дело Бундесвера. А почему бы нам не порассуждать об ударе по какому-нибудь знаковому немецкому мосту причем открыто? Какая у немцев будет на это реакция? В МУС побегут или сразу в ООН?
  7. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 11:28
    Кроме того, в поступках Герхартца не было какого-либо злого умысла
    Кроме как по пьяни разболтать государственные секреты. Но нам-то такие офицеры выгодны! wink
  8. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 11:44
    В ФРГ прекращено расследование утечки данных о возможности удара ракетами Taurus по Крымскому мосту
    . Чего не понятного?
    Милитаристский угар, реваншизм, в энном месте взыграло... так и до играются, до предела, а потом... да будет ли потом, фиг её знает?
  9. Уарабей Звание
    Уарабей
    0
    Сегодня, 12:30
    ""Любая небрежность может иметь отношение к дисциплинарным мерам, но не наказывается как халатность""

    Вообще-то, слова "небрежность" и "халатность", это слова синонимы. laughing
  10. evgen1221 Звание
    evgen1221
    0
    Сегодня, 13:26
    Во! Надо учится как с западом дела и суды вести. Провинится наш гражданин или фирма на западе-достаем статью и действуем абсолютно также=профит! А будут возникать, так прецидент был? был и был у вас, а что как вы поступили? а мы точно также! Притензии есть?