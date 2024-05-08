В ФРГ прекращено расследование утечки данных о возможности удара ракетами Taurus по Крымскому мосту

Отсутствует первоначальное подозрение

Любая небрежность может иметь отношение к дисциплинарным мерам, но не наказывается как халатность

Берлинская прокуратура закрыла дело в отношении инспектора Военно-воздушных сил Германии Инго Герхартца. Таким образом, в ФРГ прекращено расследование утечки данных о возможности удара крылатыми ракетами Taurus по Крымскому мосту с целью его уничтожения.Об этом сообщает портал Business Insider.Проводимое прокуратурой Берлина расследование было связано с утечкой записи разговора между офицерами бундесвера, в котором шла речь о применении крылатых ракет воздушного базирования Taurus для атак на Крымский мост.Следователи заявили о прекращении разбирательства, так как отсутствуют веские причины для проведения следственных действий.- сообщили представители следственных органов.Кроме того, в поступках Герхартца не было какого-либо злого умысла.- прокомментировали журналистам свое решение в берлинской прокуратуре.О наличии доказательств участия немецких военнослужащих в подготовке ударов ВСУ по Крымскому мосту сообщила 1 марта главный редактор агентства RT Маргарита Симоньян. Записанный разговор офицеров Вооруженных сил Германии состоялся 19 февраля. В нем, помимо Герхартца, принимали участие еще трое высокопоставленных военных. Это два сотрудника космического командования бундесвера и глава отдела операций и учений ВВС Германии.