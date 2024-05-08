ВМС и ВВС ФРГ и Франции будут направлены в Южно-Китайское море для участия в военных манёврах

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ВМС и ВВС ФРГ и Франции будут направлены в Южно-Китайское море для участия в военных манёврах

В Южно-Китайском море начнутся военные учения, организованные США. В них примут участие не только американские и японские корабли и авиация, но и военно-морские и военно-воздушные силы Франции и Германии. Об этом сообщает западная пресса.

Нет никаких сомнений, что данные маневры организованы «коллективным Западом» для демонстрации своих силовых возможностей Китаю и в меньшей степени России. Претензии Китая на контроль над Южно-Китайским морем давно известны и вызывают негативную реакцию руководства США.



Но в Азиатско-Тихоокеанском регионе у США не так много сильных союзников, способных реально помочь в случае противостояния с КНР – это Япония, Южная Корея и Тайвань. Поэтому Вашингтон привлек к учениям немецкие и французские ВВС и ВМС.

Появилась информация и о присоединении к учениям кораблей Италии, а также самолетов Испании. В регион будут направлены истребители Eurofighter Typhoon, самолеты-заправщики и транспортные самолеты. То есть, США привлекают европейские государства к потенциальному участию в конфликтах в совершенно другом регионе планеты, где у большинства европейских стран нет своих интересов.

Правительства европейских государств, соглашаясь на такую роль, в очередной раз подтверждают, что являются сателлитами США и уже не обладают никакой реальной политической самостоятельностью. Тем более, что Китай сейчас настроен на улучшение отношений с Европой, что не выгодно Вашингтону.
18 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +1
    Сегодня, 11:19
    Ну вооот, теперь перед Китаем своим авианосным лингамом трясти станут......
    Сначала тов. Ына пытались испугать им - не получилось.
    1. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 11:25
      Ну вооот, теперь перед Китаем своим авианосным лингамом трясти станут......
      Испугали бабу членом ©
    2. S.K.Vichyakow Звание
      S.K.Vichyakow
      0
      Сегодня, 11:47
      Одним ведь ссыкливо, как-всегда. Поэтому "подворотню" привлекают..
  2. Mедвежонок Звание
    Mедвежонок
    +1
    Сегодня, 11:19
    Германия и Япония снова вместе в море. Италия отсутствует для завершения набора. Они водрузят на мачту свастику и с японских кораблей раздастся громкий «банзай». Я думаю, мы возвращаемся в прошлое... recourse
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 11:19
    Явно у товарища Си визит удался во Францию.Договоры с Наполеоном ни что,самое главное договоры с французским бизнесом.Наполеон пришёл ,наполеон ушёл.
  4. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +1
    Сегодня, 11:19
    У французов тоже, как у инглизов, фантомные боли проснулись по утерянным в Юго-восточной Азии колониям?
    Главное - не чесать, а то до крови культю расковырять можно. Им врачи об этом не говорили?
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 11:19
    «ВМС и ВВС ФРГ и Франции будут направлены в Южно-Китайское море» —

    — Этим своих проблем не хватает ...
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 11:23
    Как думаете эскадра лохов пойдёт Суэцем?Вот теперь ннадо хуситам пару " Балов" поставить ,цель жирная есть зачто влупить.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 11:26
      Может хуситов срочно откомандировать куда надо и ракеток им подкинуть? what
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 11:28
        Дмитрий hi Зачем хуситам менять дислокацию,к ним сам зверь идёт под " тепловизор".
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +1
          Сегодня, 11:29
          Ну тогда ладно... Андрей hi

          зы Но ракет бы я им по-мощнее всё же подкинул....
  7. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 11:24
    ВМС и ВВС ФРГ и Франции будут направлены в Южно-Китайское море для участия в военных манёврах
    Мало украины, теперь появилось желание китайцев "подразнить"? Макрон явно обиделся на результат встречи с Си Цзиньпином, а Шольц вечно обиженный на тех на кого укажут американцы.
    1. Себастьян Аристархович Перейра Звание
      Себастьян Аристархович Перейра
      0
      Сегодня, 12:23
      Стать еще более униженной и опущенной ,чем сегодня, Европе похоже не удастся.
      Полная не субъектность , финансовая несамостоятельность и лакейская готовность бежать туда,куда посылают....
      Про прибалтийских вшей и гиену просто промолчу.
  8. владимир 290 Звание
    владимир 290
    0
    Сегодня, 11:29
    Что этим петухам и колбасникам все неймется. Везде лезут по первой команде своего "гегемона". Где Китай и где они. Вот и вспомнишь классиков марксизма-Ленинизма. Хотя эти маркс с энгельсом те еще фрукты были.
  9. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 11:38
    "....Претензии Китая на контроль над Южно-Китайским морем давно известны ..."

    Довольно интересная фраза.....по моему это у америкосов "претензии",а у китайцев "домашние"разборки с соседями...море то "Южно-Китайское"...
  10. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 11:45
    ВМС и ВВС ФРГ и Франции будут направлены в Южно-Китайское море для участия в военных манёврах
    Не грозит южному централ... а то, разное может случится.
  11. Сергей Колтаков Звание
    Сергей Колтаков
    0
    Сегодня, 11:45
    Доманиврируетесь, шутки по ходу заканчиваются, берегите зад❗❗❗
  12. Себастьян Аристархович Перейра Звание
    Себастьян Аристархович Перейра
    0
    Сегодня, 12:18
    Председатель Си ,прочитав эту новость после встречи с макароном и его гинекологиней, сразу подумал,что общаться в Европе Китаю не с кем да и незачем