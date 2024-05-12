Что думал Константин Крылов о национальной политике России, миграции и исламизации, и насколько его мысли актуальны сегодня

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Что думал Константин Крылов о национальной политике России, миграции и исламизации, и насколько его мысли актуальны сегодня

12 мая 2020 года в возрасте 52 лет в результате повторного кровоизлияния в мозг в подмосковной больнице скончался русский философ, писатель и публицист Константин Анатольевич Крылов. Его творчество было одним из наиболее ярких явлений интеллектуальной жизни России «нулевых».

Константин Крылов являлся одним из наиболее известных националистов в России. Его национализм, следует признать, несколько отличался от той мифологии, которым это слово овеяно – он предпочитал не бряцать славой былого величия, а выступал с позиции народа-жертвы, который был и до сих пор остаётся объектом многовекового систематического угнетения.



Он считал, что русские в России, по сути, лишены субъектности в рамках официального российского многонационального нарратива. По его мнению, путём агрессивной политики многонационализма и массового миграционного замещения русских азиатскими и другими народами происходит денационализация русского этноса. Само существование русских подвергается сомнению (лозунги в духе «русский – не национальность»).

Насколько идеи Константина Крылова актуальны сегодня? На этот вопрос постараемся дать ответ в данном материале, рассмотрев его взгляды по некоторым актуальным вопросам.

Константин Крылов о том, кто такие русские



Высказывания о том, что русский – это якобы «не национальность, а состояние души», достаточно распространены в общественном дискурсе уже достаточно давно, поскольку они вполне вписываются в проекцию «многонационального народа» РФ. Константин Крылов был противником подобных лозунгов.

Что же он понимал под русскими и русскостью?

Исходным пунктом этнологических рассуждений Крылова было, возможно, сомнительное с научной точки зрения утверждение о самоочевидности существования народов:

«Народы просто есть — как есть Альпы, старая липа за окном, планета Земля или белый камушек у дороги. Попробуй докажи, что он существует, дай ему определение, да ещё потом обоснуй, что это определение сущностное и он другим быть не может [2].»

Основное внимание Крылов уделял не вопросу о том, кем русские как народ являются, а опровержению основных русофобских ходов мысли, согласно которым русских либо нет вообще, либо в них можно записать кого угодно (что, как он подчёркивал, вполне тождественно первому). И это тот случай, когда он углублялся и в генно-биологические вопросы, но делал при этом очень чёткую оговорку:

«Кому-то может показаться, что я придаю слишком много значения «генам», тем самым сводя национальное к этническому. Разумеется, нет. Во-первых, этничность не сводится к ДНК. <...> Я лишь хочу сказать, что на расистские рассуждения – а разговоры о «финно-татарах» являются именно расистскими – удобно отвечать расистскими же аргументами, особенно если они имеются в наличии [2].»

По мнению К. Крылова, русские – это национальность и это, прежде всего, белые люди и славяне (хотя, как считал Крылов, «кровная» сторона русской идентичности является проблемной). С мнением о том, что «русские – это те, кто говорят на русском языке» Крылов был категорически не согласен и приводил следующие аргументы:

«Вот, есть, скажем, Абрам и Рустам. Абрам говорит на отличном русском, у него словарный запас больше, чем у любого русского. А Рустам говорит плохо, зато как рисует – прям Айвазовский, Репин какой-то, а уж вышивает гладью – любой русской мастерице в нос бросится. Значит, они русские, и даже лучше русские, чем какие-то там «сами русские»… Однако «русский Рустам» всегда остаётся ещё и кавказцем и включает эту опцию, когда хочет. А вот у русского отнимают последнее – ведь Рустам у нас получился «лучший русский [1].»

Действительно, вот недавно депутат Госдумы Султан Хамзаев предлагал признать русским народом «все национальные группы, проживающие в России». При этом сам он подчёркивал, что он «русский аварец». Мол, в Дагестане он аварец, в Москве – дагестанец, а за границей – русский. То есть он всё же имеет определённую национальную идентичность и подчёркивает её. При этом русским на исконно русских территориях, например в Смоленской области, он в таком праве, получается, отказывает. Русских, в его понимании, не существует, есть только «многонациональный народ».

То есть здесь идёт явственная путаница между понятием политической нации, наличием гражданства страны (россияне, граждане РФ) и национальности. К каким последствиям это ведёт? Об этом писал К. Крылов:

«Если играть в «определения», то можно подобрать такое определение, которое позволит считать «русским» кого угодно, включая негра преклонных годов, кое-как выучившим слово «здрасьте»… Сообщество, куда можно произвольно записать кого угодно, не является сообществом вообще, так как его состав можно в любой момент поменять на любой другой [1].»

Одна лишь «причастность к русской культуре», сама по себе, по мнению Крылова, также не может быть признаком русскости.

«Начнём с начала – то есть с темы «причастности к русской культуре». Что это такое? Может быть, это знание русской культуры – то есть владение русским языком, осведомлённость о событиях русской истории, хорошее понимание реалий и т. п.? В таком случае самым лучшим русским окажется какой-нибудь ЦРУшный аналитик из «русского отдела», жизнь положивший на разрушение России и уничтожение русского народа [1].»

Таким образом, Крылов считал русских национальностью, которая обладает определёнными признаками, и с этим сложно не согласиться. Русский, прежде всего, должен не только говорить на русском языке, знать русскую культуру и т. д., но и сам идентифицировать себя только как русского. Поскольку не бывает «русских тувинцев», есть российский тувинец, гражданин РФ, но он не может быть русским, поскольку идентифицирует себя прежде всего как тувинца.

Крылов о миграции и исламизации


Отрицание существования русских как национальности и борьба с русским национализмом сопровождается массовым завозом мигрантов и ползучей исламизацией России. Эту тему также неоднократно поднимал Константин Крылов.

Он отмечал, что борьба с любым проявлением русского национального сознания, как отмечал Крылов, «отчасти скопирована с послевоенной идеологии ФРГ, стоящей на признании «немецкой вины»», только немцев можно было обвинять в конкретных поступках, а русских – в лучшем случае в «преступных намерениях». По этой причине тех, кто выступает против миграции, часто обвиняют в «ксенофобии», «фашизме» и т. д.

Крылов опровергал миф о том, что российская экономика без мигрантов рухнет, отмечая, что огромное количество граждан России хотели бы занять места, на которых сейчас трудятся мигранты.

«Жители депрессивных российских регионов, в которых уровень жизни ужасающе низок, охотно работали бы в той же Москве на тех местах, на которых работают гастарбайтеры с Юга. Однако существующая система регистрации, вкупе с предпочтениями работодателей, тому препятствует. При этом задействование неиспользуемых трудовых ресурсов решило бы множество тяжелейших проблем, в том числе региональных» [3],

― отмечал Крылов в одном из интервью ещё в 2008 году.

Он подчёркивал, что одна из самых развитых стран, Япония, вообще не принимает мигрантов: японское законодательство делает их труд экономически невыгодным для работодателя. При этом уровень рождаемости в Японии очень низкий. Но это не мешает Японии оставаться третьей по значению экономикой мира и одной из самых политически стабильных государств.

Крылов отмечал, что уровень преступности в среде мигрантов всегда очень высок, и объяснял это следующим образом:

«Мигранты не делают никаких усилий для того, чтобы принять русскую культуру и нормы жизни. Им это не нужно, и они этого не хотят… Мигранты не чувствуют себя частью общества, в котором живут. Они не чувствуют ответственности за страну, в которую приехали на заработки, им безразлично её будущее. Они безразличны и к благополучию её жителей — ведь это не их благополучие. Они приехали сюда за деньгами – а криминальные промыслы очень выгодны. У мигрантов больше возможностей уйти от наказания, спрятаться, уехать к себе на родину, чем у местных жителей — поэтому они меньше боятся совершать преступления. Таким образом, у них гораздо меньше мотивов быть законопослушными – и гораздо больше оснований заняться чем-то незаконным [3].»

Кроме того, существующий мировой опыт показывает, что потомки мигрантов, даже усвоив язык и культуру принявшего их общества, не становятся его частью. Это делает их постоянными источниками напряжения в обществе, вечной проблемой, незаживающей язвой.

«Россия и без мигрантов – многонациональная страна. На нашей земле живут малые коренные народы, не имеющие собственной государственности. У них, как и у нас, нет другой родины, кроме России. Они нуждаются как в защите своей культурной самобытности, так и в интеграции в русское общество»,

― говорил Крылов.

Параллельно с массовой миграцией в Россию, в основном из стран Средней Азии и Закавказья, происходит исламизация страны, на что Константин Крылов также обращал внимание. Он отмечал, что власти, похоже, не просто этому не препятствуют, но даже заинтересованы в этом.

«Сейчас ислам пропагандируют по нескольким направлениям. Первое и основное – это демонстративное сверхпокровительство исламу и исламистам, бешеная реклама «как хорошо быть мусульманином» и т. п. Однако контакт с реальными носителями исламского мировоззрения вызывает неприятие, поэтому число русских, перешедших в ислам «напрямую», невелико, и в основном это женщины, впавшие в ту или иную зависимость от мужчины-мусульманина. Второе – это создание «исламской русской культуры», то есть ислама, не вызывающего у русских немедленного отторжения на культурном уровне»,

― писал Крылов.

Заключение


Помимо вышеуказанных вопросов, Константин Крылов также поднимал и другие, не менее актуальные – например, проблему демографии и абортов.

«Российская Федерация занимает первое место в мире по числу абортов, а также детской смертности, брошенных детей и много чего ещё. Это не то первенство, которым стоит гордиться. В историческом же разрезе Россия (точнее, бывшая Россия, то есть СССР) был первым в мире государством, узаконившим аборты. Это произошло в 1920 году. Причём аборт можно было делать фактически «просто по желанию женщины». Потом право стали ограничивать и с 1936 по 1955 аборты стали делать только по медицинским показаниям. Потом разрешили снова. Сейчас аборты входят в пакет ОМС – то есть делаются бесплатно и по желанию» [4],

— писал он в 2013 году.

Он также предлагал меры, с помощью которых можно уменьшить количество абортов

«Аборт должен стать менее доступен, не так, чтобы «совсем нельзя» или «только по постановлению Совета Федерации», а именно «несколько менее»… И не обязательно делать это через деньги, скажем, для замужних дам подтверждение согласия на аборт от мужа не помешало бы.»

Конечно, было в творчестве и публикациях Крылова и то, что могло вызвать неприятие (например, предельно мрачный взгляд на русскую историю, с которым нельзя согласиться), однако, подводя итоги, следует отметить, что многие вопросы, которые поднимал Константин Крылов, безусловно, актуальны и сегодня.

Использованная литература:
[1]. Крылов К.А. Кто такие русские? // Вопросы национализма. 2013. № 4 (16). С. 21.
[2]. Олег Неменский. Русский народ и Российское государство в политической мысли Константина Крылова» // Вопросы национализма. — январь 2021. — № 1 (31).
[3]. Крылов К. Миграция: простые ответы на трудные вопросы // Русский обозреватель. 2008.
[4]. Цитата по: Крылов К. А. Быть Русским. – М., Книжный мир, 2023.
29 комментариев
Информация
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 05:21
    — «Русские! Я сейчас обращаюсь ко всем русским, жителей Украины и Беларуси на Балканах тоже считают русскими.
    Посмотрите на нас и запомните – с вами сделают тоже самое, когда вы разобщитесь и дадите слабину.
    Запад – цепная бешеная собака вцепится вам в горло» ...
    (Слободан Милошевич)
    1. Гардамир Звание
      Гардамир
      +2
      Сегодня, 06:27
      Красивая цитата, только Запад сидит в Кремле.
      1. Ilya-spb Звание
        Ilya-spb
        0
        Сегодня, 07:59
        Я - русский. Это моя национальность. Я этим горжусь!

        И мне не нравится поддержка мигрантов и иноверцев властями.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 05:25
    — «Отец мой был чистокровный финн, мать - молдаванка, сам же я родился в Тифлисе, в армянской его части, но крещён в православие... Стало быть, я - природный русак!» ...
    Морской министр Российской империи (1860–1874) Николай Краббе
  3. nikolaevskiy78 Звание
    nikolaevskiy78
    0
    Сегодня, 05:56
    Было время, когда Павловский и Ко, потом Сурков пытались создать "управляемый правый дискурс". Типа левые поклонники Маркса управялемо налево, Ильина и Солженицина - управляемо направо. Ни то, ни другое что управляемо, что нет, не стало сообществами, продуцирующими реальные смыслы. Правые националисты и разные монархисты никогда не могли пояснить, что они хотят построить. "Мы русские - с нами Бог", это максимум и то в лучшем случае. В итоге все равно во всем правом дискурсе звучал хруст французской булки. Левые ушли не намного дальше, некоторые "марксисты" так и прямо уехали во Францию булку жевать.
  4. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    -3
    Сегодня, 06:07
    Я не читал статей Крылова,даже знал о нем так,вскользь.Но я уже писал о том что понятие РУССКИЙ-это то,что есть в душе.Можно ли считать "русскими",персонажей рванувших из страны?Даже в кавычках нельзя.А вот например-буряты на "тиграх",бьющие из пулемета укронечисть ,и есть те самые-РУССКИЕ
    1. Гардамир Звание
      Гардамир
      0
      Сегодня, 06:33
      каждому поколению своё. Одни всей страной рванули из СССР, другим промывали мозги. что Родина не важна, теперь этим же промывателям, нужны "патриоты" на фронт.
      А бурятов вы можете считать кем угодно, но будут говорить на бурятском и праздновать сагаалган.
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        0
        Сегодня, 07:47
        Ну и пусть говорят между собой.Но они ассимилированы,принимают "правила игры".Понимают,что и как.Это не таджики с азербайджанцами
    2. Stas157 Звание
      Stas157
      0
      Сегодня, 07:51
      Цитата: dmi.pris1

      Можно ли считать "русскими",персонажей рванувших из страны?Даже в кавычках нельзя.
      А вот например-буряты на "тиграх",бьющие из пулемета укронечисть ,и есть те самые-РУССКИЕ

      Тогда мы все буряты, те что остались в стране! Почему нет? Что вы имеете против бурятов?

      Крылов как раз развенчивал подобные мифы и занимался опровержением основных русофобских ходов мысли, согласно которым:
      . русских либо нет вообще, либо в них можно записать кого угодно (что, как он подчёркивал, вполне тождественно первому)

      . Если играть в «определения», то можно подобрать такое определение, которое позволит считать «русским» кого угодно, включая негра преклонных годов, кое-как выучившим слово «здрасьте»… Сообщество, куда можно произвольно записать кого угодно, не является сообществом вообще, так как его состав можно в любой момент поменять на любой другой
  5. Велизарий Звание
    Велизарий
    +1
    Сегодня, 06:13
    Вопрос конечно неоднозначный,но все же актуальность творчества К Крылова весьма сомнительна.
    Конечно спасибо ему за то,что боролся за интересы русского народа,против русофобии всех мастей. Был против замещения русских и против исламизации. Все это хорошо. Но вот с созидательной повесткой у него хуже. Архаичный примордиализм ( представление о национальности как чем-то изначально данном и вечном) а-ля 19 век, отказ от попытки сформулировать понятие русского народа, хаотическое смешивание разных сущностей и проблем- исламизация,миграция и русофобия. Странные "опровержения" представлений о русском народе как о явление культуры которые закончились определением через самоидентификацию,то есть через культуру. Традиционное восприятие русскости ( чаще всего не осознанное) было производным из понятий Родина-мать и Отечество . Народ — надличностная и «вечная» общность всех тех, кто считал себя детьми Родины-матери и Отца-государства.
    Защитнику русского народа Крылову это не известно ? Пусть попробует вставить сюда "аналитика ЦРУ".
    Далее-образ "народа-жертвы" хоть и лучше образа "народа-угнетателя" ,но не менее антиисторичен.
    В реальной жизни он хоть и намекал,что политика миграции,исламизации, и.т.д. идет от текущих властей ,но никаких даже попыток практически осмыслить вопрос борьбы с ними или попытки их трансформации не делал.
    И так можно пройтись по каждому вопросу-например миграция. Ведь белорусы сейчас тоже мигранты,их что тоже не пускать ? Если он мыслит границы исторической России в текущем виде,то получается -да, а если нет,то где ее границы ? Или идея заместить мигрантов жителя депрессивной глубинки-это как ? Ведь сейчас не социализм с полной занятостью,как же мы будем "задействовать неиспользуемые ресурсы" и потом он получается не против самой ситуации порожденной рыночной экономикой РФ при которой большая часть России вымирает,а несколько городов жиреет. Ну,и.т.д.,и.т.п.
  6. иван2022 Звание
    иван2022
    +4
    Сегодня, 06:21
    О слабом национальном самосознании русских и об аполитичности русских говорили и Столыпин и ещё ранее - - К. Аксаков.
    Вывод : то, что не развилось за сотни лет, вряд ли разовьется "вдруг" сегодня за небольшой срок.

    Если еврей или кавказец уже имеют по рождению немало от того, что они родились евреями или кавказцами, то русский ничего не имеет от того, что он родился русским. Это - неопровержимый факт.
    Значит русскому нет вообще никакого толка от искусственного привнесения идей национализма. Для русского это просто дурь, от которой русский все равно ничего кроме проблем не получит.

    Разумнее быть проводником идей интернационализма. И распространять их во всех народах естественно - на русском языке и в рамках русских традиций. Так и делалось в СССР. Ничего более разумного в нашей истории я не видел.
    1. Dart2027 Звание
      Dart2027
      0
      Сегодня, 06:32
      Цитата: иван2022
      Если еврей или кавказец уже имеют по рождению немало от того, что они родились евреями или кавказцами, то русский ничего не имеет от того, что он родился русским. Это - неопровержимый факт.

      Вот с этим и нужно бороться.
      1. иван2022 Звание
        иван2022
        +1
        Сегодня, 06:42
        Таки три десятка лет уже боремся!
        Бороться с этим начали в конце 80-х русские националисты Ельцин и Солженицын со своим лозунгом "хватит русским кормить республики".
        И ничего, кроме как в ответ придумать, что Ельцин-еврей, русский народ не смог. И эта идея, что - сильно помогла русским?

        Правильное решение - навести тогда порядок и обеспечить советскую законность в СССР--никому и в голову не пришло.
        1. Dart2027 Звание
          Dart2027
          0
          Сегодня, 06:46
          Цитата: иван2022
          Таки три десятка лет уже боремся!
          Бороться с этим начали в конце 80-х русские националисты Ельцин и Солженицын со своим лозунгом "хватит русским кормить республики".

          Ельцин и Солженицын русские националисты? А в том, что все республики хорошо жили за счет РСФСР и БССР это факт.
          1. Msi Звание
            Msi
            -1
            Сегодня, 07:17
            Ельцин
            чистейший националист.
            А в том, что все республики хорошо жили за счет РСФСР и БССР это факт

            Ага, опять. belay Хватит кормить окраины? fool а окраины в ответ. Мы кормим Москву. И бах...страны не стало.
          2. иван2022 Звание
            иван2022
            0
            Сегодня, 07:34
            Козыряние фактами без понимания их смысла к истине не приведет.

            Если "все республики СССР жили богаче РСФСР" (что, кстати - вранье), то это - - по законам СССР или это было допущенным преступлением против законов СССР?
            А что если навести порядок? А если добиться исполнения законов?.....

            Хе... хе.... вот ту-то и вылезает рыло крепостных холопов. Им не достаточно одних Законов, им нужен ещё Добрый Барин, который эти законы заставит работать....сами то не могут.. laughing . .. А тогда зачем законы?

            Пусть будет просто один Барин. Но уж чтоб добрый....
            Тогда давайте жить, как при крепостном праве в 17 веке, пусть будет "добрый православный русский Царь и помещики..."
            Сим молитву деет, Яфет власть имеет, ну Хам.... естественно работает. Лепота... По Сеньке и шапка!
    2. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 07:37
      Цитата: иван2022
      на русском языке и в рамках русских традиций. Так и делалось в СССР. Ничего более разумного в нашей истории я не видел.

      Я человек советский, но мне национальная политика царской России, более близка, когда не было национальных республик. Сделав приоритет национальных республик, вместо губерний, СССР уже при рождении вырыл себе могилу.
      1. Msi Звание
        Msi
        0
        Сегодня, 07:44
        СССР уже при рождении вырыл себе могилу

        СССР исправлял ошибки чужие. СССР собрал осколки империи. Страны уже не было. Прежде чем упрекать СССР в ошибках, надо понимать ту ситуацию какая была на тот момент в стране.
        1. carpenter Звание
          carpenter
          0
          Сегодня, 07:49
          Цитата: Msi
          Прежде чем упрекать СССР в ошибках, надо понимать ту ситуацию какая была на тот момент в стране.

          При создании СССР в руководстве партии и страны, было много троцкистов, которые имели ведущую роль при организации Союза.
          1. Msi Звание
            Msi
            0
            Сегодня, 07:51
            При создании СССР в руководстве партии и страны, было много троцкистов, которые имели ведущую роль при организации Союза

            Ага. И что? Где - то читал, что Сталин хотел упразднить национальные республики после войны. Как по мне неплохая идея.
    3. Леха с Андроида. Звание
      Леха с Андроида.
      0
      Сегодня, 07:39
      Разумнее быть проводником идей интернационализма.

      Идеи интернационализма русский народ в полной мере почувствовал в 90 годы на Кавказе и Средней Азии.
      Нет никакого интернационализма...не обманывайте людей пустыми лозунгами...есть баланс интересов разных народов на основе которого они и объединяются.
    4. MCmaximus Звание
      MCmaximus
      0
      Сегодня, 07:40
      Самое интресное, что самыми большими националистами всегда становятся не коренные люди. Националистами и в хорошем и в плохом смысле.
  7. Msi Звание
    Msi
    +1
    Сегодня, 06:59
    Я Русский. Мне повезло. Я родился Русским. По отцовской линии и по материнской я не знаю в роду других национальностей. Но поднимать вопрос национальный, измерять сейчас, в данный момент, кто "более русский", глупость огромная. Такие обсуждения сейчас абсолютно неактуальны. И могут помочь нашим врагам.
    Про аборты. Право на аборт это право женщины. И ей только решать. Не нашим чинушам так точно. Создавайте условия, чтобы люди рожали. Нашли выход запрет абортов. fool может жильё бесплатное давать за детей. Как в СССР. Это не решит вопрос конечно, но поможет стабилизировать ситуацию.
    1. MCmaximus Звание
      MCmaximus
      0
      Сегодня, 07:39
      Ничего в СССР никому не давали просто так. В очередь и жди.
      1. Msi Звание
        Msi
        0
        Сегодня, 07:41
        Ничего в СССР никому не давали просто так. В очередь и жди.

        Какой ужас... laughing я готов подождать, когда трёхкомнатную дадут мне? У меня двое детей, разнополых. yes
    2. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 07:47
      Цитата: Msi
      По отцовской линии и по материнской я не знаю в роду других национальностей.

      А мне не повезло, я на четверть поляк, на 10% тувинец.
      1. Msi Звание
        Msi
        0
        Сегодня, 07:49
        А мне не повезло, я на четверть поляк, на 10% тувинец.

        Бывает. Я не националист. Ничего против других национальностей не имею.
  8. parusnik Звание
    parusnik
    0
    Сегодня, 07:14
    Крылов,выступал за все "хорошее",против всего "плохого".Создание русского национального государства, демократические преобразования в России, независимость судов, защиту частной собственности на средства производства, децентрализацию государства по конституционным нормам, ограничение миграции в Россию, организацию гражданского общества.Этакое,модернизированное США,с русскими национальными особенностями.Почти все то,что предлагали "демократы",в конце 80-х,начале 90-х,его политические взгляды пересекались во многом с политической программой НТС.
  9. MCmaximus Звание
    MCmaximus
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    Сегодня, 07:37
    Что-то философами стали называть всяких философствующих. Это не философы, а просто писатели и т. п.
    Философия - это наука над науками. А тут что? Что хочу - то и пишу. Кант, Гегель - философы. Маркс, кстати, тоже. А Крыловы, Бердяевы, Ильины, Дугины и пр. и пр. и пр. - какие к чертям философы?