Президент Румынии пообещал Байдену обсудить передачу Украине ЗРК Patriot

12
Президент Румынии пообещал Байдену обсудить передачу Украине ЗРК Patriot

Власти Румынии планируют обсудить передачу украинской армии одной батареи ЗРК Patriot, которая при этом еще не совсем готова к использованию. Об этом заявил президент этой страны Йоханнис после встречи со своим американским коллегой в Вашингтоне.

Однако при этом, чтобы не остаться без ПВО, Бухарест рассчитывает получить от США что-то взамен. В 2017 году Румыния заключила контракт с США на поставку семи ЗРК Patriot на общую сумму в четыре миллиарда долларов, что стало крупнейшей сделкой по закупке ЗРК страной НАТО или Евросоюза. Поставки начались в 2020 году, и в настоящее время в строй введена одна батарея.

В ходе переговоров президенты Румынии и США подтвердили приверженность поддержке Украины, включая содействие поставкам украинского зерна на мировые рынки. Кроме того, Байден поблагодарил Йоханниса за размещение в Румынии американских военнослужащих.



Ранее сообщалось, что Испания уже передала Украине дополнительные ракеты к ЗРК Patriot, однако сами установки поставлять отказалась. По данным американского издания The New York Times, поставки Киеву систем ПВО могут совпасть с прибытием истребителей F-16. В настоящее время около 70 украинских военнослужащих приступили к шестинедельному обучению работе с ЗРК на одной из авиабаз в Восточной Германии.

Вероятнее всего, ограниченное количество ЗРК западного производства может быть поставлено Украине не ранее конца июня текущего года.
12 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 11:37
    «Президент Румынии пообещал Байдену обсудить передачу Украине ЗРК Patriot» —

    — "Одно слово - румын!" ...
    1. Себастьян Аристархович Перейра Звание
      Себастьян Аристархович Перейра
      +1
      Сегодня, 12:32
      "....Пентагон в понедельник, 13 декабря, подтвердил хищение топлива с авиабазы НАТО «Михаил Когэлничану», откуда взлетают самолеты-разведчики альянса, чтобы следить за Россией.Подобные действия румынской стороны продолжались в течение четырех лет, всего ущерб составил $2 млн.

      При этом министр обороны Румынии Василе Дынку обвинил в этом происшествии сами Соединенные Штаты.

      «Слушайте, это был пункт снабжения где-то за пределами военной базы США. Я бы назвал это небрежностью со стороны американцев — они недостаточно хорошо знакомы с нашей культурой», — сообщил глава румынского оборонного ведомства      ...."

      С Пэтриотом такая же хрень будет или колеса на месте ?!
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 11:47
    Собирают все, что можно, где найдут или отберут.
    Получится ли голом рубаха, это вопрос?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 11:49
      Скорее саван там получится......
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +2
        Сегодня, 11:52
        Весьма вероятный вариант...
        Вернее, мы в том не сомневаемся, а вот за бугром, кое кто питает какие то иллюзии.
        1. НИКНН Звание
          НИКНН
          +1
          Сегодня, 12:40
          Любые БД просчитываются, а на современном этапе легко и даже можно учесть и морально психологические качества бойцов. Полагаю на БД против России разумные не ставили много Ставка была на поражение России экономическими мерами , санкции , цены на энергоносители, ущемление в торговых, экспортных и импортных операциях, благо с СССР получилось. Но тут не сработало и более того щелкнуло в обратку. Теперь ни чего не остается как максимально нанести ущерб (уже не критический но ущерб) России единственным оставщимся способом разменой жизни украинцев на наших, для чего и собирают максимально возможное вооружение по миру. Я не затрагиваю экономическую выгоду от войны "хозяев" мира.
          А саван , да он неизбежно будет сшит из материала поставленного западом (импорт на украине всегда ценился, чего только кружевные трусики стоят). только саванов бы не только для украины а и для хозяев найти, а так как то не совсем справедливо.
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            +1
            Сегодня, 13:00
            Полагаю на БД против России разумные не ставили много Ставка была на поражение России экономическими мерами ,
            . Не тех слушали, историю забыли... это их проблемы.
            А так, наш народ умеет собраться с силами, а то и через силу и навалять, разгромить любого врага!
            Ставка на ... а на кого они могли ставить? На "пятую колонну", так у нас именно это бесполезно, не прикалывает, не привлекают наших людей забугорные "ценности"... привлечённые сбежали, почти все и никакого сожаления о том, в обществе нет.
            Олигархи.... так они, в основном, понимают, что именно здесь они фигуры, богаты, короли жизни, а за бугром они полное... в общем понятно.
            В общем, некоторый консенсус в обществе сформировался...
            Как по мне, не айс, но другого, пока, нет.
  3. Tagan Звание
    Tagan
    +1
    Сегодня, 11:49
    которая при этом еще не совсем готова к использованию

    Цыгане пока не весь цветмем скрутили.
  4. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 11:59
    Власти Румынии планируют обсудить передачу украинской армии одной батареи ЗРК Patriot
    Вот, что значит "разговор по душам" по американски - стоило поговорить и сразу готовы передать (обсудить это для посторонних) хотя батарея еще не совсем готова к использованию. А немцы все равно первыми успели подсуетится показывая свою готовность выполнить любое желание заокеанского хозяина.
    1. владимир 290 Звание
      владимир 290
      0
      Сегодня, 13:14
      Да все по честному: "жену отдай дяде, а сам иди к,,,,". Тем более что румынам эта батарея не бесплатно досталась.
  5. Enceladus Звание
    Enceladus
    0
    Сегодня, 12:07
    которая при этом еще не совсем готова к использованию

    Не в тему, но вспомнилось
  6. singless Звание
    singless
    0
    Сегодня, 13:18
    предлагаю дать ему погоняло . пособник фашизма.