Новое делопроизводство в отношении Коломойского на Украине: его подозревают в организации заказного убийства

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Новое делопроизводство в отношении Коломойского на Украине: его подозревают в организации заказного убийства

Украинский предприниматель-миллиардер Игорь Коломойский, который находится в СИЗО еще с сентября 2023 года, может быть обвинен по новым статьям.

Как сообщает украинская прокуратура, бизнесмена подозревают в организации заказного убийства. Речь идет о покушении в Феодосии в августе 2003 года на адвоката Сергея Карпенко, который был еще и директором одной из юридических компаний.



По данным следствия, Коломойский решил отомстить юристу за то, что тот не решил спор вокруг предприятия «ДнепрСпецСталь» (Запорожье) в пользу него.

Для претворения в жизнь своих планов олигарх, как считает следствие, нанял банду из нескольких человек. Преступники сильно избили Карпенко и нанесли ножевые ранения в жизненно важные органы. И хотя адвокат выжил благодаря своевременной медицинской помощи, очевидно, что целью бандитов было именно убийство Карпенко, считают в прокуратуре Украины.

Исполнителей заказного убийства тогда удалось задержать. И вот, по прошествии более двадцати лет, если верить следствию, установлена и личность заказчика.

В сентябре 2023 года суд отправил Коломойского под стражу по делу об отмывании денег. Со временем, вероятно, всплывут и другие преступные дела олигарха. Очевидно, что Игорь Коломойский, имевший в своё время огромное влияние на политическую и экономическую жизнь Украины, еще долго не выйдет из мест заключения.
8 комментариев
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  1. Роман_ Звание
    Роман_
    +3
    Сегодня, 12:56
    Уважаемые програмисты ВО сделайте функцию спустить новость в "унитаз", очень хочется некоторый бред не читая слить!
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 12:56
    «Новое делопроизводство в отношении Коломойского» —

    — "Спасибо,Вовка!" ...
  3. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +6
    Сегодня, 12:57
    еще долго не выйдет из мест заключения.
    По нему, за призыв убивать русских, петля плачет !
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 13:03
    Новое делопроизводство в отношении Коломойского на Украине: его подозревают в организации заказного убийства
    . С Бени хотят поиметь те, у кого на сладкую жизнь за бугром не хватает. Всё как и раньше... кто охраняет, судит, надзирает, тот и имеет тех, кого есть на что поиметь.
  5. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 13:04
    Новое делопроизводство в отношении Коломойского на Украине: его подозревают в организации заказного убийства

    Вышли они все их ворья...Все буржуи - бывшие воры (некоторые - убийцы)...
  6. Дилетант Звание
    Дилетант
    0
    Сегодня, 13:07
    Вор у вора дубинку украл
    (Народная мудрость)
  7. singless Звание
    singless
    0
    Сегодня, 13:10
    наверно не все деньги у него забрали. щас совсем голым оставят.
    1. seamen2 Звание
      seamen2
      0
      Сегодня, 13:31
      да нет, не все. Зе не вечно президентом будет. Беня оставит денежек на киллеров для него. Уж эти не отдаст. какой-нить счет в оффшоре ждет своего часа.