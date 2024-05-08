Новое делопроизводство в отношении Коломойского на Украине: его подозревают в организации заказного убийства
Украинский предприниматель-миллиардер Игорь Коломойский, который находится в СИЗО еще с сентября 2023 года, может быть обвинен по новым статьям.
Как сообщает украинская прокуратура, бизнесмена подозревают в организации заказного убийства. Речь идет о покушении в Феодосии в августе 2003 года на адвоката Сергея Карпенко, который был еще и директором одной из юридических компаний.
По данным следствия, Коломойский решил отомстить юристу за то, что тот не решил спор вокруг предприятия «ДнепрСпецСталь» (Запорожье) в пользу него.
Для претворения в жизнь своих планов олигарх, как считает следствие, нанял банду из нескольких человек. Преступники сильно избили Карпенко и нанесли ножевые ранения в жизненно важные органы. И хотя адвокат выжил благодаря своевременной медицинской помощи, очевидно, что целью бандитов было именно убийство Карпенко, считают в прокуратуре Украины.
Исполнителей заказного убийства тогда удалось задержать. И вот, по прошествии более двадцати лет, если верить следствию, установлена и личность заказчика.
В сентябре 2023 года суд отправил Коломойского под стражу по делу об отмывании денег. Со временем, вероятно, всплывут и другие преступные дела олигарха. Очевидно, что Игорь Коломойский, имевший в своё время огромное влияние на политическую и экономическую жизнь Украины, еще долго не выйдет из мест заключения.
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