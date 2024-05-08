Арабская пресса назвала события в секторе Газа худшими, чем бомбардировки Дрездена в 1945 году

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Арабская пресса назвала события в секторе Газа худшими, чем бомбардировки Дрездена в 1945 году

Пресса арабских стран сравнила военную операцию Израиля в секторе Газа с бомбардировками Дрездена в 1945 году. Об этом, в частности, пишет издание Arab News.

По утверждению издания, в секторе Газа сейчас хуже, чем в Дрездене в 1945 году. За шесть месяцев израильской военной операции в палестинском анклаве погибли 34 789 палестинцев. При этом Израиль совершенно не стесняется жестокости операции по отношению к мирному населению, чувствуя за собой поддержку США.



Аналогия с бомбардировками Дрездена нужна арабским изданиям для того, чтобы в Европе могли провести параллели с понятными европейцам событиями. Арабский мир надеется на то, что, по крайней мере, европейские страны не будут поддерживать Израиль в проведении военной операции в палестинском анклаве.

Отчасти это и так. Недавно бельгийское правительство анонсировало введение санкций против Израиля в связи с подготовкой последним военной операции в городе Рафах. В этом населенном пункте на юге сектора Газа находится огромное количество беженцев из более северных районов палестинского анклава.

Даже американская администрация заявляла о том, что в случае начала Израилем военной операции в Рафахе, там произойдет беспрецедентная гуманитарная катастрофа. Но израильские власти это мало заботит.
13 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 11:51
    «Пресса арабских стран сравнила военную операцию Израиля в секторе Газа с бомбардировками Дрездена в 1945 году» —

    — Про Дрезден немцы уже забыли,или ,по крайней мере,стараются забыть ...
    (Так же как японцы "забыли" кто бомбил Хиросиму и Нагасаки)
    1. КВУ-НСвД Звание
      КВУ-НСвД
      -2
      Сегодня, 12:18
      Про Дрезден немцы уже забыли,или ,по крайней мере,стараются забыть ...
      (Так же как японцы "забыли" кто

      А при чем здесь забывчивость немцев и японцев относительно темы заметки ? Минус мой
      1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
        Владимир Владимирович Воронцов
        0
        Сегодня, 12:22
        «Аналогия с бомбардировками Дрездена нужна арабским изданиям для того, чтобы в Европе могли провести параллели с понятными европейцам событиями» —
        — Плюс мой ...
        (Минусы не ставлю вообще)
  2. Wildcat Звание
    Wildcat
    -1
    Сегодня, 11:57
    Пресса арабских стран сравнила военную операцию Израиля в секторе Газа с бомбардировками Дрездена в 1945 году. Об этом, в частности, пишет издание Arab News.

    Уважаемой арабской прессе стоит понять, что как только арабы из СГ прекратят лазить через забор, вырезать деревни и брать там заложников - наступит мир.
    Даже сейчас в СГ есть заложники (в том числе россияне, что особенно возмутительно), даже сейчас из СГ не прекращаются обстрелы Израиля.
    1. AdAstra Звание
      AdAstra
      +3
      Сегодня, 12:10
      Какую вы однако непопулярную и даже крамольную, среди сообщества данного интернет-ресурса, мысль озвучили, ведь во всём виноваты исключительно (хотя, стоит признать, в некоторых случаях не поспоришь - да) лица еврейской национальности и только они. laughing hi
      1. Wildcat Звание
        Wildcat
        +3
        Сегодня, 12:18
        hi
        непопулярную и даже крамольную, среди сообщества данного интернет-ресурса, мысль озвучили

        "Бригады мучеников Военного Обозрения" - местные симпатизанты ХАМАСа - есть продукт в лучшем случае просмотра телевизора, в худшем - продукт ботоферм.
        После 90-х и позднего СССР все прекрасно знают, что делают с русскими "бородатые борцы за свободу".
        Так как у каждого есть знакомый врач/юрист/бизнесмен - еврей, а такого палестинца нет, то "Бригады мучеников Военного Обозрения" поддерживают ХАМАС с безопасного расстояния, скрывая этот печальный факт от окружающих (как кое-что, что только знакомому врачу и покажешь).
        1. AdAstra Звание
          AdAstra
          +3
          Сегодня, 12:53
          После 90-х и позднего СССР все прекрасно знают, что делают с русскими "бородатые борцы за свободу".
          Читая сайт складывается ощущение, что нет - не знают. hi
    2. Юрий_Я Звание
      Юрий_Я
      +4
      Сегодня, 12:15
      Главные , кто не хочет там мирно жить - это Израильтяне, то столицу а Иерусалим тащат, Нетаньяху всё полномочий не хватало, теперь бомбят без разбору, так что не получается с больной головы...
      1. Wildcat Звание
        Wildcat
        +3
        Сегодня, 12:25
        Ну не хотят евреи мирно освободить от себя территорию "от реки до моря", все хотят как-то договориться....

        Хотя мое мнение, что с "времен соглашений Осло" прошло достаточно времени, чтобы понять, что с арабами они не работают.

        И пора бы евреям обратить внимание на положительный опыт одной страны, которая тоже не стала терпеть поездок по окрестностям "бородатых борцов за свободу" и навела "конституционный порядок".
        Главное в этом деле - перестать врать себе и если "бородатые борцы за свободу" прячутся в туалете - там с ними "и того", как указывал Владимир-Красно-Солнышко.
  3. JÜRGEN WEGNER Звание
    JÜRGEN WEGNER
    +5
    Сегодня, 12:03
    Да, я себе даже представить не хочу, что будет с "избранными", когда падает "оплот" демократии !!!!

    Предполагаю - их будут рвать во всём мире.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 12:10
      Их уже "очень любят" везде. Шведы рекомендовали этим "избранным" особо не светить своим гражданством даже при нахождении в Швеции во избежание эксцессов.....
  4. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 12:23
    Арабская пресса не в курсе ,что бомбардировки Израилем Газы ,есть освобождение заложников ?
  5. С.З. Звание
    С.З.
    0
    Сегодня, 12:54
    Какие-то аналогии прослеживаются, количество жертв сопоставимо, удары неизберательные.

    Трагедия двух народов, нет простых способов решить эту жуткую проблему сосуществования. За десятилетия Израиль добился существенного прогресса в вопросе собственного выживания, однако все еще находится в опасности. Он действует очень жестко и жестоко.

    Не мне судить.