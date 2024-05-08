Арабская пресса назвала события в секторе Газа худшими, чем бомбардировки Дрездена в 1945 году

Пресса арабских стран сравнила военную операцию Израиля в секторе Газа с бомбардировками Дрездена в 1945 году. Об этом, в частности, пишет издание Arab News.По утверждению издания, в секторе Газа сейчас хуже, чем в Дрездене в 1945 году. За шесть месяцев израильской военной операции в палестинском анклаве погибли 34 789 палестинцев. При этом Израиль совершенно не стесняется жестокости операции по отношению к мирному населению, чувствуя за собой поддержку США.Аналогия с бомбардировками Дрездена нужна арабским изданиям для того, чтобы в Европе могли провести параллели с понятными европейцам событиями. Арабский мир надеется на то, что, по крайней мере, европейские страны не будут поддерживать Израиль в проведении военной операции в палестинском анклаве.Отчасти это и так. Недавно бельгийское правительство анонсировало введение санкций против Израиля в связи с подготовкой последним военной операции в городе Рафах. В этом населенном пункте на юге сектора Газа находится огромное количество беженцев из более северных районов палестинского анклава.Даже американская администрация заявляла о том, что в случае начала Израилем военной операции в Рафахе, там произойдет беспрецедентная гуманитарная катастрофа. Но израильские власти это мало заботит.

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