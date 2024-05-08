Уничтожен очередной Abrams: ВСУ на Очеретинском направлении вынуждены бросать в бой танки, ранее отведённые от передовой
Вчера, 7 мая, на Очеретинском направлении (ДНР) военнослужащие ВС РФ уничтожили очередной, уже девятый по счету, американский танк «Абрамс» из ранее переданных Киеву. При этом с начала текущей недели были подбиты три таких машины.
На фоне происходящего становится очевидным, что разрекламированная «неуязвимость» Abrams является лишь мифом. Американские танки на поле боя без проблем поражаются посредством БПЛА «Ланцет», а затем добиваются FPV-дронами.
Что характерно, первый ОБТ США был уничтожен в селе Бердычи в конце февраля, сразу после падения крупнейшего укрепрайона ВСУ на оккупированной части ДНР – города Авдеевки. Тогда ВСУ впервые ввели «Абрамсы» в бой в отчаянной попытке сдержать дальнейшее продвижение наших военных.
Ранее американские танки использовались войсками киевского режима в основном в качестве артиллерии. По мнению многих экспертов, Вашингтон на тот момент запрещал украинскому командованию бросать Abrams на фронт, опасаясь того, что танк постигнет судьба немецких «Леопардов» со всеми вытекающими последствиями для его репутации.
Впрочем, сейчас происходит именно то, чего опасались в США. При этом уничтожение сразу трех танков с начала недели на Очеретинском направлении говорит о том, что сил для сдерживания наступления ВС РФ у украинских войск уже практически не осталось и они отчаянно бросают в бой все имеющиеся ресурсы, чтобы не допустить прорыва фронта с дальнейшим выходом наших военных на Покровск, а оттуда на Константиновку и славянско-краматорскую агломерацию.
Ранее эти танки от передовой ВСУ отвели, однако теперь они снова в бою - по той простой причине, что сама линия фронта смещается при наступлении ВС РФ.
Информация