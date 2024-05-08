Уничтожен очередной Abrams: ВСУ на Очеретинском направлении вынуждены бросать в бой танки, ранее отведённые от передовой

11
Уничтожен очередной Abrams: ВСУ на Очеретинском направлении вынуждены бросать в бой танки, ранее отведённые от передовой

Вчера, 7 мая, на Очеретинском направлении (ДНР) военнослужащие ВС РФ уничтожили очередной, уже девятый по счету, американский танк «Абрамс» из ранее переданных Киеву. При этом с начала текущей недели были подбиты три таких машины.

На фоне происходящего становится очевидным, что разрекламированная «неуязвимость» Abrams является лишь мифом. Американские танки на поле боя без проблем поражаются посредством БПЛА «Ланцет», а затем добиваются FPV-дронами.



Что характерно, первый ОБТ США был уничтожен в селе Бердычи в конце февраля, сразу после падения крупнейшего укрепрайона ВСУ на оккупированной части ДНР – города Авдеевки. Тогда ВСУ впервые ввели «Абрамсы» в бой в отчаянной попытке сдержать дальнейшее продвижение наших военных.

Ранее американские танки использовались войсками киевского режима в основном в качестве артиллерии. По мнению многих экспертов, Вашингтон на тот момент запрещал украинскому командованию бросать Abrams на фронт, опасаясь того, что танк постигнет судьба немецких «Леопардов» со всеми вытекающими последствиями для его репутации.

Впрочем, сейчас происходит именно то, чего опасались в США. При этом уничтожение сразу трех танков с начала недели на Очеретинском направлении говорит о том, что сил для сдерживания наступления ВС РФ у украинских войск уже практически не осталось и они отчаянно бросают в бой все имеющиеся ресурсы, чтобы не допустить прорыва фронта с дальнейшим выходом наших военных на Покровск, а оттуда на Константиновку и славянско-краматорскую агломерацию.

Ранее эти танки от передовой ВСУ отвели, однако теперь они снова в бою - по той простой причине, что сама линия фронта смещается при наступлении ВС РФ.

11 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Комментарий был удален.
  2. Rage66 Звание
    Rage66
    +7
    Сегодня, 12:34
    "Десять негритят отправились обедать, Один поперхнулся, их осталось девять. Девять негритят, поев, клевали носом, Один не смог проснуться, их осталось восемь. Восемь негритят в Девон ушли потом, Один не возвратился, остались всемером. Семь негритят дрова рубили вместе, Зарубил один себя - и осталось шесть их. Шесть негритят пошли на пасеку гулять, Одного ужалил шмель, их осталось пять. Пять негритят судейство учинили, Засудили одного, осталось их четыре. Четыре негритенка пошли купаться в море, Один попался на приманку, их осталось трое. Трое негритят в зверинце оказались, Одного схватил медведь, и вдвоем остались. Двое негритят легли на солнцепеке, Один сгорел - и вот один, несчастный, одинокий. Последний негритенок поглядел устало, Он пошел повесился, и никого не стало."

    С Абрамсами будет очень похоже yes
    1. Enceladus Звание
      Enceladus
      0
      Сегодня, 12:39
      Только их 31.... негретят.... но они не в комплекте laughing
      Цитата: Rage66
      С Абрамсами будет очень похож

      Так что это их история, как рапорты на увольнение перед отправкой в 404 wassat
    2. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +2
      Сегодня, 13:02
      Цитата: Rage66
      Десять негритят отправились обедать

      интересно а как бы это все звучало, замени Вы негритенка на афроамериканенка?!
      1. владимир 290 Звание
        владимир 290
        0
        Сегодня, 13:24
        так тоже говорить сейчас нетолерантно, БЛМ может заинтересоваться wink
    3. DvaParovoza Звание
      DvaParovoza
      0
      Сегодня, 13:16
      Это взрослый человек написал?
  3. Alien From Звание
    Alien From
    +7
    Сегодня, 12:35
    Спасибо огромное бойцам! hi soldier
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +2
      Сегодня, 12:40
      Ранее эти танки от передовой ВСУ отвели, однако теперь они снова в бою - по той простой причине, что сама линия фронта смещается при наступлении ВС РФ.
      Догнали и наваляли ! good
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 12:39
    Вопрос наличия резервов... он как проявился, так его не смогли решить хоть как то приемлемо.
  5. Вадим С Звание
    Вадим С
    0
    Сегодня, 12:59
    Дела совсем плохи видать, уже бросают вперёд все что есть
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +1
      Сегодня, 13:05
      реально интересно, кто абрашками управляет?
  6. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +1
    Сегодня, 12:59
    разрекламированная «неуязвимость»
    нет неуязвимой военной техники, оно конечно, если с танкам выходить против туземцев с "карамультуками" и то, обложат скирдами сена и подожгут