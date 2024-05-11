Когда не только молчание — золото

Идея, не витающая в воздухе

Зачем нам рубль «вне конкуренции»

Не на испуг, а за деньги

Граммы на бочку

Резервов не хватит

Интересно, приходила ли кому-нибудь, кроме авторов этого комментария, одна бредовая идея. Она, возможно не даёт покоя многим, но до того, чтобы поделиться кое-какими соображениями на этот счёт, дело пока, кажется, не доходило.Не секрет, что на приисках Чукотки и Магадана старатели в поте лица добывают золото, которое, как выясняется, в последнее время ЦБ отказывается у них выкупать. Старатели-золотоискатели вынуждены реализовывать тонны первого из металлов на Лондонской бирже за доллары.То есть реальное золото отдают за ничем не обеспеченные зелёные бумажки с портретами президентов и Бенджамина Франклина в дополнение к ним. В данном случае от такой торговли золотом есть хотя бы какая-то польза старателям. Но не государству.Впрочем, нет толку и от тех тысяч тонн, которые хранятся в подвалах Центрального Банка Российской Федерации. Хранятся, как нас уверяют в самом ЦБ, на чёрный день и одновременно как бы символизируют финансовую мощь государства.Одним словом, золото Центробанка, в которое вложен гигантский труд старателей, не работает. От слова никак. А между тем российский рубль на мировом рынке валют демонстрирует всё возрастающую свою слабость.То, что его нынче удалось притормозить, можно в расчёт уже не принимать — позади и выборы президентские, и инаугурация. А власти ломают голову, как придать рублю конкурентный вес. Хотя в последнее время финансисты носятся с идеей породнить его с юанем.Дальше ещё круче — под флагом БРИКС создать новую резервную валюту в противовес доллару. Но идея, здравая по сути, пока никак не реализуется в силу множества нестыковок, в том числе и в силу очень острых противоречий, не только финансовых, между членами БРИКС.Но ведь есть и без всякого БРИКС довольно простой способ сделать рубль конкурентной валютой на мировом финансовом рынке, наполнив его не виртуальным, а вполне реальным золотым содержанием. Начиная с 10-рублёвой ассигнации.Если конкретно — в её материальную основу, то есть в бумагу, из которой нарезаются 10-рублёвки, закладывается определённая доля мельчайшего золотого песка, эквивалентная на данный момент цене золота на мировом рынке. Нынешняя цена унции золота (31,1035 г) составляет 35 долл. США, и, по последним данным, золото сильно дорожает, приближаясь к отметке в 40 долл.Следовательно, если сейчас в раствор, из которого выпекается денежная бумага, закладывать в расчёте на одну 10-рублёвую ассигнацию 1 г золотой муки, то по мере удорожания золота будет расти и покупательная способность «золотого червонца».Ассигнации в 1, 2, 3 и 5 рублей могут ходить и без золотого наполнения, поскольку будут востребованы лишь на внутреннем рынке. Конкретное золотое содержание будут иметь лишь 50, 100, 200, 500 и 1000-рублёвые ассигнации.При этом каждый, кто позволит себе хотя бы слегка засомневаться в реальном золотом наполнении червонца, может в этом убедиться, превратив его в пепел. Пепел легко сдувается, золотая мука остаётся. В этом и будет заключаться гарантия его прочности и сила на мировом финансовом рынке.А теперь представьте себе, что в итоге произойдёт на тихом и мало кого в наши годы волнующем «золотом» рынке. Ведь за Россией могут последовать и другие страны, располагающие золотыми запасами. За российскими золотыми червонцами начнётся в буквальном смысле охота.А что же доллар, о гибели которого вот уже не первый десяток лет твердят антиглобалисты? А доллар, как мировая резервная валюта, практически сразу утратит своё влияние, а вместе с ним и США, вся мощь которых состоит в печатном станке частной лавочки — Федеральной резервной системы.ФРС столько лет наводняла мировую торговлю ничем не обеспеченными зелёными бумажками. И всё, получается, зря? Хотя почему же зря, ведь позади остаются десятилетия практически полного мирового господства. Которое, между прочим, пока всё ещё имеет место быть.США могут тоже перейти на золотое наполнение доллара. Но как быть и что предпримет Федеральный резерв, если все страны, которые содержат свои валютные резервы в долларах, предъявят их американцам к обмену на золотой?Вряд ли у США найдётся столько золота, чтобы решить эту проблему без издержек для стран, хранящих свои валютные резервы в долларах. Ведь нынче мировые долларовые валютные резервы исчисляются в сотнях триллионах долларов.В ответ на нашу неординарную идею многие наверняка скажут — бред! Или даже бред сумасшедших. Что ж, ответим словами Чацкого — «».И любая сказка хоть и ложь, но в ней намёк. Мы намекнули, но ведь не мы принимаем решения.