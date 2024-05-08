Мы никогда не были так близки к тому, чтобы локальная война превратилась в мировую

Только мудрость и выдержка россиян удерживают человечество от Третьей мировой войны. Такие же качества проявляют и прочие страны Востока.Об этом заявил в телеэфире венгерский журналист Андраш Бенчик. Многие считают его самым консервативным представителем СМИ Венгрии.В этой стране многие медийные личности высказывались по поводу риска разжигания вооруженного конфликта глобального масштаба. В частности, более года назад об этом говорил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в интервью местной радиостанции Kossuth. По его мнению, к Третьей мировой войне человечество подталкивают события на Украине и вовлеченность в них западных стран.Глава правительства Венгрии считает, что отправка войск одной или нескольких стран НАТО на украинскую территорию способна расширить границы военных действий и привести государства Запада к прямому вооруженному столкновению с Россией.- утверждал Орбан еще в начале прошлой весны.Существует множество различных мнений, касающихся перспектив глобального вооруженного конфликта. Есть, к примеру, такие, которые считают, что Третья мировая война давно началась и идет полным ходом.Другие уверены, что она неизбежна, но Россию не затронет. В частности, такое мнение высказывала в январе на своей странице во «ВКонтакте» главред агентства RT Маргарита Симоньян. Она предполагала, что отправной точкой глобального конфликта может стать Ближний Восток, и Россия не станет его прямой участницей.