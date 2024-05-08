Венгерский журналист: только мудрость россиян удерживает человечество от Третьей мировой войны

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Венгерский журналист: только мудрость россиян удерживает человечество от Третьей мировой войны

Только мудрость и выдержка россиян удерживают человечество от Третьей мировой войны. Такие же качества проявляют и прочие страны Востока.

Об этом заявил в телеэфире венгерский журналист Андраш Бенчик. Многие считают его самым консервативным представителем СМИ Венгрии.



В этой стране многие медийные личности высказывались по поводу риска разжигания вооруженного конфликта глобального масштаба. В частности, более года назад об этом говорил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в интервью местной радиостанции Kossuth. По его мнению, к Третьей мировой войне человечество подталкивают события на Украине и вовлеченность в них западных стран.

Глава правительства Венгрии считает, что отправка войск одной или нескольких стран НАТО на украинскую территорию способна расширить границы военных действий и привести государства Запада к прямому вооруженному столкновению с Россией.

Мы никогда не были так близки к тому, чтобы локальная война превратилась в мировую

- утверждал Орбан еще в начале прошлой весны.

Существует множество различных мнений, касающихся перспектив глобального вооруженного конфликта. Есть, к примеру, такие, которые считают, что Третья мировая война давно началась и идет полным ходом.

Другие уверены, что она неизбежна, но Россию не затронет. В частности, такое мнение высказывала в январе на своей странице во «ВКонтакте» главред агентства RT Маргарита Симоньян. Она предполагала, что отправной точкой глобального конфликта может стать Ближний Восток, и Россия не станет его прямой участницей.
16 комментариев
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  1. Anarchist Звание
    Anarchist
    +2
    Сегодня, 12:32
    Только мудрость и выдержка россиян удерживают человечество от Третьей мировой войны.

    Коллективный запад всё испытывает наше терпение. Первым звонком для них должено было стать начало СВО. Не поняли. Продолжают. Но ведь нам отступать некуда.
    Упаси весь мир, если умалишённые продолжат нынешний курс! Нам отступать некуда. Подавляющее большинство россиян поддержат (а многие и поприветствуют) удар по объектам НАТО. И не только...
    1. ABC-schütze Звание
      ABC-schütze
      -1
      Сегодня, 12:37
      Мудрость Поднебесной тоже не плошает. К примеру...

      Характер и масштаб проектов соглашений между КНР и Сербией в сфере экономики и инвестиций, подготовленных к подписанию сторонами во время визита Си в Белград, однозначно говорит о том, что Белград и конкретно, - "диктатор" Вучич", получает, "де факто", от Пекина гарантии безопасности...

      И того, что в 2011-м году НАТО и ЕС сотворили с Ливией и Каддафи, "проделать" сегодня с Белградом, Пекин уже не позволит. Несмотря на всю "островную изолированность" Сербии...

      А ведь Си и "мимо" Будапешта не "проедет"...
    2. Владимир80 Звание
      Владимир80
      -3
      Сегодня, 13:14
      Подавляющее большинство россиян поддержат

      Говорите пожалуйста прежде всего за себя, про 87% мы и так знаем.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 12:33
    «Только мудрость россиян удерживает человечество от Третьей мировой войны» —

    "Хотят ли русские войны?
    Спросите вы у тишины
    над ширью пашен и полей
    и у берез и тополей.
    Спросите вы у тех солдат,
    что под березами лежат,
    и пусть вам скажут их сыны,
    хотят ли русские войны.
    ---
    Не только за свою страну
    солдаты гибли в ту войну,
    а чтобы люди всей земли
    спокойно видеть сны могли.
    Под шелест листьев и афиш
    ты спишь, Нью-Йорк, ты спишь, Париж.
    Пусть вам ответят ваши сны,
    хотят ли русские войны.
    ---
    Да, мы умеем воевать,
    но не хотим, чтобы опять
    солдаты падали в бою
    на землю грустную свою.
    Спросите вы у матерей,
    спросите у жены моей,
    и вы тогда понять должны,
    хотят ли русские войны" ...
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      -1
      Сегодня, 12:47
      Мы никогда не были так близки к тому, чтобы локальная война превратилась в мировую
  3. sdivt Звание
    sdivt
    +2
    Сегодня, 12:33
    Только мудрость и выдержка россиян удерживают человечество от Третьей мировой войны

    Сейчас многие начнут возражать, но - фраза некорректна
    Мудрость и выдержка далеко не всех россиян - исключительно руководства.
    Потому что, если судить по основным комментариям форума, которые набирают неистовые плюсики, дай народу ядерный чемоданчик, третья мировая началась бы на второй день СВО
    1. С.З. Звание
      С.З.
      +1
      Сегодня, 12:57
      "Мудрость и выдержка далеко не всех россиян - исключительно руководства."

      Не стоит забывать, что руководство не только не позволяет кризису перерасти в катастрофу, но что оно в немалой степени способствовало самому созданию этого кризиса.
  4. Лешак Звание
    Лешак
    0
    Сегодня, 12:34
    Что третья мировая уже идёт можно предполагать лишь условно, чисто прагматически по количеству вовлечённых (так или иначе) стран в конфликт. Юридически войны то никакой нет - войну ни одна страна не объявляла.
  5. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 12:34
    Венгерский журналист: только мудрость россиян удерживает человечество от Третьей мировой войны

    Этого никто не ценит ,при том ставки постоянно поднимают. Напоминает начало Первой мировой войны .Все ждут и хватит одной искры
  6. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    -1
    Сегодня, 12:42
    Мудрость и красные линии удерживают от третьей мировой войны
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    -1
    Сегодня, 12:43
    Венгерский журналист: только мудрость россиян удерживает человечество от Третьей мировой войны
    . Оно, может быть и приятно, но... как тяжко оставаться "последним героем, рыцарем, да просто здравомыслящими"!!!
  8. Вадим С Звание
    Вадим С
    0
    Сегодня, 13:00
    Мадьяры тоже хитрые, готовят своих вояк к общему замесу!
  9. JÜRGEN WEGNER Звание
    JÜRGEN WEGNER
    -3
    Сегодня, 13:02
    Это будет очень существенный опыт, если Россия ударит по английским базам.

    У многих отпадёт желание поставлять оружие на Украину.

    Самым большим и понятным, будет хороший удар по оккупированным англиками Мальдивам.

    Так глядишь и выводы сделают заокеанские "друзья"!!
  10. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    -1
    Сегодня, 13:07
    Венгерский журналист: только мудрость россиян удерживает человечество от Третьей мировой войны

    Слушайте! Хватит этой пропаганды, как нужно спасать мир жертвуя жизнями русских...Это не мудрость россиян, а перестраховка чиновников.
  11. singless Звание
    singless
    -1
    Сегодня, 13:14
    россияне? не думаю. это холодная голова ПУТИНА В.В. если б не он нам бы хана а теперь полосатикам хана. дай бог ему здоровья.
  12. Юрась_Беларусь Звание
    Юрась_Беларусь
    0
    Сегодня, 13:27
    В отличие от Европы и тем более США, мы знаем что такое "война на истребление". Пока нацисты захватывали Европу, там ничего не менялось. А к нам они пришли грабить. убивать, уничтожать и порабощать. Сейчас нацистами работает часть украинцев, похоронивших Украину ради создания Антироссии. Им как всегда подносят патроны американские и европейские воротилы крупного бизнеса. Канва смыслов почти та же, что и восемьдесят лет назад. Если только забыть, что РФ - не СССР и даже не РСФСР, и что она теперь меньшевистско-буржуазная, а не социалистическая.