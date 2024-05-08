Литва может стать первой страной, власти которой официально отправят свои войска для непосредственного участия в вооруженном конфликте на Украине.Как заявила глава правительства этой весьма небольшой прибалтийской страны Ингрида Шимоните, в настоящее время Вильнюс готов отправить своих солдат на Украину с учебной миссией, однако, несмотря на то, что парламент Литвы одобрил этот шаг, от Киева еще не поступила соответствующая просьба.При этом Шимоните признает, что Россия сочла бы подобные действия провокацией, однако добавила, что, если бы литовские власти думали об ответе России, то не смогли бы ничего отправить".В угаре русофобии литовского премьера не беспокоит угроза ядерных ударов в ответ на прямое вступление ее страны в вооруженный конфликт на стороне Киева. Шимоните даже на фоне проведения учений ВС РФ с применением тактических ядерных вооружений сомневается, что ТЯО будет использовано, учитывая, что в этом случае радиоактивные осадки якобы могут затронуть Россию.- блеснула своими познаниями в метеорологии литовский премьер.Также сообщается, что Литва не будет депортировать украинских мужчин призывного возраста, однако может отказать в разрешении на постоянное проживании тем, кто, согласно украинским законам, считается уклонистом от военной службы. Таким образом, не прибегая к прямой депортации мужчин с украинским гражданством, власти Литвы все же намерены сделать все от них зависящее ради возможности решить проблемы Киева с недостатком живой силы в ВСУ.

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