«Ветры дуют с запада на восток»: Власти Литвы уверены, что РФ не применит ТЯО по объектам в сопредельной стране

20
«Ветры дуют с запада на восток»: Власти Литвы уверены, что РФ не применит ТЯО по объектам в сопредельной стране

Литва может стать первой страной, власти которой официально отправят свои войска для непосредственного участия в вооруженном конфликте на Украине.

Как заявила глава правительства этой весьма небольшой прибалтийской страны Ингрида Шимоните, в настоящее время Вильнюс готов отправить своих солдат на Украину с учебной миссией, однако, несмотря на то, что парламент Литвы одобрил этот шаг, от Киева еще не поступила соответствующая просьба.



При этом Шимоните признает, что Россия сочла бы подобные действия провокацией, однако добавила, что, если бы литовские власти думали об ответе России, то не смогли бы ничего отправить".

В угаре русофобии литовского премьера не беспокоит угроза ядерных ударов в ответ на прямое вступление ее страны в вооруженный конфликт на стороне Киева. Шимоните даже на фоне проведения учений ВС РФ с применением тактических ядерных вооружений сомневается, что ТЯО будет использовано, учитывая, что в этом случае радиоактивные осадки якобы могут затронуть Россию.

Большую часть времени ветры дуют с запада на восток

- блеснула своими познаниями в метеорологии литовский премьер.

Также сообщается, что Литва не будет депортировать украинских мужчин призывного возраста, однако может отказать в разрешении на постоянное проживании тем, кто, согласно украинским законам, считается уклонистом от военной службы. Таким образом, не прибегая к прямой депортации мужчин с украинским гражданством, власти Литвы все же намерены сделать все от них зависящее ради возможности решить проблемы Киева с недостатком живой силы в ВСУ.
20 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 12:59
    Мы подождём ,когда ветры подают куда надо.ТЯО долго не протухает в боеголовках.Я на ветер бы не рассчитывал,дохлое это дело. У меня вопрос а а если осадки,куда радиация пойдёт.
    1. Юра Звание
      Юра
      +1
      Сегодня, 13:24
      Там не обязательно применять ТЯО, дасточно ПАПЫ всех бомб для показательной порки и эти мыльные пузыри сдуются навсегда.
  2. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +6
    Сегодня, 13:00
    «Ветры дуют с запада на восток»: Власти Литвы уверены, что РФ не применит ТЯО по объектам в сопредельной стране

    А вы проверьте - спровоцируйте применение ТЯО, а после узнаете, куда ветры дуют.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +4
      Сегодня, 13:06
      Как та шавка из подворотни, выхлюздивает, что бы пнули !
  3. 75Сергей Звание
    75Сергей
    +3
    Сегодня, 13:04
    А нам пофиг, если они думают, что ветер нас остановит, то ошибаются, потому как мы знаем, что будет обмен ударами!
    Ветром нас не испугаешь!
    1. Летунъ Звание
      Летунъ
      -1
      Сегодня, 13:16
      Цитата: 75Сергей
      А нам пофиг, если они думают, что ветер нас остановит, то ошибаются, потому как мы знаем, что будет обмен ударами!
      Ветром нас не испугаешь!

      Вам это кому? Думаешь после обмена ударами Россия лучше заживёт?
    2. Кот Александрович Звание
      Кот Александрович
      0
      Сегодня, 13:32
      Согласен. Русский патриот любую радиацию переживёт! А уж свою собственную тем более!
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 13:07
    Ветры дуют с запада на восток»: Власти Литвы уверены, что РФ не применит ТЯО по объектам в сопредельной стране
    . Мат часть пусть учат... кого и когда останавливались какие то ветры?
    Хотя, если уроган... "великую армаду" он хорошо причесал, это факт.
  5. Владимир80 Звание
    Владимир80
    -5
    Сегодня, 13:09
    Литва может стать первой страной, власти которой официально отправят свои войска для непосредственного участия в вооруженном конфликте на Украине.

    Это говорит о том, что показуха с учениями, которые объявил лаос, их не убедила (развеселила)
    1. Ghost1 Звание
      Ghost1
      0
      Сегодня, 13:15
      Если бы был отзывы посольств наших, экономический разрыв, отзыв людей с Запада, тогда бы они ещё призадумались. А так на Западе же не дураки все и понимают всё.
  6. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 13:13
    Теперь понятно для чего они всю Европу огромными ветрогенераторами утыкали,явно с целью, если Россия применит ТЯО включить ветрогенераторы на всю мощь,чтоб дуть в сторону России,чтоб радиоактивные вещества выдуть из Европы в Россию! . . . am
  7. seamen2 Звание
    seamen2
    0
    Сегодня, 13:14
    уверена она правильно. по прибалтам не полетит. в этот раз.
    А вот всю их литовскую шайку в юкрейн можно накрыть разом. если разведка сработает.
  8. Msi Звание
    Msi
    -1
    Сегодня, 13:15
    глава правительства

    Ингрида Шимоните

    Дамочка, единственные ветра которые вас должны беспокоить, это те которые источает ваш хозяин, дед Бидон... laughing
    Любопытно про ветер. Мне недавно один форумчанин, на мою идею о применении ЯО по украине, что - то подобное писал. Видимо сейчас в Прибалтике и на украине эта тема сейчас обсуждается. Самоуспокоением занимаются...надо будет шарахнем, мало не покажется.
  9. С.З. Звание
    С.З.
    -1
    Сегодня, 13:22
    Мне пришел в голову интересный вопрос - те, кто всерьез говорят о применении ядерного оружия, это идиоты или провокаторы?
    1. Msi Звание
      Msi
      0
      Сегодня, 13:29
      Мне пришел в голову интересный вопрос

      Как с Нато воевать собираетесь если они введут войска на украину? Есть вумные идеи?
  10. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 13:22
    Остап Бендер просто отдыхает ,по сравнению с Зелибобой !
    Литва не будет депортировать украинских мужчин призывного возраста,

    на зато сама отправит войска
    Литва может стать первой страной, власти которой официально отправят свои войска для непосредственного участия в вооруженном конфликте на Украине

    Так этого клоун и добивался с самого начала ,стравить НАТО и Россию.Что бы НАТО отвоевало ему страну
  11. YanniKounnar Звание
    YanniKounnar
    0
    Сегодня, 13:22
    « Les vents soufflent d'ouest en est »....en théorie
    mais je conseille vivement aux Lituaniens de regarder le trajet de la dernière "pollution" Ukrainienne ...Tchernobyl.
    Je crois que, par exemple, Paris, Bastia, Marseille, La Rochelle sont bien à l'OUEST de l'Ukraine et pourtant !! Ces villes ont reçus plus de radiation que celles 'à l'est de Tchernobyl...

    https://weather.com/fr-FR/france/alaune/news/2018-04-26-32-ans-tchernobyl-parcours-nuage-radioactif-france
    1. YanniKounnar Звание
      YanniKounnar
      0
      Сегодня, 13:33
      « Ветры дуют с запада на восток »....теоретически
      , но я настоятельно советую литовцам посмотреть на маршрут последнего украинского "загрязнения"...Чернобыль.
      Я считаю, что, например, Париж, Бастия, Марсель, Ла-Рошель находятся далеко на западе Украины, и все же !! Эти города получили больше радиации, чем города к востоку от Чернобыля...
  12. Фактор Звание
    Фактор
    0
    Сегодня, 13:29
    Трибалтийские килька на что рассчитывают? Первыми жарится на сковородку пойдут трибалты, поляки, румыны, а дядя Сэм в сторонке умоет ручки.

    Кучно легло. Из разряда «допрыгались, зайчики» или «не грози Южному Централу русскому медведю».

    Потенциал возможностей для нанесения ядерного удара тактическими боеприпасами у нашей Армии практически безграничен, поскольку никогда эти поделия не запрещались международными договорами. А коль так ... то число и номенклатура «специальных изделий» никогда не попадали в публичное пространство. Что есть у янки – нам известно, 230 авиабомб свободного падения (сто из них хранятся в Европе).

    А вот арсенал России, что «вода в облацех», данные плавают от тысячи – до двух тысяч единиц для различных систем. Разделённых на ядерное «тактическое» и «оперативно-тактическое» назначение.

    Это ракеты для наземных ракетных комплексов, снаряды для ствольной артиллерии, авиационные бомбы, корабельные ракетные комплексы, торпедное вооружение, противоракетные системы, а также инженерные и морские мины. Гроза компоненты – мобильные ОТРК «Искандер-М» дальностью 500 километров, ракеты «Калибр» морского и воздушного базирования с действительными дистанциями стрельбы до 4500 км. И доставкой супостату 50-ти килотонн в тротиловом эквиваленте.

    Слишком много натрепали за последнюю неделю языками месье Макрон, мистер Кэмерон и лидер демократического меньшинства в Палате представителей США Джеффрис.
    Их залихватскую болтовню в Кремле не слушают, а работают с фактами.

    Первый из которых – концентрация для завершающей стадии учений «Стойкий защитник» (Steadfast Dedender) войск НАТО в числе ста тысяч душ и пригнанной техники, предназначенной для вдвое большего контингента. Группировка более чем солидная для провокаций против Белоруссии и создания огромной оккупационной зоны на Западной Украине, дабы высвободить стоящие там соединения ВСУ.

    Второй момент, вынуждающий Россию подготовить нестратегические ядерные силы и средства – скорое ожидание самолётов F-16. Здесь разночтений быть не может,
    Кремль принял решение, что каждый подобный аппарат будет рассматриваться носителем ядерного оружия вне зависимости от модификации. «Красная линия» прочерчена уже давно, осталось понаблюдать за судьбой операции «Слабоумие и отвага» в исполнении западных заклятых партнёров.

    И насколько они верят в решимость нашего начальства?

    Теперь переключу тумблер и выдам уморительную информацию вчерашнего вечера.
    Как наши заклятые партнёры отреагировали на решение Верховного провести учения «нестратегических ядерных сил».
    Подробно растолкованных в Заявлении МИД России и для большей внятности – вербальными внушениями послам Франции и Великобритании. Доставших за весенние месяцы своими стратагемами «неопределённости». Берём в оборот хронику:

    «Париж не направлял солдат Иностранного легиона на Украину», сообщает МИД Франции.

    «Италия не направляет Украине вооружения для поражения территории России» – специально на брифинге говорит глава итальянского МИД.

    «Польша не готовится и не будет посылать войска на Украину», – с таким срочным обращением выступил министр национальной обороны Польши


    «Франция не объявляла России войну и не воюет с ней, также у Парижа нет никаких стремлений к смене власти в Москве» ... это уже воинственный Эмик

    «Глава Белого Дома мистер Джо Байден ясно дал понять, что отправлять американских военных на помощь Украине не будут», – об этом сообщил на внеочередном брифинге представитель Госдепа.
    «США не считают, что выборы главы государства в России были честными и справедливыми, но признают Владимира Путина президентом страны», – не поинтересовавшись что с лицом у дрессированных пуделей, заявил руководитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер

    То есть, афера раскрыта, стоило виртуально привинтить к ракетам «Искандера» специальную БЧ, нарядить недобрых русских мужиков в ОЗК ... и немедля наступило просветление в уму. Поляки забыли о трескотне «размещения американского ядерного оружия», галльский петух вернулся в нормаль психической уравновешенности, итальянцы немедля прекратили подготовительные мероприятия для переброски F-16 в Румынию. Сегодня-завтра будут ещё заявления, молчанием отделается лишь Лондон.
    Для которого игра в стратегические «гляделки» с термоядерным флёром является обычным спортом. Для уважающих себя джентльменов. У которых сложилось стойкое убеждение, что терпение Владимира Владимировича безгранично и называется в среде настоящих денди – трусостью.

    Да, своими заявлениями мы много на себя берём, и если английские «Storm Shadow» или американские ATACMS ударят по «старой России» после подобных заявлений ... тут теряюсь в догадках об «ответных мерах». Обещанных британскому послу «вне границ Украины».

    Надеюсь, ответ последует не на словах.
  13. Ясная Звание
    Ясная
    0
    Сегодня, 13:32
    В угаре русофобии литовского премьера не беспокоит угроза ядерных ударов в ответ на прямое вступление ее страны в вооруженный конфликт на стороне Киева.

    Мы сами их разбаловали убедив в том, что Россия мирная страна..., мы первыми не ударим..., мы за невмешательство в политику других стран..., запад это цивилизованные страны и наша элита смотрит им в рот поклоняясь доллару и евро...