На Бранденбургские ворота Берлина спроецировано Знамя Победы

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На Бранденбургские ворота Берлина спроецировано Знамя Победы

Бранденбургские ворота, являющиеся главным символом немецкой столицы города Берлина, окрасились в советское красное Знамя Победы с серпом и молотом.

Главная достопримечательность города является местом для проекции на разную тематику. Однако в преддверии Дня Победы кто-то напомнил немцам о тех, кому они обязаны победой над нацизмом.



Местные власти заявляют о взломе проекции в центре города, не называя виновных в этом. Возможно, никакого взлома проекции и не было, и властям немецкой столицы просто удобнее так сказать, чтобы не было претензий.

При этом стоит все же отметить, что в былые времена в Германии стыдились своего прошлого и даже извинялись перед всем миром, но сейчас стыдятся символики победы над нацизмом и фашизмом, а полиция начала проверку по данному инциденту.

Ранее берлинские власти запретили размещать российскую символику, включая военную, на советских памятниках города в дни празднования победы над фашистской Германией 8 и 9 мая. Российское посольство в Германии осудило подобное решение и призвало власти немецкой столицы отменить запрет на демонстрацию символики, связанной с Днем Победы.

Напомним, что ровно 79 лет назад в этот день в Берлине был подписан Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии, положивший конец Великой Отечественной войне Советского Союза. По московскому времени это уже было 9 мая.
13 комментариев
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  1. Anarchist Звание
    Anarchist
    +13
    Сегодня, 12:59
    Вот же сейчас у многих пуканы рваться начнут.
    Это наша победа!!!
    С наступающим праздником Победы, товарищи!
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +7
      Сегодня, 13:02
      На Бранденбургские ворота Берлина спроецировано Знамя Победы

      Там Шольц ещё не застрелился?
      1. bandabas Звание
        bandabas
        +6
        Сегодня, 13:07
        "Обиженные ливерные колбасы" не стреляются. Они просто тухнут с запашком.
      2. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        +5
        Сегодня, 13:09
        Цитата: ROSS 42
        Там Шольц ещё не застрелился?

        Чуть не подавился ливерной колбасой....Еле откачали ! winked
        1. Enceladus Звание
          Enceladus
          +1
          Сегодня, 13:22
          Цитата: Uncle Lee
          Чуть не подавился ливерной колбасой....Еле откачали !

          Смотря в какое отверстие.... ой у нас тут не отвестия, а дырки (с) Доктор Дью laughing
        2. Region-25.rus Звание
          Region-25.rus
          0
          Сегодня, 13:26
          Чуть не подавился ливерной колбасой
          ...интересно.. через какое место давился? recourse а то знаем мы.. этих эуропйцев feel
      3. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 13:28
        Цитата: ROSS 42
        Там Шольц ещё не застрелился?

        Нет, но штаны меняет.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +5
    Сегодня, 13:03
    «Бранденбургские ворота, являющиеся главным символом немецкой столицы города Берлина, окрасились в советское красное Знамя Победы» —

    "Знамя Победы,
    Знамя Победы
    В небо над миром
    Подняли деды.
    В небе сияет русское знамя.
    Наша Победа, и правда за нами!" ...
    1. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
      Лиза Кернер-Тимошенко
      +1
      Сегодня, 13:21
      С Днем Победы, товарищи!
      Спасибо непобедимой Красной Армии за то, что и меня и моих родителей освободили!
  3. singless Звание
    singless
    +3
    Сегодня, 13:08
    прям бальзам на сердце. спасибо друзья. С днем победы!
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +4
    Сегодня, 13:10
    С их памятью хорошо постарались, перекорячили все, что могли!
    Надо их взбодриться так, что б из подсознания всплыло то самое, чего они не забудут никогда!!!
    Знамя Победы над Берлином, это сильно, самое то!
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      0
      Сегодня, 13:27
      Цитата: rocket757
      Надо их взбодриться так, что б из подсознания всплыло то самое, чего они не забудут никогда!!!

      Кто не забудет никогда? 17-ти летние подростки? Да он, вообще, без понятия о чём идёт речь! У них другие интересы и проблемы!
  5. seamen2 Звание
    seamen2
    0
    Сегодня, 13:25
    *Однако в преддверии Дня Победы кто-то напомнил немцам о тех, кому они обязаны победой над нацизмом*.
    А немцам плохо при нацизме жилось? им Алоизович отец родной был.