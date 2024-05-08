На Бранденбургские ворота Берлина спроецировано Знамя Победы
Бранденбургские ворота, являющиеся главным символом немецкой столицы города Берлина, окрасились в советское красное Знамя Победы с серпом и молотом.
Главная достопримечательность города является местом для проекции на разную тематику. Однако в преддверии Дня Победы кто-то напомнил немцам о тех, кому они обязаны победой над нацизмом.
Местные власти заявляют о взломе проекции в центре города, не называя виновных в этом. Возможно, никакого взлома проекции и не было, и властям немецкой столицы просто удобнее так сказать, чтобы не было претензий.
При этом стоит все же отметить, что в былые времена в Германии стыдились своего прошлого и даже извинялись перед всем миром, но сейчас стыдятся символики победы над нацизмом и фашизмом, а полиция начала проверку по данному инциденту.
Ранее берлинские власти запретили размещать российскую символику, включая военную, на советских памятниках города в дни празднования победы над фашистской Германией 8 и 9 мая. Российское посольство в Германии осудило подобное решение и призвало власти немецкой столицы отменить запрет на демонстрацию символики, связанной с Днем Победы.
Напомним, что ровно 79 лет назад в этот день в Берлине был подписан Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии, положивший конец Великой Отечественной войне Советского Союза. По московскому времени это уже было 9 мая.
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