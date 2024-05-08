Песков: Петиция на сайте президента Украины с просьбой пригласить иностранные войска – вызывающая провокация

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Песков: Петиция на сайте президента Украины с просьбой пригласить иностранные войска – вызывающая провокация

В Кремле резко раскритиковали очередной демарш киевских властей в виде опубликования на официальном сайте украинского президента Владимира Зеленского петиции, предлагающей пригласить на Украину войска других стран.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал это «чрезвычайно вызывающей провокацией», за которой в Кремле внимательно наблюдают.



Киевский режим достаточно непредсказуемый

- сказал Песков.

Напомним, что в последнее время тема отправки войск западных стран на Украину стала всё чаще подниматься в СМИ. Ключевой фигурой, раздувающей эту тему, стал французский президент Эммануэль Макрон, который на прошлой неделе заявил, что если Украина окажется близка к краху и попросит помощи в виде натовских войск, то она должна ее получить.

А накануне на сайте Зеленского, видимо в продолжение развития данной темы, зарегистрировали петицию с просьбой пригласить войска Евросоюза, Великобритании и США на Украину.

На данный момент петицию поддержали почти 1,5 тыс. пользователей. Для того чтобы ее рассмотрели, она должна набрать 25 тысяч голосов.

Ранее американский предприниматель и миллиардер Дэвид Сакс призвал отказаться от идеи направления на Украину западных войск, так как это прямой путь к Третьей мировой войне.
24 комментария
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  1. Фаталист Звание
    Фаталист
    +4
    Сегодня, 14:26
    Раньше украинцы над молдованаии смеялись, была даже фраза:"Ты шо, молдован?" Теперь молдоване с этих ржут. Укрленд, ну просто страна чудес.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 14:58
      Я одного не понял, а мы что действительно наивно ждали, что в Киеве этим шансом не воспользуются...??? Тем более что всякие европейские "Макроны" не прочь с этим вариантом "спасения киевской власти" и сами поэкспериментировать... Если мы сейчас срочно не покажем, что наши слова не расходятся с делом, я не удивлюсь что все страны НАТО проголосуют за эту инициативу... am
  2. zloybond Звание
    zloybond
    +2
    Сегодня, 14:27
    Это сигнал уверенности краха нацистского режима. Точный индикатор падения духа и паники в верхах укро-рейха.
    1. mitlantecutli_zen Звание
      mitlantecutli_zen
      -1
      Сегодня, 14:52
      Es un indicador también de que la guerra sigue alargándose más de lo que debía y que mientras siga sucediendo mayor aventurerismo desafiante mostrará el occidente colectivo. Rusia tiene que redoblar sus esfuerzos por ganar y, mostrar cada vez más determinación en todas sus acciones. Cualquier titubeo o inconsistencia seguirá siento visto como debilidad por sus enemigos y continuarán descaradamente envalentonándose.
      1. zloybond Звание
        zloybond
        -2
        Сегодня, 15:11
        Я думаю неспешность в движении вперед определена еще и тем, что Россия перемалывает тех, кого потом пришлось бы проводить через суды и трибуналы, а потом еще и содержать по тюрьмам на деньги налогоплатильщиков. Нацистов лучше сразу уничтожать, чтобы не тратить на них потом ресурс. К тому же неспешность России продолжает ослаблять Запад, который надрывается в попытках помочь киевскому режиму. Тем временем Россия восстанавливает свою промышленность и приводит в порядок хозяйство..
        Спешка нужна при ловле блох , а здесь методичное истребление зверья.
        1. EpIvIaK Звание
          EpIvIaK
          -5
          Сегодня, 15:25
          А реши вопрос за 3 дня политически - все эти сотни тысяч боевиков были бы живы. Полное очищение процесс постепенный и не быстрый (без ЯО). Так что всё верно. И спешить некуда. Долгое время больше вредит Украине.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 14:28
    Петиция на сайте президента Украины с просьбой пригласить иностранные войска – вызывающая провокация
    . Ну так, калибрами по провокации вмазать и всех делов!!!
  4. Владимир М Звание
    Владимир М
    +5
    Сегодня, 14:33
    Вот честно, почему киевский режим не может себе позволить "пригласить", на пока ещё свою территорию, иностранные войска? Тут больше волнует вопрос - что будет делать Кремль? Неужели сыпать "озабоченности"? Ура-патриоты, можете минусовать - ваше право, но хотелось бы услышать ответ по существу вопроса.
    1. АндрейKam_Z Звание
      АндрейKam_Z
      -1
      Сегодня, 15:32
      А я вот честно не пойму вы реально такой или так провокатор?
      почему киевский режим не может себе позволить "пригласить", на пока ещё свою территорию, иностранные войска?
      Конечно может, только это кроме имиджевых потерь влечет еще и кучу вопросов и проблем как минимум с их последующем выводе.
      Тут больше волнует вопрос - что будет делать Кремль? Неужели сыпать "озабоченности"?
      Да озабоченности тоже будут ибо это хлеб дипломатии, но и то что они будут приоритетными целями тоже сказано.
  5. Михаил Дадеко Звание
    Михаил Дадеко
    +3
    Сегодня, 14:34
    Самое смешное заключается в том,что в Кремле считают вправе учить ВСУ как и с кем воевать! fool А иначе,что?
  6. Piramidon Звание
    Piramidon
    +3
    Сегодня, 14:34
    А как же заверения Зели о том, что Украина защитит Европу и НАТО от русских? Ведь бил себя свиным копытцем в грудь и мамой клялся.
  7. С.З. Звание
    С.З.
    +2
    Сегодня, 14:35
    У нас что, красные фломастеры закончились? Нет? Ну, так давайте еще нарисуем красную линию! Мы их столько нарисовали, что должны были уже достигнуть совершенства в этом деле!
    1. Владимир80 Звание
      Владимир80
      -1
      Сегодня, 15:07
      давайте еще нарисуем красную линию

      видимо фломастеры кончились, их ведь тоже в китае закупаем... теперь только словесная болтовня!
  8. -sa- Звание
    -sa-
    +1
    Сегодня, 14:47
    Надо тогда на сайте президента рф создать ответную петицию с просьбой бомбить ядерным оружием по этим самым иностранным войскам на территории украины
    1. Enceladus Звание
      Enceladus
      +3
      Сегодня, 14:50
      Нужно им тоже создать петицию... сколько украинцев хотят, что бы по ним ударили нестратегическим ядерным оружием good
    2. guest Звание
      guest
      0
      Сегодня, 14:55
      Цитата: -sa-
      Надо тогда на сайте президента рф создать ответную петицию с просьбой бомбить ядерным оружием по этим самым иностранным войскам на территории украины

      Если будет такая петиция, я готов её подписать.
  9. Уарабей Звание
    Уарабей
    -1
    Сегодня, 14:49
    Да даже если и вызывающая провокация, на кой черт это комментировать? Наоборот всё предсказуемо было.
  10. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 15:04
    если Украина окажется близка к краху и попросит помощи в виде натовских войск, то она должна ее получить.
    Этот извращенец командует войсками НАТО?
  11. Владимир80 Звание
    Владимир80
    +1
    Сегодня, 15:05
    Цитата: zloybond
    Это сигнал уверенности краха нацистского режима

    да, да, именно так! как говорится "агония киевского режима" (очередная, не последняя)
  12. Владимир80 Звание
    Владимир80
    +1
    Сегодня, 15:08
    Цитата: Piramidon
    А как же заверения Зели о том, что Украина защитит Европу и НАТО от русских


    извините, вас опять обманули!
  13. isv000 Звание
    isv000
    -1
    Сегодня, 15:19
    Петиция на сайте президента Украины с просьбой пригласить иностранные войска – вызывающая провокация

    Факт наличия петиции и подписание её "населением" прямо указывает на то, чтобы не слушать этот "мирняк" как они ждали нас, освободителей! Пропускать всех через жесткий фильтр и, при малейшем подозрении, вручать всем путёвку в новую жизнь, на стройках народного хозяйства! Особо упоротых можно экспортировать на запад, за трусишками...
  14. костя1
    костя1
    -1
    Сегодня, 17:37
    Так давно пора ипануть и по не лоху и по петиторам tongue
  15. seamen2 Звание
    seamen2
    0
    Сегодня, 17:56
    Песку вообще не нужно было комментировать эту..петицию. Снова по tv битый час распинается Маша Захарова. *Молчание -золото* иногда. Чем очередное нытье про плохих *партнеров*.
    Больше ракет и беспилотников вместо слов.
  16. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 19:08
    А накануне на сайте Зеленского, видимо в продолжение развития данной темы, зарегистрировали петицию с просьбой пригласить войска Евросоюза, Великобритании и США на Украину.

    На данный момент петицию поддержали почти 1,5 тыс. пользователей. Для того чтобы ее рассмотрели, она должна набрать 25 тысяч голосов.

    Хотел посмотреть эту петицию- на украинских ресурсах сообщений о ней не нашел, только на российских и без ссылки.
    И вот что поразило
    МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/ Петиция о приглашении иностранных войск на Украину зарегистрирована на сайте главы украинского государства.
    ... Для рассмотрения прошения главой государства оно должно набрать 25 тыс. голосов. Пока петицию поддержали 25 человек.

    Это что, в ТАСС с утра до ночи сидят и отслеживают эти петиции как только они там появляются и никто их еще даже не подписал?
    25 человек, и уже ТАСС тут как тут! А для чего эти сообщения об этих петициях пишут, если их и сами украинцы не видят, для рекламы, что ли? :((