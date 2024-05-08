Песков: Петиция на сайте президента Украины с просьбой пригласить иностранные войска – вызывающая провокация

В Кремле резко раскритиковали очередной демарш киевских властей в виде опубликования на официальном сайте украинского президента Владимира Зеленского петиции, предлагающей пригласить на Украину войска других стран.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал это «чрезвычайно вызывающей провокацией», за которой в Кремле внимательно наблюдают.- сказал Песков.Напомним, что в последнее время тема отправки войск западных стран на Украину стала всё чаще подниматься в СМИ. Ключевой фигурой, раздувающей эту тему, стал французский президент Эммануэль Макрон, который на прошлой неделе заявил, что если Украина окажется близка к краху и попросит помощи в виде натовских войск, то она должна ее получить.А накануне на сайте Зеленского, видимо в продолжение развития данной темы, зарегистрировали петицию с просьбой пригласить войска Евросоюза, Великобритании и США на Украину.На данный момент петицию поддержали почти 1,5 тыс. пользователей. Для того чтобы ее рассмотрели, она должна набрать 25 тысяч голосов.Ранее американский предприниматель и миллиардер Дэвид Сакс призвал отказаться от идеи направления на Украину западных войск, так как это прямой путь к Третьей мировой войне.

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