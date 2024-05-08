Украинские эксперты: Разведывательные БПЛА ВС РФ преодолевают украинскую РЭБ, залетая в тыл на большое расстояние

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Украинские эксперты: Разведывательные БПЛА ВС РФ преодолевают украинскую РЭБ, залетая в тыл на большое расстояние

Украинские военные эксперты рассказали о новых возможностях используемых Вооруженными силами Российской Федерации разведывательных беспилотных летательных аппаратов. Теперь они могут залетать в тыл на значительные расстояния, в том числе удаленные от линии боевого соприкосновения на 30-50 и даже 100 километров.

К данным разведывательным дронам относятся «Орлан», Zala и Supercam. С помощью беспилотников данного типа осуществляется наведение на цели ракет и артиллерии. По утверждению одного из украинских военных экспертов, БПЛА «Орлан» используются для корректировки ударов дальнобойными снарядами «Краснополь», дроны Zala – для наведения барражирующих боеприпасов «Ланцет», а Supercam – для корректировки ударов ракетами «Искандер», а также наведения реактивных систем залпового огня.

С помощью разведывательных дронов осуществляется корректировка ударов российской армии по очень значимым для ВСУ целям. Так, была уничтожена реактивная система залпового огня HIMARS на расстоянии примерно в 40 километров от фронта, и зенитный ракетный комплекс Patriot на расстоянии примерно в 30 километров от линии боевого соприкосновения.


Кадр удара ВС РФ по аэродрому украинской военной авиации


Но были и примеры ударов на еще более дальние дистанции, включая 100 километров. Так, был нанесен удар по военному аэродрому в Днепропетровской области, который находится примерно в 100 километрах от линии фронта. Разведывательные беспилотники ВС РФ появлялись над Одесской областью.

Системы радиоэлектронной борьбы украинской армии российские беспилотные летательные аппараты обходят с помощью специальных радиомаяков. Беспилотник может следовать в режиме полной радиотишины. Он даже не контактирует с наземной станцией управления, и ничего поделать с ним системы РЭБ ВСУ не могут. Украинские военнослужащие прогнозируют дальнейшее снижение эффективности применения средств радиоэлектронной борьбы.
2 комментария
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 14:32
    Украинские эксперты: Разведывательные БПЛА ВС РФ преодолевают украинскую РЭБ, залетая в тыл на большое расстояние
    . Так и пойдём!
    В сторону запада, там за всеми присматривать надо, тщательнее.
  2. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +2
    Сегодня, 14:49
    Я уже писал. Много раз видел беспилотники-разведчики над черноморским побережьем южнее Одессы.