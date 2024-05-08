Новый уровень демократии: Верховная Рада готовится в ближайшее время «обнулить» частную собственность на Украине

Не успели на Украине утихнуть споры по поводу нового закона о мобилизации, как в Раду был внесен очередной документ, который по «скандальности» значительно превосходит вышеупомянутый норматив.Как сообщает депутат украинского парламента Алексей Гончаренко (в РФ признан экстремистом и террористом*), глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в конце апреля внес законопроект под номером №11195, который по сути может «обнулить» частную собственность в стране.Политик пояснил, что документ предусматривает возможность изъятия в государственную собственность предприятий, один из владельцев (акционеров) которого попал под санкции СНБО. При этом он подчеркнул, что «национализироваться» будут все акции, а не та часть, которая принадлежит «проштрафившемуся».В итоге Гончаренко* считает, что в случае принятия данного законопроекта СНБО сможет накладывать санкции на любого из владельцев прибыльных предприятий, давая властям возможность его (предприятие) «изъять». Со слов нардепа, это похоже на попытку «глобального рейдерского захвата», что нарушает все существующие в гражданском обществе права.Голосование по законопроекту под номером №11195 ожидается уже в ближайшее время.Стоит отметить, что подобное рано или поздно должно было случиться. Действующему киевскому режиму нужно чем-то расплачиваться за услуги своих западных спонсоров. При этом, кроме плодородной земли и оставшихся на плаву предприятий, Украина больше ничего предложить не может.

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