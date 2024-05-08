Новый уровень демократии: Верховная Рада готовится в ближайшее время «обнулить» частную собственность на Украине

47
Новый уровень демократии: Верховная Рада готовится в ближайшее время «обнулить» частную собственность на Украине

Не успели на Украине утихнуть споры по поводу нового закона о мобилизации, как в Раду был внесен очередной документ, который по «скандальности» значительно превосходит вышеупомянутый норматив.

Как сообщает депутат украинского парламента Алексей Гончаренко (в РФ признан экстремистом и террористом*), глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в конце апреля внес законопроект под номером №11195, который по сути может «обнулить» частную собственность в стране.



Политик пояснил, что документ предусматривает возможность изъятия в государственную собственность предприятий, один из владельцев (акционеров) которого попал под санкции СНБО. При этом он подчеркнул, что «национализироваться» будут все акции, а не та часть, которая принадлежит «проштрафившемуся».

В итоге Гончаренко* считает, что в случае принятия данного законопроекта СНБО сможет накладывать санкции на любого из владельцев прибыльных предприятий, давая властям возможность его (предприятие) «изъять». Со слов нардепа, это похоже на попытку «глобального рейдерского захвата», что нарушает все существующие в гражданском обществе права.

Голосование по законопроекту под номером №11195 ожидается уже в ближайшее время.

Стоит отметить, что подобное рано или поздно должно было случиться. Действующему киевскому режиму нужно чем-то расплачиваться за услуги своих западных спонсоров. При этом, кроме плодородной земли и оставшихся на плаву предприятий, Украина больше ничего предложить не может.
47 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Мрачный Жнец Звание
    Мрачный Жнец
    +3
    Сегодня, 15:00
    Хммм. Я ни в коем случае не поддерживаю Украину и ее олигархат.
    Так, подумалось...
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +4
      Сегодня, 15:05
      национализироваться» будут все акции, а не та часть, которая принадлежит «проштрафившемуся».
      Неплохо, неплохо...А к нашим аллигаторам можно применить ? feel
      1. Мрачный Жнец Звание
        Мрачный Жнец
        0
        Сегодня, 15:07
        Неплохо, неплохо...А к нашим аллигаторам можно применить ?
        +++++++
        Мы не Украина. Украина не мы.
        1. Shurik70 Звание
          Shurik70
          +3
          Сегодня, 15:16
          Цитата: Мрачный Жнец
          Мы не Украина. Украина не мы.

          Уверен, у наших олигархов полно собственности на Украине, а не только у украинских - в России.
          Но сам закон на удивление хорош. Жаль, что у нас такого не примут.
          Впрочем, для России и киевский тоже хорош - наши олигархи будут искреннее поддерживать СВО.
          1. krot Звание
            krot
            -4
            Сегодня, 15:32
            Неплохо, неплохо...А к нашим аллигаторам можно применить ?

            Интересно.. Например к кому по вашему? Кто не достоин по вашему работать в России?
            1. Shurik70 Звание
              Shurik70
              +3
              Сегодня, 16:21
              Не путайте "работать" и "грабить".
              А олигархи потому и олигархи - денег многовато для честного заработка.
              Допускаю, что 10% могут быть честными и им просто повезло.
              Но остальные 90% - воры, грабители, взяточники.
              Ещё и в политику лезут.
              И они везде одинаковы, независимо от страны.
              От страны зависит только их осторожность
              1. Ирса Звание
                Ирса
                0
                Сегодня, 20:19
                Если такой закон принять, олигархам ничего не будет, они его обойдут, имея другой уровень с властью, а вот предприниматели, которые с ноля что-то серьезное или перспективное создали или развили, могут пострадать
          2. Татьяна Звание
            Татьяна
            0
            Сегодня, 15:40
            Цитата: Shurik70
            Уверен, у наших олигархов полно собственности на Украине, а не только у украинских - в России.
            Но сам закон на удивление хорош. Жаль, что у нас такого не примут.
            Между Россией и Укрорейхом - большая разница! А именно.

            Еврей Зеленский и был поставлен Западом в президенты Украины, чтобы распродать Украину. Проектов на этот счёт было много.

            Фундамент "поддержки" киевского режима со стороны США лежит не в плоскости борьбы за "свободу и независимость" Украины. Истинные причины заинтересованности США в Украине кроются в аппетитах американских ГЛОБАЛИСТСКИХ КОРПОРАЦИЙ, которые уже СОЖРАЛИ КУСОК РУССКОЙ ЗЕМЛИ в Украине, проданную им за гроши проамериканской марионеточной yкрaинской властью - Порошенко и Зеленским!!!

            Крупнейшим в мире фондом управления активами Украины является при этом крупнейший в мире "теневой банк" BlackRock (Нью-Йорк) с активами в более 8,5 трлн долларов, деятельность которого никак не зарегулирована. BlackRock - это что-то вроде глобального ЧВК в мире финансов, аффилированный с американскими политическими элитами. Акционерный состав BlackRock не раскрывается, однако с этой компанией связывают фамилии богатейших семей мира. Среди топ-менеджеров BlackRock имеется несколько отставных офицеров ЦРУ. А бывшие высокопоставленные сотрудники компании BlackRock зачастую переходят на работу в Белый дом.
            В администрации Байдена сейчас таких трое:             заместитель министра финансов Уолли Адейемо; старший советник Минфина по экономическим вопросам, связанным с Россией и Укpaиной, Эрик ван Ностранд и главный экономический советник вице-президента США Майк Пайл.

            Весной 2023 года ПОДАЖА Украины была по сути ОФИЦИАЛЬНО ОФОРМЛЕНА. Так, Киeв и BlackRock договорились о создании так называемого "Фонда реконструкции". По условиям сделки BlackRock получила в управление укрaинские активы, включая стратегические предприятия и даже внешний долг.
            Но самым лакомым yкрaинским богатством, несомненно, являются ПАХОТНЫЕ земли. Коих от общего числа территорий Украины порядка 70%. И продажа "Украинского зерна" - это уже по сути продажа АМЕРИКАНСКОГО зерна из Украины.
            Транснациональные корпорации берут под контроль и СЕМЕННОЙ ФОНД во всех странах, который позволяет контролировать урожайность с/х культур. Ключевым игроком на этом поле является аффилированная с BlackRock компания Monsanto.
            В частности, эта компания по протекции А.Дворковича покушалась и на приобретение семенного фонда ФГБНУ Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова в Санкт-Петербурге, который был самоотверженно героически сохранён работниками во время блокады Ленинграда во время ВОВ. Сейчас А. Дворкович со своим двойным гражданством живёт в Израиле.

            См. подробно - Колонизация. Теперь земля Украины официально принадлежит США - https://dzen.ru/a/ZPnB0f8vikeKtSeJ

            ИТОГО. Так что украинцы в ВСУ воюют против России уже давно не за свою землю, которая уже ПРОДАНА Порошенко и Зеленским компаниям США, а за прибыли её новых американских хозяев, которые и ведут себя в отношении украинцев как агрессивные и наглые неоколонизаторы.
          3. Geosun Звание
            Geosun
            -1
            Сегодня, 15:57
            Цитата: Shurik70
            Но сам закон на удивление хорош. Жаль, что у нас такого не примут.

            И чем же он хорош? Верите в розовые сказочки, как хорошо люди жили в СССР? Да очень бедно люди жили! Только ВПК развивался. А национализировать по факту значит передать чиновнику, он то уж точно начнет заботиться о не своем предприятии.
          4. Xenofont Звание
            Xenofont
            0
            Сегодня, 18:53
            Есть надежда, что волшебным образом расширится список целей для ракетных ударов, относящихся к краинской инфраструктуре, где имеется долевое участие наших бизнес-патриотов.
        2. topol717 Звание
          topol717
          0
          Сегодня, 16:12
          Цитата: Мрачный Жнец
          Неплохо, неплохо...А к нашим аллигаторам можно применить ?

          100 лет назад уже применили, и что из этого вышло? Полный развал всего и вся.
          Посмотрите на Китай. Ком.партия и частный бизнес, и как то уживаются вместе и процветают. А богатейших людей там в сотни раз больше чем у нас.
          1. Мрачный Жнец Звание
            Мрачный Жнец
            +3
            Сегодня, 16:17
            Посмотрите на Китай. Ком.партия и частный бизнес, и как то уживаются вместе и процветают. А богатейших людей там в сотни раз больше чем у
            +++++
            И ,еще, в Китае расстреливают тех, кто слишком зарвался.
            Расстреливают, а не сажают с выходом по УДО.
          2. aksleks
            aksleks
            0
            Сегодня, 16:29
            Цитата: topol717
            Посмотрите на Китай. Ком.партия и частный бизнес, и как то уживаются вместе и процветают.

            В Китае учреждён целый институт в котором изучают ошибки и то, что было правильного в СССР. Китайцы с присущей им дотошностью и вниманием делают правильные выводы.
      2. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        -1
        Сегодня, 15:17
        Ну отнять и продать, это для хохлопов всегда было любимой игрой... Сплошная "Свадьба в Малиновке"... Да и заниматься рейдерством, куда выгоднее чем либертарианством... До команды Зеленского наконец то это дошло и они начинают действовать...am
        1. isv000 Звание
          isv000
          +1
          Сегодня, 15:47
          Цитата: Lev_Russia
          Ну отнять и продать, это для хохлопов всегда было любимой игрой...

          yes Отнять и разделить - именно на этих действиях х охлы докурили арифметику и бросили школу. Москали остались и доучили как прибавить и умножить! wink
      3. dimy44 Звание
        dimy44
        0
        Сегодня, 15:22
        Неплохо, неплохо...А к нашим аллигаторам можно применить ?
        Думается, у нас на этот счет свои рычаги имеются. А вот как и когда их будут применять, и будут ли - нам простым смертным сия информация недоступна.
        1. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          +2
          Сегодня, 15:33
          Конечно имеются.Сначала забирают активы в пользу государства(недавно было такое).Потом находят "эффективрого менеджера"-собственника.Из своих.. yes
      4. Vauxhall Звание
        Vauxhall
        0
        Сегодня, 17:03
        Цитата: krot
        Неплохо, неплохо...А к нашим аллигаторам можно применить ?

        Интересно.. Например к кому по вашему? Кто не достоин по вашему работать в России?


        Начнём с Абрамовича...
        Спаситель боевиков Азова..

        Хотя выше более развёрнутый ответ.
      5. abacus66 Звание
        abacus66
        0
        Сегодня, 19:08
        А к нашим аллигаторам можно применить?

        Ты наших олигархов не трожь - это святое... am
    2. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +4
      Сегодня, 15:14
      У олигархов их собственность изымут в пользу транснациональных компаний.Наверняка это было одним из условий помощи Украине.Не зря же они столько тянули с мобилизацией,не хотели соглашаться на условия американцев,выдвинутые в случае предоставлении помощи, и терять кормушку ,торговались ,но их таки нагнули,почти на полгода оставив без помощи ВСУ,чтобы клиент созрел,когда уже или идёшь на условия американцев или уже всё.Вольница украинская олигархическая закончилась. Домайданились.
    3. knn54 Звание
      knn54
      -1
      Сегодня, 15:15
      По сути государства нет-есть территория.
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        -1
        Сегодня, 15:26
        Территория беззакония. «У нас беззаконие»: мужчину во Львове жестко скрутили полицейские и военкомы. Женщины отбить не смогли, только причитали.Видео по ссылке ниже.

        https://dzen.ru/video/watch/663b656e2b38817cbb73c3b7
    4. Татьяна Звание
      Татьяна
      +1
      Сегодня, 15:20
      Еврей Зеленский и был поставлен Западом в президенты Украины, чтобы распродать Украину. Проектов на этот счёт было много.

      Фундамент "поддержки" киевского режима со стороны США лежит не в плоскости борьбы за "свободу и независимость" Украины. Истинные причины заинтересованности США в Украине кроются в аппетитах американских ГЛОБАЛИСТСКИХ КОРПОРАЦИЙ, которые уже СОЖРАЛИ КУСОК РУССКОЙ ЗЕМЛИ в Украине, проданную им за гроши проамериканской марионеточной yкрaинской властью - Порошенко и Зеленским!!!

      Крупнейшим в мире фондом управления активами Украины является при этом крупнейший в мире "теневой банк" BlackRock (Нью-Йорк) с активами в более 8,5 трлн долларов, деятельность которого никак не зарегулирована. BlackRock - это что-то вроде глобального ЧВК в мире финансов, аффилированный с американскими политическими элитами.Акционерный состав BlackRock не раскрывается, однако с этой компанией связывают фамилии богатейших семей мира. Среди топ-менеджеров BlackRock имеется несколько отставных офицеров ЦРУ. А бывшие высокопоставленные сотрудники компании BlackRock зачастую переходят на работу в Белый дом.
      В администрации Байдена сейчас таких трое: заместитель министра финансов Уолли Адейемо; старший советник Минфина по экономическим вопросам, связанным с Россией и Укpaиной, Эрик ван Ностранд и главный экономический советник вице-президента США Майк Пайл.

      Весной 2023 года ПОДАЖА Украины была по сути ОФИЦИАЛЬНО ОФОРМЛЕНА. Так, Киeв и BlackRock договорились о создании так называемого "Фонда реконструкции". По условиям сделки BlackRock получила в управление укрaинские активы, включая стратегические предприятия и даже внешний долг.
      Но самым лакомым yкрaинским богатством, несомненно, являются ПАХОТНЫЕ земли. Коих от общего числа территорий Украины порядка 70%. И продажа "Украинского зерна" - это уже по сути продажа АМЕРИКАНСКОГО зерна из Украины.
      Транснациональные корпорации берут под контроль и СЕМЕННОЙ ФОНД во всех странах, который позволяет контролировать урожайность с/х культур. Ключевым игроком на этом поле является аффилированная с BlackRock компания Monsanto.
      В частности, эта компания по протекции А.Дворковича покушалась и на приобретение семенного фонда ФГБНУ Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова в Санкт-Петербурге, который был самоотверженно героически сохранён работниками во время блокады Ленинграда во время ВОВ. Сейчас А. Дворкович со своим двойным гражданством живёт в Израиле.

      См. подробно - Колонизация. Теперь земля Украины официально принадлежит США - https://dzen.ru/a/ZPnB0f8vikeKtSeJ

      ИТОГО. Так что украинцы в ВСУ воюют против России уже давно не за свою землю, которая уже ПРОДАНА Порошенко и Зеленским компаниям США, а за прибыли её новых американских хозяев, которые и ведут себя в отношении украинцев как агрессивные и наглые неоколонизаторы.
      1. кредо Звание
        кредо
        0
        Сегодня, 15:31
        Еврей Зеленский и был поставлен Западом в президенты Украины, чтобы распродать Украину...

        Не знаю к какой национальности относятся Кравчук, Кучма, Ющенко, Янукович, Порошенко, Тимошенко, Лазаренко, Кличко, Яценюк и прочая украинская свора командовавших и присосавшихся к ним, но по факту они все эти годы только тем и занимались, что дерибанили советское наследие УССР и распродавали его направо и налево, поэтому они с Зеленским одного поля "ягодки". sad
        1. Татьяна Звание
          Татьяна
          0
          Сегодня, 15:53
          Цитата: кредо
          Еврей Зеленский и был поставлен Западом в президенты Украины, чтобы распродать Украину...

          Не знаю к какой национальности относятся Кравчук, Кучма, Ющенко, Янукович, Порошенко, Тимошенко, Лазаренко, Кличко, Яценюк и прочая украинская свора командовавших и присосавшихся к ним, но по факту они все эти годы только тем и занимались, что дерибанили советское наследие УССР и распродавали его направо и налево, поэтому они с Зеленским одного поля "ягодки". sad

          Кстати, крупнейший в мире "теневой банк" BlackRock (Нью-Йорк) принадлежит тоже евреям и превосходит по своей финансовой мощи ФРС США.
          Евреи во власти Украины.
          1. МБРШБ Звание
            МБРШБ
            0
            Сегодня, 16:52
            Цитата: Татьяна
            Евреи во власти Украины.

            тогда уж и по России картиночку приведите :)
    5. МБРШБ Звание
      МБРШБ
      -1
      Сегодня, 16:49
      "Пора, брат, пора.." (с)
      .... и нам принять подобный закон!
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    -1
    Сегодня, 15:01
    — "Грабь награбленное!" ...
    1. кредо Звание
      кредо
      -1
      Сегодня, 15:38
      — "Грабь награбленное!" ...

      Да, можно вспомнить этот лозунг начала прошлого века и как бы соотнести его с большевиками, но я бы вспомнил грабёж последних лет, который под таким же благовидным предлогам осуществляют страны НАТО и ЕС в отношении российской собственности государства, предприятий и частных лиц.
      Украинские "демократы" больше похожи на них, а не на большевиков и похоже именно на опыте западных "демократий" и намереваются осуществить данный грабёж. hi
  3. Peter1First Звание
    Peter1First
    +2
    Сегодня, 15:03
    Красавцы' ! А наши то олигархи думали, что их собственность в на Украине никуда не уйдёт... Может хоть теперь начнем валить промку и логистику врага?
  4. Крымский партизан 1974 Звание
    Крымский партизан 1974
    -1
    Сегодня, 15:08
    впереди законопроект побриться всем налысо....хто не побреется...той москаль...а у москолей можно всё изымать
  5. dimy44 Звание
    dimy44
    -2
    Сегодня, 15:10
    Фигня. Далее еще население раскулачивать начнут.
  6. Юра Звание
    Юра
    +1
    Сегодня, 15:11
    Интересно, а иностранным собственникам распроданной украинской земли это чем нибудь грозит?
  7. Alex777 Звание
    Alex777
    0
    Сегодня, 15:16
    Ходит слух, что клоуну пришло письмо с требованими.
    В нем 25 пунктов. В том числе и выдача Коломойского.
    В обмен на выполнение пунктов Штаты не будут качать
    просрочку клоуна. У Коломойского уже пошла движуха.
    Не исключаю, что одним из пунктов было окончательное
    решение вопроса с олигархами на 404. Смотрим дальше. hi
    1. Alex777 Звание
      Alex777
      0
      Сегодня, 17:19
      Сегодня Коломойскому анонсировали пожизненное.
      Так повелели (https://t.me/victorstepanych/339) нелегитимному Зеленскому США.
      Напомним, второй пункт требований – отставка с поста министра обороны Умерова.
  8. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    +1
    Сегодня, 15:18
    Хорошо бы у украинцев хоть с этим получилось.
  9. Дилетант Звание
    Дилетант
    +1
    Сегодня, 15:30
    А жен и любовниц олигархов тоже будут национализировать в пользу депутатов Верховной Рады? feel wassat
  10. rosomaha Звание
    rosomaha
    +1
    Сегодня, 15:35
    Не пойму в чём радость публики? Деньги и активы отжимают в пользу войны, на них будут убивать русских..чего радуетесь? Зеля распродаёт украину западн корпорациям, чтобы они выделяли деньги и оружие на защиту украинцами уже западной собственности от русских. За это (своя собственность) они (амеры и европейцы) будут яро бодаться руками бандерлогов и под лозунги "защиты демократии и свободы от агрессии русских". Мировой передел собственности...и эти ресурсы уходят не к нам...амеры по былому могут вытянуть что можно, а потом испортить тер-рию в случай сдачи её нам..мол хай русские разгребают эти свалки. Амеры 30лет окучивали укрию и желают теперь получить прибыль какую то..помимо взаимоистребления славян.
  11. С.З. Звание
    С.З.
    0
    Сегодня, 15:39
    "Учиться надо даже у врага" (с)
  12. КВУ-НСвД Звание
    КВУ-НСвД
    0
    Сегодня, 15:42
    Будут потрошить бизнес-структуры. Остальное уже выпотрошено и продано , остались из рентабельного только активы олигархов . Ими и будут расплачиваться
  13. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    -1
    Сегодня, 16:20
    При этом, кроме плодородной земли и оставшихся на плаву предприятий, Украина больше ничего предложить не может.
    а как же органы? Там трансплантологов тьма еще...
  14. Holsten Звание
    Holsten
    -2
    Сегодня, 16:39
    Я бы ещё ожидал закона об изъятии у граждан Украины всех избыточных ценностей и накоплений .
  15. bbb Звание
    bbb
    0
    Сегодня, 16:45
    Это не национализация, а рейдерский захват, будут отжимать у кого-надо собственность. Народу это не достанется, это не Советский союз.
  16. костя1
    костя1
    0
    Сегодня, 17:32
    Правильно-пусть давят украинцев пока за ум не возьмутся tongue
  17. Балаганов Звание
    Балаганов
    0
    Сегодня, 18:44
    Почему их бомбить нельзя?
  18. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 18:57
    Политик пояснил, что документ предусматривает возможность изъятия в государственную собственность предприятий, один из владельцев (акционеров) которого попал под санкции СНБО. При этом он подчеркнул, что «национализироваться» будут все акции, а не та часть, которая принадлежит «проштрафившемуся».

    В принципе, подход логичный. От тех, кто потенциально может попасть под санкции, другие олигархи будут шарахаться как от зачумленного, вмиг изгоем в своей среде станет.
    И просто слеза наворачивается, так этих несчастных олигархов жалко :))
  19. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    0
    Сегодня, 20:22
    кроме плодородной земли и оставшихся на плаву предприятий, Украина больше ничего предложить не может

    Можно еще самих скакуасов на органы.