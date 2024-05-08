Представитель МИД РФ: Данных о ликвидированных на Украине французских военнослужащих становится всё больше

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова напомнила, что ведомство уже неоднократно комментировало безответственную и провокационную риторику президента Франции Эммануэля Макрона. При этом является характерным, что французский лидер пытается объяснить такую риторику желанием создать некую "стратегическую неопределенность" для России.Захарова подчеркнула, что российская сторона вынуждена разочаровать Макрона, поскольку для Москвы ситуация выглядит более чем определенной. В случае, если в зоне вооруженного конфликта на Украине появятся военнослужащие французской армии, они неизбежно станут целями для российских Вооруженных сил.Представитель российского внешнеполитического ведомства отметила, что у Парижа уже есть прямые доказательства этого. При этом является показательным, что воинственность Макрона вызывает отторжение не только у многих союзников Парижа по ЕС и НАТО, но и у подавляющего большинства граждан Франции.Захарова констатировала, что французы стали жертвой воинственных устремлений своего президента. При этом они понимают, что подобная риторика очень опасна, агрессивна, и ее прямыми жертвами уже становится все больше граждан Франции, поскольку в распоряжении российского МИД регулярно появляются новые данные о ликвидированных на Украине французских военнослужащих, многие из которых не просто воевали, но и руководили подразделениями ВСУ, а также выступали в качестве консультантов.

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