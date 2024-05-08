Представитель МИД РФ: Данных о ликвидированных на Украине французских военнослужащих становится всё больше

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Представитель МИД РФ: Данных о ликвидированных на Украине французских военнослужащих становится всё больше

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова напомнила, что ведомство уже неоднократно комментировало безответственную и провокационную риторику президента Франции Эммануэля Макрона. При этом является характерным, что французский лидер пытается объяснить такую риторику желанием создать некую "стратегическую неопределенность" для России.

Захарова подчеркнула, что российская сторона вынуждена разочаровать Макрона, поскольку для Москвы ситуация выглядит более чем определенной. В случае, если в зоне вооруженного конфликта на Украине появятся военнослужащие французской армии, они неизбежно станут целями для российских Вооруженных сил.



Представитель российского внешнеполитического ведомства отметила, что у Парижа уже есть прямые доказательства этого. При этом является показательным, что воинственность Макрона вызывает отторжение не только у многих союзников Парижа по ЕС и НАТО, но и у подавляющего большинства граждан Франции.

Захарова констатировала, что французы стали жертвой воинственных устремлений своего президента. При этом они понимают, что подобная риторика очень опасна, агрессивна, и ее прямыми жертвами уже становится все больше граждан Франции, поскольку в распоряжении российского МИД регулярно появляются новые данные о ликвидированных на Украине французских военнослужащих, многие из которых не просто воевали, но и руководили подразделениями ВСУ, а также выступали в качестве консультантов.
24 комментария
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  1. Мрачный Жнец Звание
    Мрачный Жнец
    +1
    Сегодня, 15:38
    А что насчет вчерашних учений, которыми весь мир запугали в труху? Нигде не могу найти хоть полслова...
    1. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      -5
      Сегодня, 15:39
      Это было вчера. Побухтели и занялись привычным делом - нытьем с трибуны.
      1. Мрачный Жнец Звание
        Мрачный Жнец
        -7
        Сегодня, 15:48
        занялись привычным делом - нытьем с трибуны.
        ++++++
        Вот и здесь. Генералу два минуса, а полковнику один. Хрень какая. :)))))
        1. Fitter65 Звание
          Fitter65
          0
          Сегодня, 19:58
          Цитата: Мрачный Жнец
          Вот и здесь. Генералу два минуса, а полковнику один. Хрень какая.

          Так то не "генералу" и "полковнику" А побухтетелю и гнусавику...
    2. Скобаристан Звание
      Скобаристан
      +3
      Сегодня, 16:04
      А что вы хотите найти? Вот свежая новость на сайте Голос Америки,08 Май, 2024 12:00.
      Или вам МО должно рассказать все подробно?
      1. Мрачный Жнец Звание
        Мрачный Жнец
        -2
        Сегодня, 16:09
        на сайте Голос Америки
        +++++++
        Давно я так не смеялся. :)))))
        1. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          -1
          Сегодня, 16:39
          Какие такие доказательства!!! yes
      2. Мрачный Жнец Звание
        Мрачный Жнец
        0
        Сегодня, 16:11
        Или вам МО должно рассказать все подробно?
        +++++
        Да. Пусть не подробно. Но раз сказали "а". То стоит продолжить.
      3. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +4
        Сегодня, 16:12
        В случае, если в зоне вооруженного конфликта на Украине появятся военнослужащие французской армии, они неизбежно станут целями для российских Вооруженных сил.

        Чем больше во Францию приходит гробов, тем меньше там "Наполеонов"... И жизни тех кто в них лежит дороже лычек на погонах... soldier
    3. Уарабей Звание
      Уарабей
      0
      Сегодня, 16:40
      Каких учений? Какие должны были пройти учения вчера, не подскажете?
    4. Fitter65 Звание
      Fitter65
      0
      Сегодня, 19:56
      Цитата: Мрачный Жнец
      А что насчет вчерашних учений, которыми весь мир запугали в труху? Нигде не могу найти хоть полслова...

      А какие учения вчера проводились, кем и где? РФ только анонсировала проведение учений по применению ТЯО в ближайшее время. если вы про это
      Этап учений «Быстрый ответ» с натовским десантом в Швеции прошёл не без происшествий. Шведская пресса сообщает о том, что несколько военнослужащих из разных стран Североатлантического блока получили переломы и травмы в результате неудачного десантирования – при выполнении прыжков с парашютом.
      В общей сложности пострадали, по официальной версии, 11 натовских десантников. По неофициальной – минимум вчетверо больше. Это американские, итальянские и венгерские военнослужащие.
      Так идут калечатся полным ходом...
  2. nPuBaTuP Звание
    nPuBaTuP
    +8
    Сегодня, 15:38
    Маловато будет Маша... эти гальские петрушки с цифрами не дружат.... У них Мало или МНОГО... Потому нам надо чтоб трупиков было МНОГО.....
  3. С.З. Звание
    С.З.
    +1
    Сегодня, 15:43
    Боюсь, у наших будут дополнительные трудности. Им теперь придется учить французский - ну не "хенде хох" же кричать!
    1. Карельский Звание
      Карельский
      +7
      Сегодня, 15:52
      Самое правильное будет,не брать в плен ,ведь натовцы в основном специалисты узкого профиля,не сидят в окопах.Это артилеристы,корректировщики,дроноводы и пр.инструкторы.Так что в землю всех
    2. Декларант Звание
      Декларант
      0
      Сегодня, 16:03
      haut les mains (фр.) - руки вверх
    3. antiaircrafter Звание
      antiaircrafter
      0
      Сегодня, 16:04
      Цитата: С.З.
      Им теперь придется учить французский

      Зачем? Невозможность сдаться в плен по причине незнания яхыка - это проблемы французов и прочих эйропейцеф.
  4. antiaircrafter Звание
    antiaircrafter
    +2
    Сегодня, 16:02
    Данных то болше. Реальные трупы где? С документами, надёжно идентифицированные и выставленные на всеобщее обозрение.
  5. Правдодел Звание
    Правдодел
    -1
    Сегодня, 16:16
    ликвидированных на Украине французских военнослужащих становится всё больше

    Мочить гадов в сортире и в плен не брать...
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 16:32
    Сюрприз с французами должен быть неожиданным и желательно на камеру.Ни что так не действует на нервы западных " партнёров" как исполняющие Гимн России их граждане в плену..
  7. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    +1
    Сегодня, 16:36
    Новые данные. Новые данные. А конкретика?
  8. костя1
    костя1
    +1
    Сегодня, 16:52
    Ну этого мало-и Франция должна стать законной целью для ударов
  9. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 17:09
    Представитель МИД РФ: Данных о ликвидированных на Украине французских военнослужащих становится всё больше
    . А вот это уже официальная информация, заявление.
    Всё серьёзно!
  10. Скобаристан Звание
    Скобаристан
    0
    Сегодня, 18:27
    Цитата: Мрачный Жнец
    Да. Пусть не подробно. Но раз сказали "а". То стоит продолжить.

    Продолжить что ? Учения проведены , подразделения действовали образцово. Так это и я могу сказать . Или вы ждали маленький ядерный взрыв в районе польско украинской границы ?
  11. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 18:48
    В случае, если в зоне вооруженного конфликта на Украине появятся военнослужащие французской армии, они неизбежно станут целями для российских Вооруженных сил.

    Какая-то дурацкая фраза, которую стало модно тиражировать. Как будто это и так непонятно.