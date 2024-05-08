«Мы верные друзья»: президент Сербии на встрече с Си Цзиньпином заявил о поддержке Китая в тайваньском вопросе

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«Мы верные друзья»: президент Сербии на встрече с Си Цзиньпином заявил о поддержке Китая в тайваньском вопросе

В настоящее время с официальным визитом в Сербии находится председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Он приехал в Белград на два дня – 7 и 8 мая, и уже провел встречи с высшим руководством сербского государства.

Одна из главных тем визита Си Цзиньпина в Белград – обсуждение дальнейших путей развития сербско-китайских отношений. В последнее время два государства заметно сближаются, развивая экономическое и военное сотрудничество.

Визит китайского лидера в Сербию – одно из самых значимых политических событий для Белграда в 2024 году. Учитывая уровень визита, для обеспечения безопасности председателя КНР были задействованы более 6,6 тысяч сотрудников сербской полиции и других силовых структур страны. Ведь нельзя исключать провокаций против такого важного гостя, которые были бы выгодны «коллективному Западу».

Вучич во время встречи с китайским лидером официально попросил у Китая внешнеполитической поддержки при решении проблем, возникающих у страны. Он отметил, что эти проблемы возникают из-за самостоятельного внешнеполитического курса Сербии, а поскольку Сербия - страна маленькая, ей приходится рассчитывать на помощь таких держав как Китай. Отношения с КНР вышли на более высокий уровень, чем просто партнерство, подчеркнул сербский президент.

Естественно, что Сербия демонстрирует полную поддержку позиции Китая по вопросу Тайваня и следует принципу «одного Китая». Об этом на встрече с Си Цзиньпином заявил президент Сербии Александр Вучич. По словам Вучича, Белград следует принципам международного права и Уставу Организации Объединенных Наций (ООН).

Я считаю, что мы верные друзья, и когда нас спрашивают про Китай, наши ответы всегда простые, с нами никаких сложностей не возникает, когда нас спрашивают что-то про Тайвань. Наши ответы очень просты и соответствуют принципам китайской политики и международного публичного права

- сказал Вучич.

Ранее Вучич неоднократно делал заявления о том, что Тайвань вне всяких сомнений является частью Китая. В отличие от представителей американской администрации, придерживающихся принципа «одного Китая» лишь на словах, а на деле развивающих отношения США с Тайванем, сербский президент, безусловно, искренен в своих заявлениях, особенно на фоне общего развития отношений между двумя государствами.
17 комментариев
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  1. Doccor18 Звание
    Doccor18
    +5
    Сегодня, 15:19
    Тяжело Вучичу, ох как тяжело, один в окружении "акул"...
    1. mark1 Звание
      mark1
      +1
      Сегодня, 15:37
      Цитата: Doccor18
      Тяжело Вучичу, ох как тяжело
      Страна идет в Евросоюз и отнюдь не на аркане, дружба с Россией и Китаем, как еще облегчить тяжелую жизнь?
      И неужели, как один грудью за китайский(КНРовский) Тайвань встанут?
      1. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 20:13
        Цитата: mark1
        Страна идет в Евросоюз и отнюдь не на аркане, дружба с Россией и Китаем, как еще облегчить тяжелую жизнь?

        Так Россия и Китай должны первые поддержать Сербию, без них Европа и НАТО их задушит. А мы только наблюдаем.
    2. isv000 Звание
      isv000
      +1
      Сегодня, 15:38
      Цитата: Doccor18
      Тяжело Вучичу, ох как тяжело, один в окружении "акул"...

      Вучичу не мешало бы посмотреть на Батьку и понять, наконец, что многовекторность до добра не доведёт. Всё равно настанет момент когда или на котлеты пойти или дружить с теми, кого они на словах называют своими братьями...
    3. Аэродромный Звание
      Аэродромный
      0
      Сегодня, 17:27
      Цитата: Doccor18
      Тяжело Вучичу, ох как тяжело, один в окружении "акул"...

      так может ему повернутья к (лесу) западу задом,и не морочиться ? а то братья..братья..
    4. alystan Звание
      alystan
      0
      Сегодня, 17:34
      Сербии тяжело, согласен.
      А сам Вучич сам еще та акула.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 15:25
    «Сербия - страна маленькая, ей приходится рассчитывать на помощь таких держав как Китай» —

    — Китай конечно поможет,но исключительно в рамках своих интересов ...
    1. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      0
      Сегодня, 15:31
      Возьму на себя смелость сказать, что виляющий Китай понимает свои интересы ограниченно. Только открытый военный союз может привести мировую жабу в чувства, во всяком случае есть шанс. Визиты "за все хорошее" это тактическая уловка и стратегический провал.. если цели Китая выходят за рамки молчаливой, на все согласной фабрики для "золотого миллиарда".
  3. Дормидонт Сыропупкин Звание
    Дормидонт Сыропупкин
    0
    Сегодня, 15:26
    Он и верным другом России себя позиционирует, но как прижмет т.н. коллективный Запад посильнее, так заднюю и включает. Все понимаю, сложно ему, но уж если озвучил, будь последовательным. Кому как не Сербии знать истинное лицо НАТО и Европы после событий марта-июня 1999 года.
  4. Дилетант Звание
    Дилетант
    +3
    Сегодня, 15:27
    Судя по реакции сегодняшних Евроньюс на визит тов.Си во Францию, то он "послал" как бесноватую Урсулу, так и самого Макрона и ни о чем с ними не договорился.
  5. isv000 Звание
    isv000
    +2
    Сегодня, 15:34
    Дядюшка Си тёртый калач и зря сербы так радуются, что Китай их друг, они всего лишь плацдарм для завоевания чинцами новых рынков.
    Си, раз он такой друг и товарищ, мог бы сделать шикарный ход, приземлившись "на дозаправку" в Москве и поприсутствовать на параде Победы вместе с другом Владимиром, но... Тем более что Китай кое чем обязан Советской армии. И на Западе бы вздрогнули и дружбу бы подкрепил визитом, но что то мне подсказывает, что пролетит он мимо, как фанера над ... Москвой...
  6. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    +2
    Сегодня, 15:37
    Понимаю радость Вучича, но все их разговоры о железнодорожных инвестициях это мелочи. Нужно принципиально решать опрос с поехавшей западной псиной, жизни она никому не даст, ни сейчас ни в будущем, на которое, видимо, рассчитывает Китай. Ни "падишах" ни "ишак" не сдохнет, пока западное животное хорошенько не "огребет", к большому сожалению.
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      -1
      Сегодня, 16:22
      Запад в Сербии может такую бучу поднять как в Грузии,после того как Си улетит?Или ЕС решится сраться с КНР окончательно,запретив полёты самолётам КНР над своей территорией?
      1. ИванИванов Звание
        ИванИванов
        0
        Сегодня, 17:03
        Запад может все. Вопрос - как реагируем мы? Пытаемся дать организованный отпор, или продолжаем избегать, делая вид, что ничего не происходит.
        1. tralflot1832 Звание
          tralflot1832
          0
          Сегодня, 17:46
          Визит Си Цзиньпина в Венгрию и Сербию знаковый,совместная работа МИД КНР и МИД России.Интересно что скажут Вучич и Орбан лично товарищу Си ,не для протокола.
  7. костя1
    костя1
    0
    Сегодня, 17:35
    Было бы забавно-если бы не поддержал wink
  8. ergh081 Звание
    ergh081
    0
    Сегодня, 19:04
    Выскажу одну мысль (думать не вредно).
    Сербы постоянно страдают от западников, и сейчас они в окружении. Нам бы предложить сербам переезжать на территорию б/Украины. Все желающие - пожалуйста, можно даже на основе федерации и компактного проживания. Всё-таки тыл будет надёжным, мы сербов не предадим. Климат подходящий, море рядом, земли хватит на всех. Ну что делать, если враги жизни не дают: в первую мировую - весь народ Сербии был в изгнании, во вторую - их оккупировали (опять же немцы) за две недели. Потом всем народом воевали в партизанах и подполье. В 90-х бомбили и вообще расчленили Югославию. Уверен, при очередной заварухе им опять мало не покажется. Хорошо быть сербом, да не легко - так они о себе. Предложить надо. Что скажите?