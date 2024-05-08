Премьер Армении Пашинян прибыл в Москву на саммит ЕАЭС и для встречи с президентом России

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Премьер Армении Пашинян прибыл в Москву на саммит ЕАЭС и для встречи с президентом России

Глава правительства Армении Никол Пашинян прибыл сегодня в российскую столицу, чтобы принять участие в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также встретиться с президентом Путиным.

Армянский премьер должен председательствовать на саммите ЕАЭС. Помимо Армении и России в это международное объединение входят Белоруссия, Казахстан и Киргизия.



Очевидно, что саммит будет использован Пашиняном как повод, чтобы пообщаться с российским руководством относительно ситуации на Южном Кавказе. На это же указывают и слова советника президента России Юрия Ушакова, который ранее дал понять, что на встрече двух лидеров стороны попытаются расставить все точки над i в российско-армянских отношениях.

Одним из вопросов, которые будут обсуждать Путин и Пашинян, вероятно, будет участие Армении в ОДКБ, на что также указал Ушаков, отметив, что Ереван фактически заморозил свое участие в организации.

Со времен второй Карабахской войны, которая окончилась победой Азербайджана и впоследствии полным взятием под свой контроль Нагорного Карабаха, российско-армянские отношения сильно охладели. В Ереване недовольны тем, что Москва осталась в стороне от конфликта и не помогла Армении. Это притом, что сама Армения так и не признала Нагорный Карабах.

На этом фоне в Ереван зачастили западные эмиссары и, в частности, активизировалась Франция. В Москве же отмечают, что Россия продолжает считать Армению своим союзником.
28 комментариев
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  1. Mowgli_2 Звание
    Mowgli_2
    +10
    Сегодня, 15:43
    Зачем пустили к нам эту чванливую, предательскую морду лица?
    1. кредо Звание
      кредо
      +8
      Сегодня, 15:54
      Зачем пустили к нам эту чванливую, предательскую морду лица?

      Во-первых, это политес и соблюдение внешних приличий.
      А во-вторых, матушка Земля то до сих пор круглая и уже достаточно тесная, чтобы мы могли с Арменией разойтись раз и навсегда и больше никогда не встретится.
      Таким образом выходит, что Пашинян не вечен, а политика в жизни разных стран переменчивая, поэтому какие бы перипетии не происходили между нашими странами, но мы практически соседи и следовательно сама жизнь нас ведёт к тому, чтобы не доводить дело до скандалов и пытаться найти хоть какие то точки соприкосновения. hi
      1. newtc7 Звание
        newtc7
        +1
        Сегодня, 16:09
        Вот следуя этой травоядной политике мы и профукали все СНГ за последние пару десятилетий. Когда нужно было выгнать Пашиняна изо всех интеграционных объединений: ЕАЭС и ОДКБ и базу оттуда вывести - и популярно объяснить армянам что раз выбирают этого президента то будут вот такие последствия. А так как последствий никаких нет, он продолжает свой путь на запад и его продолжают выбирать.
        1. Shurik70 Звание
          Shurik70
          0
          Сегодня, 16:15
          Цитата: Mowgli_2
          Зачем пустили

          Вообще-то на данном самите он председатель.
          Его очередь.
          Полагаю, если бы не это, то и членство в ЕАЭС "заморозили" бы.
          Тьфу ... Ни вам, ни там, ни дам но дам
      2. Tagan Звание
        Tagan
        0
        Сегодня, 16:14
        Вас надобно в дипломаты от ВО делегировать. В хорошем смысле этого слова.
      3. ARIONkrsk Звание
        ARIONkrsk
        +1
        Сегодня, 18:33
        Цитата: кредо
        Зачем пустили к нам эту чванливую, предательскую морду лица?

        Во-первых, это политес и соблюдение внешних приличий.
        А во-вторых, матушка Земля то до сих пор круглая и уже достаточно тесная, чтобы мы могли с Арменией разойтись раз и навсегда и больше никогда не встретится.
        Таким образом выходит, что Пашинян не вечен, а политика в жизни разных стран переменчивая, поэтому какие бы перипетии не происходили между нашими странами, но мы практически соседи и следовательно сама жизнь нас ведёт к тому, чтобы не доводить дело до скандалов и пытаться найти хоть какие то точки соприкосновения. hi

        Все то же самое можно написать и про Украину, терпели искали точки соприкосновения, ждали и ждали новые власти и что в итоге получили..., к сожалению при нашей терпеливой внешней политике следующими мы получим Казахстан и Армению, а потом и еще кого нибудь и все потому что соблюдаем приличия и даем всем право выбора свернуть не туда.
      4. Alex 22 22 Звание
        Alex 22 22
        -1
        Сегодня, 19:04
        Цитата: кредо
        мы практически соседи и следовательно сама жизнь нас ведёт к тому, чтобы не доводить дело до скандалов и пытаться найти хоть какие то точки соприкосновения.
        Вспоминаю Прибалтику и Финляндию. Они наши соседи не практически, а по границе за исключением Литвы. У нас с ними взаимоотношения прямо именины сердца. И только одна точка соприкосновения - они хотят нас уничтожить, но вот незадача: слишком мелкие и ничтожные для этого, что порождает в них дикую злобу. Но с Арменией наверно все будет по другому. Им от нас всего то и нужно дешевый(а лучше бесплатный газ), отвоевание нами Нагорного Карабаха. Безвозвратных кредитов 5-7 млрд не меньше (я думаю, если дадим, то возьмут больше, много больше) да по мелочи еще каких-нибудь требований и вот Армения опять нам друг. Ну не прекрасно же. Я думаю да. Ведь Армения нам жизненно необходима с ее мощнейший промышленным потенциалом (особенно в микро электронной промышленности), богатейшими полезными ископаемыми, гениальными армянами. Вы ведь посмотрите: каких ученых в мире самый большой процент - естественно армян. Они не тратят время, занимаясь торговлей на рынках, нет не тратят. Они ведут человечество вперед к Высотам Мироздания. И нам остается их только обеспечить всем необходимым и преданно внимать Мудрости этого древнейшего и величайшего народа.
    2. С.З. Звание
      С.З.
      0
      Сегодня, 16:32
      Армения - председатель ЕАЭС в этом году, он приехал на заседание в качестве председателя.
      1. Vugigugi Звание
        Vugigugi
        0
        Сегодня, 17:08
        Цитата: С.З.
        Армения - председатель ЕАЭС в этом году, он приехал на заседание в качестве председателя.

        Я тоже сперва засмеялся когда прочитал, но потом вспомнил поговорку. "Рожденным ползти, летать не дано" История показала что они не смогут жить независимо. Вечно они будут плакать с геноцидом, вечно с протянутой рукой, вечно все виноваты. Ответ в истории. Они мирные когда живут под кем-то. Факт! Стоит им предложить земли, страну, сразу они превращаются Бог знает в кого. Не смотря на то что они "первые христиане" не уби и не укради они точно не знают
      2. Yujanin Звание
        Yujanin
        0
        Сегодня, 20:21
        он приехал на заседание в качестве председателя.

        И зашел с козырей lol
        Никол Пашинян выступил на саммите ЕАЭС:
        "Значительно затянулся процесс формирования общего рынка энергоресурсов. Армянская сторона понимает, но также считает, что этот процесс не может длиться вечно. Только на основе уважения интересов стран-партнеров можно будет сохранить эффективность ЕАЭС"
  2. КВУ-НСвД Звание
    КВУ-НСвД
    +4
    Сегодня, 15:47
    Интересно , на Парад останется ? Или свинтит , чтоб запад не раздражать ? Морда небритая
    1. кредо Звание
      кредо
      +1
      Сегодня, 16:00
      Интересно , на Парад останется ? Или свинтит , чтоб запад не раздражать ? Морда небритая

      В Великой Отечественной войне многие армяне служили в Красной Армии и с честью выполнили свой долг в её рядах, поэтому присутствие Пашиняна вполне уместно и должно на параде Победы завтра. soldier
      1. newtc7 Звание
        newtc7
        +6
        Сегодня, 16:09
        Каким образом Пашинян относится к этим армянам? Он уже свою сторону выбрал и это не наша сторона. Если вы этого не видите то должно быть слепы
      2. Incvizitor Звание
        Incvizitor
        +2
        Сегодня, 16:27
        Он продался фашистскому западу, как раз тому против кого те советские армяне воевали в ВОВ.
        По мне этой нацистской подстилке ничего делать на параде. request
        1. Vugigugi Звание
          Vugigugi
          0
          Сегодня, 17:10
          Цитата: Incvizitor
          Он продался фашистскому западу

          Я бы поспорил что его предшественники тоже не ангелы.
      3. Кот Александрович Звание
        Кот Александрович
        +1
        Сегодня, 16:34
        Многие выполняли. А многие и не выполняли.
      4. Vugigugi Звание
        Vugigugi
        +1
        Сегодня, 17:09
        Цитата: кредо
        В Великой Отечественной войне многие армяне служили в Красной Армии и с честью выполнили свой долг в её рядах

        Надеюсь про армянский легион Вермархта помните?
      5. Уарабей Звание
        Уарабей
        0
        Сегодня, 18:33
        Да речь-то о не уместности, а о его желании. Захочет ли он сам присутствовать на параде, или свалит.
    2. С.З. Звание
      С.З.
      0
      Сегодня, 16:33
      Сказал, что нет. Но, может, уже передумал.
  3. newtc7 Звание
    newtc7
    +1
    Сегодня, 15:49
    Может уже стоит перестать считать своими союзниками тех кто ими не являются? Ато идиотизмом каким-то попахивает. «Я люблю тебя!» «пошел в жопу!» «я все равно люблю тебя»! Вот это выглядит со стороны.
    Вывели бы уже все войска из Армении и пусть они сами там друг с другом разбираются
    1. Vugigugi Звание
      Vugigugi
      0
      Сегодня, 19:19
      Цитата: newtc7
      Может уже стоит перестать считать своими союзниками тех кто ими не являются?

      Вот именно! А то все Пашинян да Пашинян. В любовные шуры муры с НАТО армяне играют со времен Серж Саргсяна. Американское посольство с 2000 штатом и био лаборатии США дал добро Роберт Кочарян. Они всегда были с западом. Просто Пашинян в открытую пошел.
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 15:56
    «Россия продолжает считать Армению своим союзником» —

    — Этот "союзник" соросов подгузник ...
  5. Старый_геолог Звание
    Старый_геолог
    0
    Сегодня, 16:00
    Цитата: КВУ-НСвД
    Интересно , на Парад останется ?

    Так он вроде уже заявил, что нечего каждый год на параде делать, в прошлом году был- и хватит. Гнать его ссаными тряпками.
  6. Петр_Колдунов Звание
    Петр_Колдунов
    +1
    Сегодня, 16:15
    Надеюсь, его встретил второй секретарь зам.префекта ЮВАО г.Москвы? Большего это ушастое ничтожество не стоит...
  7. avianic Звание
    avianic
    0
    Сегодня, 16:18
    Коробочку вазелина в подорок
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 16:28
    Если Пашинян прогнётся под Путиным,запад его ликвидирует.
  9. Seal Звание
    Seal
    0
    Сегодня, 17:04
    Цитата: кредо
    следовательно сама жизнь нас ведёт к тому, чтобы не доводить дело до скандалов и пытаться найти хоть какие то точки соприкосновения.
    А зачем нам с ними "точки соприкосновения" ? Чтобы через эти "точки" они с нас финансы тянули ?
  10. костя1
    костя1
    0
    Сегодня, 17:34
    Вот только этой гниды у нас не хватало