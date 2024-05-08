Премьер Армении Пашинян прибыл в Москву на саммит ЕАЭС и для встречи с президентом России
Глава правительства Армении Никол Пашинян прибыл сегодня в российскую столицу, чтобы принять участие в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также встретиться с президентом Путиным.
Армянский премьер должен председательствовать на саммите ЕАЭС. Помимо Армении и России в это международное объединение входят Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
Очевидно, что саммит будет использован Пашиняном как повод, чтобы пообщаться с российским руководством относительно ситуации на Южном Кавказе. На это же указывают и слова советника президента России Юрия Ушакова, который ранее дал понять, что на встрече двух лидеров стороны попытаются расставить все точки над i в российско-армянских отношениях.
Одним из вопросов, которые будут обсуждать Путин и Пашинян, вероятно, будет участие Армении в ОДКБ, на что также указал Ушаков, отметив, что Ереван фактически заморозил свое участие в организации.
Со времен второй Карабахской войны, которая окончилась победой Азербайджана и впоследствии полным взятием под свой контроль Нагорного Карабаха, российско-армянские отношения сильно охладели. В Ереване недовольны тем, что Москва осталась в стороне от конфликта и не помогла Армении. Это притом, что сама Армения так и не признала Нагорный Карабах.
На этом фоне в Ереван зачастили западные эмиссары и, в частности, активизировалась Франция. В Москве же отмечают, что Россия продолжает считать Армению своим союзником.
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