ВСУ прокомментировали мобилизацию футболиста закарпатского клуба на фоне брони игроков других украинских команд
Закарпатский ТЦК вчера утром мобилизовал футболиста из украинской команды «Хуст». Последний был одним из ключевых игроков, говорится в сообщении руководства закарпатского клуба.
Администрация «Хуста» заявляет, что Николая Сираша задержали на городском вокзале. В то же время, там подчеркнули, что игроку только исполнилось 25 лет.
В связи с этим руководство футбольного клуба обвинило Хустский ТЦК в нарушении закона, так как призывать на фронт военнообязанных с 25 лет на Украине можно будет только с 18 мая, когда вступит в силу новый норматив о мобилизации. Кроме того, там добавили, что из-за действий закарпатских военкомов в область не хотят ехать другие команды, что ставит на грань срыва чемпионат Украины по футболу.
Напомним, что вышеупомянутый клуб играет во второй лиге украинского чемпионата.
Стоит отметить, что на заявления руководства «Хуста» уже ответили в ВСУ.
- так прокомментировали мобилизацию футболиста закарпатского клуба в оперкомандовании «Запад».
В ВСУ отметили, что все футболисты, у которых нет брони, подлежат мобилизации на тех же основаниях, что и остальные военнообязанные граждане. При этом возраст спортсмена украинские военные комментировать не стали.
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