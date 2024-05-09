ВСУ прокомментировали мобилизацию футболиста закарпатского клуба на фоне брони игроков других украинских команд

6
ВСУ прокомментировали мобилизацию футболиста закарпатского клуба на фоне брони игроков других украинских команд

Закарпатский ТЦК вчера утром мобилизовал футболиста из украинской команды «Хуст». Последний был одним из ключевых игроков, говорится в сообщении руководства закарпатского клуба.

Администрация «Хуста» заявляет, что Николая Сираша задержали на городском вокзале. В то же время, там подчеркнули, что игроку только исполнилось 25 лет.



В связи с этим руководство футбольного клуба обвинило Хустский ТЦК в нарушении закона, так как призывать на фронт военнообязанных с 25 лет на Украине можно будет только с 18 мая, когда вступит в силу новый норматив о мобилизации. Кроме того, там добавили, что из-за действий закарпатских военкомов в область не хотят ехать другие команды, что ставит на грань срыва чемпионат Украины по футболу.

Напомним, что вышеупомянутый клуб играет во второй лиге украинского чемпионата.

Стоит отметить, что на заявления руководства «Хуста» уже ответили в ВСУ.

Болеем за украинский футбол, но защиту Украины ставим на первое место

- так прокомментировали мобилизацию футболиста закарпатского клуба в оперкомандовании «Запад».

В ВСУ отметили, что все футболисты, у которых нет брони, подлежат мобилизации на тех же основаниях, что и остальные военнообязанные граждане. При этом возраст спортсмена украинские военные комментировать не стали.
6 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 06:22
    Где санкции от UEFA! Нам такой футбол не нужен!
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +2
      Сегодня, 06:32
      Они скоро клоунов из цирка начнут мобилизовывать. По их же данным, мобилизация покрывает только 25% потерь от боевых действий. Ее проводят исключительно с целью продлить агонию нынешней власти. В ОП понимают, что этот кейс проигрышный, но им уже некуда отступать, поэтому в мясорубку доиграют до конца.
      Мое мнение, Зеленского очень скоро убьют свои же.
  2. Егоза Звание
    Егоза
    +1
    Сегодня, 06:32
    А он случайно не венгр? Как говорится "все равны перед законом, но некоторые ровнее". Это правило действует в обе стороны.
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      0
      Сегодня, 06:43
      Он по возрасту не подлежал мобилизации, ему 25 лет. Новый закон еще не вступил в силу. Но, там у хохла вообще законов нет, они на Конституцию положили, выборы отменили, о чем еще говорить...
  3. Пленник Звание
    Пленник
    0
    Сегодня, 06:47
    Вот это настоящие Себастьяны Перейро, торговцы черным деревом. Западенские торговцы черным деревом в ударе. sad
  4. Дормидонт Сыропупкин Звание
    Дормидонт Сыропупкин
    0
    Сегодня, 07:07
    У футболиста физ.подготовка на должном уровне. На счет мотивации идти в окопы сильно сомневаюсь. Так что драпать быстро будет.