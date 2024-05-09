ВСУ прокомментировали мобилизацию футболиста закарпатского клуба на фоне брони игроков других украинских команд

Закарпатский ТЦК вчера утром мобилизовал футболиста из украинской команды «Хуст». Последний был одним из ключевых игроков, говорится в сообщении руководства закарпатского клуба.Администрация «Хуста» заявляет, что Николая Сираша задержали на городском вокзале. В то же время, там подчеркнули, что игроку только исполнилось 25 лет.В связи с этим руководство футбольного клуба обвинило Хустский ТЦК в нарушении закона, так как призывать на фронт военнообязанных с 25 лет на Украине можно будет только с 18 мая, когда вступит в силу новый норматив о мобилизации. Кроме того, там добавили, что из-за действий закарпатских военкомов в область не хотят ехать другие команды, что ставит на грань срыва чемпионат Украины по футболу.Напомним, что вышеупомянутый клуб играет во второй лиге украинского чемпионата.Стоит отметить, что на заявления руководства «Хуста» уже ответили в ВСУ.- так прокомментировали мобилизацию футболиста закарпатского клуба в оперкомандовании «Запад».В ВСУ отметили, что все футболисты, у которых нет брони, подлежат мобилизации на тех же основаниях, что и остальные военнообязанные граждане. При этом возраст спортсмена украинские военные комментировать не стали.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»