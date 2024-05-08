Российские военные получили новую партию многоцелевых истребителей Су-35С

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Российские военные получили новую партию многоцелевых истребителей Су-35С

От коллектива Комсомольского-на-Амуре авиастроительного завода (КнААЗ) имени Гагарина российские военные получили новую партию многоцелевых истребителей Су-35С. Самолеты были изготовлены по заказу министерства обороны РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), которой принадлежит предприятие. Данное объединение входит в структуру государственной корпорации «Ростех».

Самолеты Су-35С относят к истребителям поколения 4++. Перед отправкой в войска они прошли серию необходимых наземных и летных испытаний. Затем они своим ходом осуществили перелет с заводского аэродрома в места постоянной дислокации, где будет теперь проходить их служба.

Авиационный завод вышел на ритмичный темп производства самолетов в рамках программы текущего года

- отчитался гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

С начала года предприятие отправляет в войска уже вторую партию боевых самолетов. Сейчас сотрудники завода заняты выпуском и подготовкой истребителей Су-35 и Су-57. Они четко выполняют свои обязательства, поставляя авиатехнику в подразделения Вооруженных сил РФ точно в срок, без задержек.

Первой в 2024 году поставкой ОАК в войска стала партия истребителей-бомбардировщиков Су-34. Они были отправлены в места дислокации в апреле.

В этом году Комсомольский-на-Амуре авиазавод отмечает 90-ю годовщину со дня своего основания.

19 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +5
    Сегодня, 15:43
    Ну чтоб количество взлётов ровнялось количеству посадок.
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +5
      Сегодня, 15:53
      Су-35С хорош ,но в 2024 году Су-57 станет самым производимым российским истребителем. Представители военно-промышленного комплекса РФ сообщили, что в 2024 году будет произведено в два раза больше истребителей Су-57, чем в предыдущем году.

      . "Мы выполнили государственный оборонный заказ. Что касается новых самолётов, то заказ на Су-57 увеличился почти в два раза".В 2023 году ОАК поставила 12 самолетов Су-57, в то время как в 2022 году их было всего шесть, а поставки в 2024 году превысят 20 самолетов. Это увеличение производства сделает Су-57 самым производимым истребителем в России, на втором месте - Су-34М.Ожидается, что ежегодные поставки Су-34 составят чуть менее 20 самолетов... Ключевым фактором, способствующим крупномасштабным закупкам, является то, что стоимость Су-57 на протяжении всего срока службы сопоставима со стоимостью Су-27, Су-30 и Су-35, на замену которым он был разработан, что позволяет использовать его вместо этих истребителей четвёртого поколения при стоимости один к одному.


      https://overclockers.ru/blog/Hardware_inc/show/129226/V-2024-godu-Su-57-stanet-samym-proizvodimym-rossijskim-istrebitelem

      Ключевым средством, с помощью которого производители Су-57 добились этого, стало использование инновационных решений, таких как радиопоглощающее стекловолокно, позволяющее избежать необходимости нанесения специальных радиопоглощающих покрытий, как это делается на американских истребителях.

      Ещё одним фактором является использование двигателя АЛ-51 (ранее известного как "Сатурн-30"), который имеет более низкую потребность в обслуживании и эксплуатационные расходы, чем предшествующие АЛ-31 и АЛ-41, которыми оснащались Су-27/30 и Су-35 соответственно.
      1. Aleks88
        Aleks88
        -5
        Сегодня, 16:06
        И в это надо верить. Правда, пытаюсь, но не могу.
        Технически в разы более сложный самолёт, выходит более дешевым в обслуживании.
        Почему другие производители об этом не знают. Ни Локхид, ни Боинг, ни Дассо
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          +3
          Сегодня, 16:10
          Технически более сложные,но при применении новых технологий их обслуживание не такое сложное и затратное ,как на истребителях предыдущего поколения.

          . Почему другие производители об этом не знают. Ни Локхид, ни Боинг, ни Дассо


          Потому что они и знать об этом не хотят.Делать такие истребители им не выгодно с финансовой точки зрения.Тогда они не смогут навариться на тех. обслуживании как делают это те же производители Рафаля,у которых по итогу цена для Сербии получилась 250 млн. за один Рафаль в том числе с обслуживанием.
        2. Holsten Звание
          Holsten
          0
          Сегодня, 16:47
          Там указано , что двигатель имеет более низкую потребность . Не самолёт .
          1. OrangeBigg Звание
            OrangeBigg
            0
            Сегодня, 16:50
            Двигатель это самая сложная и самая дорогая система на истребителях в частности и на самолётах в общем.
      2. voyaka uh Звание
        voyaka uh
        +3
        Сегодня, 16:50
        "инновационных решений, таких как радиопоглощающее стекловолокно, позволяющее избежать необходимости нанесения специальных радиопоглощающих покрытий"///
        ---
        Это любопытно...
        Показывали фотки сборки Су-57.
        Фюзеляж и крылья - алюминиевые, как обычно.
        Где это стекловолокно? - под фюзеляжем? Или поверх алюминия?
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          +2
          Сегодня, 16:52
          Даже если бы и знал,то не сказал бы и вы прекрасно знаете почему.
        2. Владимир80 Звание
          Владимир80
          +1
          Сегодня, 17:34
          Где это стекловолокно


          Где, где - в репортаже!!!! laughing
  2. mark1 Звание
    mark1
    -1
    Сегодня, 15:47
    Не в упрек а любопытства ради - когда партии этого года из Су-57 пойдут и сколько до конца года изготовят (смутно обещали более 20 шт. Врут?)
  3. Фаталист Звание
    Фаталист
    0
    Сегодня, 16:15
    Шикарно, очень шикарно. Читал, что идёт работа по модернизации СУ30СМ и СУ35С. Но это отдельный и интересный разговор. Хотелось бы знать, а что там с МИГ35С?
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +3
      Сегодня, 16:23
      Новейший российский истребитель МиГ-35 применяется в ходе СВО, заявил РИА Новости генконструктор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Сергей Коротков.

      . "Сегодня в связи с теми событиями, которые происходят, машина участвует уже во всех операциях, которые проводятся. Ещё предстоят дальнейшие испытательные полеты завершить, и тогда министерство обороны примет окончательное решение", - сказал он, отвечая на вопрос, принято ли решение о серийных закупках МиГ-35 для ВКС РФ. Коротков отметил, что характеристики МиГ-35 "устраивают инозаказчика", параллельно ведутся переговоры о поставках на экспорт.


      https://ria.ru/20231122/mig-1911023456.html
      1. Фаталист Звание
        Фаталист
        -1
        Сегодня, 16:25
        Ясно. На вынос. Ещё пожалеет МО. Но, не мне судить. Благодарю.
  4. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    -2
    Сегодня, 16:20
    Интересно, сколько выходит? Судя по развитию событий нужны десятка два в месяц хотя бы.
    1. Normann Звание
      Normann
      0
      Сегодня, 18:40
      Как Вы себе это представляете?
  5. Aerolab Звание
    Aerolab
    +1
    Сегодня, 16:32
    Надо бы еще пару заводов задействовать. Но где их взять? "Эффективные менеджеры" все растащили и угробили.
  6. ODERVIT Звание
    ODERVIT
    +4
    Сегодня, 16:38
    Удачной летной и наземной эксплуатации.
    Успехов в боевом применении.
  7. Комментарий был удален.
  8. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 17:05
    Все нормально, как нужно... авиационная составляющая наших ВС растёт!
    Конечно, много чего ещё надо сделать, ну так и не сидим на филейной ровно, ТРУДИМСЯ, делаем все что можем, что надо!
  9. Normann Звание
    Normann
    0
    Сегодня, 18:43
    Строить надо то что хорошо умеем. Системы ПВО-ПРО, РЭБ, АПЛ. Авиация нужна, но она не приоритет в данной ситуации (кроме вертолетов и дронов).