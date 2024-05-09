Ключевые решения и компоненты: как создавалась БМ-13 «Катюша»
Серийная установка БМ-13 на шасси ЗИС-6
Гвардейский реактивный миномет БМ-13 «Катюша», активно применявшийся в годы Великой Отечественной войны, заслуженно носит почетное звание Оружия Победы. Он показывал высокие тактико-технические характеристики и имел особые боевые возможности. Появление такого оружия стало возможным благодаря длительной и успешной работе советских специалистов, сумевших решить ряд важных технических и технологических задач.
От идеи до серии
В 1938 г. на вооружение авиации РККА были приняты первые отечественные реактивные снаряды. Тогда же появилась идея переноса подобного оружия на наземную платформу для усиления артиллерии. В июне 1938 г. Артиллерийское управление РККА направило в Реактивный научно-исследовательский институт (РНИИ) тактико-технические требования к подобному образцу.
В основу нового проекта легли имеющиеся наработки по теме авиационных ракет. На первых этапах речь шла о доработке подобных изделий с учетом новых требований. В дальнейшем исходная конструкция снарядов серьезно изменялась тем или иным образом.
На рубеже десятилетий проект перспективного гвардейского миномета дошел до стадии сборки и предварительных испытаний опытной техники. При помощи прототипов отрабатывались разные особенности конструкции снаряда и пусковой установки для него. На этом этапе были определены основные особенности облика новой техники, впоследствии остававшиеся неизменными.
Снаряд М-13 базовой модификации
Испытания и доводка конструкции продолжались до июня 1941 г. Постановление о запуске производства и начале эксплуатации новой боевой машины БМ-13 со снарядом М-13 вышло буквально накануне нападения Германии. В соответствии с этим документом была подготовлена первая экспериментальная батарея гвардейских минометов. Уже 14 июля подразделение под командованием капитана Ивана Флерова впервые открыло огонь по врагу.
В дальнейшем система БМ-13 строилась крупной серией, а также неоднократно модернизировалась. Менялись базовые шасси и дорабатывалась пусковая установка. Отдельным направлением стало обновление и улучшение реактивных снарядов. Всего за время Великой Отечественной построили и отправили на фронт более 6,8 тыс. реактивных минометов, а также миллионы снарядов для них. Кроме того, на основе идей БМ-13 было создано несколько новых образцов схожего облика.
Гвардейские реактивные минометы активно применялись на всех участках фронта. Они дополняли гаубичную артиллерию и применялись для нанесения ударов по переднему краю и ближним тылам противника. Массированный обстрел реактивными снарядами с достаточно тяжелой боевой частью наносил большой урон врагу, а также оказывал психологическое воздействие. Боевое применение БМ-13 и других образцов получило высокую оценку, что в дальнейшем поспособствовало появлению линейки новых РСЗО.
БМ-13 на шасси СТЗ-5-НАТИ
Вопрос снарядов
Ключевой составляющей проекта БМ-13 было создание реактивного снаряда. От решения этой задачи зависел результат всего проекта, и с ней успешно справились. Разработкой будущего изделия М-13 занимались в РНИИ и НИИ-6. Тот или иной вклад в общий результат внесли А.Г. Костиков, Б.М. Слонимер, В.Г. Галковский, И.И. Гвай, В.В. Аборенков и др.
Изначально за основу для будущего снаряда М-13 взяли недавно созданную авиационную ракету РС-132. При этом главной задачей стало увеличение дальности полета. Авиационный снаряд при пуске с земли летел лишь на 6 км, что посчитали недостаточным.
В результате технического поиска коллектив РНИИ и НИИ-6 нашел возможность почти вдвое увеличить массу твердого ракетного топлива в двигателе снаряда. Эту задачу решили путем увеличения длины шашек при сохранении прежнего диаметра и иных особенностей. При этом пришлось усовершенствовать технологии изготовления шашек.
Также понадобилась доработка корпуса двигателя и ракеты в целом. За счет обновленного двигателя боеприпас стал длиннее – 1,4 м против исходных 845 мм, а его масса выросла до 42,3 кг при боевой части в 22 кг. С учетом опыта испытаний и эксплуатации РС-132, новый М-13 получил более жесткий стабилизатор, повысивший точность стрельбы. Дальность пуска достигла 8,5 км.
"Катюши" на шасси "Студебекер", 1944 г.
В дальнейшем снаряд М-13 неоднократно дорабатывался. Для повышения характеристик или для сохранения производства в тяжелых условиях заменяли сорта пороха, корректировали конструкцию ракеты и т.д. В частности, был создан боеприпас улучшенной кучности М-13УК, имевший боковые сопла для раскрутки и стабилизации вращением. Также представляет интерес снаряд М-13ДД с удвоенным двигателем, обеспечившим дальность пуска ок. 11,8 км.
Способ запуска
Снаряды РС-82 и РС-132 запускались с балочной направляющей под крылом самолета-носителя. Новые боеприпасы серии М-13 должны были взлетать схожим образом. Однако разработка пусковой установки оптимального облика оказалась непростой задачей. Предлагалось несколько вариантов такого агрегата, и до серии дошел наиболее удачный.
На ранних стадиях разработки, уже летом 1938 г., И.И. Гвай предложил пусковую установку на 24 ракеты. Ее выполнили на основе базовых направляющих длиной 2,5 м, аналогичных авиационным. Направляющие размещались на общей раме и устанавливались поперек базового шасси. Такая компоновка давала большой боекомплект, обеспечивала удобство эксплуатации и спасала агрегаты автомобиля-носителя от воздействия реактивных газов. Однако имеющиеся направляющие оказались слишком короткими для обеспечения требуемой точности и кучности стрельбы.
Послевоенная модификация БМ-13НМ на шасси ЗИС-151
Позже В.Г. Галковский предложил более удачную конструкцию пусковой установки. Он использовал направляющие длиной по 5 м на общей раме и разместил их вдоль оси машины-носителя. В габаритах доступных автомобильных шасси удавалось поместить восемь направляющих. При этом каждая из них могла нести два снаряда, и общий боекомплект имел вполне приемлемые размеры.
Пусковая установка Галковского после некоторых доработок и улучшения конструкции была доведена до серии. В дальнейшем она не претерпевала значительных изменений и использовалась на всех модификациях БМ-13, обеспечивая пуски снарядов любых моделей и вариантов.
Автомобиль-носитель
С самого начала предполагалось, что перспективный реактивный миномет будет самоходным. Наилучшее сочетание боевых качеств и мобильности должно было дать автомобильное шасси. Сначала в качестве носителя пусковой установки рассматривались грузовые автомобили ЗИС-5 и ЗИС-6. На их базе были выполнены ранние опытные образцы. В дальнейшем серийное производство БМ-13 развернули с применением шасси ЗИС-6.
Впрочем, уже осенью 1941 г. пришлось искать альтернативные варианты. БМ-13 военного выпуска могли строиться на любых доступных шасси с подходящими характеристиками. К примеру, достаточно крупной серией выпускался миномет на базе гусеничного артиллерийского тягача СТЗ-5-НАТИ.
"Катюша" на базе грузовика ЗИЛ-157
Поставки иностранной техники по программе ленд-лиза улучшили ситуацию с выпуском БМ-13. Реактивные минометы стали строить на импортных шасси разных моделей. Лучше всего в этом качестве показал себя грузовик Studebaker US6. В апреле 1943 г. именно этот вариант боевой машины был обозначен как «нормализованный» – БМ-13Н. За все время на базе «Студебекера» собрали больше половины от всех установок БМ-13 на колесных шасси.
В послевоенный период реактивные минометы получили новую базу. Пусковые установки и приборы управления переносились на современные грузовики, такие как ЗИС-151 или ЗИЛ-157. За счет этого улучшалась мобильность машины, а также упрощалась эксплуатация за счет унификации с остальным автопарком армии.
Правильные решения
Разработка будущего реактивного миномета БМ-13, известного также как «Катюша», заняла несколько лет и потребовала привлечения нескольких организаций разного профиля. За время разработки конструкторы и ученые перебрали массу различных решений и сформировали оптимальный облик боевой машины, а также нашли необходимые технологии для производства системы и отдельных ее компонентов.
Результатом длительного и сложного процесса разработки, объединившего несколько сфер и отраслей, стало появление удачного и высокоэффективного образца техники. Уже в первые недели Великой Отечественной войны новые БМ-13 продемонстрировали свои основные возможности, и в дальнейшем артиллерия РККА активно использовала такие боевые машины, приближая победу.
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