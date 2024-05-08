Отставной генерал ВС США: Америке грозят теракты из-за неконтролируемой миграции

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Отставной генерал ВС США: Америке грозят теракты из-за неконтролируемой миграции

Америке грозят теракты из-за неконтролируемой миграции. По крайней мере, именно такое мнение в ходе интервью Newsmax выразил отставной бригадный генерал ВС США Блейн Холт.

Комментируя протесты, на которые выходят студенты престижных вузов США в поддержку Палестины, американский военный назвал их лишь «вершиной айсберга». Он обвинил нынешнего президента Джо Байдена в том, что тот допустил неконтролируемую миграцию.



Из-за этого, как выразился Холт, в Америке произойдут теракты, а многочисленные войны, которые сегодня ведутся далеко от Соединенных Штатов, переместятся на их территорию.

Стоит отметить, что ситуацией на южных границах США недоволен не только вышеупомянутый отставной генерал. Ведь долгое время республиканское большинство в нижней палате американского Конгресса затягивало принятие закона о помощи Украине и Израилю, взамен требуя от администрации Байдена ужесточения миграционной политики.

К слову, о недавно принятой помощи еврейскому государству. Именно это стало катализатором усиления протестных настроений среди студентов американских вузов. Манифестанты выступают против всеобъемлющей поддержки Израиля со стороны США и требуют прекращения геноцида палестинцев в Газе.
15 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -1
    Вчера, 21:43
    ЦРУ обучит управлением самолётов террористов мигрантов,тьфу БПЛА.Прогресс однако.Какой то терроризм в США странный - повод для нападения.
    1. Фаталист Звание
      Фаталист
      -1
      Вчера, 21:46
      А Пентагон взорвёт на сей раз задние ворота. laughing .
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +1
        Вчера, 23:17
        Из-за этого, как выразился Холт, в Америке произойдут теракты, а многочисленные войны, которые сегодня ведутся далеко от Соединенных Штатов, переместятся на их территорию.

        Его бы устами... Да пусть сбудется это пророчество!!! Америка это вполне заслужила... am
        1. Николай Иванов_5 Звание
          Николай Иванов_5
          +1
          Вчера, 23:34
          Всё зло, посеянное в Мире звёздно-полосатыми, поздно или рано вернётся к ним обратно.
  2. Владимир80 Звание
    Владимир80
    +3
    Вчера, 21:46
    Америке грозят теракты из-за неконтролируемой миграции

    Плевать на амеров, а нам они не грозят? точики как к себе домой ездят, проходной двор устроили, и каждый третий носитель радикальной идеологии!
  3. Ганкутсу_ Звание
    Ганкутсу_
    +2
    Вчера, 22:24
    Пока США они грозят, в России они происходят. И с каждым днём мигранты всё больше чувствуют за собой власть.
  4. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    +2
    Вчера, 22:44
    В США полицейские могут применить табельное, если покажется, что есть угроза собственной жизни, и будут оправданы, отправят на две недели в отпуск, пока проверка идёт. В России, на полицейских кидаются с кулаками и покрывают матом, и не дай бог он применит табельное. good И я не выдумываю, всё в открытом доступе, тысячи видеозаписей, с обоих континентов.
    1. Lykases1 Звание
      Lykases1
      -1
      Вчера, 22:55
      Как же, как же. А ещё, в США, мужичок покупал в магазине воздушку. Бдительная бабушка позвонила в полицию и сказала - ограбление. Мужичка пристрелили через остекление. Прикольно. Не хотите получить пулю в затылок, покупая столовый нож? Полагаю, нашим полицейским такие права излишни.
      1. михаилл Звание
        михаилл
        0
        Вчера, 23:36
        Цитата: Lykases1
        Бдительная бабушка позвонила в полицию

        Почему бы и нет.
        Прошлый раз звонил 112 лет пять назад, по поводу безобразий на детской площадке в час ночи. Патрульная машина приехала минут через 25-ть. И минут двадцать менты объясняли, почему нельзя ночью на детской площадке, и почему вообще пить спиртное нельзя, хотя все пьют)))). А потом отли и увезли на бобике.
        Потом мне пытались что-то предъявить за звонок. Но сразу отстали.
    2. EpIvIaK Звание
      EpIvIaK
      0
      Вчера, 23:11
      Да, но с другой стороны есть и такое: негры там ходят в магазины, грабят, гоп-стопят и им слова боятся сказать. Тоже вот парадокс.
    3. ain1959 Звание
      ain1959
      0
      Сегодня, 01:06
      Если бы у российского полицейского разрешили ходить с табельным оружиемто такие жертвы как в крокусе Крокусе бы не случились
  5. михаилл Звание
    михаилл
    0
    Вчера, 23:02
    Красная Армия – кованый меч,
    Право трудящихся должен стеречь,
    Ведь от тайги до британских морей
    Красная Армия всех сильней.

    Бедный китаец, несчастный индус
    Смотрят с надеждой на наш союз,
    Ведь от тайги до британских морей
    Красная Армия всех сильней!

    Мы охраняем рабочий класс,
    Кто же посмеет идти против нас?
    Ведь от тайги до британских морей
    Красная Армия всех сильней!(очень хорошая песня).
  6. blackbeard Звание
    blackbeard
    +1
    Вчера, 23:19
    Неконтролируемая миграция - это уже общемировая проблема. Слишком мягкое отношение в мигрантам порождает анархию, а местное население теряет ощущение личной безопасности. Нет никаких (работающих) мероприятий для их интеграции в общество. Думаю лет через 10 это кратно усугубится, если ничего не делать. sad
  7. Наган Звание
    Наган
    0
    Вчера, 23:25
    Трамп придет, порядок наведет.
    Let's go Brandon!
    FJB
  8. Николай Басалай Звание
    Николай Басалай
    0
    Сегодня, 01:51
    Давно пора организовать какое шоу в америке, а то им скучно, так будут при деле, собственные прблемы решать, а не учить весь мир как жть.