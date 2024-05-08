Отставной генерал ВС США: Америке грозят теракты из-за неконтролируемой миграции

Америке грозят теракты из-за неконтролируемой миграции. По крайней мере, именно такое мнение в ходе интервью Newsmax выразил отставной бригадный генерал ВС США Блейн Холт.Комментируя протесты, на которые выходят студенты престижных вузов США в поддержку Палестины, американский военный назвал их лишь «вершиной айсберга». Он обвинил нынешнего президента Джо Байдена в том, что тот допустил неконтролируемую миграцию.Из-за этого, как выразился Холт, в Америке произойдут теракты, а многочисленные войны, которые сегодня ведутся далеко от Соединенных Штатов, переместятся на их территорию.Стоит отметить, что ситуацией на южных границах США недоволен не только вышеупомянутый отставной генерал. Ведь долгое время республиканское большинство в нижней палате американского Конгресса затягивало принятие закона о помощи Украине и Израилю, взамен требуя от администрации Байдена ужесточения миграционной политики.К слову, о недавно принятой помощи еврейскому государству. Именно это стало катализатором усиления протестных настроений среди студентов американских вузов. Манифестанты выступают против всеобъемлющей поддержки Израиля со стороны США и требуют прекращения геноцида палестинцев в Газе.

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