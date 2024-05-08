В Курской области в результате атаки украинского БПЛА был ранен тракторист

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В Курской области в результате атаки украинского БПЛА был ранен тракторист

Сегодня украинские формирования предприняли очередную атаку территории Курской области России с помощью беспилотного летательного аппарата. К сожалению, в этот раз не обошлось без пострадавшего.

О последствиях атаки украинского дрона рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт. По словам главы региона, беспилотник противника атаковал трактор в селе Троицкое Кореневского района Курской области.

С украинского дрона было сброшено взрывное устройство на работавший в поле трактор. Ранение получил водитель, производивший подкормку растений

- написал губернатор Курской области в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что пострадавшего тракториста незамедлительно доставили в медицинское учреждение. Там ему была оказана вся необходимая медицинская помощь. Кроме того, собственнику трактора будет оказана помощь в восстановлении пострадавшей машины.

Курская область, как и другие приграничные регионы России, регулярно подвергается атакам украинских формирований. В частности, ее территорию атакуют с помощью БПЛА и обстреливают из артиллерийских орудий и минометов.

При этом украинские боевики обстреливают гражданские объекты, сбрасывают с дронов взрывные устройства на гражданские автомобили и тракторы. Подобные действия лишь подчеркивают террористическую сущность украинского режима, который стремится запугать местное мирное население и нанести максимальный ущерб именно гражданским объектам – от жилых домов до промышленных предприятий.
10 комментариев
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  1. isv000 Звание
    isv000
    +1
    Сегодня, 16:11
    Ну и где применение Царь-фугаса-3000?!! Не гуманно?! Мирное население пострадает?! Ограничимся вручением трактористам статуса пострадавших при БД? Ударили по колхозу - сотрите административный сектор противника, или ещё не пройдены кровавые линии?!!! am
  2. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +3
    Сегодня, 16:13
    Озверевшие укронацики убивают наших мирных жителей уже намеренно...это мало чем отличается от геноцида.
    С этим что то надо делать.
    Так не может продолжаться бесконечно.
  3. Лешак Звание
    Лешак
    +2
    Сегодня, 17:04
    Всё таки пора открыть "сезон охоты" на верхушку укрорейха. Не думаю что там все так прячутся, что просто невозможно достать. И не объявлять в розыск, а отправлять в преисподнюю.
    1. Аэродромный Звание
      Аэродромный
      0
      Сегодня, 17:16
      Цитата: Лешак
      Всё таки пора открыть "сезон охоты" на верхушку укрорейха. Не думаю что там все так прячутся, что просто невозможно достать. И не объявлять в розыск, а отправлять в преисподнюю.

      21 мая сезон охоты...две недели зеле осталось.
      1. Лешак Звание
        Лешак
        +2
        Сегодня, 17:20
        А кроме зели там все белые и пушистые? Там кроме наркоши отмороженных, у власти, вагон и маленькая тележка.
        1. Аэродромный Звание
          Аэродромный
          0
          Сегодня, 17:22
          Цитата: Лешак
          А кроме зели там все белые и пушистые? Там кроме наркоши отмороженных, у власти, вагон и маленькая тележка.

          ну не надо выглядеть маленьким... правительство в оставку после того как...ну что вам жевать что ли ?пока зеля на троне и правительство его " легитимно".
          1. Лешак Звание
            Лешак
            +1
            Сегодня, 17:32
            Да уж... Куда простому трактористу до "легитимных"...
            ...ну что вам жевать что ли...

            Да не надо ничего мне жевать - пока сам с зубами.
            Просто уже достало - страдают и гибнут простые граждане России, а эти...
            Наболело. hi
      2. Загребун Звание
        Загребун
        0
        Сегодня, 17:20
        "Объявлена Охота на мышей.. .
        А нам самим, охотится охота!."(с)
        Пока "охотятся" на граждан России. С взрывными устройствами в основном.
        1. Аэродромный Звание
          Аэродромный
          0
          Сегодня, 17:24
          Цитата: Загребун
          "Объявлена Охота на мышей.. .
          А нам самим, охотится охота!."(с)
          Пока "охотятся" на граждан России. С взрывными устройствами в основном.

          наши зато французов метелят, и в плен не берут.
          1. Загребун Звание
            Загребун
            0
            Сегодня, 17:27
            И это хорошо. Я к тому что ребята Буданова до отвращения много побарогозили, и варят ли остановятся. Хотелось бы ответки.