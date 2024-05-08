В Курской области в результате атаки украинского БПЛА был ранен тракторист
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Сегодня украинские формирования предприняли очередную атаку территории Курской области России с помощью беспилотного летательного аппарата. К сожалению, в этот раз не обошлось без пострадавшего.
О последствиях атаки украинского дрона рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт. По словам главы региона, беспилотник противника атаковал трактор в селе Троицкое Кореневского района Курской области.
С украинского дрона было сброшено взрывное устройство на работавший в поле трактор. Ранение получил водитель, производивший подкормку растений
- написал губернатор Курской области в своем Telegram-канале.
Глава региона отметил, что пострадавшего тракториста незамедлительно доставили в медицинское учреждение. Там ему была оказана вся необходимая медицинская помощь. Кроме того, собственнику трактора будет оказана помощь в восстановлении пострадавшей машины.
Курская область, как и другие приграничные регионы России, регулярно подвергается атакам украинских формирований. В частности, ее территорию атакуют с помощью БПЛА и обстреливают из артиллерийских орудий и минометов.
При этом украинские боевики обстреливают гражданские объекты, сбрасывают с дронов взрывные устройства на гражданские автомобили и тракторы. Подобные действия лишь подчеркивают террористическую сущность украинского режима, который стремится запугать местное мирное население и нанести максимальный ущерб именно гражданским объектам – от жилых домов до промышленных предприятий.
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