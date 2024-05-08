Мосгорсуд оставил в силе решение об аресте бывшего замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова
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Бывший заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов продолжит оставаться под стражей до 23 июня 2024 года. Соответствующее решение вынес Московский городской суд, отмечается в сообщении его пресс-службы.
Напомним, что Тимур Иванов был арестован сроком на два места по обвинению в совершении преступлений коррупционного характера. Сейчас в отношении бывшего высокопоставленного военного чиновника ведется следствие.
Адвокаты Иванова пытались ходатайствовать о замене меры пресечения в виде содержания под стражей на домашний арест, но суд, как мы видим, не стал отменять ранее принятое решение нижестоящей инстанции. Что интересно, сам Иванов принимал участие в заседании суда по видеосвязи, доставлять его в зал суда из следственного изолятора не стали.
В военном ведомстве Тимур Иванов отвечал за строительство, управление расквартированием и обустройством войск, медицинскую службу. Согласно версии ряда СМИ, он был одним из самых состоятельных людей в российских силовых структурах.
Пост заместителя министра обороны Иванов занял в 2016 году. Но затем он попал в поле зрения спецслужб, так как был заподозрен в совершении коррупционных преступлений, а именно получении взятки. Свою вину бывший замглавы военного ведомства не признает.
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