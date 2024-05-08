Мосгорсуд оставил в силе решение об аресте бывшего замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова

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Мосгорсуд оставил в силе решение об аресте бывшего замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова

Бывший заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов продолжит оставаться под стражей до 23 июня 2024 года. Соответствующее решение вынес Московский городской суд, отмечается в сообщении его пресс-службы.

Напомним, что Тимур Иванов был арестован сроком на два места по обвинению в совершении преступлений коррупционного характера. Сейчас в отношении бывшего высокопоставленного военного чиновника ведется следствие.

Адвокаты Иванова пытались ходатайствовать о замене меры пресечения в виде содержания под стражей на домашний арест, но суд, как мы видим, не стал отменять ранее принятое решение нижестоящей инстанции. Что интересно, сам Иванов принимал участие в заседании суда по видеосвязи, доставлять его в зал суда из следственного изолятора не стали.

В военном ведомстве Тимур Иванов отвечал за строительство, управление расквартированием и обустройством войск, медицинскую службу. Согласно версии ряда СМИ, он был одним из самых состоятельных людей в российских силовых структурах.

Пост заместителя министра обороны Иванов занял в 2016 году. Но затем он попал в поле зрения спецслужб, так как был заподозрен в совершении коррупционных преступлений, а именно получении взятки. Свою вину бывший замглавы военного ведомства не признает.
41 комментарий
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +10
    Сегодня, 16:17
    «Бывший заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов продолжит оставаться под стражей» —

    — Тимур под стражей,команда на воле ...
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +1
      Сегодня, 19:04
      Тимур под стражей,команда на воле ...

      Папа на воле! Вся эта возьня и направлена против папы. Романов пишет, что Шойгу сменит Дюмин, а Герасимова сменит Суровикин, который все это время сидел в Алжире...
  2. Старый_геолог Звание
    Старый_геолог
    0
    Сегодня, 16:17
    На эту должность человека надо сначала сажать лет на десять, а уж потом назначать.
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +6
      Сегодня, 16:35
      Ещё до начала спецоперации и до похода наёмников на Москву, основатель ЧВК "Вагнер" критиковал замминистра обороны Тимура Иванова за повальную коррупцию в военном ведомстве. И глава частной компании совершенно не стеснялся в своих выражениях, некоторые из которых стали мемами в социальных сетях.

      Глава "Вагнера" обвинял Иванова в жизни "на широкую ногу". Масла в огонь подливала семья замминистра обороны, чьи соцсети пестрили фотографиями в зарубежных курортов и с дорогими вещами. К этому и пытался привлечь внимание общественности и компетентных ведомств Евгений Пригожин.

      . Супруга Иванова, сохранившая фамилию Захарова, имела несколько паспортов и любила путешествовать по странам НАТО, разбрасываясь там деньгами. Финансовое состояние замминистра обороны с каждым годом только росло, а цена подарков и курортов его домочадцев увеличивались. ... Иванов пытался отобрать у предпринимателя частную военную компанию, а Пригожин защищал своё детище как мог, попутно распутывая коррупцию и связи Иванова в Минобороны.Достоверно неизвестно, почему чиновник и предприниматель начали конфликтовать друг с другом. Однако ряд инсайдерских телеграм-каналов сообщают о некоем пересечении "бизнес-интересов". ... Всё это время Иванов продолжал искать компромат и слабые места Пригожина. Именно чиновник за счёт своих связей инициировал уголовные дела против "вагнеров" и пытался подорвать отношения между Министерством обороны и ЧВК. Задачей Иванова было максимально дискредитировать основателя "Вагнера" перед Минобороны. Пригожина должны были считать грубияном, обманщиком и лгуном.


      https://dzen.ru/a/ZjszAgehvQnTpmhW

      Новостной телеграм-канал BRIEF сообщает, что Иванов не оказался удовлетворён после сообщения о смерти Пригожина. Вместо этого замглавы Минобороны начал оказывать давление на наследника основателя ЧВК, требуя передать в его руки контроль над месторождениями алмазов в ЦАРе и нефти в Сирии, которые и по сей день охраняются солдатами частной военной компании.
      1. al3x Звание
        al3x
        +3
        Сегодня, 18:47
        Про этого перца и у команды навального было целое расследование пару лет назад, но всю эту инфу официальные лица предпочли назвать ложью и раскачиванием лодки.
      2. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        0
        Сегодня, 19:06
        У ЧВК Вагнер и сейчас пытаются отжать контракты в Африке, в прессе запущена компания по дискредитации... Но, тут надо понимать, что Иванов лишь инструмент, основной актор Лампас!
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          +1
          Сегодня, 19:22
          Интересно сильно ли мы удивимся новому правительству и отдельным персоналиям? Говорят что возможны разные варианты.
          1. Михаил-Иванов Звание
            Михаил-Иванов
            0
            Сегодня, 19:31
            На другой ветке писал, Лампаса сменит Дюмин, Герасимова заменит Суровикин.
            На мой взгляд, Герасимов сильнее Суровикина в стратегии. Но у него главная проблема - коррумпированное и слабо компетентное окружение...
      3. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 19:54
        Цитата: OrangeBigg
        Глава "Вагнера" обвинял Иванова в жизни "на широкую ногу". Масла в огонь подливала семья замминистра обороны, чьи соцсети пестрили фотографиями в зарубежных курортов и с дорогими вещами

        Ну что говорить, все видели, что Тимур ворюга, но ве молчали. А почему погиб Пригожин, я думаю все поймут. И Тимур как и Сердюков выйдет сухим из воды. Если я не прав, обоснуйте.
  3. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 16:22
    Мосгорсуд оставил в силе решение об аресте бывшего замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова

    Фу! Место! Сидеть! am
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 16:24
    Тимур встретит день Победы в сизо?Первый в своей жизни- после 6 го,привыкнет.
  5. alexoff Звание
    alexoff
    +9
    Сегодня, 16:29
    Адвокаты принесли все его медали, Брежнев бы обзавидовался. И где только столько навоевать успел?
    1. Vitaly.17 Звание
      Vitaly.17
      +8
      Сегодня, 16:40
      Цитата: alexoff
      Адвокаты принесли все его медали,

      жаль. что те кто писал представления и подписывал приказы о наградах не сидят в соседних камерах. Надеюсь хоть служебную карму им ФСБ испортит.
      1. alexoff Звание
        alexoff
        +3
        Сегодня, 16:59
        Будто бы в ФСБ такого нет...
      2. Perun61 Звание
        Perun61
        +2
        Сегодня, 18:22
        Это Вы о ком? О его друге-начальнике? Или о верховном главнокомандующем? Или об обоих сразу?
    2. Анатоль Клим Звание
      Анатоль Клим
      +8
      Сегодня, 16:40
      Цитата: alexoff
      И где только столько навоевать успел?

      Российский военный лётчик Алексей Воевода написал, что у Иванова наград, как у его воюющего полка. Воровал, а его награждали и никто ничего не знал, а к его начальнику вопросов уж очень много возникает.
      1. alexoff Звание
        alexoff
        +1
        Сегодня, 16:54
        Я думаю было бы хорошим наказанием все эти полученные за лизания медали таким вот генералам напихать в выходное отверстие кишечника
      2. НИКНН Звание
        НИКНН
        +6
        Сегодня, 17:01
        Цитата: Анатоль Клим
        Воровал, а его награждали и никто ничего не знал
        Ну не смешите, а то живот надорву. laughing laughing laughing
      3. al3x Звание
        al3x
        +2
        Сегодня, 18:55
        Да все они там одного поля ягоды. Не мог начальник не знать про такого подчинённого.
    3. 30 вис Звание
      30 вис
      +1
      Сегодня, 17:00
      Цитата: alexoff
      Адвокаты принесли все его медали, Брежнев бы обзавидовался. И где только столько навоевать успел?

      Говорят два дипломата медалей и орденов ... Но сначала из его апартаментов вынесли несколько чемоданов денег . Рублей , евро . долларов ...
    4. spirit Звание
      spirit
      +4
      Сегодня, 17:18
      И где только столько навоевать успел?

      Предположу, что это Медали за :"парад","бал","взятие бюджета", медаль за "паркетную службу второй степени" , медаль за взятие "силиконовой горы" с пурпурным сердцем и т.д soldier
    5. Alex 22 22 Звание
      Alex 22 22
      0
      Сегодня, 18:46
      Мне интересно другое. Сколько они в мешке пытались занести. И какое лицо было у судьи и прокурора, когда они был вынуждены от мешка отказаться. Чревато.
    6. al3x Звание
      al3x
      +1
      Сегодня, 18:50
      А чему удивляться? Вообще, раздача к примеру Орденов Мужества таким персонажам, как например, Милонов, просто напросто обесценивает эту некогда высокую награду. Этот шут в тылу на сво пару дней пофоткался и уже чуть ли не Герой.
      1. alexoff Звание
        alexoff
        +3
        Сегодня, 19:17
        Да все награды РФ обесценены их раздачей направо и налево. В деспотичной царской России орден Андрея Первозванного выдавали Суворову и Меньшикову по понятным причинам, а сейчас им награждены Михалков, Солженицын, Шаймиев, Горбачев, Матвиенко и Моди, который индус. Видать нет у нас героев, раз таких награждают...
  6. Aleks88
    Aleks88
    +2
    Сегодня, 16:34
    Если сейчас не расстрелять, через полгода выйдет
    1. Тихий Дон Звание
      Тихий Дон
      +6
      Сегодня, 16:47
      Даже если и не выпустят , осудят ,с его деньгами и связями в заключении можно неплохо устроиться , в тюрьмах и зонах начальство тоже хочет жить красиво , а немного погодя выйти по какой нибудь амнистии или У.Д.О . , тюрьмы сегодня боятся не сильно , ради миллиарда , двух можно и потерпеть некоторые неудобства .
      1. Electrical Звание
        Electrical
        0
        Сегодня, 16:54
        ради миллиарда , двух можно и потерпеть некоторые неудобства .
        Скорее с миллиардом, двумя, ни каких неудобств даже не будет.
  7. KLM77 Звание
    KLM77
    +11
    Сегодня, 16:46
    Система прогнила настолько, что уже и аресту ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА ОБОРОНЫ не удивляешься! Просто интересно когда возьмут министра.
    1. Electrical Звание
      Electrical
      -3
      Сегодня, 16:56
      Просто интересно когда возьмут министра.
      Кто ж его возьмет?
      Он же "памятник".
  8. костя1
    костя1
    0
    Сегодня, 16:50
    А что-могли бы и сказать-да бог с ним пусть гуляет и работу не прогуливает? winked
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 16:52
    Эта птиса говорун может неожиданно заговорить на английском и французских языках.
    1. al3x Звание
      al3x
      +2
      Сегодня, 19:33
      может неожиданно заговорить на английском и французских языках.


      А чистосердечное будет писать на иврите. wassat
  10. ximkim Звание
    ximkim
    0
    Сегодня, 16:52
    Ниче.
    Суд и удо ещё никто не отменял (Васильева подтвердит).
    1. al3x Звание
      al3x
      +1
      Сегодня, 19:34
      Это точно. Ещё она может номерок дать организатора тура из российских тюрем прямиком в парижские бутики, мишленовские рестораны Лиона и обратно.
  11. Rom8681 Звание
    Rom8681
    +3
    Сегодня, 16:53
    Цитата: KLM77
    Система прогнила настолько, что уже и аресту ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА ОБОРОНЫ не удивляешься! Просто интересно когда возьмут министра.

    Этого , наверное не будет,он друг САМОГО.
    Хотя ,я так полагаю,надо чтобы у президента не было друзей, а только коллеги, которые работают на благо Родины,а не на благо себя.
  12. Million Звание
    Million
    -1
    Сегодня, 17:02
    Отмажется.Или помрет в СИЗО.
    1. Perun61 Звание
      Perun61
      -1
      Сегодня, 18:27
      К сожалению, не помрёт.
  13. Ныробский Звание
    Ныробский
    +5
    Сегодня, 17:25
    Тут даже комментировать нечего, кроме - "Вор должен сидеть в тюрьме"(Глеб Жеглов)
  14. alystan Звание
    alystan
    -2
    Сегодня, 17:55
    Надо однозначно что-то делать с самими этими правозащитниками и адвокатами.
    1. Joker62 Звание
      Joker62
      -3
      Сегодня, 18:15
      Адвокатов, которые яростно защищают своего подзащитного - нужно тоже привлекать к уголовной ответственности как пособников укрывание воров во власти. И лишать адвокатские деятельности по жизненно!
      А вот правозащитникам тоже нужно заскнуть так, и показать голые факты, от которых невозможно отвертеться, тоже привлечь к судебной преследования до самой нары и с крупным штрафом!
      А что касается самого виновника, который просто выставил на посмешище МО - разжаловать до рядового с лишением всех государственных наград, кроме юбилейных побрякушек. И конфискация всех имуществ, которые незаконно приобретены.
  15. sdivt Звание
    sdivt
    +3
    Сегодня, 18:15
    Свою вину бывший замглавы военного ведомства не признает

    Да всё просто
    Это мы судим исключительно по публикациям в СМИ
    А этот человек знает закулисную жизнь изнутри. И, возможно, реально не понимает, почему его взяли, а десятки его сослуживцев, которые грели руки не меньше - спокойно сидят в своих креслах?
    Реалии нашего времени:
    - вор не тот, кто украл, а тот, кто попался.