ВВС Израиля продолжают интенсивные бомбардировки Ливана

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ВВС Израиля продолжают интенсивные бомбардировки Ливана

На фоне непрекращающейся, несмотря на осуждения со стороны мирового сообщества, операции в секторе Газа ВВС Израиля продолжают также и интенсивные бомбардировки Ливана, где дислоцируется шиитская военизированная организация «Хизбалла».

Так, согласно сообщению от ливанских властей, в среду, 8 мая, южные районы страны, в частности населенные пункты Марвахин и Айти-аш-Шаб, подверглись авиаударам со стороны израильской армии. О пострадавших пока ничего не сообщается.





При этом в ЦАХАЛ заявили, что ВВС Израиля атаковали несколько объектов, которые относятся к военной инфраструктуре «Хизбаллы».

Напомним, что позавчера авиация еврейского государства начала бомбардировку города Рафах, тем самым ознаменовав начало давно анонсируемой операции. Позднее в ЦАХАЛ выложили кадры из одноименного пропускного пункта на границе с Египтом, который оставался единственной «нитью», связывавшей сектор Газа с внешним миром.

Стоит отметить, что против операции армии Израиля в Рафахе категорически выступали американские власти, даже прекратив еврейскому государству поставки боеприпасов. Между тем глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что операция продолжится до полного уничтожения ХАМАС.
14 комментариев
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  1. Фаталист Звание
    Фаталист
    +2
    Сегодня, 16:28
    Да чихали евреи на "сообщество мировое". Делают своё дело_ утюжат всё, что выше земли, уничтожают всё, что движется.((
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      +1
      Сегодня, 16:33
      Это потому, что "мировое сообщество" кроме осуждения, ничего больше и не делает, чтобы Израилю воспрепятствовать. И не будет делать. И Израиль это знает.
      1. Фаталист Звание
        Фаталист
        0
        Сегодня, 16:44
        Правильно: сукин сын, но это наш сукин сын.(
      2. BlackMokona Звание
        BlackMokona
        0
        Сегодня, 16:46
        Цитата: Уарабей
        Это потому, что "мировое сообщество" кроме осуждения, ничего больше и не делает, чтобы Израилю воспрепятствовать. И не будет делать. И Израиль это знает.

        На том же Юге Ливана вообще войска ООН стоят. Только фиксируют сколько ракет в одну и в другую стороны пролетели.
      3. антивирус Звание
        антивирус
        -1
        Сегодня, 16:53
        Научит рэб разворот рпкет-вот дело. В свою пусковой или по штабу
      4. isv000 Звание
        isv000
        -2
        Сегодня, 16:57
        Цитата: Уарабей
        Это потому, что "мировое сообщество" кроме осуждения, ничего больше и не делает, чтобы Израилю воспрепятствовать. И не будет делать. И Израиль это знает.

        Получается, Хуситы с Хамасом, Иракские повстанцы и Хезболла пытаются сделать то, что давно уже должно было сделать ООН - силой принудить Израиль к миру?! Прецедент ведь есть - принуждение Грузии к миру - тогда мир даже не пукнул и готов был проглотить оккупацию "Джорджии" Россией!
        1. Уарабей Звание
          Уарабей
          0
          Сегодня, 17:01
          Да нафиг не надо Западу Израиль к миру принуждать. Израильтяне за них грязную работу делают, а англосаксы все в белом, как всегда.
        2. Пупырчатый Звание
          Пупырчатый
          0
          Сегодня, 17:45
          Цитата: isv000
          Цитата: Уарабей
          Это потому, что "мировое сообщество" кроме осуждения, ничего больше и не делает, чтобы Израилю воспрепятствовать. И не будет делать. И Израиль это знает.

          Получается, Хуситы с Хамасом, Иракские повстанцы и Хезболла пытаются сделать то, что давно уже должно было сделать ООН - силой принудить Израиль к миру?! Прецедент ведь есть - принуждение Грузии к миру - тогда мир даже не пукнул и готов был проглотить оккупацию "Джорджии" Россией!

          Ну как бы по резолюции Совбеза ООН 1701, утвержденного в том числе России, Хизбалле там быть низзя
  2. Лешак Звание
    Лешак
    +1
    Сегодня, 16:33
    Если бы "мировое сообщество" ввело против Израиля количество санкций сопоставимое с количеством введенных против России, вот тогда бы евреи призадумались. А так - словесное порицание это для них просто смешно. yes
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 16:41
    Байден пособник государства,где ксенофобия возведена в ранг государственной политики.Хотя чего удивляися,в США политика совсем не изменилась с времён: Хороший индеец это мёртвый индеец.
  4. Electrical Звание
    Electrical
    -1
    Сегодня, 16:47
    В Палестине хезболла, а Ливане то же, и в Сирии и в Иране, и в Египте. Во круг фашисткого исраиля где нибуть нет якобы хезболлы? Или у них хезболла во всех странах мира кроме них?
  5. isv000 Звание
    isv000
    +1
    Сегодня, 16:52
    Похоже арабы получили то что хотели: евреи методично зачищают территории, по одному уничтожая противника. С Газой почти покончено, основные территории Палестины проутюжены и прожарены, настала очередь Ливана, ресурсы и инфраструктура которого будут полезны "Большому Израилю". И какать евреи хотели на мировое сообщество, раз карта в масть пошла, тем более что надувание щёк "международными мирными организациями" можно просто игнорировать и им за это ничего не будет...
  6. Дес Звание
    Дес
    0
    Сегодня, 17:53
    Израиль защищает себя так, как считает нужным. И насколько у него хватит сил. Он борется за своё существование. Много врагов, но есть и друзья. Не так много, но сильные. У нас положение более критично, ибо друзей, готовых поддержать, раз и два.
    По теме. Тем не менее был удивлён видео с ютуба, где полиция(+спецназ)) сдёргивает флаг палестинцев в квартале ортодоксов (харедим). Видео, разумеется, не сего года.
  7. леонидыч Звание
    леонидыч
    0
    Сегодня, 19:03
    Сейчас евреи закончат с Газой изгнав всех палестинцев от туда или убив и возьмутся за Ливан. Похоже им надо очень много земли для расселения евреев.