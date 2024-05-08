ВВС Израиля продолжают интенсивные бомбардировки Ливана
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На фоне непрекращающейся, несмотря на осуждения со стороны мирового сообщества, операции в секторе Газа ВВС Израиля продолжают также и интенсивные бомбардировки Ливана, где дислоцируется шиитская военизированная организация «Хизбалла».
Так, согласно сообщению от ливанских властей, в среду, 8 мая, южные районы страны, в частности населенные пункты Марвахин и Айти-аш-Шаб, подверглись авиаударам со стороны израильской армии. О пострадавших пока ничего не сообщается.
При этом в ЦАХАЛ заявили, что ВВС Израиля атаковали несколько объектов, которые относятся к военной инфраструктуре «Хизбаллы».
Напомним, что позавчера авиация еврейского государства начала бомбардировку города Рафах, тем самым ознаменовав начало давно анонсируемой операции. Позднее в ЦАХАЛ выложили кадры из одноименного пропускного пункта на границе с Египтом, который оставался единственной «нитью», связывавшей сектор Газа с внешним миром.
Стоит отметить, что против операции армии Израиля в Рафахе категорически выступали американские власти, даже прекратив еврейскому государству поставки боеприпасов. Между тем глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что операция продолжится до полного уничтожения ХАМАС.
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