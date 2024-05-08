Глава пресс-службы Кремля: Данные СБУ о «планах покушения на Зеленского» нельзя воспринимать как правдивые

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя размещенное СБУ сообщение об аресте офицеров украинских спецслужб якобы готовивших покушение на главу киевского режима Владимира Зеленского, подчеркнул, что подобную информацию нельзя воспринимать как правдивую. Песков отметил, что любую информацию, которая идет из СБУ, вряд ли можно воспринимать как правдивую.Ранее украинские ресурсы со ссылкой на СБУ опубликовали сообщения о задержании нескольких офицеров управления госохраны киевского режима, которые якобы подозреваются в причастности к подготовке покушения на Зеленского.В качестве доказательств, свидетельствующих в пользу версии о подготовке к покушению, СБУ представила якобы изъятые у подозреваемых "средства поражения". Задержанные обвиняются в госизмене и подготовке к теракту. Им грозит пожизненное лишение свободы.При этом СБУ не смогла обойтись без обязательного в таких случаях "российского следа". По версии украинских спецслужб, офицеры госохраны киевского режима действовали по указке российской разведки, якобы к тому же профинансировавшей "покушение" на утратившего легитимность Зеленского.Стоит отметить, что озвученная СБУ версия является абсолютно нелогичной и абсурдной: российская армия обладает возможностью ликвидировать Зеленского и любого другого представителя украинского руководства практически в любой момент, отправив по полученным координатам гиперзвуковую ракету.

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