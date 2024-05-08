Глава пресс-службы Кремля: Данные СБУ о «планах покушения на Зеленского» нельзя воспринимать как правдивые

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Глава пресс-службы Кремля: Данные СБУ о «планах покушения на Зеленского» нельзя воспринимать как правдивые

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя размещенное СБУ сообщение об аресте офицеров украинских спецслужб якобы готовивших покушение на главу киевского режима Владимира Зеленского, подчеркнул, что подобную информацию нельзя воспринимать как правдивую. Песков отметил, что любую информацию, которая идет из СБУ, вряд ли можно воспринимать как правдивую.

Ранее украинские ресурсы со ссылкой на СБУ опубликовали сообщения о задержании нескольких офицеров управления госохраны киевского режима, которые якобы подозреваются в причастности к подготовке покушения на Зеленского.



В качестве доказательств, свидетельствующих в пользу версии о подготовке к покушению, СБУ представила якобы изъятые у подозреваемых "средства поражения". Задержанные обвиняются в госизмене и подготовке к теракту. Им грозит пожизненное лишение свободы.

При этом СБУ не смогла обойтись без обязательного в таких случаях "российского следа". По версии украинских спецслужб, офицеры госохраны киевского режима действовали по указке российской разведки, якобы к тому же профинансировавшей "покушение" на утратившего легитимность Зеленского.

Стоит отметить, что озвученная СБУ версия является абсолютно нелогичной и абсурдной: российская армия обладает возможностью ликвидировать Зеленского и любого другого представителя украинского руководства практически в любой момент, отправив по полученным координатам гиперзвуковую ракету.
17 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -3
    Сегодня, 16:43
    Песков - И.О главы пресслужбы Кремля.
    1. Аэродромный Звание
      Аэродромный
      +1
      Сегодня, 17:09
      Глава пресс-службы Кремля: Данные СБУ о «планах покушения на Зеленского» нельзя воспринимать как правдивые
      а если свои же ? на адика тоже покушались.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        -2
        Сегодня, 17:34
        Бережливый ,это карма нациков,когда припекает надо убить фюрера и мальца прикинуться розовым пони.Эх недобили мы нацистскую сволочь в 1945 г не искоренили ксенофобию,жёстче надо было жёстче.
  2. костя1
    костя1
    -1
    Сегодня, 16:48
    Мог бы и одним русским соловом охарактеризовать все что оттуда вытекает laughing
  3. Оптимус_Прайм Звание
    Оптимус_Прайм
    +1
    Сегодня, 16:51
    Если зелю не убрали в 22-м году, например, то зачем руки сейчас марать? Эту гниду свои уберут (США).
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    -2
    Сегодня, 17:01
    Ситуация... обычная. Охранители из шкуры лезут, что б доказать свою полезность, нужность.
    Всё как всегда.
  5. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    +1
    Сегодня, 17:09
    А мы в этом случает точно должны оправдываться? Лучше бы это было правдой, как и поджог завода ПВО в Германии
  6. Сергей Аверченков Звание
    Сергей Аверченков
    0
    Сегодня, 17:16
    Я был бы только рад если бы его грохнули, и мне абсолютно фиолетово кто это сделает.
    1. А. Эверт Звание
      А. Эверт
      -1
      Сегодня, 17:34
      Не грохнули, а задержали и осудили. И пусть сидит. А то дёшево отделается.
    2. Ныробский Звание
      Ныробский
      -1
      Сегодня, 17:42
      Цитата: Сергей Аверченков
      Я был бы только рад если бы его грохнули, и мне абсолютно фиолетово кто это сделает.

      Пока рано. no
      Надо всё таки дать возможность матрасам и прочим затейникам в очередной раз громко обгадиться во главе с Зелепукой, на анонсированном на июнь саммите в Швейцарии по "мирным инициативам остановки конфликта на украине". Интересно что они там напринимают с этим клоуном, подпись которого, под любым документом, с 21 мая не будет стоить и ломанного гроша. Как они будут впаривать миру эту пустышку? winked
      Си не медни уже сказал, что Китай не будет принимать участие в этой комедии.
      1. Крымский партизан 1974 Звание
        Крымский партизан 1974
        0
        Сегодня, 17:53
        Интересно что они там напринимают с этим клоуном,
        ...как что...земли бандерлянда...и какая разница кто там будет что то подписывать...Кремль пока отмашку не даст, то всё это будет филькина грамота
  7. Владимир80 Звание
    Владимир80
    +1
    Сегодня, 17:25
    Цитата: Оптимус_Прайм
    Эту гниду свои уберут

    Вряд ли, у вас есть примеры когда сша убирали абсолютно подконтрольных им марионеточных глав государств, даже
    бывших?
    1. Оптимус_Прайм Звание
      Оптимус_Прайм
      0
      Сегодня, 17:45
      Саакашвили можно считать примером? И Ельцин чёт резко сдох понятно что алкаш но.....
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +2
        Сегодня, 17:52
        ЕБН исполнил свою мечту,всётаки лёг на рельсы.
    2. А. Эверт Звание
      А. Эверт
      0
      Сегодня, 17:51
      Предположительно Рафаэль Трухильо (Доминиканская Республика) и Пак Чон Хи (Южная Корея).
  8. старпом Лом Звание
    старпом Лом
    0
    Сегодня, 18:14
    Скорее вместо убранных полковников охраны поставят людей , готовых выполнить чужой приказ. Есть версия , что смерть Сталина связана с тем , что он заменил преданного ему начальника охраны генерала Власика , которого возможные заговорщики скомпрометировали в его глазах.
  9. solar Звание
    solar
    +1
    Сегодня, 18:37
    Озабоченность Пескова понятна. Такие покушения на глав государств, они как ящик Пандоры- открыть просто, а закрыть потруднее будет :((