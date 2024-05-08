Премьер Словакии раскритиковал Евросоюз за отсутствие мирного плана по Украине

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Премьер Словакии раскритиковал Евросоюз за отсутствие мирного плана по Украине

Глава правительства Словакии Роберт Фицо, выступая на мероприятии по случаю Дня победы над фашизмом в словацкой столице Братиславе, подверг критике власти Евросоюза, которые не выдвигают никаких мирных инициатив по урегулированию ситуации вокруг Украины.

Создававшийся в свое время как мирное объединение Европейский союз оказался неспособен предложить хоть какой-то мирный план по Украине, отметил Фицо, выразив по этому поводу большое сожаление.



Затронул словацкий премьер и раздуваемую в последнее время тему отправки на Украину войск стран Евросоюза и НАТО. По словам Фицо, словацких войск на Украине никогда не будет.

Ранее отправку французских войск и войск других западных стран на Украину допустил президент Франции Макрон. А на сайте президента Зеленского уже вывесили петицию по сбору подписей для приглашения в страну иностранных войск.

Роберт Фицо возглавил правительство Словакии после победы его партии «Направление — социальная демократия» на парламентских выборах осенью прошлого года. После его прихода к власти Словакия стала третьей страной ЕС наряду с Венгрией и Сербией, отходящей от общеевропейского политического фарватера относительно украинского конфликта и взаимоотношений с Россией.
7 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 17:11
    «Премьер Словакии раскритиковал Евросоюз за отсутствие мирного плана по Украине» —

    — Да не нужен нам ваш "мирный план",сами разберёмся,вы только оружие свидомым не поставляйте ...
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 17:12
    Премьер Словакии раскритиковал Евросоюз за отсутствие мирного плана по Украине
    . Критикуй, ни критикуй, пока по ушам не получат, не успокоятся.
  3. А. Эверт Звание
    А. Эверт
    0
    Сегодня, 17:31
    Дед борель и самоходный дед дементий чихать хотели на эти инициативы.
  4. fsvlad Звание
    fsvlad
    0
    Сегодня, 17:41
    Венгрия, Сербия, Словакия... Имхо, прологом к завершению "украинской кампании" станет развал ЕС.
  5. костя1
    костя1
    0
    Сегодня, 17:49
    А кто же, об этом, Евроколхозу даже задуматься разрешит? tongue
  6. solar Звание
    solar
    0
    Сегодня, 18:02
    подверг критике власти Евросоюза, которые не выдвигают никаких мирных инициатив по урегулированию ситуации вокруг Украины.

    Это он к чему? В Швейцарии вот собрание готовят. Он об этом? Посмотрим, что в Швейцарии скажет.
  7. guest Звание
    guest
    0
    Сегодня, 19:10
    Создававшийся в свое время как мирное объединение Европейский союз

    Мирное объединение и ЕС это вообще то вещи не совместимые. ЕС это агрессивное и экспансивное объединение, являющееся продолжателем идей своего предшественника, третьего рейха.