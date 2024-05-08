Вице-спикер парламента Словакии: Мои герои не голливудские актеры, а маршалы Жуков, Конев и Малиновский

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Вице-спикер парламента Словакии: Мои герои не голливудские актеры, а маршалы Жуков, Конев и Малиновский

Ежегодно, 8 мая, в ЕС, Великобритании и США отмечают День Победы в Европе. Данный праздник на Западе приурочен к завершению Второй мировой войны.

В ходе сегодняшних мероприятий вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха поблагодарил Красную армию за освобождение его страны. Со слов политика, он вместе с президентом Робертом Фицо по традиции выпустили голубей мира. При этом Блаха, подчеркнул, что всегда преклонялся и будет преклоняться перед подвигом РККА.



Вице-спикер словацкого парламента заявил, что в ходе Второй мировой войны ни одна нация не пострадала так сильно, как российская. С его слов, он безмерно благодарен СССР за то, что его государство сегодня имеет возможность жить в мире и свободе. При этом политик добавил, что всегда с уважением пожмет руку российскому послу.

Мои герои не голливудские актеры, а маршалы Жуков, Конев, Малиновский или Чуйков

- заявил Блаха.

В свою очередь политик резко осудил представителей властей европейских стран, которые сегодня с ненавистью относятся к России и всячески пытаются исказить историческую справедливость. Как выразился вице-спикер парламента Словакии, пусть они стыдятся за это «в углу».

Немецкие фашисты истребили бы или поработили славян. Давайте не будем забывать

- подытожил Любош Блаха.
20 комментариев
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  1. Фаталист Звание
    Фаталист
    +11
    Сегодня, 19:45
    Уважение вице спикеру. Заявить такое в наше время посреди гейропы_ нужно шарики иметь.) За камень в огород янки, отдельный респект.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 20:00
      Любош Блаха безмерно благодарен СССР за то, что его государство сегодня имеет возможность жить в мире и свободе.

      На онемечивание Европы отводилось 25–30 лет, каждый народ планировалось выселять в разных пропорциях. Планом предусматривалось уничтожить и депортировать 80–85% населения из Польши, 85% из Литвы, 65% из Западной Украины, 75% из Белоруссии и Сербии(Королевство Югославии) и по 50% жителей из Латвии, Эстонии и Чехии...
  2. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +6
    Сегодня, 19:45
    . Мои герои не голливудские актеры, а маршалы Жуков, Конев, Малиновский или Чуйков

    После этих слов можно смело сказать- это наш человек.
    1. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +2
      Сегодня, 20:00
      После этих слов можно смело сказать- это наш человек
      Он просто порядочный человек
      1. Южноукраинец Звание
        Южноукраинец
        +1
        Сегодня, 20:04
        . Он просто порядочный человек

        В сегодняшнем мире этого достаточно, что бы назвать такого человека нашим, особенно если он уважает наших прославленных военачальников.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +6
    Сегодня, 19:48
    С выполнением задач СВО, всё больше в Европе появится наших сторонников.Выходя из под пресса западной демократии.Долго же их мариновали.Надеюсь доживу до того момента ,когда микрон ломанётся на Эйфелеву башню устанавливать наш флаг Победы над ЕС,с криком : Россия,МЫ же тоже победители!!!
    1. А. Эверт Звание
      А. Эверт
      +2
      Сегодня, 19:52
      Что и "эти тоже"?
    2. Комментарий был удален.
    3. Бородач Звание
      Бородач
      -1
      Сегодня, 20:01
      В нападении на СССР участвовало много словаков. am
      Север помнит.
      Зима близко. (С) Игра престолов.
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        0
        Сегодня, 20:13
        Цитата: Бородач
        В нападении на СССР участвовало много словаков.

        Значит, словаки бывают разные, вице-спикер и премьер Фицо тому яркий пример. И часть венгров тоже воевала против СССР, однако сейчас не хотят конфронтации с РФ, и Макрону с Боррелем не уподобляются, а напротив, всячески пытаются отмежеваться от русофобской политики руководства ЕС.
  4. Nexcom Звание
    Nexcom
    +6
    Сегодня, 19:49
    Неужели адекватный этот вице-деятель???? Я потрясён если это так....
    Это не стёб. Всё-таки там есть не обдолбанные и не моральные глиномесы....
  5. А. Эверт Звание
    А. Эверт
    +1
    Сегодня, 19:51
    Наконец-то проявляются здравый смысл и адекватные мысли. Положительно.
  6. Serhio250381 Звание
    Serhio250381
    +4
    Сегодня, 19:53
    Есть же нормальные политики в Европе
  7. sodium20 Звание
    sodium20
    +1
    Сегодня, 19:54
    Kudos to the red army. Uraa..Uraa..Uraa..

    Yesterday, I have a thought regarding NATO (empire 2.0). Yesterday there was a news (not verified) about the assasination attempt on Saudi prince - Mohd. bin salman. This proves that US/NATO is not only targetting Russia and China, but the entire world. In Middle east they are using Israel to target Syria, Yemen, Lebanon, Iraq and Iran. CIA/Mossad may have be conducting regular assasination attempts on arab leaders.

    We know how NATO uses Ukraine to target Russia. China is also targetted by NATO using Philippines and Taiwan. The west wants to suffocate China through trade related blackmailing. In Africa, NATO uses France to target Russia and China. The US/UK influence on India is increasing day by day. NATO also wants to create pandemonium and chaos in Post-soviet nations, Serbia, Slovakia, Georgia etc.

    NATO is also targetting their own citizens with psychological warfare. Through their politicians, celebrities and medias they are planting the seeds of Russiophobia, Sinophobia and Islamophobia etc. NATO wants to create fear neurosis among their citizens and make them mentally sick. The orinary citizens in NATO countries have become programmable puppets.

    Finally, NATO wants to speed up the annexation of the entire world. I think the release of covid-19 pathogens was a part of that process.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 20:00
      Kudos to the red army

      Red Army have to be written from the capital characters! Is it clear?
      1. sodium20 Звание
        sodium20
        0
        Сегодня, 20:08
        Kudos to the Red Army. Uraa...Uraa...Uraa... wink
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          0
          Сегодня, 20:08
          Thanx.
          -------------------
  8. carpenter Звание
    carpenter
    +2
    Сегодня, 19:57
    Мои герои не голливудские актеры, а маршалы Жуков, Конев, Малиновский или Чуйков
    А в Европе сейчас герои Гитлер, Манштейн, Геббельс и Розенберг.
  9. Монтесума Звание
    Монтесума
    0
    Сегодня, 20:00
    Вице-спикер словацкого парламента заявил, что в ходе Второй мировой войны ни одна нация не пострадала так сильно, как российская. С его слов, он безмерно благодарен СССР за то, что его государство сегодня имеет возможность жить в мире и свободе. При этом политик добавил, что всегда с уважением пожмет руку российскому послу. .... политик резко осудил представителей властей европейских стран, которые сегодня с ненавистью относятся к России.

    Удивительно слышать такое от официального лица страны, состоящей в ЕС. Борреля, Бербок и прочих подп.и.н.досных шавок точно от этих слов перекосило. Сербы и венгры тоже наверняка сделают соответствующие заявления. Оазисы прагматизма и здравомыслия среди осатанелой от русофобии Европы. Респект словаку!!!
  10. paul3390 Звание
    paul3390
    0
    Сегодня, 20:03
    которые сегодня с ненавистью относятся к России и всячески пытаются исказить историческую справедливость

    Дык вполне понятно - это прямые потомки тех, кого наши деды не добили тогда. Добрые были, гуманные.. А теперь - всё пошло по новой, как только евронацисты оклемались и окрепли.. И похоже - решили что настало удачное время попробовать снова. В который раз. Что и страна у нас уже не та, типа элита чья угодно, но только не наша, да и вождь - отнюдь не Иосиф Виссарионович.

    Вот и поглядим, из чего фаберже у наших набольших сделаны. Но если из чего стоящего - больше Эуропе давать шансы очухаться давать никак нельзя. Угрозу с Запада - надо ликвидировать раз и навсегда. Уж каким способом - пусть наверху решают, на то они там и сидят.
  11. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 20:10
    Ровно 79 лет назад наши воины начали свою битву за Рейхстаг символ фашистской Германии ,многие не дожили до нашей победы День,Час ,Секунду до нашей Великой Победы ,давайте помолчим в знак Памяти наших воинов ,наших бесчисленное жертв в войне добра со злом. Всё остальное вторично.Помним .Будем жить!!!