Вице-спикер парламента Словакии: Мои герои не голливудские актеры, а маршалы Жуков, Конев и Малиновский
Ежегодно, 8 мая, в ЕС, Великобритании и США отмечают День Победы в Европе. Данный праздник на Западе приурочен к завершению Второй мировой войны.
В ходе сегодняшних мероприятий вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха поблагодарил Красную армию за освобождение его страны. Со слов политика, он вместе с президентом Робертом Фицо по традиции выпустили голубей мира. При этом Блаха, подчеркнул, что всегда преклонялся и будет преклоняться перед подвигом РККА.
Вице-спикер словацкого парламента заявил, что в ходе Второй мировой войны ни одна нация не пострадала так сильно, как российская. С его слов, он безмерно благодарен СССР за то, что его государство сегодня имеет возможность жить в мире и свободе. При этом политик добавил, что всегда с уважением пожмет руку российскому послу.
- заявил Блаха.
В свою очередь политик резко осудил представителей властей европейских стран, которые сегодня с ненавистью относятся к России и всячески пытаются исказить историческую справедливость. Как выразился вице-спикер парламента Словакии, пусть они стыдятся за это «в углу».
- подытожил Любош Блаха.
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