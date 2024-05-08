«Великая страна»: Путин одобрил Основы государственной политики в области исторического просвещения

На протяжении всего многовекового исторического процесса в нашем необъятном государстве формировались культурные, нравственные и духовные ценности. Они стали основой мировоззрения и самосознания граждан России.Президент Российской Федерации Владимир Путин одобрил Основы государственной политики в области исторического просвещения, в которых содержатся описанные выше положения.Документ появился на сайте правовой документации. В нем указаны основные цели и принципы госполитики в сфере исторического просвещения, а также механизмы их достижения.- сказано в указе.- говорится в Основах госполитики.В них сказано, что для гармоничного развития страны необходимо защищать и сохранять формировавшиеся столетиями ценности. Благодаря им развивается российское государство, многоэтничный народ нашей страны, обеспечивается ее суверенитет.Стоит отметить, что Россия в официальном документе названа «государством-цивилизацией», наверное, впервые в своей истории.

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