«Великая страна»: Путин одобрил Основы государственной политики в области исторического просвещения

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«Великая страна»: Путин одобрил Основы государственной политики в области исторического просвещения

На протяжении всего многовекового исторического процесса в нашем необъятном государстве формировались культурные, нравственные и духовные ценности. Они стали основой мировоззрения и самосознания граждан России.

Президент Российской Федерации Владимир Путин одобрил Основы государственной политики в области исторического просвещения, в которых содержатся описанные выше положения.

Документ появился на сайте правовой документации. В нем указаны основные цели и принципы госполитики в сфере исторического просвещения, а также механизмы их достижения.

Реализация государственной политики в области исторического просвещения будет способствовать поддержанию и укреплению общероссийской гражданской идентичности на основе присущей российскому обществу системы ценностей

- сказано в указе.

Россия – великая страна с многовековой историей, государство-цивилизация, сплотившее русский и многие другие народы на пространстве Евразии в единую культурно-историческую общность и внесшее огромный вклад в общемировое развитие

- говорится в Основах госполитики.

В них сказано, что для гармоничного развития страны необходимо защищать и сохранять формировавшиеся столетиями ценности. Благодаря им развивается российское государство, многоэтничный народ нашей страны, обеспечивается ее суверенитет.

Стоит отметить, что Россия в официальном документе названа «государством-цивилизацией», наверное, впервые в своей истории.
42 комментария
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  1. К_4 Звание
    К_4
    +14
    Сегодня, 17:14
    Не, всё хорошо - правильные слова. А с мавзолеем на 9-ое в этом году что, опять спрятали?
    1. Аэродромный Звание
      Аэродромный
      +10
      Сегодня, 17:18
      Цитата: К_4
      Не, всё хорошо - правильные слова. А с мавзолеем на 9-ое в этом году что, опять спрятали?

      вопрос тот же... иначе- в топку эти высокопарные слова.
  2. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +14
    Сегодня, 17:16
    В Ростовском крае в городе Батайске были арестованы активисты русской общины на трое суток за попытку защитить учительницу местной школы от одного недоумка из местной диаспоры не буду пока говорить какой, хваставшегося избиением русских.
    Господин Путин что происходит?
    Как все это коррелируется с вашим заявлением о единстве наций в России?
    Разрыв шаблонов происходит...очень нехорошо.
    1. Владимир80 Звание
      Владимир80
      +12
      Сегодня, 17:20
      Разрыв шаблонов происходит...очень нехорошо.

      Не разрыв шаблонов, просто надо учится жить в новых условиях - две непересекающиеся вселенные, одна вселенная заявлений, болтовни, лживых отчетов и пластиковых тв-лиц, а вторая вселенная средневекового халифата. Как то так получается
      1. Загребун Звание
        Загребун
        +4
        Сегодня, 17:24
        А что там нового? Мы говорили Ленин, подрозумевали партия. Мы говорили партия, подрозумевали Ленин. Вот так говорили одно, а подрозумевали другое" Жванецкий вроде бы (С) .
        1. БМП-2 Звание
          БМП-2
          +2
          Сегодня, 18:25
          Мы говорили Ленин, подрозумевали партия. Мы говорили партия, подрозумевали Ленин.
          - тогда по крайней мере было понятно, что подразумевать. А тут - даже не знаешь, что и думать! laughing
      2. Офицер запаса Звание
        Офицер запаса
        +1
        Сегодня, 18:49
        Сейчас пришел новый президент, который разгребет все то то дерьмо, которое осталось от предыдущего. Не будет ни коррупции, ни диаспор, ни предательства в верхних их эшелонах власти, ни олигархов, ни 5-ой колонны. Заживем теперь!!!!
    2. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +10
      Сегодня, 17:31
      Да он живет на другой планете,да и уже превратился в говорящую голову,оторванный от реальностей
      1. Фаталист Звание
        Фаталист
        +13
        Сегодня, 17:35
        Да у нас страна двух реальностей: за защиту чести и достоинства, да и жизни от мигрантов сажают, а мигрантов холят и лелеют.
    3. Фаталист Звание
      Фаталист
      -2
      Сегодня, 17:33
      Это не та ли учительница, которая попустительство вала этому гадёнышу в избиении одноклассников? И которая тоже стала жертвой попустительства своего же?
      1. Леха с Андроида. Звание
        Леха с Андроида.
        +7
        Сегодня, 17:41
        Это не та ли учительница, которая попустительство вала этому гадёнышу в избиении одноклассников?

        Вы маленько рамсы попутали...
        Эта та учительница которая учила этого ученика Русскому языку...
        языку Пушкина, Лермонтова, Некрасов, Толстова.
        А вот ученик почему то решил что он может безнаказанно топтать и лапать своими грязными руками русскую культуру и людей с этой культурой.
        По закону учительница ничего не может сделать этому гаденышу...она просто беззащитна перед его выходками.
        Есть видео...там вы все увидите.
        1. Фаталист Звание
          Фаталист
          -5
          Сегодня, 17:48
          Вы свой блатной жаргон оставьте при себе. Свои рамсы соберите и засуньте себе подальше. А она что, не могла поднять вопрос до директора, да местной районо, да хоть до горсовета? Ладно, молодец учительница, чего ж она оставляла всё без жалоб и петиций?
          1. Леха с Андроида. Звание
            Леха с Андроида.
            +2
            Сегодня, 18:09
            Вы свои обвинения учительнице тоже соберите и засуньте себе поглубже.
            Попробуйте сами встать на её место и учить такого ученика и давать ему знания русского языка.
            У ней помимо него целый класс ребятишек и каждому надо уделить внимание...а не только этому великовозрастному балбесу.
            Написать конечно жалобу она может...только не забывайте что в школе за все отвечает директор у него есть право отчислить нерадивого ученика...вот с него и надо спрашивать.
    4. Alex 22 22 Звание
      Alex 22 22
      +8
      Сегодня, 17:48
      Недоумок платит диаспоре. Диаспора платит крыше: ментовской, местной администрации - выбирайте сами. Недоумок считает - он заплатил - ему все можно. Крыша отрабатывает полученные деньги. Народ пока безмолвствует за редким исключение. Это не только в Батайске, но и у нас, и во многих местах. Слишком долго с державным великорусским шовинизмом боролись. Слишком долго национализм нацменов поддерживали. Результат налицо. А почему вы не хотите обозначить национальность и верование местной диаспоры? Это наверно буддисты? Даосисты? Или китайцы? Или эвенки? А может индусы? Если не угадал, то не знаю даже кто бы это мог быть.
    5. Perun61 Звание
      Perun61
      +3
      Сегодня, 18:11
      Как житель Ростова говорю: происходит то же, что и происходило предыдущие 24 года правления этого президента - замещение русского коренного населения на лояльных необразованных мигрантов, тупо голосующих "за".
    6. Alex 22 22 Звание
      Alex 22 22
      +3
      Сегодня, 18:30
      Вопрос: А откуда взялись трое суток? Если это задержание то - Статья 5 УПК РФ п. 11 задержание подозреваемого - мера процессуального принуждения, применяемая органом дознания, дознавателем, следователем на срок не более 48 часов с момента фактического задержания лица по подозрению в совершении преступления.
      Если арест то - Статья 109 УПК РФ п. 1 Содержание под стражей при расследовании преступлений не может превышать 2 месяца. Меня не интересует учительница от слова совсем. Меня интересуют активисты. Поэтому откуда взялись трое суток? В УПК РФ таких сроков нет!
      1. Леха с Андроида. Звание
        Леха с Андроида.
        +1
        Сегодня, 18:46
        Поэ request тому откуда взялись трое суток? В УПК РФ таких сроков нет!

        Во всех открытых источниках в СМИ фигурирует трое суток ареста активистам. what
        Трудно ответить на ваш вопрос не имея доступа к материалам этого дела. request
        1. Alex 22 22 Звание
          Alex 22 22
          0
          Сегодня, 19:29
          Тогда эти источники мягко говоря не туда сюда. Еще раз повторяю, что таких сроков нет в УПК РФ. Может эти неумные люди вспомнили УПК РСФСР - там да задержание на срок либо трое суток, либо десять суток. Арест - это мера пресечения в виде содержания под стражей. Меру пресечения содержание под стражей избирает исключительно суд! Срок содержания под стражей как я писал выше два месяца. Тогда этим дебилам журналистам можно не верить. Это у них уголовное дело не возбуждается, а открывается, у них уголовное дело не прекращается, а закрывается. Это у них преступника ловят, а не разыскивают и задерживают. Поэтому давайте все вспомним Горького: А был ли мальчик? Может мальчика то и не было? Может и нет арестованных активистов? Знать бы хотя бы одну фамилию "арестованного" активиста - можно было бы проверить по базе, что там вообще было по настоящему.
    7. депрессант Звание
      депрессант
      +3
      Сегодня, 19:21
      . В Ростовском крае в городе Батайске были арестованы активисты русской общины


      Разведчик 22-й бригады ГРУ, участник СВО Ягодкин Борис Анатольевич. Кавалер Ордена Мужества.

      Терновой Константин Викторович, отряд "Витязь" (сначала заместитель командира отряда, затем командир), участник Второй чеченской войны.

      Ольховский Геннадий Евгеньевич, старший врач группы "Вагнер", три боевых ранения.

      Все перечисленные наши товарищи имеют маленьких детей. Кто-то из них, сейчас не помню кто именно, должен был вернуться на фронт, но коррумпированная полиция засадила всех на три дня в СИЗО по наущению диаспоры.
  3. ximkim Звание
    ximkim
    +5
    Сегодня, 17:19
    А увеличение тарифа ЖКХ два раза в год войдёт туда, или только четыре раза в год?
  4. Ганкутсу_ Звание
    Ганкутсу_
    +6
    Сегодня, 17:20
    Их проклятая толерастия.
    Наша исконная многонациональность...

    Слова те же - обёртка иная.
  5. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +8
    Сегодня, 17:23
    Зачем нужна эта статья-объявление? В чём здесь конкретика?
    На протяжении всего многовекового исторического процесса в нашем необъятном государстве формировались культурные, нравственные и духовные ценности. Они стали основой мировоззрения и самосознания граждан России.

    В чём сегодня проявляется эта преемственность? В том, что на праздниках и в дни вынужденных каникул мы смотрим по ТВ старые советские фильмы, а в перерывах сидим (ходим, ездим) за компьютером или уткнувшись в свои смартфоны? В чём суть преемственности? Какая нравственность позволяет чиновникам говорить о народе, как о червях на здоровом теле государства, и глумиться над его нищетой?
    Странная какая-то история, проклинающая социалистический строй, посредством которого советский народ смог спасти себя и другие народы от нацистского истребления...
    Неужели ЕБН и ВВП - наше всё (прошлое и будущее)?
    Неужто Героями труда в России стали чиновники и миллиардеры, чей труд даже оценить невозможно...
    * * *
    Не понимаю...
  6. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +7
    Сегодня, 17:23
    Цитата: Владимир80
    просто надо учится жить в новых условиях - две непересекающиеся вселенные, одна вселенная заявлений, болтовни, лживых отчетов и пластиковых тв-лиц, а вторая вселенная средневекового халифата. Как то так получается

    Не хватало нам ещё Ростовского вилаята пришельцев со своими порядками.
    Доиграются власти с таким толерантным отношением к радикальным нацменам.
  7. Владимир80 Звание
    Владимир80
    +6
    Сегодня, 17:28
    Цитата: Леха с Андроида.
    Доиграются власти с таким толерантным отношением к радикальным нацменам

    В том то и дело, что радикальными нацменами станут русскоязычные люди, пытающиеся отстоять свое право жить...
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 17:30
    Наконец начинаешь ощущать что живёшь в великой стране,но для этого придётся опять побеждать запад .Как запад уже достал.
  9. kebeskin Звание
    kebeskin
    +8
    Сегодня, 17:30
    Это хорошо, а будут ли дальше снимать исторические фильмы про плохих большевиков, победу в войне ради трамвайчика, ради булочки. И прославлять филисофов Ильина и ему подобных....
  10. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    -1
    Сегодня, 17:31
    Возлюби философа-историка-фашиста Ильина и будет тебе счастье.
  11. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 17:56
    Как только мы становимся великой страной нам дорого это обходится,может в этот раз обойдёмся без миллионов жертв с нашей стороны.
  12. seamen2 Звание
    seamen2
    +5
    Сегодня, 17:58
    прежде чем про историю ВВП калякать--перестал бы загораживать фанерками Мавзолей на 9 мая, поdлец.
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 18:19
      Меня мавзолей при СССР не впечетлял,меня впечетлял пароход на котором я ходил в море- все иномарки и только один советской постройки ,БАТ типа Горизонт ,но и тот ходил на чешских дизелях .Что вы привязалась к мовзолею.Может давайте вернём И.В Сталина Мовзолей- он сейчас намного известен более своими делами.
      1. seamen2 Звание
        seamen2
        +2
        Сегодня, 18:39
        Пароходы меня давно уже не впечатляют. Насмотрелся на них, наработался.
        А впечатляет лицемерие ВВП, и Мавзолей--хороший исторический пример, раз уж разговор об истории пошел.
        1. tralflot1832 Звание
          tralflot1832
          0
          Сегодня, 18:48
          Может восстановить историческую справедливость вернуть прах И.В.Сталина в Мовзолей?Не Путин В.В оттуда его выкидывал!
          1. seamen2 Звание
            seamen2
            +3
            Сегодня, 18:51
            Может перестать стыдливо загораживать фанерками Мавзолей, и для начала закрыть Ельцин центр?
            Не Путин В.В. ли построил сие капище? вот вам его действительное отношение к истории страны.
            1. tralflot1832 Звание
              tralflot1832
              0
              Сегодня, 18:54
              Ещё раз спрашиваю прах Сталина И.В.достоин вернуться на свое историческое место или нет ? Хватит юлить!
              1. seamen2 Звание
                seamen2
                0
                Сегодня, 18:56
                Еще раз отвечаю, что не нужно пока тревожить Иосифа Висарионовича, а для НАЧАЛА сделать хотя бы то, что я перечислил.
                Тем более, что это гораздо проще сделать.
                p.s. Ну допустим Иосиф Виссарионович перенесен в Мавзолей. Для чего? чтобы снова загораживать его фанерками?
                1. tralflot1832 Звание
                  tralflot1832
                  0
                  Сегодня, 19:04
                  С вами все ясно .Позор КПСС ни когда не будет осуждён.Вот в КНР до сих пор лежит Мао Цзе Дун с его перегибами.Сталин принимал парад Победы на Мовзолее,поэтому Мовзолей и будет загорожен 9 мая.Народ ещё не созрел.
  13. К_4 Звание
    К_4
    +3
    Сегодня, 18:00
    Вот как хотите, но самое интересное начнется с концом СВО. Тысячи порой озлобленных и потерявших тормоза русских мужиков вернуться домой, а тут засилье чурок и их законы. Веселье начнется до небес.
    1. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      -1
      Сегодня, 18:16
      Тысячи порой озлобленных и потерявших тормоза русских мужиков вернуться домой
      Да ещё и с оружием
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 18:39
        Голландец Михель Они вернутся домой с деньгами ,а не с оружием.Удивляешься - на какие суммы пытаются их развести аферисты .
  14. Дес Звание
    Дес
    -2
    Сегодня, 19:07
    Вот ведь. И ни одного однозначного комментария за Президента РФ.
    Все явно, либо исподтишка, пытаются "укусить режим".
    А ведь другого не будет пока. И этот режим позволяет вам так изголяться)).
    И да, ну там про караван, про слона... ну знаете ведь.
    Не приятно в этих пассажах видеть уважаемых людей.
  15. GriggoT Звание
    GriggoT
    0
    Сегодня, 19:14
    «Военное обозрение» финансируется из-за рубежа?!
  16. Керенский Звание
    Керенский
    0
    Сегодня, 19:22
    Документ появился на сайте правовой документации. В нем указаны основные цели и принципы госполитики в сфере исторического просвещения, а также механизмы их достижения.

    А источники там не появились бесплатно? Вернадский, Верт.... Сборник законов Российской Империи... Татищев наконец? Не могут коллеги из ЗГТ рассекретить документы по Талвисота. Давайте уже сидеть и не ...............