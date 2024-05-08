«Великая страна»: Путин одобрил Основы государственной политики в области исторического просвещения
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На протяжении всего многовекового исторического процесса в нашем необъятном государстве формировались культурные, нравственные и духовные ценности. Они стали основой мировоззрения и самосознания граждан России.
Президент Российской Федерации Владимир Путин одобрил Основы государственной политики в области исторического просвещения, в которых содержатся описанные выше положения.
Документ появился на сайте правовой документации. В нем указаны основные цели и принципы госполитики в сфере исторического просвещения, а также механизмы их достижения.
Реализация государственной политики в области исторического просвещения будет способствовать поддержанию и укреплению общероссийской гражданской идентичности на основе присущей российскому обществу системы ценностей
- сказано в указе.
Россия – великая страна с многовековой историей, государство-цивилизация, сплотившее русский и многие другие народы на пространстве Евразии в единую культурно-историческую общность и внесшее огромный вклад в общемировое развитие
- говорится в Основах госполитики.
В них сказано, что для гармоничного развития страны необходимо защищать и сохранять формировавшиеся столетиями ценности. Благодаря им развивается российское государство, многоэтничный народ нашей страны, обеспечивается ее суверенитет.
Стоит отметить, что Россия в официальном документе названа «государством-цивилизацией», наверное, впервые в своей истории.
http://kremlin.ru/
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