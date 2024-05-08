Польская прокуратура начала следствие в отношении бежавшего в Белоруссию судьи

Как сообщает польское издание RMF24, в отношении ранее бежавшего из Польши в соседнюю Белоруссию судьи Томаша Шмидта прокуратурой страны проводится следствие.В Варшаве хотят «повесить» на Шмидта чуть ли не предательство родины. В польской прокуратуре заявили, что решение о начале следственных действий было принято после предварительной проверки. Теперь уже бывшего судью подозревают в сотрудничестве с разведкой другого государства, которое не называется, но очевидно, что здесь имеется ввиду либо Белоруссия, либо Россия. По этому обвинению Шмидту может грозить минимум восемь лет лишения свободы, если, конечно, он вновь окажется в Польше.Ранее судья Томаш Шмидт выехал из страны в Белоруссию, где запросил убежище. По его словам, на этот шаг его побудила политика польских властей в отношении Москвы и Минска, с которой он не согласен.Сегодня глава правительства Польши Дональд Туск поручил соответствующим службам провести процедуру лишения иммунитета варшавского судьи Томаша Шмидта. Шмидт на пресс-конференции для журналистов в Минске сам заявил, что отказывается от должности судьи.Напомним, что Польша является одной из наиболее враждебных стран Евросоюза по отношению к Белоруссии и России.

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