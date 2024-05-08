Польская прокуратура начала следствие в отношении бежавшего в Белоруссию судьи

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Польская прокуратура начала следствие в отношении бежавшего в Белоруссию судьи

Как сообщает польское издание RMF24, в отношении ранее бежавшего из Польши в соседнюю Белоруссию судьи Томаша Шмидта прокуратурой страны проводится следствие.

В Варшаве хотят «повесить» на Шмидта чуть ли не предательство родины. В польской прокуратуре заявили, что решение о начале следственных действий было принято после предварительной проверки. Теперь уже бывшего судью подозревают в сотрудничестве с разведкой другого государства, которое не называется, но очевидно, что здесь имеется ввиду либо Белоруссия, либо Россия. По этому обвинению Шмидту может грозить минимум восемь лет лишения свободы, если, конечно, он вновь окажется в Польше.



Ранее судья Томаш Шмидт выехал из страны в Белоруссию, где запросил убежище. По его словам, на этот шаг его побудила политика польских властей в отношении Москвы и Минска, с которой он не согласен.

Сегодня глава правительства Польши Дональд Туск поручил соответствующим службам провести процедуру лишения иммунитета варшавского судьи Томаша Шмидта. Шмидт на пресс-конференции для журналистов в Минске сам заявил, что отказывается от должности судьи.

Напомним, что Польша является одной из наиболее враждебных стран Евросоюза по отношению к Белоруссии и России.
21 комментарий
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  1. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    -1
    Сегодня, 18:59
    Весело там у них... Судью сделали крайним!
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 19:31
      Чем пшеки и хохлопы друг на друга всегда были похожи, так это завышенным самомнением и ненавистью к русским... Друг друга они тоже ненавидят, но чуточку меньше... Не будь нас давно задушили бы друг друга... в "братских" объятиях... am
      1. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        +3
        Сегодня, 19:33
        Среди поляков много адекватных и нормальных людей, я там жил три года, знаю. Вопрос в том, что у них сейчас во власти сплошное отребье. Впрочем, как по всей Европе...
        1. LuckyBlog Звание
          LuckyBlog
          0
          Сегодня, 19:54
          а процентах сколько на Ваш взгляд нормальных людей которые хотели бы жить в мире а не воевать с нами?
          а то на видео в основном оголтелые, их может и меньше, но вони от них как будто они вся страна
  2. Normann Звание
    Normann
    +4
    Сегодня, 19:00
    Ну если это правда, значит не у всех отключился мозг под давлением.
    1. Вежливый Лось Звание
      Вежливый Лось
      0
      Сегодня, 19:13
      Цитата: Normann
      Ну если это правда, значит не у всех отключился мозг под давлением.

      У нас тоже судьи за бугор бегут, прихватив "нажитое непосильным трудом". И там кроют в три этажа "кровавый режим". Так, что я бы не идеализировал этого "патриота". hi
    2. Офицер запаса Звание
      Офицер запаса
      +3
      Сегодня, 19:32
      Тут дело не в давлении. Судьи - это особая каста, которые выносят свои решения только в соответствии с действующим законодательством. Если не скуривались.
      У меня отец был федеральным судьей, ныне, к сожалению, покойный. И что такое честь судьи и кодекс судьи, я знаю прекрасно.
      Судья может, как и любой живой человек, выйти из этих рамок, но только в сторону закона. в 70-х годах, когда отец был председателем районного суда в Магаданской области, к нему на прием пришел простой грузчик из аэропорта Сокол, который был королем ингушской мафии в Магаданской области. Троих ингушей должны были судить за хищение золота с приисков (кстати, там только ингуши и воровали, других не было). Так вот, этот "король" напомнил отцу, что у него двое малолетних детей (я и мой брат) и что, если ингуши сядут, то и детей он больше не увидит. Отец открыл сейф, показал АК и спросил - сколько в рожке патронов. Ответ - 30. Правильно. Так вот, если что, то 29 ингушей лягут, буду просто ходить по улицам и стрелять вашу нечисть. И на себя мне будет уже наплевать. Встречный вопрос - а почему 29, один раз промахнёшься? Да нет, в твое жирное пузо я для верности две пули влеплю.
      Ингуши сели, нас с братом никто не тронул.
      Еще раз говорю, настоящие судьи - это особая каста. У них справедливость в крови. Настоящего судью не купишь и не запугаешь.
  3. Владимир М Звание
    Владимир М
    +3
    Сегодня, 19:04
    Побег в Беларусь, уже показатель и здесь не важны причины побега.
  4. Фаталист Звание
    Фаталист
    0
    Сегодня, 19:09
    А кто разбирается в нацфамилиях_ Шмидт, польский немец?
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +1
      Сегодня, 19:12
      Потомок лейтенанта Шмидта)
    2. knn54 Звание
      knn54
      +2
      Сегодня, 19:22
      Фаталист,похоже,что силезец.
      1. Фаталист Звание
        Фаталист
        0
        Сегодня, 19:29
        О, идейный значит. Мерси за ответ.
    3. Крымский партизан 1974 Звание
      Крымский партизан 1974
      +1
      Сегодня, 20:10
      А кто разбирается в нацфамилиях_ Шмидт, польский немец?
      ..главное что б детей у него не много было...а то ...ну как в "золотом телёнке"
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 19:10
    Да пусть туск хоть в задницу себя целует самое главное Шмидта охранять как главу государства.Это наш ценнейший актив ,против Польши.
    1. Фаталист Звание
      Фаталист
      0
      Сегодня, 19:12
      Да, ценный беребежчик. Эдакий Сноуден в мантии судьи.
  6. carpenter Звание
    carpenter
    +3
    Сегодня, 19:16
    Напомним, что Польша является одной из наиболее враждебных стран Евросоюза по отношению к Белоруссии и России.
    Польский историк XV века Ян Длугош в своём труде «История Польши» останавливается на войне Руси и Польши, указывая поход киевского князя под 985 годом.
    Вот с тех пор и ненависть поляков к руссам.
    Так что нет ничего удивительного, что поляки ненавидят Россию. Ну не могут они простить всех унижений. Такова польская сущность. А тем более когда Николай Первый лишил незаконного шляхетства 200 000 польских панов, шляхетства.
    1. dauria Звание
      dauria
      +2
      Сегодня, 19:33
      А мне Фёдор Михайлович Достоевский по душе. У него как поляк - так лакей , жулик и хвастун . laughing Что в "Игроке", что в "Братьях Карамазовых", что в "Идиоте". Хоть вскользь , но зацепит "панов". Интересно- почему ?
      1. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 19:44
        Цитата: dauria
        А мне Фёдор Михайлович Достоевский по душе. У него как поляк - так лакей , жулик и хвастун .

        Не скажите, лакеев среди поляков не было в Российской Империи, были те кто ненавидел Россию, были те кто был верен, как мой прадед, и его братья, бабушка и их дети, и я хоть на четверть поляк, но я русофил. И вся моя большая родня из польских кровей воевала в РККА и была верна России и Сталину. Я тоже такой же. Можете меня гнобить, ненавидеть и далее.
        1. dauria Звание
          dauria
          0
          Сегодня, 19:57
          Да ладно Вам , если обидел- простите. На самом деле мне наплевать и на национальность , и на вероисповедание . Служили со мной и эстонцы , и татары, и украинцы , и армяне и даже бурят с немцем были . Когда в одной упряжке - некогда этой ерундой заморачиваться. Да и у тёщи моей покойной столько кровей намешано , что и не разберёшь .
          1. carpenter Звание
            carpenter
            0
            Сегодня, 19:59
            Цитата: dauria
            На самом деле мне наплевать и на национальность , и на вероисповедание .

            Хоть мы и польских кровей, но вероисповедование у нас православное.
  7. ulembeck Звание
    ulembeck
    0
    Сегодня, 19:54
    Ух ты, Ждём сенсаций! :)