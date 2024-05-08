ВС РФ вошли в Красногоровку с северного направления, продвинувшись до дома престарелых и стадиона

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ВС РФ вошли в Красногоровку с северного направления, продвинувшись до дома престарелых и стадиона

Вооруженные силы Российской Федерации штурмуют Красногоровку, демонстрируя очевидные успехи в освобождении этого населенного пункта. Так, по сообщению военных источников, ВС РФ вошли в Красногоровку с северного направления, продвинувшись до дома престарелых и стадиона. Продвинувшись к юго-западу от «Охотничьего домика», наши бойцы заняли ряд позиций в черте города.

До этого подразделениями российской армии был захвачен важнейший опорный пункт противника в промышленной зоне Красногоровки – огнеупорный завод, превращенный украинскими формированиями в укрепление. Таким образом, освобождение Красногоровки постепенно продолжается. Некоторые зарубежные военные эксперты дают на окончательное освобождение населенного пункта до двух недель. То есть, уже очень скоро Красногоровка будет окончательно очищена от противника.



Отметим, что Красногоровка является крупнейшим населенным пунктом после Авдеевки, который российская армия вполне вероятно освободит в ближайшее время. До начала боевых действий в Красногоровке проживали примерно 15 тысяч жителей. Затем населенный пункт превратился в место активных боевых действий.


Приближающееся освобождение Красногоровки свидетельствует о дальнейшем провале украинских формирований на данном участке фронта. Держать оборону противнику становится все сложнее, о чем свидетельствует ускорение темпов продвижения наших войск на самых разных направлениях в зоне проведения специальной военной операции.
10 комментариев
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  1. Serhio250381 Звание
    Serhio250381
    +1
    Сегодня, 17:44
    Наконец-то. Видать есть какие-то подвижки в районе Невельского, что позволило зайти с севера в Красногоровку. Если реально там хорошо зашли с севера, то я за оборону Красногоровки не дам и ломанного гроша
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +3
      Сегодня, 17:47
      Зашли с северо-востока.Там главное многоэтажки взять.После многоэтажек и огнеупора там только частная застройка.Туда Сырский перекинул 80 ОДШБр,которая наших пленных расстреливала.

      Продолжаются бои в Красногоровке. После установки русского триколора над центральным зданием огнеупорного завода наши зачистили территорию до улицы Геологической. ...В эти минуты наши бойцы продолжают интенсивный штурм города. Продолжается зачистка "огнеупорного завода". Наши передовые группы при помощи бронетехники и танков(мангалов) продвигаются уже к северу от завода в направлении центральных улиц города.Иду крайне ожесточённые и интенсивные бои, наша артиллерия, РСЗО и ВКС работают на полную в режиме 24/7. Противник не успевает подтягивать свои резервы они уничтожаются на подходе.


      https://m.novorosinform.org/kotel-vsu-v-chasov-yare-russkie-prorvalis-k-novopokrovskomu-makron-dal-zadnyuyu-novy-morskie-drony-kieva--goryachaya-svodka-svo-126188.html
      1. Serhio250381 Звание
        Serhio250381
        +1
        Сегодня, 17:49
        Думаю будут резать город на сектора и зачищать сектора. Как в Авдеевке. Мордвичов бы так штурмовал.
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          +3
          Сегодня, 17:55
          Мордвичев так поступал чтобы не пришлось в лоб брать Авдеевский Коксохим и высотную застройку Авдеевки,поэтому их просто обошли и изолировали,лишили путей снабжения и только потом приступили к штурму, окружив.Тут же ситуация другая Огнеупорный завод взяли,высотная застройка по площади не велика и находится на Юго-Востоке Красногоровки между взятым Огнеупорным заводом и прорывающимися частями со стороны Старомихайловки.Осталась только одноэтажная частная застройка. Крепостей у ВСУ там нет.Поэтому Сырский туда резервов накидывает как не в себя ,авиация и арта работают 24/7 по резервам. ВСУ там говорят в районе 15 тыс.
          1. Serhio250381 Звание
            Serhio250381
            +1
            Сегодня, 18:02
            А вы спутниковую карту города откройте. Там все очень удобно режется по секторам. И лучше устраивать миникотлы, чем идти в лоб из точки А, в точку Б. А Авдеевку брали секторами. Адеевка была разделена на сектора обороны и каждый сектор брался отдельно с несколько сторон. В этом и гений Мордвичова - большая мобильность и неожиданные атаки по нескольким направлениям, а не тупо ломиться в одну точку.
        2. Михаил-Иванов Звание
          Михаил-Иванов
          +3
          Сегодня, 18:41
          Там все проще будет. Зачистят завод, отрежут микрорайон Солнечный (высотки) и украинец уйдет сам, как они из Архангельского бежали, видео есть.
          1. Serhio250381 Звание
            Serhio250381
            0
            Сегодня, 18:43
            Смотря какой контингент на обороне стоит. А так, будем надеяться на это
            1. Михаил-Иванов Звание
              Михаил-Иванов
              +1
              Сегодня, 18:49
              Там уже без разницы кто стоит. Кто бы не стоял, судьба уже понятна. Главное взять завод, это ключевая высота.
      2. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        0
        Сегодня, 18:37
        Информация обнадеживающая. Но, завод огнеупоров полностью мы пока не взяли, там часть территории под хохлом. Район высоток, нужно отсечь от остальной территории поселка. Там полдорооги осталось закрыть, тогда они смогут отойти только по реке. После взятия завода и высоток украинец из Красногоровки сам уйдет.
    2. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +1
      Сегодня, 18:43
      К сожалению, в Невельском подвижек пока нет, есть продвижение в Нетайлово, бои в центре поселка.