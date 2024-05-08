Вооруженные силы Российской Федерации штурмуют Красногоровку, демонстрируя очевидные успехи в освобождении этого населенного пункта. Так, по сообщению военных источников, ВС РФ вошли в Красногоровку с северного направления, продвинувшись до дома престарелых и стадиона. Продвинувшись к юго-западу от «Охотничьего домика», наши бойцы заняли ряд позиций в черте города.До этого подразделениями российской армии был захвачен важнейший опорный пункт противника в промышленной зоне Красногоровки – огнеупорный завод, превращенный украинскими формированиями в укрепление. Таким образом, освобождение Красногоровки постепенно продолжается. Некоторые зарубежные военные эксперты дают на окончательное освобождение населенного пункта до двух недель. То есть, уже очень скоро Красногоровка будет окончательно очищена от противника.Отметим, что Красногоровка является крупнейшим населенным пунктом после Авдеевки, который российская армия вполне вероятно освободит в ближайшее время. До начала боевых действий в Красногоровке проживали примерно 15 тысяч жителей. Затем населенный пункт превратился в место активных боевых действий.Приближающееся освобождение Красногоровки свидетельствует о дальнейшем провале украинских формирований на данном участке фронта. Держать оборону противнику становится все сложнее, о чем свидетельствует ускорение темпов продвижения наших войск на самых разных направлениях в зоне проведения специальной военной операции.

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