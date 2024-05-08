Украинский парламент одобрил закон о мобилизации заключённых
Украинский парламент одобрил законопроект, согласно которому предполагается разрешить мобилизовывать в ВСУ граждан, находящихся под следствием либо отбывающих заключение в пенитенциарных учреждениях. Закон вступит в силу после подписания главой киевского режима Зеленским.
Вопрос мобилизации заключенных украинские власти начали рассматривать практически сразу же после начала российской военной операции в 2022 году. Тогда Зеленский подписал закон о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс страны, касающихся возможности отменять избранную в судебном порядке меру пресечения подследственных граждан для прохождения военной службы.
Однако, тогда закон касался лишь тех, кто пребывал в статусе подследственных. В частности, в 2022 году благодаря внесенным Зеленским изменениям в законодательство на свободе оказались боевики военизированных формирований нацистского толка, помещенные в следственный изолятор за военные преступления в отношении мирного населения в ходе карательной операции ВСУ в Донбассе. С тех пор освобождение из СИЗО и приостановка расследования уголовных дел в обмен на бессрочную мобилизацию в ВСУ стали довольно распространенной на Украине практикой.
Согласно одобренному украинским парламентом закону, рассчитывать на смену заключения на мобилизацию в ВСУ могут осужденные в возрасте от 18 до 57 лет. Таким образом, как минимум в течение трех лет исключается демобилизация заключенного по достижению им предельного призывного возраста - 60 лет.
Кроме того, мобилизация не предусматривает окончательного освобождения заключенных. Предполагается, что такие призывники будут служить в специализированных воинских частях, где за ними будет осуществляться административный надзор.
Мобилизация украинских заключённых теоретически может позволить отправить в войска до 50-60 тысяч человек. Правда, готовы ли к такому повороту сами украинские заключённые, - вопрос открытый.
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