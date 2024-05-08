Украинский парламент одобрил закон о мобилизации заключённых

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Украинский парламент одобрил закон о мобилизации заключённых

Украинский парламент одобрил законопроект, согласно которому предполагается разрешить мобилизовывать в ВСУ граждан, находящихся под следствием либо отбывающих заключение в пенитенциарных учреждениях. Закон вступит в силу после подписания главой киевского режима Зеленским.

Вопрос мобилизации заключенных украинские власти начали рассматривать практически сразу же после начала российской военной операции в 2022 году. Тогда Зеленский подписал закон о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс страны, касающихся возможности отменять избранную в судебном порядке меру пресечения подследственных граждан для прохождения военной службы.



Однако, тогда закон касался лишь тех, кто пребывал в статусе подследственных. В частности, в 2022 году благодаря внесенным Зеленским изменениям в законодательство на свободе оказались боевики военизированных формирований нацистского толка, помещенные в следственный изолятор за военные преступления в отношении мирного населения в ходе карательной операции ВСУ в Донбассе. С тех пор освобождение из СИЗО и приостановка расследования уголовных дел в обмен на бессрочную мобилизацию в ВСУ стали довольно распространенной на Украине практикой.

Согласно одобренному украинским парламентом закону, рассчитывать на смену заключения на мобилизацию в ВСУ могут осужденные в возрасте от 18 до 57 лет. Таким образом, как минимум в течение трех лет исключается демобилизация заключенного по достижению им предельного призывного возраста - 60 лет.

Кроме того, мобилизация не предусматривает окончательного освобождения заключенных. Предполагается, что такие призывники будут служить в специализированных воинских частях, где за ними будет осуществляться административный надзор.

Мобилизация украинских заключённых теоретически может позволить отправить в войска до 50-60 тысяч человек. Правда, готовы ли к такому повороту сами украинские заключённые, - вопрос открытый.
71 комментарий
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +2
    Сегодня, 18:08
    Ну это ожидаемо, Зеленскому нужно как можно больше тушек, чем эти хуже насильно отловленных, а при "правильном" подходе сидельцы закошмарят остальных и будут держать их в страхе что тоже на руку Киеву.
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      +8
      Сегодня, 18:10
      А этих даже ловить не придется. Все под охраной уже сидят))
      1. Голландец Михель Звание
        Голландец Михель
        +8
        Сегодня, 18:19
        А этих даже ловить не придется. Все под охраной уже сидят
        Для какляцкого государства выгода двойная wink
        1. НИКНН Звание
          НИКНН
          +6
          Сегодня, 18:26
          Украинский парламент одобрил закон о мобилизации заключённых
          А если откажутся в тюрьму сажать. laughing
          1. Андрей Николаевич Звание
            Андрей Николаевич
            +1
            Сегодня, 18:32
            Да! Переводить из одной камеры- в другую!)
          2. dmi.pris1 Звание
            dmi.pris1
            +2
            Сегодня, 19:40
            Наоборот.Расширение тюремной струатуры.Что бы все под рукой было.И да,невиновных нет,есть нерасследованные.
      2. poquello Звание
        poquello
        +1
        Сегодня, 18:48
        Цитата: Уарабей
        А этих даже ловить не придется. Все под охраной уже сидят))

        может с охраной и воевать пойдут, "тюрьма закрыта - все ушли на фронт", вызывает некоторые сомнения организация обороны тюрем в качестве крепостей, ибо не могу понять как в голове у заключенного уложится защита того места из которого хочется убежать
      3. Бородач Звание
        Бородач
        0
        Сегодня, 19:47
        Всё логично: сначала ухилянтов сажают на нары, потом насильно мобилизуют и отправляют к Бандере. am
    2. knn54 Звание
      knn54
      +1
      Сегодня, 18:31
      Старушки присели у входа в здание ВРУ и по привычке начали комментировать-алкоголик,путана,наркоман.
      И что интересно-ни разу не ошиблись...
    3. кредо Звание
      кредо
      +2
      Сегодня, 18:40
      Думаю, что через месяц или два будет ещё раз понижен возраст для мобилизации 17-летних, а ещё через пару месяцев примутся мобилизовать женщин.
      Англосаксы чётко установили для Киева правила игры - деньги в обмен на мобилизованных в ВСУ - и им уже никуда не деться, будут гнать всех до последнего украинца. soldier
    4. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      -1
      Сегодня, 18:51
      После вчерашней информации о подготовки покушении на Зеленского, в очередной раз задумываюсь о том, сколько еще украинцы будут терпеть эту банду. Они уже кого не попадя на фронт хотят загнать, включая баб.
  2. Уарабей Звание
    Уарабей
    +2
    Сегодня, 18:09
    """Кроме того, мобилизация не предусматривает окончательного освобождения заключенных. Предполагается, что такие призывники будут служить в специализированных воинских частях, где за ними будет осуществляться административный надзор."""

    Опа. Да это же - штрафбаты, по сути.
    1. Serhio250381 Звание
      Serhio250381
      -1
      Сегодня, 18:33
      Они самые. Которые создавал "проклятый Сталин" и "проклятый коммунистический режим"
      1. Уарабей Звание
        Уарабей
        0
        Сегодня, 18:36
        О чем и речь. Xoxол из кожи вон лезет, чтобы не ассоциироваться с "коммунистическим режимом", а поди-ж ты, его методы и сам перенять не прочь, когда жареным запахло.
      2. кредо Звание
        кредо
        +2
        Сегодня, 18:42
        Они самые. Которые создавал "проклятый Сталин" и "проклятый коммунистический режим"

        Вообще то в гитлеровской Германии тоже создавались штрафбаты, так что не надо на СССР пенять.
        Нынешняя Украина во всём копирует фашистскую Германию. Она их кумир. hi
        1. Serhio250381 Звание
          Serhio250381
          0
          Сегодня, 18:49
          Я это всё знаю. Просто смеюсь над их антисталинским и антикоммунистическим "нарративом". Мы же все знаем их штампы, которые они постоянно говорят. А так да, современная Украина косплеит Третий Рейх
          1. кредо Звание
            кредо
            0
            Сегодня, 18:58
            ...А так да, современная Украина косплеит Третий Рейх

            Да, нашим чиновникам и политикам можно посоветовать только одно - пусть заглянут в учебники истории Великой Отечественной войны и проконсультируются с нашими специалистами разведки, знающим все фашистские повадки. По сути сейчас Украина и ВСУ уже стали гитлеровской Германией и вермахтом 2.0 и всё что делали они тогда сейчас будет повторяться на полях СВО в том же порядке, к сожалению.
        2. Deon59 Звание
          Deon59
          +1
          Сегодня, 19:51
          А у нас заключённые не идут на фронт
      3. Крымский партизан 1974 Звание
        Крымский партизан 1974
        0
        Сегодня, 20:20
        Они самые.
        ...не совсем так... в СССР штрафбаты формировались исключительно из офицеров РККА, которые были признаны знаменитыми "тройками" как предатели, которые искупив свою вину получали обратно звания и награды...из ЗК формировались роты, которые расходовались без надежды на светлое будущее
    2. Electrical Звание
      Electrical
      +2
      Сегодня, 18:37
      Опа. Да это же - штрафбаты, по сути.
      В штрафбатах был неилюзорный шанс "искупить вину", а у этих похоже без шансов.
      А хотя не, шанс есть. Пострелять вертухаев и встать на лыжи. Чай вертухаев то меньше чем ВС РФ.
      1. Лешак Звание
        Лешак
        -1
        Сегодня, 19:19
        Чёй-то я сомневаюсь, что вертухаи будут на передке вместе с подназорными... what под бомбы лезть как-то не их профиль...
        1. Electrical Звание
          Electrical
          -1
          Сегодня, 19:24
          Чёй-то я сомневаюсь, что вертухаи будут на передке вместе с подназорными... what под бомбы лезть как-то не их профиль...
          А вы думаете их поднадзорные совсем идиоты сидеть под бомбами, или переть на ВС РФ? Главное свалить с ЛБС, а там уже по проще будет. Одни гайцы да цткшники. С этими разобраться будет легче.
          1. Лешак Звание
            Лешак
            -1
            Сегодня, 19:27
            Чёрт их знает - будут они сваливать или "упрутся рогом". От мобилизованных тоже ждали, что будут бежать, а они бодаются до последнего. Пожуём- увидим как оно будет. Прогнозы дело не благодарное.
    3. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 19:48
      Нет, штрафбаты - для военнослужащих преступников,, это новый уровень
  3. илья63 Звание
    илья63
    +2
    Сегодня, 18:09
    Ух веселья в всу начнётся, когда зэки офицеров валить начнут....
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 18:09
    НАТО мобилизует всех на Украине ,только бы самим не участвовать - тотальная мобилизация .
    1. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +2
      Сегодня, 18:21
      НАТО мобилизует всех на Украине ,только бы самим не участвовать
      Ну ещё может а костерок подкинут всякий мусор, вроде прибалтов и поляков, тем более, что они сами бегут впереди паровоза и рвутся в бой wink
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 18:25
        Всё может быть,только не надо попадаться на старую удочку типа они все Эрнсты Тельманы,они пушечное мясо.В первый год мы на этом погорели в 404 ,проблем на Украине с добровольцами не было,после наших "манёвров" под Киевом.
      2. Андрей Николаевич Звание
        Андрей Николаевич
        +1
        Сегодня, 18:33
        Да уж..мобилизация прибалтов- это серьезно. Судя по их армиям...)))
  5. Олеся Леся Звание
    Олеся Леся
    -1
    Сегодня, 18:13
    Видно специализированные воинские части - это шрафбат. Будут их пихать вперёд как мясо или на разминирование
  6. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    0
    Сегодня, 18:17
    К нацбатальону Торнадо пополнение новых отморозков придёт...количество преступлений совершенными этими отморозками в зоне БД конечно резко возрастёт...конечно больше всего пострадают мирные жители.
  7. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +1
    Сегодня, 18:18
    Правда, готовы ли к такому повороту сами украинские заключённые, - вопрос открытый
    Лучше сидеть в какляцкой тюрьме, чем под обстрелом Солнцепеков wink
    1. Павел_Свешников Звание
      Павел_Свешников
      +1
      Сегодня, 18:47
      Согласен, что лучше сидеть, чем лежать погибшим. Но интересно что будут делать с теми, кто отказался идтина фронт и решил отсидеть? Получается их тоже отпраят на фронт? Получается что избедать могилизации можно только перейдя на нелегальное положение, начав прятаться.
  8. А. Эверт Звание
    А. Эверт
    +1
    Сегодня, 18:19
    С одной стороны, сырский требует отправить на фронт полицейский спецназ (для латания дыр), с другой стороны-мобилизуются осужденные. Будет весело, если полицейские и осужденные на фронте соприкоснулся и у осуждённых возникнет желание отплатить "ментам". Тут уже не до обороны будет.
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      +1
      Сегодня, 18:23
      Всё по плану. Спецназ наверняка будет функции заградительного отряда выполнять.
    2. Electrical Звание
      Electrical
      0
      Сегодня, 19:13
      Будет весело, если полицейские и осужденные на фронте соприкоснулся и у осуждённых возникнет желание отплатить "ментам".
      Э не, зеки ментов ненавидели пока спокойно сидели в тюрьме. Жрали, спали, ни чем не рисковали. А тут какой то всратый сырский, отправляет их на фронт подыхать как свиней на бойню. Думаю за это в первую очередь зеки " скажут спасибо" именно армейским. Ну а менты уже так, если заодно под руку попадуться.
      1. А. Эверт Звание
        А. Эверт
        0
        Сегодня, 19:20
        Так в заградотрядах скорее всего нгу стоять будет, а это те же вв-шники, которых зечье на этапах ненавидит.
        1. Electrical Звание
          Electrical
          0
          Сегодня, 19:27
          которых зечье на этапах ненавидит.
          Ну почему только с этапов? Тюрьмы же опустеют, так что и обычных вертухаев туда же отправят. Кого им в пустых тюрьмах то сторожить?
          1. А. Эверт Звание
            А. Эверт
            0
            Сегодня, 19:28
            Если не изменяет память, то новым законом о могилизации на усраине с вертухаев сняли бронь. Так что, этих тоже могилизировать будут.
    3. vladimirvn Звание
      vladimirvn
      +1
      Сегодня, 19:27
      Цитата: А. Эверт
      отовы ли к такому повороту сами украинские заключённые, - вопрос открытый.

      Ну наши то пересекались. Обошлось как то.
      1. А. Эверт Звание
        А. Эверт
        0
        Сегодня, 19:31
        Наших не принудительно мобилизовывали, а набирали добровольно. А там принудительная могилизация. Если зек пошёл по желанию, это одно, а если с тёплых нар и дармовой баланды принудительно на передок отправили - это, как говорится, "другое".
      2. Electrical Звание
        Electrical
        0
        Сегодня, 19:32
        Ну наши то пересекались. Обошлось как то.
        У наших был шанс, если повезет то честно оказаться на воле. А у тех или до полной могилизации, или если вдруг повезет и война закончиться раньше, то обратно на нары.
  9. singless Звание
    singless
    0
    Сегодня, 18:25
    щас эти сидельцы начнут увеличивать гено фонд на украине когда их выпустят. то есть начнут грабить и насиловать свой народ
    1. А. Эверт Звание
      А. Эверт
      0
      Сегодня, 18:29
      Осужденных за изнасилование и иные сексуальные преступления согласно этому закону мобилизовывать не будут, аналогично с осужденными за убийство. Их тоже не будут мобилизовывать. Зато наркоманы под мобилизацию попадают. Прикольно.
      1. Serhio250381 Звание
        Serhio250381
        0
        Сегодня, 18:35
        А тех кого посади за отказ идти в армию?
        1. А. Эверт Звание
          А. Эверт
          0
          Сегодня, 19:03
          Эти подлежат мобилизации.
          1. Serhio250381 Звание
            Serhio250381
            +1
            Сегодня, 19:07
            Ммм, выбора нет. Или пойдешь в армию или пойдешь в армию. Надо разлагать их армию, как делали немцы в ПМВ
      2. Фаталист Звание
        Фаталист
        +1
        Сегодня, 18:36
        И не только. СПИД, туберкулёз тоже не даст отсрочки. Были разговоры, в частном порядке с украинцем, очень много интересного и ужасного там.
        1. Serhio250381 Звание
          Serhio250381
          +1
          Сегодня, 18:39
          Ппц, как они будут оказывать медицинскую помощь спидникам и туберкулезникам?
          1. Фаталист Звание
            Фаталист
            0
            Сегодня, 18:40
            Вы думаете это им интересно?
            1. Serhio250381 Звание
              Serhio250381
              +1
              Сегодня, 18:42
              И это мы оккупанты, а не местные власти, ага.
          2. А. Эверт Звание
            А. Эверт
            0
            Сегодня, 19:04
            Их постараются утилизировать побыстрее, чтобы не лечить.
            1. Serhio250381 Звание
              Serhio250381
              +1
              Сегодня, 19:09
              Ну понятно, смертники. Двойная выгода для государства. И не лечить и минное поле телом разминировать
  10. Фаталист Звание
    Фаталист
    0
    Сегодня, 18:27
    Мда, продавили. Инсайдили, что Ермак был против и решение было оставлено на потом. Видимо потом пришло через месяц. Ермак обосновывал тем, что среди заключённых высокий процент критически настроенных к власти.
    1. Serhio250381 Звание
      Serhio250381
      0
      Сегодня, 18:36
      Вот мне интересно, там же несколько тысяч "сепаров" посаженных за "лайки и комменты"
      1. Фаталист Звание
        Фаталист
        +1
        Сегодня, 18:37
        Коллега, таких держат как обменный фонд.
      2. А. Эверт Звание
        А. Эверт
        0
        Сегодня, 19:01
        Лиц, осужденных за "преступления против национальной безопасности", согласно этому же закону мобилизовывать не будут. Зато раздолье ворам, наркоманам, в т.ч.сбытчикам.
    2. Electrical Звание
      Electrical
      0
      Сегодня, 19:01
      Ермак обосновывал тем, что среди заключённых высокий процент критически настроенных к власти.
      Капитан очевидность. laughing
      Власть их сперва посадила, а потом еще и решила могилизировать. Интересно есть хоть один зек что за это скажет спасибо?
      1. Фаталист Звание
        Фаталист
        +1
        Сегодня, 19:07
        Коллега, не знаю. Люди разные, люди интересные. Кто пойдёт за деньгами, кто в надежде рвануть на волю, кто помарадёрничать в законном порядке... Как бы, каждому своё.
  11. solar Звание
    solar
    -3
    Сегодня, 18:46
    Обычное дело для войны. Быстро как-то все забыли, как Пригожин лично по колониям контингент набирал.
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      -1
      Сегодня, 18:56
      Как раз наоборот, все всё помнят. И как тогда вонял xoxол, источая свои миазмы о том, что Россия страна-тюрьма, а они свободные "эвропейци"., тоже никто не забыл. Настало время собирать камни.
      1. solar Звание
        solar
        0
        Сегодня, 18:58
        Так помнят, что никто и не вспомнил ни в статье, ни в обсуждении :((
    2. Фаталист Звание
      Фаталист
      +4
      Сегодня, 18:57
      Пригожин их не мобилизовывал насильно. Он предлагал им контракт с "Вагнером" по желанию.
      1. solar Звание
        solar
        0
        Сегодня, 20:23
        В том украинском законе, о котором идет в статье, речь идет также о добровольной мобилизации некоторых категорий заключенных.
        Я давно взял за привычку перепроверять статьи на ВО, часто в них "забывают" подробности.
        Добровольно мобилизоваться по закону могут те, кому осталось сидеть не более трех лет, а убийцы, насильники, некоторые другие категории, в частности бывшие министры и депутаты, например, под него не подпадают.
  12. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    0
    Сегодня, 18:58
    Напоминает сказку про Мальчиша-Кибальчиша - и патроны есть,да стрелять некому. Ждём,когда Зеленюгенд в бой прям из детсада бросят
    1. А. Эверт Звание
      А. Эверт
      0
      Сегодня, 19:06
      А они уже проводят рекрутинг в ПТУ, интернатах для неблагополучных.
  13. Наган Звание
    Наган
    +2
    Сегодня, 19:10
    В окопе сыро и обстреливают, и жратвы только сухпай, если еще остался. А в тюрьме ужин дают. Макароны.
    1. А. Эверт Звание
      А. Эверт
      0
      Сегодня, 19:18
      Их же принудительно мобилизовывать будут. Выбор не предоставляется.
      1. Наган Звание
        Наган
        +1
        Сегодня, 19:41
        Выбор есть, позывной "Волга". А лагерь военнопленных - та же тюрьма, ужин дают. Макароны. И никаких обстрелов.
        1. А. Эверт Звание
          А. Эверт
          +1
          Сегодня, 19:42
          Если им сдаться дадут, а не расстреляют в спину или не разбомбят сдающихся дронами-камикадзе. Там, скорее всего, этот вариант заранее продуман.
  14. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 19:24
    Предполагается, что такие призывники будут служить в специализированных воинских частях, где за ними будет осуществляться административный надзор.
    Тюрьма не освобождает укра от могилизации. Можешь сидеть, но в окопы пойдешь одинаково с мобиками. Так и так смерть.