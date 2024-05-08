ВС РФ вошли в Харьковскую область ещё на одном участке - в районе села Берестовое, за село идёт бой

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ВС РФ вошли в Харьковскую область ещё на одном участке - в районе села Берестовое, за село идёт бой

Из Харьковской области приходят сообщения о том, что российские войска вошли на территорию области ещё на одном участке. Речь идёт о территории к юго-западу от ранее освобождённого нашими войсками села Крахмальное.

Поступают сообщения о том, что ВС РФ пересекли границу Луганской Народной Республики и Харьковской области в районе населённого пункта Берестовое и продвигаются как в самом селе, так и в направлении на Песчаное.



Некоторые паблики пишут о другом Берестовом (к северо-востоку от Купянска), однако в данном случае речь не о нём, а об одноимённом населённом пункте, находящемся у границы с ЛНР. Берестовое, которое северо-восточнее Купянска, и так под контролем российской армии.



Как можно видеть на фрагменте карты, российские войска планомерно увеличивают зону контроля вдоль дороги, которая ведёт на Купянск.



Одновременно с этим, зацепившись за Берестовое, ВС РФ получают как минимум теоретическую возможность продвинуться западнее – в направлении Оскольского водохранилища и реки Оскол, отступление за которые у ВСУ может вызвать проблемы в связи с уничтожением мостов.
25 комментариев
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  1. Фаталист Звание
    Фаталист
    +2
    Сегодня, 18:33
    Укрообозреватели усердно гадают, куда пойдёт русское наступление. У них четыре варианта: Одесса, Херсон, Харьков, Суммы.
    1. Лешак Звание
      Лешак
      +7
      Сегодня, 18:39
      Ну и пусть гадают. Наши продолжают "рвать там где тонко". Укрорезервы, пока, успевают затыкать дыры но это будет не всегда. И оборона может просыпаться, я на это надеюсь, уже в этом году. Тьфу, тьфу, тьфу - чтобы не сглазить. wink
      1. Фаталист Звание
        Фаталист
        +3
        Сегодня, 18:42
        Был бы рад, если б мы были в состоянии пойти сразу по четырём направлениям. Но увы.
        1. Лешак Звание
          Лешак
          +9
          Сегодня, 18:45
          Анекдот из телеги, практически, в тему:
          1. Фаталист Звание
            Фаталист
            +1
            Сегодня, 18:46
            Зачёт, коллега! laughing .(Короткий коммент).
          2. Serhio250381 Звание
            Serhio250381
            0
            Сегодня, 18:59
            Посмеялся))) (короткий коммент)
      2. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        +1
        Сегодня, 18:47
        Там не особо тонко! До Купянска там 23 км и все хорошо укреплено. Мы в Синьковке второй год стоим, тут ее уже раз 12 "брали".
        Песчаное в низине, его быстро заберут. Там главное идти по трассе в сторону Петропавловки, вот где все решится. Южный фланг должен двигаться к Синьково. Там главная задача выйти на левый берег Оскола, это решится не скоро, увы...
        1. Лешак Звание
          Лешак
          0
          Сегодня, 18:54
          hi Я не говорю о именно этом направлении, а вообще о линии фронта.
          1. Михаил-Иванов Звание
            Михаил-Иванов
            -1
            Сегодня, 18:56
            Купянское направление, также как и Краснолиманское одно из ключевых, нам надо Харьков брать, иначе нам пол Белгорода снесут.
            1. Лешак Звание
              Лешак
              +1
              Сегодня, 18:58
              Да разве ж я против... Но думаю пока не получится, силён враг на этом направлении. request
              1. Михаил-Иванов Звание
                Михаил-Иванов
                -1
                Сегодня, 19:00
                Это факт! Там в Кременском лесу уже сколько топчемся...
        2. Serhio250381 Звание
          Serhio250381
          +1
          Сегодня, 19:05
          Мы в Синьковке второй год стоим

          Вот именно, что стоим. Украинские источники постоянно говорят, что там у нас собран ударный кулак, который просто стоит. Поэтому они постоянно и говорят,что Купянское направление самое опасное, хотя активных боёв там давно уже нет.
          1. Михаил-Иванов Звание
            Михаил-Иванов
            -1
            Сегодня, 19:10
            Там ключевая точка Петропавловка из которой мы в свое время ушли и где был расстрел наемниками наших солдат. Она хорошо укреплена и вокруг заминирована. Сейчас идет попытка зайти с южного направления, поэтому и взяли Кисловку. Создадут клещи, тогда войдем в Купянск.
            Я вообще думаю, что первым мы возьмем Запорожье, потом Днепр. Харьковская операция будет последней на левобережье...
            1. Serhio250381 Звание
              Serhio250381
              +1
              Сегодня, 19:17
              Возможно. Запорожье красиво выглядит на карте, но в бескрайних полях сейчас наступать очень тяжело. Хотя , если подойти к Запорожью, то ВСУ там окажется в нашем положении в Херсоне. Можно даже ГЭС разрушить, как это сделали ВСУ с Каховской ГЭС.
              1. Михаил-Иванов Звание
                Михаил-Иванов
                +2
                Сегодня, 19:28
                Сейчас ключевая точка на карте деревня Карловка. Ее взятие фактически поставит вопрос о котле в районе каскада прудов. украинец вынужден будет бежать в треугольник Покровск - Мирноград - Селидово. По дороге часть атлетов останется лежать в этих самых полях.
                Одновременно с этим будет идти наступление на Курахово. Взятие Курахово и Покровска откроет дорогу на берег Днепра. Там нет укреплений, можно с марша выйти на рубеж реки. В этом случае весь Запорожский фронт окажется в большом котле. Город можно будет взять без боя!
                1. Serhio250381 Звание
                  Serhio250381
                  0
                  Сегодня, 19:46
                  План с Карловкой и Курахово очень правдоподобен. Только я сомневаюсь, что Запорожье будут сдавать без боя. Это не наши, которые ценой сдачи города сохранят армию. Властям Украины плевать на солдат и мирных жителей. Они оставят армию умирать в городе.
    2. кредо Звание
      кредо
      +5
      Сегодня, 18:49
      Скажем так, у нашего руководства похоже наконец то появилась чёткое понимание того, что все водные артерии, которые питают Донбасс и Крым должны быть под контролем и в границах Российской Федерации, поэтому сначала всю реку Оскол возьмём себе, а дальше будем иметь ввиду Днепр.
      Обе то реки наши родные и истоки их в России находятся. hi
      1. Фаталист Звание
        Фаталист
        0
        Сегодня, 18:51
        Пусть так и будет. hi (Короткий комментарий).
    3. Serhio250381 Звание
      Serhio250381
      -1
      Сегодня, 18:58
      Не представляю, как мы можем пойти на Одессу и Херсон. Только Суммы и Харьков остается. Хотя можно на Чернигов и Запорожье пойти. На Львов вряд ли, т.к. надо Белоруссию караулить. Под Беларусь НАТО большой контингент подвел
      1. Фаталист Звание
        Фаталист
        +1
        Сегодня, 19:01
        Коллега, я ж написал: ",если б мы были в состоянии...". Мысли в слух, желаемые мысли в слух
        1. Serhio250381 Звание
          Serhio250381
          0
          Сегодня, 19:02
          Это не вам упрек. Это размышление на заданную тему)
          1. Фаталист Звание
            Фаталист
            0
            Сегодня, 19:03
            ОК. Всё норм. (Короткий коммент)
  2. AlexWar
    AlexWar
    +3
    Сегодня, 18:35
    На войне играет значение командообразование

    На войне так бывает
    1. AlexWar
      AlexWar
      +2
      Сегодня, 18:43
      Конец фильма смотрим. Обратного билета не будет.
  3. Serhio250381 Звание
    Serhio250381
    0
    Сегодня, 18:54
    Сейчас ВСУ взорвет мост между Сеньково и Кругляковкой)