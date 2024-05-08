ВС РФ вошли в Харьковскую область ещё на одном участке - в районе села Берестовое, за село идёт бой

Из Харьковской области приходят сообщения о том, что российские войска вошли на территорию области ещё на одном участке. Речь идёт о территории к юго-западу от ранее освобождённого нашими войсками села Крахмальное.Поступают сообщения о том, что ВС РФ пересекли границу Луганской Народной Республики и Харьковской области в районе населённого пункта Берестовое и продвигаются как в самом селе, так и в направлении на Песчаное.Некоторые паблики пишут о другом Берестовом (к северо-востоку от Купянска), однако в данном случае речь не о нём, а об одноимённом населённом пункте, находящемся у границы с ЛНР. Берестовое, которое северо-восточнее Купянска, и так под контролем российской армии.Как можно видеть на фрагменте карты, российские войска планомерно увеличивают зону контроля вдоль дороги, которая ведёт на Купянск.Одновременно с этим, зацепившись за Берестовое, ВС РФ получают как минимум теоретическую возможность продвинуться западнее – в направлении Оскольского водохранилища и реки Оскол, отступление за которые у ВСУ может вызвать проблемы в связи с уничтожением мостов.

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