Российское тактическое ядерное оружие: вот теперь действительно страшно
Не оправдавшие ожидания
Инаугурация президента России 7 мая не оправдала ожидания самой воинственной бандеровской верхушки. Даже дождь оказался не в состоянии испортить событие, а лишь добавил ему колорита. А ведь что мог устроить киевский режим? Например, в минуты, когда Владимир Путин зачитывает присягу президента, отправить на Керченский мост рой Storm Shadow и ATACMS. Если выстрелить весь запас данных ракет, то одна-две вполне могли попасть. Или даже больше. Плясали бы националисты от радости всё лето подряд. Ещё бы атаковали приоритетную цель в день инаугурации Владимира Путина. Но не сложилось. Не состоялись даже террористические атаки на приграничные области России. Если вспомнить, то именно такими набегами киевский режим пытался сорвать выборы президента. Но 7 мая сравнительная тишина, точнее, будничные военные действия на всей линии соприкосновения.
Здесь нельзя не отметить активность, которую проявили для купирования угроз российские власти. А угрозы были действительно внушительные. 2 мая шеф британского МИД Дэвид Кэмерон решил прозондировать обстановку и заявил агентству Reuters о разрешении ВСУ наносить удары по территории России. Разумеется, оружием made in UK. Великобритания как раз выделила Украине внушительный пакет военной помощи, в который входили те самые Storm Shadow. В деле эскалаций событий на Украине это очередной и серьёзный шаг. Ситуацию отлично осознавали в Reuters и поспешно удалили статью с сайта. Но 3 мая снова вернули и ничего менять не стали. Фраза Кэмерона «Украина имеет такое право», сказанное относительно возможных ударов британским оружием по территории России, осталась неизменной.
Ожидалось, что МИД России выразит очередную озабоченность, потопчется по репутации британских бонз и успокоится. Но не в этот раз. Если кратко передать ответ российского внешнеполитического ведомства, то Россия оставляет за собой право наносить ответные удары по объектам Великобритании. Цели могут находиться на Украине или за её пределами. Для этого англичанам стоит только разрешить ВСУ наносить удары своим оружием по территории России. Угроза (а это прямая и явная угроза) будет действовать до тех пор, пока в Великобритании официально не дезавуируют слова своего Кэмерона. Пока не дезавуировали, но и вражеских ракет под инаугурацию Путина не было. Хороший такой шлепок по бандеровской физиономии.
Страны Запада, видимо, поощрённые американским траншем для Украины, в последнее время стали особенно воинственны. Пресловутое зондирование мнения Кремля и общества переходит все границы. И дело даже не в набивших оскомину «красных линиях», а об отсутствии инстинкта самосохранения, которое демонстрируют европейские лидеры. Они словно стали забывать о важности и потенциале арсенала ядерного сдерживания. Сначала Макрон вещает о гипотетическом вовлечении НАТО в конфликт, туманно намекая, что не всё ещё решено окончательно. Термин «стратегическая неопределённость» здесь подходит лучше.
С такой неопределённостью бороться лучше всего конкретными и простыми посылами. Сказал Кэмерон о разрешении применять английские ракеты по российской территории – в ответ предупреждение об ответных ударах. И снова «стратегическая неопределённость». Что подразумевает российский МИД, когда говорит о российской территории? Разумеется, каждому россиянину понятны границы страны после 30 сентября 2022 года. А вот перед англичанами теперь дилемма – можно ли теперь пускать ракеты по Крыму? Или по новым территориям России?
2000 тактических ядерных зарядов
Учения на основе сценария, направленного на обеспечение территориальной целостности и суверенитета России. Таким образом, звучит цель манёвров с отработкой применения тактического ядерного оружия. Когда, где и в каком количестве – не сообщается. Столь любимая Макроном «стратегическая неопределённость» во всей красе. Только теперь западные военачальники строят догадки о развитии событий. А помогать с разгадкой поможет Минобороны, информируя, что
В отличие от стратегического оружия, тактическое очень непросто отследить и понять, откуда прилетит. Самое точное направление для европейцев – откуда-то с востока. При этом диапазон мощностей спецбоеприпасов варьируется от одной до пятидесяти килотонн. 50-килотонный боеприпас только называется тактическим. В сравнении с 15-килотонной бомбой, сброшенной на Хиросиму, он вполне стратегический. С учётом того, что у России около 2000 тактических ядерных боезарядов, апокалипсис на Украине и в Европе случится серьёзный. Кстати, с учениями под раздачу попал и F-16, который является потенциальным носителем ядерного оружия. Из России пришли однозначные сигналы, что каждый такой самолёт будет рассматриваться с ядерной бомбой под брюхом. С соответствующими организационными выводами.
НАТО действительно стало страшно. Corriere della Sera сообщает, что на ближайшем саммите Североатлантического альянса бонзы организации могут одобрить запрет на отправку войск на Украину. Документально и под подпись каждого. Макрон, думается, будет в числе первых. Если это случится, то будет означать смертный приговор режиму Зеленского. Пусть не в 2024 году и даже не в 2025-м, но постепенное угасание военной мощи ВСУ будет неотвратимо. Документально оформленный запрет фактически дезавуирует слова Макрона о вариантах ввода войск НАТО на Украину. Первое – это прорыв фронта и стремительное продвижение Российской Армии на запад. Второе – это вовлечение в конфликт Белоруссии. Как контрастируют воинственные заявления французского президента с прежним:
Ещё вчера открыто заявлял, что готов отправить своих солдат убивать русских, а сейчас в кусты. Заявление случилось после угрозы уничтожить военные объекты Великобритании и прямо на глазах у Си Цзиньпина. Большего унижения и представить сложно. Ну и в довершение посол Франции прибыл на инаугурацию президента Путина. Его, конечно, приглашали в соответствии с протоколом, но точно не ждали.
Керченский мост в начале мая оказался совсем не приоритетной целью для ВСУ. Как бы это ни смешно звучало, но это именно так. Прямо в ходе инаугурации президента Independent срочно сочиняет статью о том, что по мосту в Крым уже три месяца не идут военные грузы. Сразу два сигнала. Первый для Зеленского – теперь все удары по Керченскому мосту будут рассматриваться как удары по гражданскому объекту. Второй сигнал явно примирительный и предназначался он для Кремля. Крымский мост на какое-то время считается неприкосновенным. Впрочем, верить натовской клике – занятие неблагодарное. Но сигнал Independent во внимание всё-таки стоит взять.
Простому европейцу и тем более американцу совсем не хочется умирать за интересы какой-то там Украины. В прямом и переносном смысле. Не хотят умирать и руководители государств, которые у нас принято называть недружественными. Все отлично понимают, что никаких амбиций западнее Украины у России нет. Кремль не несёт экзистенциальной угрозы западному образу жизни. Не дать России победить – это исключительно вопрос престижа и взаимоуважения внутри западной тусовки. Всегда неприятно, когда тебя ставят на место. Для приведения в чувства в таких случаях требуются жёсткие решения. Учения с отработкой применения тактического ядерного оружия из этой серии, и они серьёзно отрезвили ястребов в Вашингтоне, Лондоне и Париже. Причём не просто отрезвили, но и унизили. И это хорошо.
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