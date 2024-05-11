Российское тактическое ядерное оружие: вот теперь действительно страшно

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Российское тактическое ядерное оружие: вот теперь действительно страшно


Не оправдавшие ожидания


Инаугурация президента России 7 мая не оправдала ожидания самой воинственной бандеровской верхушки. Даже дождь оказался не в состоянии испортить событие, а лишь добавил ему колорита. А ведь что мог устроить киевский режим? Например, в минуты, когда Владимир Путин зачитывает присягу президента, отправить на Керченский мост рой Storm Shadow и ATACMS. Если выстрелить весь запас данных ракет, то одна-две вполне могли попасть. Или даже больше. Плясали бы националисты от радости всё лето подряд. Ещё бы атаковали приоритетную цель в день инаугурации Владимира Путина. Но не сложилось. Не состоялись даже террористические атаки на приграничные области России. Если вспомнить, то именно такими набегами киевский режим пытался сорвать выборы президента. Но 7 мая сравнительная тишина, точнее, будничные военные действия на всей линии соприкосновения.






Два главных виновника «торжества»

Здесь нельзя не отметить активность, которую проявили для купирования угроз российские власти. А угрозы были действительно внушительные. 2 мая шеф британского МИД Дэвид Кэмерон решил прозондировать обстановку и заявил агентству Reuters о разрешении ВСУ наносить удары по территории России. Разумеется, оружием made in UK. Великобритания как раз выделила Украине внушительный пакет военной помощи, в который входили те самые Storm Shadow. В деле эскалаций событий на Украине это очередной и серьёзный шаг. Ситуацию отлично осознавали в Reuters и поспешно удалили статью с сайта. Но 3 мая снова вернули и ничего менять не стали. Фраза Кэмерона «Украина имеет такое право», сказанное относительно возможных ударов британским оружием по территории России, осталась неизменной.

Ожидалось, что МИД России выразит очередную озабоченность, потопчется по репутации британских бонз и успокоится. Но не в этот раз. Если кратко передать ответ российского внешнеполитического ведомства, то Россия оставляет за собой право наносить ответные удары по объектам Великобритании. Цели могут находиться на Украине или за её пределами. Для этого англичанам стоит только разрешить ВСУ наносить удары своим оружием по территории России. Угроза (а это прямая и явная угроза) будет действовать до тех пор, пока в Великобритании официально не дезавуируют слова своего Кэмерона. Пока не дезавуировали, но и вражеских ракет под инаугурацию Путина не было. Хороший такой шлепок по бандеровской физиономии.

Страны Запада, видимо, поощрённые американским траншем для Украины, в последнее время стали особенно воинственны. Пресловутое зондирование мнения Кремля и общества переходит все границы. И дело даже не в набивших оскомину «красных линиях», а об отсутствии инстинкта самосохранения, которое демонстрируют европейские лидеры. Они словно стали забывать о важности и потенциале арсенала ядерного сдерживания. Сначала Макрон вещает о гипотетическом вовлечении НАТО в конфликт, туманно намекая, что не всё ещё решено окончательно. Термин «стратегическая неопределённость» здесь подходит лучше.

С такой неопределённостью бороться лучше всего конкретными и простыми посылами. Сказал Кэмерон о разрешении применять английские ракеты по российской территории – в ответ предупреждение об ответных ударах. И снова «стратегическая неопределённость». Что подразумевает российский МИД, когда говорит о российской территории? Разумеется, каждому россиянину понятны границы страны после 30 сентября 2022 года. А вот перед англичанами теперь дилемма – можно ли теперь пускать ракеты по Крыму? Или по новым территориям России?

2000 тактических ядерных зарядов


Учения на основе сценария, направленного на обеспечение территориальной целостности и суверенитета России. Таким образом, звучит цель манёвров с отработкой применения тактического ядерного оружия. Когда, где и в каком количестве – не сообщается. Столь любимая Макроном «стратегическая неопределённость» во всей красе. Только теперь западные военачальники строят догадки о развитии событий. А помогать с разгадкой поможет Минобороны, информируя, что

«ядерные учения проводятся в ответ на провокационные заявления и угрозы со стороны некоторых западных чиновников в адрес Российской Федерации.»

В отличие от стратегического оружия, тактическое очень непросто отследить и понять, откуда прилетит. Самое точное направление для европейцев – откуда-то с востока. При этом диапазон мощностей спецбоеприпасов варьируется от одной до пятидесяти килотонн. 50-килотонный боеприпас только называется тактическим. В сравнении с 15-килотонной бомбой, сброшенной на Хиросиму, он вполне стратегический. С учётом того, что у России около 2000 тактических ядерных боезарядов, апокалипсис на Украине и в Европе случится серьёзный. Кстати, с учениями под раздачу попал и F-16, который является потенциальным носителем ядерного оружия. Из России пришли однозначные сигналы, что каждый такой самолёт будет рассматриваться с ядерной бомбой под брюхом. С соответствующими организационными выводами.

НАТО действительно стало страшно. Corriere della Sera сообщает, что на ближайшем саммите Североатлантического альянса бонзы организации могут одобрить запрет на отправку войск на Украину. Документально и под подпись каждого. Макрон, думается, будет в числе первых. Если это случится, то будет означать смертный приговор режиму Зеленского. Пусть не в 2024 году и даже не в 2025-м, но постепенное угасание военной мощи ВСУ будет неотвратимо. Документально оформленный запрет фактически дезавуирует слова Макрона о вариантах ввода войск НАТО на Украину. Первое – это прорыв фронта и стремительное продвижение Российской Армии на запад. Второе – это вовлечение в конфликт Белоруссии. Как контрастируют воинственные заявления французского президента с прежним:

«Мы не находимся в войне ни с Россией, ни с российским народом.»

Ещё вчера открыто заявлял, что готов отправить своих солдат убивать русских, а сейчас в кусты. Заявление случилось после угрозы уничтожить военные объекты Великобритании и прямо на глазах у Си Цзиньпина. Большего унижения и представить сложно. Ну и в довершение посол Франции прибыл на инаугурацию президента Путина. Его, конечно, приглашали в соответствии с протоколом, но точно не ждали.

Керченский мост в начале мая оказался совсем не приоритетной целью для ВСУ. Как бы это ни смешно звучало, но это именно так. Прямо в ходе инаугурации президента Independent срочно сочиняет статью о том, что по мосту в Крым уже три месяца не идут военные грузы. Сразу два сигнала. Первый для Зеленского – теперь все удары по Керченскому мосту будут рассматриваться как удары по гражданскому объекту. Второй сигнал явно примирительный и предназначался он для Кремля. Крымский мост на какое-то время считается неприкосновенным. Впрочем, верить натовской клике – занятие неблагодарное. Но сигнал Independent во внимание всё-таки стоит взять.


Один из носителей российских спецбоеприпасов

Простому европейцу и тем более американцу совсем не хочется умирать за интересы какой-то там Украины. В прямом и переносном смысле. Не хотят умирать и руководители государств, которые у нас принято называть недружественными. Все отлично понимают, что никаких амбиций западнее Украины у России нет. Кремль не несёт экзистенциальной угрозы западному образу жизни. Не дать России победить – это исключительно вопрос престижа и взаимоуважения внутри западной тусовки. Всегда неприятно, когда тебя ставят на место. Для приведения в чувства в таких случаях требуются жёсткие решения. Учения с отработкой применения тактического ядерного оружия из этой серии, и они серьёзно отрезвили ястребов в Вашингтоне, Лондоне и Париже. Причём не просто отрезвили, но и унизили. И это хорошо.
16 комментариев
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  1. Alex20042004 Звание
    Alex20042004
    +1
    Сегодня, 05:01
    Никогда не верьте англичанам, особенно когда они уверяют в своем миролюбии. Единственный случай, когда им можно верить - когда они говорят, что хотят вас убить. Вот это у них всегда правда.


    Полагаю, эта аксиома ирландцев применима ко всем наглосаксам.
  2. Msi Звание
    Msi
    -1
    Сегодня, 05:02
    2000 тактических ядерных зарядов

    Пишет автор. Единственно не понять откуда взята цифра.
    А вот другие цифры.
    К примеру, Федерация американских ученых (FAS) предполагает, что российские вооруженные силы имеют почти 6 тыс. тактических ядерных боеприпасов. Общие запасы ТЯО в странах НАТО находятся примерно на том же уровне.
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +1
      Сегодня, 05:31
      Цитата: Msi
      Единственно не понять откуда взята цифра.

      В настоящее время в мире насчитывается около 13 080 ядерных боеголовок, при этом наибольшее количество находится у России (6 257), за ней следуют США (5550), что является сокращением по сравнению с пиками холодной войны...
      В настоящее время Россия обладает наибольшим количеством ядерного оружия - по оценкам, всего 6257 боеголовок. Из них 1458 активно развернуты (действующий договор СНВ-2 ограничивает общее число развернутых как США, так и Россией 1550), 3039 неактивны, но могут быть активированы, и 1760 выведены из эксплуатации и ожидают демонтажа.

      https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.1bec97c7-663ed780-7a8b26f5-74722d776562/https/worldpopulationreview.com/country-rankings/nuclear-weapons-by-country
      1. Иезекиль 25-17 Звание
        Иезекиль 25-17
        0
        Сегодня, 06:13
        Из них тактических? Учитыватся стратеги. Количество 2000 (ТЯО) стратегическая неопределённость; их может быть и больше.
    2. Wildcat Звание
      Wildcat
      0
      Сегодня, 06:07
      Точных данных по ТЯО нет, есть данные только по стратегическому оружию и те уже немного устаревшие.
      По ТЯО США есть более-менее точные данные по "европейской составляющей" - порядка 200 бомб Б61. Но эти данные касаются только того оружия, которое планируется передать непосредственно европейцам для применения. "Повязать" их "военным атомом", так сказать.
  3. Алексей 1970 Звание
    Алексей 1970
    0
    Сегодня, 05:20
    Теперь осталось дождаться какой нибудь провокации ядерный ответ и "весь мир в труху", причём не когда то там "потом", перспективы вырисовывается "уже сейчас".
  4. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 05:24
    Если после таких предупреждений (об атаке GB или британских объектов) ничего не последует, то высказанные слова можно будет воспринимать обычным трёпом.
    Наоборот, адекватные ответы вернут доверие россиян и к президенту, и к российской власти.
    Тех самых россиян, чьих родных и близких убивают этим иностранным оружием...
  5. Stas157 Звание
    Stas157
    +1
    Сегодня, 05:24
    Ну ладно, пригрозили - молодцы. А если угрозы не сработают? Если Ф-16 всё-таки появятся в небе Украины или на мост начнутся атаки? Тогда что? Сработает сценарий (в отношении Запада), который обещал Дмитрий Анатольевич? Или не сработает? Вопрос, как я понимаю, остаётся открытым.
    1. Voronezh Звание
      Voronezh
      +1
      Сегодня, 05:49
      До появления F16 осталось примерно месяц. Мост в любой день.
    2. Иезекиль 25-17 Звание
      Иезекиль 25-17
      0
      Сегодня, 06:16
      Взлёт F-16 будет с территории Украины: её пррблемы...
  6. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +3
    Сегодня, 05:32
    Не будет ничего, если бы была воля, применяли бы сразу по западу 404 сейчас все понимают что применения не будет.
  7. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +1
    Сегодня, 05:50
    Угрозы это наверное неплохо, а вот нанести настоящий тактический ядерный по полигону на Новой Земле было бы лучше, например по макету Британского парламента или Рейхстага, или что ни будь французское bully .
    И снять учебно -пропагандисткий фильм.
  8. Wildcat Звание
    Wildcat
    0
    Сегодня, 05:58
    Простому европейцу и тем более американцу совсем не хочется умирать за интересы какой-то там Украины. В прямом и переносном смысле. Не хотят умирать и руководители государств, которые у нас принято называть недружественными.
    Надо честно признать, что автор в этой части прав. Но, признав это, надо честно понять, что "европейцу и тем более американцу" может прийти в голову очень простой ответ на вопрос "как не умирать".

    И вот тут автору бы задуматься о рисовании красных линий, через которые регулярно "европейцу и тем более американцу" последние годы удается без последствий переходить. В случае рисований таких линий при помощи ТЯО и вопроса "европейцу и тем более американцу совсем не хочется умирать?" ну что может пойти не так?
    Варианты:
    1. НАТО наконец-то уйдет за границы 1991 г.
    2. НАТО нанесет превентивный удар обезоруживающий.
    3. НАТО нанесет превентивный удар обезглавливающий.
    4. П 2 и 3.
    5. НАТО будет ждать, когда с небес на НАТО "посыпяться" ТЯО.
    6. Иное.
  9. Бускан Звание
    Бускан
    0
    Сегодня, 06:09
    Коллективный Запад ( назову его так) считает теперь уже крайне маловероятным применение Россией тактического ядерного оружия.
    С военной точки зрения нужно было применить тактическое ядерное оружие в начале СВО. Его, как мы знаем, не применили.
  10. Николай Малюгин Звание
    Николай Малюгин
    0
    Сегодня, 06:12
    Политика и состоит в том,чтобы на каждый вызов давать нужный ответ. Такая практика существует испокон веков.
  11. Unknown Звание
    Unknown
    0
    Сегодня, 06:18
    Все разговоры о применении ЯО безответственны. Оно, не панацея от всех проблем, связанных с провидением так называемой СВО.
    Простому европейцу и тем более американцу совсем не хочется умирать за интересы какой-то там Украины. В прямом и переносном смысле.
    Зато простые граждане России, просто горят желанием сгореть в ядерном апокалипсе. между прочим тоже не совсем понятными целями СВО, так стоит понимать авторов? B ПМВ, немцы попробовали решить проблему, первыми применив химическое ОМП. И что решили? Через короткое время, все страны участники войны стали применять газы. Так и применение РФ тактического ЯО сразу приведёт к появлению такого же оружия у Киева. ЯО сдерживающий фактор и все разговоры о его применении настораживают.
    Его слова вселили такой страх, что в эту ночь в «Вороньей слободке» никто не спал. Дуня связывала вещи в узлы, а остальные коечники разбрелись ночевать по знакомым. Днем все следили друг за другом и по частям выносили имущество из дому. Все было ясно. Дом был обречен. Он не мог не сгореть. И, действительно, в двенадцать часов ночи он запылал, подожженный сразу с шести концов.