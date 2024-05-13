«Ваш личный кабинет пытались взломать»: как мошенники выманивают деньги у жителей ЛНР и ДНР и участников СВО

Кто «сливает» мошенникам мобильные номера граждан?

«Нужны деньги на лечение»

«Это становится массовой проблемой. Обзвон родственников наших военных мошенниками… Какие-то упыри сливают врагу данные по семьям и родственникам наших солдат и офицеров. Первое, что приходит в голову: это банки. Потому что совсем не трудно сопоставить сумму ежемесячных начислений на карточку с тем, кто такой получатель. Ну и дальше поднять данные по родне. Это если тот, кто сдает наших бойцов врагу, не имеет доступ к другой базе, которая формируется совместно с МО.»

В последние несколько месяцев чрезвычайно распространённой в республиках Донбасса, и в зоне СВО в целом, стала форма телефонного мошенничества, когда людям звонят злоумышленники, которые представляются якобы «сотрудниками банка» и под различными предлогами пытаются завладеть чужими деньгами.Способы выманивания денег могут быть самыми различными – зачастую злоумышленники звонят жертвам, представившись «сотрудниками службы безопасности банка», и под различными предлогами пытаются заставить её переустановить мобильное приложение «Промсвязьбанка» (единственный банк, официальной функционирующий в ЛНР и ДНР) или скачать дополнительное приложение с логотипом ПСБ. После установки файла клиент банка вводит туда данные карты, и злоумышленники получают доступ к его счёту.Есть и другие способы – оформление кредитов, опросы от имени банка в социальных сетях, сообщения о «попытке взлома личного кабинета» с просьбой уточнить личные данные и т. д. В ЛНР, например, в апреле только за один день телефонные мошенники украли у жителей республики более 1 млн 200 тысяч рублей. Так, в Перевальске аферисты убедили женщину взять кредит и перевести им миллион рублей на указанный счёт, а в Луганске «представители банка» и «представители Госуслуг» похитили у жителей ещё 266 тысяч рублей.Звонки с незнакомых номеров в ЛНР и ДНР уже, к сожалению, стали обыденностью – мошенники, порой, бывают очень настойчивы и по несколько раз перезванивают с разных номеров.Но с чем связана такая активность, и откуда мошенники могут узнавать номера граждан?Наиболее высокую активность в республиках мошенники стали проявлять в конце прошлого года, когда звонки с незнакомых номеров от якобы «представителей банков» стали регулярными. При этом случаи с кражей денег с личных счетов стала настолько частой, что и ПСБ, и официальные СМИ регулярно стали публиковать информацию о том, как противостоять телефонным мошенникам.Жители республик также неоднократно жаловались в социальных сетях на то, что им звонили якобы «сотрудники банка» по разным поводам и пытались узнать данные карты. Причём звонят мошенники даже в Telegram, если по обычной связи дозвониться не могут.Недавно мошенники нашли новые способы похищать деньги граждан РФ: людям под предлогом якобы замены полиса ОМС стали просить скачать фейковое приложение Минздрава, которое на деле является вредоносной программой, позволяющей получить удалённый доступ к устройству и похитить деньги. Кроме того, неизвестные стали представляться «представителями компании МКС» (мобильный оператор связи в ЛНР) с предложениями «продлить договор», а иначе «карта будет заблокирована», и требованиями указать паспортные данные или СНИЛС…Судя по количеству звонков, занимается вымогательством и кражей денег большая группа мошенников, которых явно кто-то координирует и сливает базы номеров телефонов граждан.Вариантов, кто может это делать, на самом деле не так уж и много – либо банк, либо оператор мобильной связи (в случае ЛНР – это МКС). Первый вариант выглядит несколько более убедительным, поскольку, во-первых, жертвами мошенников становятся не только жители республик, но и участники СВО в других субъектах РФ, у которых другие операторы связи, во-вторых, иногда мошенники называют последние цифры номера банковской карты.Родственники участников СВО также регулярно становятся жертвами аферистов, которые придумывают различные способы, чтобы выманить у них деньги. В этом случае действуют мошенники по следующей схеме: объявляют родственникам военнослужащих, что их сын/муж/брат ранен и ему требуются деньги на лечение, либо что он находится в украинском плену и требуются деньги на «выкуп».Вот, например, что писала об одном из случаев мошенничества «Комсомольская правда»: жителю Лесосибирска (находящегося в СВО) написал в соцсетях его давний приятель, но почему-то с новой странички, а не со старых, на которых он не был по три месяца. Он написал, что якобы подорвался на мине, и даже скинул фото ноги и попросил закинуть деньги на телефон.Житель Лесосибирска своему приятелю деньги скидывать не стал, за что «друг» сразу его заблокировал. Но нашлись и те, кто «хотели как лучше» и поддержали «бойца». А рассылка пришла сразу десяткам горожан. Причём текст сообщения варьировался. У кого-то аферист просил «тысячу на обезболивающее», у кого-то – «на связь». Впоследствии оказалось, что никакого ранения боец не получал и в помощи не нуждается.Были и более интересные случаи: людям звонили якобы из «органов», демонстрируя при этом полную осведомлённость – называют имя и адрес бойца, его номер телефона – и просили перевести деньги либо «на лечение», либо для «транспортировки тела» (иногда мошенники уверяют, что боец якобы погиб). Любопытно здесь вот что – откуда мошенники обладают информацией?Некоторые уверяют, что звонки осуществляются с Украины, а то, что они происходят с российских номеров, объясняют тем, что временные виртуальные номера можно купить в интернете, однако слишком большая осведомлённость заставляет серьёзно усомниться в том, что они имеют отношение к Украине. С высокой вероятностью информацию мошенникам «сливают» источники в банках, отсюда и высокая информированность. Этого же мнения придерживается и журналист Андрей Медведев.Такая активность мошенников в зоне СВО, и на Донбассе в частности, не вызывает удивления, ибо аферисты прекрасно понимают, что могут здесь поживиться. Здесь стоит вспомнить нелегальных таксистов-мигрантов из Ростовской области, которые наживались на бойцах СВО, а также этническую банду Расула Магомедова, задержанную в Белгородской области, которые занимались рэкетом таксистов и не давали им работать в районе военной части ВС РФ, а таксовали там сами, подняв стоимость за проезд до 20 000 рублей.Вызывает удивление другое – то, что ситуация до сих пор не меняется. Учитывая то, что данная проблема в последнее время стала массовой, соответствующим органам следовало бы обратить на неё внимание.