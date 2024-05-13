«Ваш личный кабинет пытались взломать»: как мошенники выманивают деньги у жителей ЛНР и ДНР и участников СВО

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«Ваш личный кабинет пытались взломать»: как мошенники выманивают деньги у жителей ЛНР и ДНР и участников СВО

В последние несколько месяцев чрезвычайно распространённой в республиках Донбасса, и в зоне СВО в целом, стала форма телефонного мошенничества, когда людям звонят злоумышленники, которые представляются якобы «сотрудниками банка» и под различными предлогами пытаются завладеть чужими деньгами.

Способы выманивания денег могут быть самыми различными – зачастую злоумышленники звонят жертвам, представившись «сотрудниками службы безопасности банка», и под различными предлогами пытаются заставить её переустановить мобильное приложение «Промсвязьбанка» (единственный банк, официальной функционирующий в ЛНР и ДНР) или скачать дополнительное приложение с логотипом ПСБ. После установки файла клиент банка вводит туда данные карты, и злоумышленники получают доступ к его счёту.



Есть и другие способы – оформление кредитов, опросы от имени банка в социальных сетях, сообщения о «попытке взлома личного кабинета» с просьбой уточнить личные данные и т. д. В ЛНР, например, в апреле только за один день телефонные мошенники украли у жителей республики более 1 млн 200 тысяч рублей. Так, в Перевальске аферисты убедили женщину взять кредит и перевести им миллион рублей на указанный счёт, а в Луганске «представители банка» и «представители Госуслуг» похитили у жителей ещё 266 тысяч рублей.

Звонки с незнакомых номеров в ЛНР и ДНР уже, к сожалению, стали обыденностью – мошенники, порой, бывают очень настойчивы и по несколько раз перезванивают с разных номеров.

Но с чем связана такая активность, и откуда мошенники могут узнавать номера граждан?

Кто «сливает» мошенникам мобильные номера граждан?


Наиболее высокую активность в республиках мошенники стали проявлять в конце прошлого года, когда звонки с незнакомых номеров от якобы «представителей банков» стали регулярными. При этом случаи с кражей денег с личных счетов стала настолько частой, что и ПСБ, и официальные СМИ регулярно стали публиковать информацию о том, как противостоять телефонным мошенникам.

Жители республик также неоднократно жаловались в социальных сетях на то, что им звонили якобы «сотрудники банка» по разным поводам и пытались узнать данные карты. Причём звонят мошенники даже в Telegram, если по обычной связи дозвониться не могут.


Недавно мошенники нашли новые способы похищать деньги граждан РФ: людям под предлогом якобы замены полиса ОМС стали просить скачать фейковое приложение Минздрава, которое на деле является вредоносной программой, позволяющей получить удалённый доступ к устройству и похитить деньги. Кроме того, неизвестные стали представляться «представителями компании МКС» (мобильный оператор связи в ЛНР) с предложениями «продлить договор», а иначе «карта будет заблокирована», и требованиями указать паспортные данные или СНИЛС…

Судя по количеству звонков, занимается вымогательством и кражей денег большая группа мошенников, которых явно кто-то координирует и сливает базы номеров телефонов граждан.

Вариантов, кто может это делать, на самом деле не так уж и много – либо банк, либо оператор мобильной связи (в случае ЛНР – это МКС). Первый вариант выглядит несколько более убедительным, поскольку, во-первых, жертвами мошенников становятся не только жители республик, но и участники СВО в других субъектах РФ, у которых другие операторы связи, во-вторых, иногда мошенники называют последние цифры номера банковской карты.

«Нужны деньги на лечение»


Родственники участников СВО также регулярно становятся жертвами аферистов, которые придумывают различные способы, чтобы выманить у них деньги. В этом случае действуют мошенники по следующей схеме: объявляют родственникам военнослужащих, что их сын/муж/брат ранен и ему требуются деньги на лечение, либо что он находится в украинском плену и требуются деньги на «выкуп».

Вот, например, что писала об одном из случаев мошенничества «Комсомольская правда»: жителю Лесосибирска (находящегося в СВО) написал в соцсетях его давний приятель, но почему-то с новой странички, а не со старых, на которых он не был по три месяца. Он написал, что якобы подорвался на мине, и даже скинул фото ноги и попросил закинуть деньги на телефон.

Житель Лесосибирска своему приятелю деньги скидывать не стал, за что «друг» сразу его заблокировал. Но нашлись и те, кто «хотели как лучше» и поддержали «бойца». А рассылка пришла сразу десяткам горожан. Причём текст сообщения варьировался. У кого-то аферист просил «тысячу на обезболивающее», у кого-то – «на связь». Впоследствии оказалось, что никакого ранения боец не получал и в помощи не нуждается.

Были и более интересные случаи: людям звонили якобы из «органов», демонстрируя при этом полную осведомлённость – называют имя и адрес бойца, его номер телефона – и просили перевести деньги либо «на лечение», либо для «транспортировки тела» (иногда мошенники уверяют, что боец якобы погиб). Любопытно здесь вот что – откуда мошенники обладают информацией?

Некоторые уверяют, что звонки осуществляются с Украины, а то, что они происходят с российских номеров, объясняют тем, что временные виртуальные номера можно купить в интернете, однако слишком большая осведомлённость заставляет серьёзно усомниться в том, что они имеют отношение к Украине. С высокой вероятностью информацию мошенникам «сливают» источники в банках, отсюда и высокая информированность. Этого же мнения придерживается и журналист Андрей Медведев.

«Это становится массовой проблемой. Обзвон родственников наших военных мошенниками… Какие-то упыри сливают врагу данные по семьям и родственникам наших солдат и офицеров. Первое, что приходит в голову: это банки. Потому что совсем не трудно сопоставить сумму ежемесячных начислений на карточку с тем, кто такой получатель. Ну и дальше поднять данные по родне. Это если тот, кто сдает наших бойцов врагу, не имеет доступ к другой базе, которая формируется совместно с МО.»

Такая активность мошенников в зоне СВО, и на Донбассе в частности, не вызывает удивления, ибо аферисты прекрасно понимают, что могут здесь поживиться. Здесь стоит вспомнить нелегальных таксистов-мигрантов из Ростовской области, которые наживались на бойцах СВО, а также этническую банду Расула Магомедова, задержанную в Белгородской области, которые занимались рэкетом таксистов и не давали им работать в районе военной части ВС РФ, а таксовали там сами, подняв стоимость за проезд до 20 000 рублей.

Вызывает удивление другое – то, что ситуация до сих пор не меняется. Учитывая то, что данная проблема в последнее время стала массовой, соответствующим органам следовало бы обратить на неё внимание.
8 комментариев
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  1. evgen1221 Звание
    evgen1221
    0
    Сегодня, 05:00
    Количество автопрозвонов с неизвестных номерор равняется количеству продаж одной базы номеров на лево, а дальше новые хозяева проверяют автодозвоном актуальность базы купленной. Сколько раз покупал новую симку, через неделю-месяц начинались звонки с левых номеров и разных банков, при этом сам по симке ниразу не звонил и стояла она в кнопочном древнем телефоне.
  2. Велизарий Звание
    Велизарий
    +3
    Сегодня, 05:09
    Эта проблема касается не только жителей ДНР и ЛНР, она касается всех регионов России.И этому издевательству уже много лет. Люди многократно обращали в полиции, жаловались,но все бестолку. У полиции есть более "важные дела"...
    Сначала только поражает их наглость и безнаказанность. потом уже привыкаешь. Таково само устройство жизни в РФ.
    P/S Удивляет только расщепленость сознания наших людей. Ведь этот же автор вчера публиковал статью с сочувственным описанием наследия К.Крылова. Так он же был трубадуром рыночной экономики и частной собственности. Чем же тогда автор недоволен ? Вот вам в чистом виде и то и другое. Никакой другой рыночной экономики в реальных условиях России и не могло быть создано. Хотите такое устройство жизни ? Пожалуйте в мир бандитизма и узаконенного мошенничества.
    1. nikolaevskiy78 Звание
      nikolaevskiy78
      0
      Сегодня, 05:33
      Ну наших "правых" все очень просто в этом плане. Царя нет, поэтому капитализм неправильный. А как Царь будет, так и телефонных мошенников не станет. А кто этого не понимает, тот, как это - "новиоп" laughing А пока капитализм не совсем правильный, что они даже признают, но как царь будет, так все сразу наладится. laughing
    2. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 06:21
      Вы верно заметили.Мы живем в наглом,беспринципном мире и людям надо думать головой и быть хитрее.Я тут одного мошенника минут десять троллил.А все потому,что хозяин телефона был пьян,и находился в неадекватной компании.Воспользовались его телефоном.Но это частности.По крупному это уже идет не первое десятилетие.И все пошло с продажи баз мобильных операторов.
    3. Stas157 Звание
      Stas157
      0
      Сегодня, 06:32
      Цитата: Велизарий
      Люди многократно обращали в полиции, жаловались,но все бестолку. У полиции есть более "важные дела"...

      Каждое четвертое преступление совершается в интернете, а полицейские интернетом "не умеют" пользоваться. Им дела, что в интернетах твориться. А это по сути результат деятельности "сверх эффективной" работы правительства Мишустина, в чьем ведении состоит МВД.
      А в военное время преступлениями, за которыми зачастую торчат уши хохла должна заниматься и контр разведка. Но похоже и тем до безобразий никакого дела нет.
  3. Юрась_Беларусь Звание
    Юрась_Беларусь
    0
    Сегодня, 05:56
    Я не увидел ничего нового в описанных схемах телефонного мошенничества. Неужели кто-то до сих пор решает вопросы о финансах по телефону? Кажется уже и ежу понятно, что вопросы о ваших деньгах надо решать лично в банке.
  4. Mazunga Звание
    Mazunga
    0
    Сегодня, 06:18
    ну это баян так то на каждом угле висит памятна от полиции. позвонили сотрудники сб сбера поздоровайся с ними в стиле часик в радость чифир в сладость и отключайся банк не звонит по всякой туфте а звонит чтобы втюхать тебе кредит под 25% плюс допы))) поэтому по любому это мошенники или с зоны или с банка)))таковы реалии мне звонил капитан с ГУСКа так приблизительно произнес))) я за него порадовался и послал на хутора))нашли понимаешь лоха с пятерой отсиженого))я то не удивляюсь с таким электоратом некоторым палец покажи они смеются че гоев не стричь)
  5. Декларант Звание
    Декларант
    0
    Сегодня, 06:41
    Особенно меня умиляют звонки,якобы сбербанка России. Звонят с неизвестных номеров. Фраза "разговор записывается" является коронной и вроде должна заставить меня поверить в серъёзность звонка. Если есть настроение и время, могу развлечься общением. А так, просто сбрасываю или посылаю в лес или на хутор... laughing