Власти Греции отказываются передать Киеву свои системы ПВО Patriot и С-300

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Власти Греции отказываются передать Киеву свои системы ПВО Patriot и С-300

Правительство Греции не одобрило передачу украинской армии имеющиеся системы ПВО Patriot и С-300, поскольку они необходимы для обороны собственной страны.

Как заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в интервью порталу protothema, ранее Афины предоставили Саудовской Аравии одну из своих батарей ЗРК Patriot руководствуясь исключительно геополитическими соображениями, потому что Греция стремится нарастить свое присутствие в регионе, где в настоящее время наблюдается некоторая напряженность. К тому же, значительную часть расходов на активацию переданной саудитам системы ПВО взяли на себя американцы. Ввиду того, что один из греческих ЗРК уже находится за пределами страны, передача ПВО Украине может привести к снижению обороноспособности самой Греции.



Мицотакис также напомнил, что один из фрегатов военно-морских сил Греции в настоящее время участвует в миссии стран НАТО в акватории Красного моря, потому что Афины напрямую заинтересованы в обеспечении свободного прохода торговых судов. Кроме того, если отправленная в Саудовскую Аравию батарея Patriot может быть практически в любой момент возвращена на вооружение греческой армии, отправка ЗРК на Украину с высокой долей вероятности означала бы ее безвозвратную потерю. Поэтому, по словам главы греческого правительства, вопрос о возможной передаче ВСУ Patriot и С-300 в настоящее время не стоит.

Ранее сообщалось, что власти Турции также отказались передать Украине свои комплексы ПВО С-400, объяснив свое решение существованием необходимости усиливать оборонительные возможности на границе с Ираком.
8 комментариев
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  1. Фаталист Звание
    Фаталист
    +1
    Сегодня, 19:35
    Ну, греки держат в уме турков, а турки греков.)
    1. knn54 Звание
      knn54
      +1
      Сегодня, 20:10
      -отправка ЗРК на Украину с высокой долей вероятности означала бы ее безвозвратную потерю.
      С Днепра выдачи нет.
  2. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +1
    Сегодня, 19:37
    Украина не может дать гарантий по возвращению переданного оружия, поэтому Греция поставила зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot Саудовской Аравии, а не Киеву. Об этом заявил премьер-министр Кириакос Мицотакис, его слова передает портал Protothema.gr.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 19:39
    От Эрдогана тоже есть польза как оказывается.
  4. А. Эверт Звание
    А. Эверт
    +1
    Сегодня, 19:41
    Правильно. Нечего усраинских побирушек спонсировать. Всё равно толку не будет, одни убытки в виде безвозвратных потерь зрк. Или пусть покупают (если есть за что).
  5. Serhio250381 Звание
    Serhio250381
    0
    Сегодня, 19:49
    Путь Греция только попробует передать ПВО Украине и мы поддержим Турцию в деоккупации Кипра)
  6. Alex20042004 Звание
    Alex20042004
    0
    Сегодня, 19:53
    Над греками нависли турки. Если греки себя не защитят, то этого никто не сделает, пин_досы будут только рады новым конфликтам, новым баблом от очередной войны.
  7. agoran Звание
    agoran
    0
    Сегодня, 20:04
    Ну, что греки, помогло вам NATO?
    Турки вам в очередной раз надерут, а спасити-помогите от России уже не работает.