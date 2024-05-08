Британский министр подтвердил высылку российского военного атташе и намерение лишить дипломатического статуса ряд российских зданий в Британии

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Британский министр подтвердил высылку российского военного атташе и намерение лишить дипломатического статуса ряд российских зданий в Британии

МВД Британии подтвердило информацию о высылке российского военного атташе из Лондона. Об этом заявил теперь и глава ведомства Джеймс Клеверли (тот самый, который в своё время входил в кабинет Зеленского с руками в карманах).

Выступая перед членами палаты общин, которая после грядущих выборов в значительной степени обновиться), министр внутренних дел Соединённого королевства заявил также о том, что ведомство подготовило документацию для отзыва дипломатического статуса сразу у ряда объектов, принадлежащих РФ.



Клеверли:

Мы снимем такой статус.

Например, речь идёт о поместьях в Сассексе, о здании торгового представительства и представительства военного атташе РФ в лондонском районе Хайгейт.

Британское МВД заявляет, будто бы все эти здания российские представители в Британии используют «в разведывательных целях». Надо ли полагать, что сам Лондон ни в коем случае не использует ни одно из своих многочисленных дипзданий в России в качестве мест для осуществления и сбора разведывательных данных, а использует исключительно для укрепления дружбы и партнёрства?

Здание посольства Британии в Москве:


Подобного рода демарш официальный Лондон устраивает после того, как на днях в МИД РФ «на ковёр» был вызван посол Соединённого королевства, где тому вручили ноту с предупреждением о том, что любой британский объект на Украине и за её пределами может стать целью, если ВСУ (как ранее анонсировал Кэмерон) нанесут удары по России британскими ракетами.
29 комментариев
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  1. К-50 Звание
    К-50
    +1
    Сегодня, 20:06
    Британский министр подтвердил высылку российского военного атташе и намерение лишить дипломатического статуса ряд российских зданий в Британии

    Тупики думают, что Россия им это с рук спустит? Нет, получите ответкой. потом не пищите" а нас за что?" lol
    1. KAV Звание
      KAV
      0
      Сегодня, 20:12
      Британское МВД заявляет, будто бы все эти здания российские представители в Британии используют «в разведывательных целях».
      Можно подумать, наглы свои здания у нас используют исключительно для разведения единорогов...
      Довыпендриваются бриты... Получат такой подзатыльник, от которого глаза повылетают...
      Клеверли: Мы снимем такой статус.
      Этот Клеверли может снять только что хоумвидео со своим бойфрендом... Снимальщик...
      1. Аль Манах Звание
        Аль Манах
        -1
        Сегодня, 20:19
        Получат такой подзатыльник, от которого глаза повылетают...
        Когда и в каком конкретно виде?
        1. KAV Звание
          KAV
          0
          Сегодня, 20:21
          Цитата: Аль Манах
          Когда и в каком конкретно виде?
          А вот и посмотрим.
          1. Аль Манах Звание
            Аль Манах
            0
            Сегодня, 20:22
            Давненько уж ждём, а они ещё за кота Скрипалей не ответили.
            1. KAV Звание
              KAV
              0
              Сегодня, 20:24
              Цитата: Аль Манах
              Давненько уж ждём, а они ещё за кота Скрипалей не ответили.
              Согласен! Особенно за кота хотелось порвать этих живодеров!
              1. Аль Манах Звание
                Аль Манах
                0
                Сегодня, 20:25
                Кошака только-только представили к очередному званию, а получить его бедняга так и не успел...
      2. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 20:20
        Я так понял, в Британии наверху становится всё больше представителей бывших британских колоний... Премьер министр Риши Сунак пакистано индиец... У министра внутренних дел Джеймса Клеверли мать из Сьерра-Леоне... Я так понял, это такая месть бывшим колонизаторам... А когда то их предки вполне возможно сочли бы за честь подметать улицы Лондона... А кто у нас в Москве улицы подметает...??? recourse
        1. KAV Звание
          KAV
          0
          Сегодня, 20:23
          Цитата: Lev_Russia
          Я так понял, это такая месть бывшим колонизаторам...
          Месть от кого? Чья? Сомневаюсь, то тут сработало лобби бывших колоний. Скорее это аналог БЛМ.
          Цитата: Lev_Russia
          А кто у нас в Москве улицы подметает...???
          А это здесь при чем? Или, вы хотите предложить в правительство посадить казахов и иже с ними?
    2. S.K.Vichyakow Звание
      S.K.Vichyakow
      -3
      Сегодня, 20:14
      Мне вот интересно, что предпримут наши в ответ, кроме заявления Захаровой?
      1. KAV Звание
        KAV
        +2
        Сегодня, 20:21
        Цитата: S.K.Vichyakow
        Мне вот интересно, что предпримут наши в ответ, кроме заявления Захаровой?
        Я, конечно, не все знаю. Но, у нас с ними на данный момент весьма слабые экономические связи. Думаю, особо там терять нечего, поэтому ответ может быть довольно жестким.
    3. militari97 Звание
      militari97
      0
      Сегодня, 20:18
      Ну полагаю... В этом вопросе должен быть паритет, неправда ли?
  2. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +1
    Сегодня, 20:07
    Ничего лучшего англичане не придумали, в качестве ответа и что бы не молчать решились на эту ерунду.
  3. Лешак Звание
    Лешак
    +6
    Сегодня, 20:07
    На фото обезьяна обезьяной, а глянь ка -министр мелкобритании...
    1. Офицер запаса Звание
      Офицер запаса
      0
      Сегодня, 20:24
      Этому деятелю хочется задать только один вопрос - а почему аборигены съели Кука? На лице написано, что знает.
    2. Ирса Звание
      Ирса
      0
      Сегодня, 20:25
      А мне гангстера напоминает небритой мордой, кожаный плащ сменил на костюм и за очками скрыл свою сущность.
  4. Грац Звание
    Грац
    +2
    Сегодня, 20:12
    а зачем нам с ними вообще поддерживать какие-либо дипломатические отношения? В чем профит? надо разрывать я считаю
    1. al3x Звание
      al3x
      -1
      Сегодня, 20:16
      Нам с вами может и никакого профита нет, а вот у многих приближённых к САМОМУ там интересов ооочень много до сих пор.
  5. Фаталист Звание
    Фаталист
    0
    Сегодня, 20:13
    Тем же концом, в то же место. Вот и всё. А лучше, вообще саксов ссаными тряпками нафиг, оставить посла и пару машинисток.
  6. Nexcom Звание
    Nexcom
    0
    Сегодня, 20:15
    Гадливая бритосня как всегда в своём репертуаре - гадит нам. Неудивительно!
  7. kventinasd Звание
    kventinasd
    +1
    Сегодня, 20:15
    Об этом заявил теперь и глава ведомства Джеймс Клеверли

    У них что ни министр, то "чудо" враждебной техники или генетика в европе так постаралась, что движется в обратную сторону по Дарвину.
  8. Аль Манах Звание
    Аль Манах
    0
    Сегодня, 20:17
    Это ерунда, вот если бы он отобрал ̶в̶и̶л̶л̶ы̶ ̶и̶ ̶о̶с̶о̶б̶н̶я̶к̶и̶ хижины и хибарки у нашей илиты - это был бы удар ̶н̶и̶ж̶е̶ ̶п̶о̶я̶с̶а̶, вот тогда был бы шум... А так - тьфу и растереть, разве что очередная озабоченность выскажется.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 20:19
      Как можно-с у прозападных холуёв отбирать? Они ж холуйствовать тогда перестанут. wassat Интерес пропадёт сразу.
      1. Аль Манах Звание
        Аль Манах
        0
        Сегодня, 20:21
        Так ведь в глазах мелкобриттов именно они олицетворяют Россию. Вот их и наказать. lol
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 20:17
    Пока мы не сломаем этих козлищ через колено ,с их инстутами колониальной системы сэров,пэров и лордов ,они нам спать спокойно не дадут.Англия должна умереть.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 20:20
      Сэры, пэры, лорды.... Какие витиеватые названия глиномесы себе придумывают.... laughing
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 20:24
        Кто там бунтует за окном ,Ватсон? Гомосеки ,Холмс!!!
  10. Комментарий был удален.
  11. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    0
    Сегодня, 20:19
    Ответить зеркально, но высылать через Анадырь, а до туда пусть на Газели потрясётся.
  12. Ghost1 Звание
    Ghost1
    0
    Сегодня, 20:22
    Подобное должны были наши сделать после их поставок оружия киевскому режиму и заявления по ударам по нашей территории.