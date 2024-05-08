МВД Британии подтвердило информацию о высылке российского военного атташе из Лондона. Об этом заявил теперь и глава ведомства Джеймс Клеверли (тот самый, который в своё время входил в кабинет Зеленского с руками в карманах).Выступая перед членами палаты общин, которая после грядущих выборов в значительной степени обновиться), министр внутренних дел Соединённого королевства заявил также о том, что ведомство подготовило документацию для отзыва дипломатического статуса сразу у ряда объектов, принадлежащих РФ.Клеверли:Например, речь идёт о поместьях в Сассексе, о здании торгового представительства и представительства военного атташе РФ в лондонском районе Хайгейт.Британское МВД заявляет, будто бы все эти здания российские представители в Британии используют «в разведывательных целях». Надо ли полагать, что сам Лондон ни в коем случае не использует ни одно из своих многочисленных дипзданий в России в качестве мест для осуществления и сбора разведывательных данных, а использует исключительно для укрепления дружбы и партнёрства?Здание посольства Британии в Москве:Подобного рода демарш официальный Лондон устраивает после того, как на днях в МИД РФ «на ковёр» был вызван посол Соединённого королевства, где тому вручили ноту с предупреждением о том, что любой британский объект на Украине и за её пределами может стать целью, если ВСУ (как ранее анонсировал Кэмерон) нанесут удары по России британскими ракетами.

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