Тяжелый танк ИС-1. Малосерийный, но важный
Опытный танк КВ-13
В 1943 г. на вооружение РККА поступил новейший тяжелый танк ИС-1. Изначально он создавался в качестве глубокой модернизации поздних машин серии КВ и должен был иметь соответствующую конструкцию. Однако дальнейшее развитие проекта привлекло к появлению и накоплению разнообразных отличий, в результате чего ИС-1 мог считаться совершенно новой разработкой. Кроме того, эта машина стала первой в новом семействе тяжелых танков с повышенными характеристиками.
В порядке модернизации
На рубеже 1942-43 гг. Специальное КБ Челябинского Кировского завода во главе с Ж.Я. Котиным занималось проектом КВ-13. Очередной танк серии «Климент Ворошилов» отличался от предшественников рядом радикальных нововведений и фактически был совершенно новой машиной. Кроме того, уже на этом этапе впервые появилось новое обозначение серии тяжелых танков ИС («Иосиф Сталин»). К концу января 1943 г. успели изготовить и вывести на испытания первые опытные образцы КВ-13.
В этот период РККА впервые столкнулась с новыми немецкими тяжелыми танками PzKpfw VI Tiger, и такая угроза требовала реакции. Уже в феврале 1943 г. Главное бронетанковое управление РККА выступило с предложением о разработке собственного тяжелого танка, защищенного от снарядов 88-мм немецких пушек. Для ускорения работ за основу для него предложили взять два строящихся прототипа КВ-13. Кроме того, к новому проекту перешло и название ИС.
В течение нескольких следующих недель заказчик требовал представить на испытания два опытных танка. Изделие с рабочим обозначением ИС-1 или «Объект 233» должно было получить 76-мм пушку Ф-34, а на ИС-2 («Объект 234») следовало установить 122-мм гаубицу У-11. Два прототипа были достроены уже 8 марта, и в течение нескольких следующих дней их последовательно вывели на предварительные испытания. Полноценная проверка техники прошла в марте-апреле.
Танки "Объект 234" (ИС-2) и "Объект 233" (ИС-1), апрель 1943 г.
В ходе испытаний танки «233» и «234» в целом подтвердили расчетные характеристики и продемонстрировали потенциал нового вооружения. В то же время, были выявлены недочеты конструкции для дальнейшего исправления. Кроме того, ЧКЗ при участии ряда организаций приступил к подготовке производства новых бронемашин.
Крупное обновление
На стадии разработки и испытаний опытной техники корректировались требования к новому танку и изменялся его облик. В частности, перепроектировали лобовую часть корпуса, доведя ее максимальную толщину до 120 мм. Проводившиеся в той период испытания трофейной немецкой техники подтвердили правильность таких мер и соответствие актуальным угрозам.
5 мая 1943 г. состоялось заседание Государственного комитета обороны, на котором обсудили результаты испытаний трофейного немецкого «Тигра». По итогам заседания приняли постановление об усилении артиллерийского вооружения отечественных танков и САУ. В соответствии с этим документом, к середине июня промышленность должна была изготовить опытные танки ИС и КВ-1С с новым оружием в виде 85-мм пушки с зенитной баллистикой.
Исполняя постановление ГКО, в СКБ ЧКЗ приступили к доработке существующего проекта ИС. Оказалось, что орудие нового типа требует увеличить диаметр погона, для чего придется удлинить корпус. Также требовалась башня увеличенного размера, в которой можно было разместить орудие С-31 разработки Главного артиллерийского КБ или Д-5Т от завода №9.
Такой вариант тяжелого танка назвали «Объектом 237» или ИС-3 – как третий прототип новой серии. Также в документах фигурировало название ИС-85, указывавшее на калибр вооружения.
Разработка и строительство двух опытных танков ИС-3 / ИС-85 продолжались до конца июня. В начале июля на испытания вывели первый из них, а в середине месяца на полигон отправился второй. В ходе испытаний лучше себя показал ИС-3 с пушкой Д-5Т, и его допустили к государственным испытаниям. Также на следующий этап проверки допустили модернизированный танк КВ с аналогичным вооружением.
"Объект 233" с пушкой Ф-34
В серии и на вооружении
Государственные испытания тяжелых танков КВ и ИС с пушкой Д-5Т провели 2-8 августа. Сразу после их завершения вышло постановление ГКО о запуске производства КВ-85. Аналогичный документ, запускавший производство ИС-85 / ИС-1, появился в первых числах сентября. Впрочем, к этому времени ЧКЗ не успел подготовить производство, и ему разрешили продолжать выпуск КВ с Д-5Т. Кроме того, тем же постановлением запустили разработку следующего танка «Иосиф Сталин» с 122-мм орудием. Впоследствии этот объект получил индекс ИС-2.
Подготовка производства нового танка ИС-1 потребовала больше времени, чем изначально планировалось. Из-за этого первые машины нового типа в количестве 2 ед. вышли из сборочного цеха в октябре 1943 г. Впрочем, вскоре набрали необходимый темп, и до конца года собрали более 60 танков. В январе 1944-го сдали заказчику еще одну партию из 40 ед.
Разработка объекта ИС-2 не заняла много времени, и его удалось поставить в серию уже в ноябре 1943 г. Следующие месяцы ушли на отладку производства и выход на требуемые темпы. В связи с успехом этих работ, в начале 1944 г. было принято решение о завершении выпуска изделий ИС-1 в пользу более совершенных ИС-2 с орудием иного калибра. Вскоре после этого было свернуто и производство пушек Д-5Т.
Танки ИС-1 поступили в несколько соединений РККА и достаточно активно применялись на разных участках фронта. Эксплуатация показала положительные качества новой конструкции, но принципиальные преимущества перед тяжелыми танками противника продемонстрировать не удалось. Подобные выводы, сделанные по итогам эксплуатации, подтвердили необходимость перехода к производству танка ИС-2 с более мощным орудием.
Опытный "Объект" 237" / ИС-1 / ИС-85
Последние эпизоды боевого применения ИС-1 относятся к осени 1944 г. 1-й гвардейский танковый полк использовал эту технику в Восточно-Карпатской операции. В дальнейшем оставшиеся машины вывели в резерв и заменили более новыми ИС-2. При этом от ИС-1 не отказались. Порядка полусотни таких танков оставалось в частях, как минимум, до 1950 г.
Новые решения
С точки зрения общей архитектуры тяжелый танк ИС-1 в серийном облике принципиально не отличался от КВ-13, на основе которого создавался. Также сохранили некоторые технические решения и элементы конструкции. При этом не обошлось без нововведений разного масштаба, которые определили уровень тактико-технических характеристик и боевых качеств.
Корпус ИС-1 имел дифференцированное бронирование и состоял из литой лобовой детали и набора катаных листов. Погон большего диаметра потребовал увеличить подбашенную коробку и изменить форму лобовой детали, а также изменить расположение внутренних агрегатов. Лоб корпуса имел толщину 100-120 мм, за счет чего обеспечивался требуемый заказчиком уровень защиты. Кроме того, длина корпуса в сравнении с КВ-13 увеличилась на 420 мм. Башню разработали специально для нового танка. Ее литое бронирование имело толщину до 100 мм и по уровню защиты было похоже на корпус.
Силовая установка и трансмиссия не претерпели принципиальных изменений, но были перестроены с применением актуальных агрегатов. Танк ИС-1 получил двигатель В-2ИС мощностью 520 л.с. с обновленной механической трансмиссией. Ходовую часть от КВ-13 перекомпоновали и дополнили шестой парой опорных катков с торсионной подвеской. Опорная поверхность гусеницы при этом выросла на 575 мм. При всем этом, рост боевой массы до 44 т привел к сокращению удельной мощности и соответствующему ухудшению ходовых качеств.
Принципиальным нововведением «Объекта 237» стало орудие Д-5Т. Это была пушка калибром 85 мм с нарезным стволом длиной 51,6 клб. Использовался вертикальный клиновой затвор с полуавтоматикой копирного типа. Пушка размещалась на цапфах и имела приводы тонкой горизонтальной наводки, а также механизм вертикального наведения в пределах от -5° до +25°.
Серийный ИС-2 в Восточной Пруссии, январь 1945 г.
Боекомплект орудия включал 59 унитарных выстрелов со снарядами четырех типов. Для поражения бронетехники предлагались тупоголовый бронебойно-трассирующий снаряд БР-365, остроголовый бронебойно-трассирующий БР-365К и подкалиберный катушечного типа БР-365П. Бронебойно-трассирующие снаряды имели начальную скорость до 800 м/с и с дистанции 500 м пробивали не менее 100-110 мм брони. Более легкий БР-365П имел скорость 1050 м/с и на той же дальности пробивал 140 мм брони. Также имелся осколочный снаряд О-365 с 741 г взрывчатого вещества.
Набор средств управления огнем в целом был стандартным для советских танков того времени. Наводчик располагал телескопическим прицелом 10Т-15 и перископическим ПТ4-15 для стрельбы прямой наводкой и с закрытых позиций соответственно. Командир и наводчик имели несколько перископов для наблюдения. Также экипаж имел танковое переговорное устройство на 4 пользователей. Для внешней связи предусматривались радиостанции 10Р, 10РК-26 либо 71-ТК.
Переходное звено
Тяжелый танк ИС-1 создавался на основе опыта предыдущих проектов серии КВ и с использованием новых решений и компонентов, в первую очередь вооружения. Он показал, какими путями может идти развитие существующей конструкции, и какие результаты при этом можно получить. С точки зрения техники, проект был удачным и справился с поставленными задачами.
Одновременно с этим проект ИС-1 показал принципиальную возможность дальнейшего развития существующей линейки тяжелых танков, и РККА воспользовалась ею. Был создан танк ИС-2 с более высокими боевыми характеристиками, и надобность в ИС-1 отпала. ИС-2 строился большой серией, активно применялся на всех фронтах и стал основой для всех последующих советских проектов тяжелых танков, вплоть до последнего в этом классе Т-10М.
Первый «Иосиф Сталин» находился в серии всего несколько месяцев, и за это время РККА передали только 107 танков. Они не получили широкого распространения и не оставили заметного следа в боевом пути армии. Тем не менее, ИС-1 стал своего рода переходным звеном от одного семейства тяжелой техники к другому – и именно в этом заключается его историческая роль.
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