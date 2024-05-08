Зеленский и партия «Слуга народа», им возглавляемая, в очередной раз доказывают, что между просроченным украинским президентом и отправленным им ранее в отставку главкомом ВСУ Залужным растёт ком противоречий. Напомним, что Залужный, как ранее сообщили в Киеве, назначен (после отставки с поста главнокомандующего) послом в Лондон, однако и спустя несколько недель после этой информации Залужный в Британию не отбыл. Сегодня в Киеве экс-главком ВСУ встречался с мэром Кличко. После этой встречи стало известно, что на рассмотрение Киевского горсовета выносится вопрос о присвоении Валерию Залужному звания почётного гражданина Киева.Как только началось обсуждение этого вопроса в Киевраде, зал заседаний тут же покинули члены фракции «Слуга народа» - в полном составе.В партии «УДАР», возглавляет которую мэр Киева Кличко, заявили, что этот демарш является инициативой Банковой – то есть, непосредственно Зеленского. В партии отмечают, что депутаты Киеврады покинули сессионный зал после звонка «сверху».Украинские репортёры попытались получить комментарии от пресс-службы «Слуги народа», но ответа на данный момент не последовало.Однако ответ вполне очевиден: Зеленский продолжает видеть в Залужном серьёзного конкурента. На фоне продолжающего падение рейтинга Зеленского, а также на фоне истечения срока его легитимности на посту президента Украины, у Залужного популярность среди граждан Украины продолжает расти.

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