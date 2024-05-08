Члены партии Зеленского покинули зал заседаний Киевского горсовета перед обсуждением присвоения Залужному звания почётного гражданина

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Члены партии Зеленского покинули зал заседаний Киевского горсовета перед обсуждением присвоения Залужному звания почётного гражданина

Зеленский и партия «Слуга народа», им возглавляемая, в очередной раз доказывают, что между просроченным украинским президентом и отправленным им ранее в отставку главкомом ВСУ Залужным растёт ком противоречий. Напомним, что Залужный, как ранее сообщили в Киеве, назначен (после отставки с поста главнокомандующего) послом в Лондон, однако и спустя несколько недель после этой информации Залужный в Британию не отбыл. Сегодня в Киеве экс-главком ВСУ встречался с мэром Кличко. После этой встречи стало известно, что на рассмотрение Киевского горсовета выносится вопрос о присвоении Валерию Залужному звания почётного гражданина Киева.

Как только началось обсуждение этого вопроса в Киевраде, зал заседаний тут же покинули члены фракции «Слуга народа» - в полном составе.

В партии «УДАР», возглавляет которую мэр Киева Кличко, заявили, что этот демарш является инициативой Банковой – то есть, непосредственно Зеленского. В партии отмечают, что депутаты Киеврады покинули сессионный зал после звонка «сверху».

Украинские репортёры попытались получить комментарии от пресс-службы «Слуги народа», но ответа на данный момент не последовало.

Однако ответ вполне очевиден: Зеленский продолжает видеть в Залужном серьёзного конкурента. На фоне продолжающего падение рейтинга Зеленского, а также на фоне истечения срока его легитимности на посту президента Украины, у Залужного популярность среди граждан Украины продолжает расти.
14 комментариев
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  1. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    +1
    Вчера, 21:59
    Теперь во главе армии Зеленский поставил послушного пса, который ведет войну бесконечно хуже предыдущей, потому что просто до мелочей выполняет глупые директивы циркового шута.
    1. Vicontas Звание
      Vicontas
      +5
      Вчера, 22:01
      Борьба жаб с гадюками - скорей бы уже сожрали друг дружку!
      1. Лешак Звание
        Лешак
        +3
        Вчера, 22:21
        Борьба жаб с гадюками - скорей бы уже сожрали друг дружку!

        Это было бы отлично! Остаётся пожелать, обеим сторонам, приятного аппетита.
        Настоящая свара, внутри укрорейха, была бы очень кстати.
        1. Vicontas Звание
          Vicontas
          +1
          Вчера, 22:28
          М..м,я бы пожелал приятно подавиться!
          1. Lev_Russia Звание
            Lev_Russia
            -2
            Вчера, 23:04
            М..м,я бы пожелал приятно подавиться!

            Зеля от зависти и ревности к популярности Залужного давится, да никак не подавится... И никто ему не поможет... А жаль... am
      2. михаилл Звание
        михаилл
        +2
        Вчера, 22:24
        Цитата: Vicontas
        Борьба жаб с гадюками - скорей бы уже сожрали друг дружку!

        Когда работает теория Дарвина- занесло в высокогорное озеро сомика. Так там все рыбы по всем экологическим нишам за пять тысяч лет очень хитро распределились по размерам, времени икрометания, способу питания, что все генетически один вид, но вообще не пересекаются.
    2. А. Эверт Звание
      А. Эверт
      -2
      Вчера, 23:41
      Относительно "ведения войны хуже".
      При залужном в первые месяцы сво Российской армией были освобождены Херсонская и Запорожская области, значительная часть Харьковской области, полностью освобождена территория ЛНР. Так что, масштабы отступления всу при залужном были больше. При залужном в 2023 году были освобождены "Вагнером" Соледар и Артемовск. Лично залужный, в отличие от сырского, не провёл ни одной операции всу, тогда как сырский, пусть даже не без участия западных советников, удержал Киев в марте 2022 года и провёл наступление под Харьковом в сентябре 2022 года. Другое дело, что залужного распиарили как великого военачальника, хотя он действительно дутая величина. Я не собираюсь здесь петь дифирамбы сырскому, но давайте посмотрим объективно на результаты его и залужного.
  2. Фаталист Звание
    Фаталист
    +1
    Вчера, 22:20
    Очень интересный факт. Залужный ещё дома сидит, хм. Чего то и айти каналы ничего не инсайдят. Неужто просто так дома отсиживается?
    1. михаилл Звание
      михаилл
      +1
      Вчера, 22:42
      Цитата: Фаталист
      Очень интересный факт.

      Могут не только лишь все- не все же лошьё))).
      "Бабки, бабки, бабки!!!!!!"- как говорилось персонажем в художественном фильме.
  3. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    +1
    Вчера, 22:29
    Дык как проголосовали оставшиеся дапутаты? Присвоили? Хватило голосов для голосования? Об этом почему не пишут? Об этом же заметка.
  4. Комментарий был удален.
  5. Lako Звание
    Lako
    0
    Вчера, 22:43
    Да ниже пояса они мне, что один, что другой
  6. Electrical Звание
    Electrical
    +1
    Вчера, 23:01
    В партии отмечают, что депутаты Киеврады покинули сессионный зал после звонка «сверху».
    Ну так а чего рагули тупят? Встал - место потерял. Надо тех кто свалил, больше туда не пускать. Ибо нефиг шастать туда-сюда. laughing
  7. Опториус Звание
    Опториус
    -3
    Вчера, 23:25
    "— Какой Валера Залужный?! Он же давно умер!
    — Кто умер?!
    — Я не про вас это говорил. Это другой, который умер..." Россми.
  8. Stenolaz Звание
    Stenolaz
    +1
    Сегодня, 01:10
    Типичный завистник. А также интриган и провокатор. Заслуженная награда ему не пуля, а веревка.