9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг

Этим майским днем в нашу страну приходит священная для каждого из нас дата. 9 мая отмечается праздник Победы в Великой Отечественной войне. Она длилась четыре года, с 1941 по 1945 год.Казалось бы, не такой уж и большой срок, но события той войны коснулись каждой без исключения семьи в нашей огромной стране, которая на тот момент включала в себя 15 союзных республик и обозначалась на картах четырьмя буквами – СССР.В день 9 мая мы обязательно вспоминаем о фронтовиках и тружениках тыла, которые прилагали нечеловеческие усилия, чтобы приблизить Великую Победу. Хочется верить, что подвиг этих людей никогда не будет забыт в нашей стране.День Победы – один из немногих праздников, который любят и уважают практически все граждане нашей страны, независимо от национальности, возраста, политических взглядов и других различий. Он цементирует российское общество, как ничто другое.Примечательно, что празднование Дня Победы было учреждено чуть раньше, чем произошло само событие – подписание немецко-фашистским военным руководством акта о безоговорочной капитуляции. Праздник учрежден указом Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года. Окончание тяжелой и кровавой войны, длившейся долгие 1418 дней и ночей, стало самым радостным событием в жизни многих миллионов людей.К сожалению, фашизм, как оказалось, не был тогда истреблен навсегда. Поэтому сейчас России приходится снова бороться с ним на фронтах военной спецоперации, одной из главных целей которой является денацификация.В этот особенный день в первую очередь хочется поздравить ветеранов той войны и выразить им свою благодарность за их мужество и стойкость. Жаль, что в 2024 году, спустя 79 лет с момента окончания Великой Отечественной, их осталось так мало.Это день является праздничным не только для участников тех далеких событий, но и для каждого из нас. Ведь если бы не подвиг наших великих предков, большинство из нас просто бы не появились на свет.С праздником всех нас, дорогие сограждане! С Днем Великой Победы!