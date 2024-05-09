9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг

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9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг

Этим майским днем в нашу страну приходит священная для каждого из нас дата. 9 мая отмечается праздник Победы в Великой Отечественной войне. Она длилась четыре года, с 1941 по 1945 год.

Казалось бы, не такой уж и большой срок, но события той войны коснулись каждой без исключения семьи в нашей огромной стране, которая на тот момент включала в себя 15 союзных республик и обозначалась на картах четырьмя буквами – СССР.



В день 9 мая мы обязательно вспоминаем о фронтовиках и тружениках тыла, которые прилагали нечеловеческие усилия, чтобы приблизить Великую Победу. Хочется верить, что подвиг этих людей никогда не будет забыт в нашей стране.

День Победы – один из немногих праздников, который любят и уважают практически все граждане нашей страны, независимо от национальности, возраста, политических взглядов и других различий. Он цементирует российское общество, как ничто другое.

Примечательно, что празднование Дня Победы было учреждено чуть раньше, чем произошло само событие – подписание немецко-фашистским военным руководством акта о безоговорочной капитуляции. Праздник учрежден указом Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года. Окончание тяжелой и кровавой войны, длившейся долгие 1418 дней и ночей, стало самым радостным событием в жизни многих миллионов людей.

К сожалению, фашизм, как оказалось, не был тогда истреблен навсегда. Поэтому сейчас России приходится снова бороться с ним на фронтах военной спецоперации, одной из главных целей которой является денацификация.

В этот особенный день в первую очередь хочется поздравить ветеранов той войны и выразить им свою благодарность за их мужество и стойкость. Жаль, что в 2024 году, спустя 79 лет с момента окончания Великой Отечественной, их осталось так мало.

Это день является праздничным не только для участников тех далеких событий, но и для каждого из нас. Ведь если бы не подвиг наших великих предков, большинство из нас просто бы не появились на свет.

С праздником всех нас, дорогие сограждане! С Днем Великой Победы!



25 комментариев
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  1. Msi Звание
    Msi
    +12
    Сегодня, 05:33
    С праздником, с Днём Победы в Великой Отечественной войне.
    1. Комментарий был удален.
      1. Военком77 Звание
        Военком77
        +12
        Сегодня, 05:47
        День Победы - это боль и слезы радости, это память сердца, которую бережно хранит каждая семья. Это то, что объединяет нас и делает непобедимыми перед лицом любых испытаний. Наш долг - помнить, какой ценой далась нам Победа в этой страшной войне и чтить память погибших.

        Низкий поклон и самые искренние слова благодарности Вам, наши дорогие ветераны, и всем труженикам, ковавшим Победу в тылу, за Ваш великий, бессмертный подвиг, за Вашу силу духа и мужество! Желаем Вам крепкого здоровья, мира, добра и благополучия!
        1. seefahrer Звание
          seefahrer
          +8
          Сегодня, 05:52
          С Днем Победы в Великой Отечественной Войне!
          1. Татьяна Звание
            Татьяна
            +1
            Сегодня, 06:18
            С Праздником, Страна! Всех нас с Днём Великой Победы! love

            Низкий полон всем участникам ВОВ, отстоявшим нашу Родину и наш народ от фашистских захватчиков! hi
            Великая благодарная и всенародная им память от послевоенных поколений!
            1. Татьяна Звание
              Татьяна
              +2
              Сегодня, 06:23
              Смотри СТРАНА, Европа и весь мир!
              Историю не отменить!

              Парад Победы 1945г. Фашистские знамёна брошены к мавзолею Ленина
              https://www.youtube.com/watch?v=X0VG_PzuLts
            2. napalm Звание
              napalm
              +1
              Сегодня, 06:40
              Я шокирован. Есть люди которые минусуют. Даже не знаю кто это может быть на этом сайте.
              1. Пленник Звание
                Пленник
                0
                Сегодня, 06:58
                Тоже мне вопрос. Бандеровская сволочь, потомки предателей, неонацисты с куриными мозгами, либерастня и т.п. Нацизм на земле ещё не побежден. В мае 1945 только придавили европейских нациков, остановили эпидемию "коричневой чумы". Но видно что споры остались. Англо- еврейские ростовщики вытащили трухлявые гитлеровские, бандеровские и даже петлюровские штаны, отряхнули и всучили вместо знамен небратьям. Так что никакого шока. Война с фашистами на планете Земля ещё не окончена.
  2. Комментарий был удален.
  3. Дилетант Звание
    Дилетант
    +10
    Сегодня, 05:35
    Всех с Праздником Великой Победы!
  4. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +8
    Сегодня, 05:36
    Всех граждан нашей страны неравнодушных к подвигам наших доблестных предков поздравляю с Великим праздником Победы над фашистской Германией и её союзниками!!!
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      0
      Сегодня, 06:16
      Главное, что мы остались носителем идей той Великой Победы, единственной страной в мире, кто борется за идеалы справедливости и выступает против фашизма, в том числе и нынешнего!
      С Днем нашей Победы! Низкий поклон дедам, давшим нам возможность жить свободными!
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +16
    Сегодня, 05:38
    Поздравляю всех с Днём Побе́ды Красной Армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне! ...
    ---
    ПРИКАЗ
    Верховного Главнокомандующего
    По войскам Красной Армии
    и Военно-Морскому Флоту

    — «8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооружённых сил.
    Великая Отечественная война, которую вёл советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена, Германия полностью разгромлена.
    Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, сержанты, старшины, офицеры армии и флота, генералы, адмиралы и маршалы, поздравляю вас с победоносным завершением Великой Отечественной войны.
    В ознаменование полной победы над Германией сегодня, 9 мая, в День Победы, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует доблестным войскам Красной Армии, кораблям и частям Военно-Морского Флота, одержавшим эту блестящую победу, тридцатью артиллерийскими залпами из тысячи орудий.
    Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! Да здравствуют победоносные Красная Армия и Военно-Морской Флот!»  ...
    Верховный Главнокомандующий Маршал Советского Союза И. Сталин
    9 мая 1945 года
  6. kebeskin Звание
    kebeskin
    +10
    Сегодня, 05:38
    С Днем Победы!!! Низкий поклон ветеранам.
  7. vasyliy1 Звание
    vasyliy1
    +11
    Сегодня, 05:41
    Поздравляю всех с праздником Великой Победы! Мои поздравления нашим бойцам освобождающим русские земли от нациской нечисти и желаю им вернуться домой с Победой живыми. Вы настоящие герои России!!!
  8. Егоза Звание
    Егоза
    +11
    Сегодня, 05:47
    С великим праздником, с Днём Победы в Великой Отечественной войне.
    А всем минусовщикам, которые успели поставить свои трусливые минусы - и до вас доберемся, добьем вместе с оставшимися нациками.
  9. bars042 Звание
    bars042
    +7
    Сегодня, 05:51
    Александр Николаевич Вертинский

    ОН

    Чуть седой, как серебряный тополь,
    Он стоит, принимая парад.
    Сколько стоил ему Севастополь !
    Сколько стоил ему Сталинград !

    И в слепые морозные ночи,
    Когда фронт заметала пурга,
    Его ясные, яркие очи
    До конца разглядели врага .

    Эти черные, тяжкие годы
    Вся надежда была на него .
    Из какой сверхмогучей породы
    Создавала природа его ?

    Побеждая в военной науке,
    Вражьей кровью окрасив снега,
    Он в народа могучие руки
    Обнаглевшего принял врага .

    И когда подходили вандалы
    К нашей древней столице отцов,
    Где нашёл он таких генералов
    И таких легендарных бойцов ?

    Он взрастил их ! - Над их воспитаньем
    Много думал он ночи и дни .
    О, к каким грозовым испытаньям
    Подготовлены были они !

    И в боях за Отчизну суровых
    Шли бесстрашно на смерть за него,
    За его справедливое слово,
    За великую правду его .

    Как высоко вознёс он державу,
    Вождь советских народов-друзей,
    И какую всемирную славу
    Создал он для Отчизны своей !

    ... Тот же взгляд ! Те же речи простые !
    Так же скупы и мудры слова !..
    Над военною картой России
    Поседела его голова .

    1945
  10. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +6
    Сегодня, 05:52
    Всех с праздником Великой Победы ,низкий поклон всем воинам отстаивавших и отстаивающих наше право жить как мы хотим!Слава Советскому и Российскому солдату .Слава труженникам тыла!Победа будет за нами!
  11. Дормидонт Сыропупкин Звание
    Дормидонт Сыропупкин
    +6
    Сегодня, 05:56
    Меня подцепили за оба крюка,
    Расклеила веки трясина,
    И я увидал над собой облака
    И ветер, летящий в осинах.

    И время моё побежало опять
    Как будто вчера заводили,
    И снова услышал я ёш твою мать,
    И понял, что мы победили.
    Всех с самым Главным Праздником нашей Родины!
  12. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +5
    Сегодня, 05:59
    С праздником! С Днем Великой Победы! Для нас это великий праздник, а Запад корежит от него, как нечисть перед храмом.
  13. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +5
    Сегодня, 06:03
    Поздравляю всех с Днём Победы!
  14. К_4 Звание
    К_4
    +3
    Сегодня, 06:14
    Знаете, как по мне, все западныезлопыхатели обосруться в тот день, когда наш президент 9-ого мая взойдет на не забитый щитами мавзолей, примет парад, а кругом будут висеть штандарты с портретами знаменитых военочальников и, естественно, И.В.Сталина. Это будет вместо тысячи слов и красных линий. Надеюсь, доживу до этого.
    Всех с праздником, народ, с днем Великой Победы!
  15. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +2
    Сегодня, 06:34
    С днем великой Победы! Утром помянули тестя. В декабре 1941,под Москвой, был тяжело ранен. На этом война для него закончилась. Умер рано. Сказалось ранение.
    Вечная память всем погибшим в ВОВ!
  16. Master2030 Звание
    Master2030
    0
    Сегодня, 06:46
    С Днём Победы! Всем сопричастным мира, добра и процветания.
  17. север 2 Звание
    север 2
    0
    Сегодня, 06:49
    Поздравляю всех Вас с Днём Победы 9 Мая ! С Днём Той Победы ! А к новой Победе и к окончанию войны сегодняшнюю Россию обязывает , напутствует и благословляет слова простого советского солдата Ивана Найдёного из его диалога с полковником Фёдоровым :
    - Пока я его не сожгу , война не закончиться ,товарищ полковник .
    -Нет его. С того боя за Вислой нет .
    - Ждёт он . Ждёт. Будет ждать 20 лет , 50 . Может,100. И выползет . Его надо сжечь, Вы же знаете что это надо сделать ...
    Недобитые тогда ждали 70 лет и выползли ...но и эта Победа будет за нами!
  18. Пленник Звание
    Пленник
    0
    Сегодня, 07:07
    Вечная память, погибшим в боях за Родину на фронтах и в тылу, и вечная слава. Спасибо за Победу! С Великим праздником!
  19. Serj197930 Звание
    Serj197930
    0
    Сегодня, 07:10
    Во славу дня Победы! Два коротких, один протяжный
    Ура! Ура! Урааааааа!