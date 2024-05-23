Чья Пруссия

Часть 1

Россия и Пруссия

Откуда пришёл Рюрик?

«Они же шедше в Прусьскую землю и обретоша тамо некоего князя именемъ Рюрика».

«(Рюрик) иже бы отъ племени Прусова».

Топонимика

«Третий остров называется Земландия (Semland), соседствующий с русью (Ruzzi) и поляками. Здесь обитают самбы (Sembi), или пруссы (Pruzzi), люди очень добрые, спешащие на выручку тем, кто терпит бедствие на море или подвергается нападению пиратов».

«Земля Прусская границами своими, внутри которых она расположена, имеет Вислу, Соленое море, Мемель, землю Руссии, княжество Мазовии и княжество Добжиньское».

Урмане и князь урманский

«друзии же Оурмани».

«оурмане русь».

Пруссия и Рим

«суща от рода римъскаго Августа царя».

«а Пруса, родича своего, послал на берега Вислы-реки в город Мальборк, и Торунь, и Хвоини, и преславный Гданьск, и во многие другие города по реке, называемой Неманом и впадающей в море. И жил Прус очень много лет, до четвертого поколения; и с тех пор до нынешних времен зовется это место Прусской землей».





На тождественность слов «венеты» и славяне указывают не только проживание венетов в местах дальнейшего проживания славян – но и исторические источники. Например, о тождественности слов «венеты» и «славяне» пишется в схоластике Фредегара VII века:



«Славянами, называемыми венедами...

Славяне, которые известны как венеды».



Житие Колумбана тоже VII века:



«Между тем запала в голову мысль отправиться в пределы венетиев (Venetiorum), которые также зовутся славянами (Sclavi)».



Кроме того, на славянскую принадлежность венетов указывает и наличие на территории проживания венетов и славян идентичных топониов. Например, топонима «Истра». Это не только полуостров Истра (Istra) или Истриа (Istria) в районе Адриатического моря – собственно, и давшего название римскому региону Венетия и Истра (Venetia et Histria). Но это и находящиеся в районах исторического проживания славян топонимы:



Истра – река Московской области (левый приток реки Москва).



Истра – река Смоленской области (правый приток реки Воря).



Истра – река Калининградской области (правый приток реки Преголя).

Само имя региона Венетия дано жившими там венетами. Само имя венеты – это древний гиперэтноним (имя группы народов) славян.На тождественность слов «венеты» и славяне указывают не только проживание венетов в местах дальнейшего проживания славян – но и исторические источники. Например, о тождественности слов «венеты» и «славяне» пишется в схоластике Фредегара VII века:Житие Колумбана тоже VII века:Кроме того, на славянскую принадлежность венетов указывает и наличие на территории проживания венетов и славян идентичных топониов. Например, топонима «Истра». Это не только полуостров Истра (Istra) или Истриа (Istria) в районе Адриатического моря – собственно, и давшего название римскому региону Венетия и Истра (Venetia et Histria). Но это и находящиеся в районах исторического проживания славян топонимы:

«haec autem eruptio ideo arceri non potuit, quod ad legatorum preces negotiorum quoque militarium cura praesidi delata Ruricio, mox translata est ad Romanum» (AMMIANI MARCELLINI. HISTORIAE LIBER XXVIII VI).

«Было же посредине этого погрязшего в пороке народа, а именно в Надровии, одно место, называемое Ромов – ведущее название свое от Рима».

Итог

В статье приведены материалы из работы С. А. Колтырина «Русская топонимика в южно-балтийском регионе».