Чья Пруссия
Часть 1
В последнее время стало модно пересматривать итоги Второй мировой войны – в частности, вместе с учениями польских войск у границ России в районе Калининградской области участились разговоры о пересмотре принадлежности Пруссии. Пропагандируется мнение о якобы неисторичности и вторичности Российской государственности в Пруссии.
И с точки зрения России плохо то, что данная пропаганда определённо влияет на часть умственно не окрепших и легко внушаемых граждан России – что постепенно приводит к потере гражданско-национальной идентичности жителей региона. Поэтому в статье представлены данные об истории Российской государственности в Пруссии.
Россия и Пруссия
На вопрос, когда Пруссия стала частью России, многие ответят – что восточная Пруссия присоединилась к России по итогам Второй мировой войны в 1945 году. Этого в общем уже вполне достаточно для обоснования историчности принадлежности региона России.
Но некоторые еще и вспомнят – что за 180 лет до Второй мировой войны Россия уже присоединила Пруссию по результатам Семилетней войны 1756–1763 годов. И потом к 1764 году Пруссию задаром вернули королевству Бранденбургскому основатели Гольштейн-Готторпской династии Карл Петер Ульрих (Пётр III) и София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская (Екатерина II).
Но немногие, вероятно, сегодня скажут – что еще за девять веков (900 лет) до этого к 862 году Пруссия уже была частью Русской государственности.
Откуда пришёл Рюрик?
Примечательный вопрос – который, впрочем, дискуссионным не является. Сами Рюриковичи считали своего предка (Рюрика) выходцем с юго-востока Балтийского моря (в то время славянского).
Из составленного в эпоху Рюриковичей при контроле Рюриковичей и по заказу Рюриковичей «Сказания о князьях владимирских»:
Это же повторяет составленная по указу Рюриковичей в XVI веке «Степенная книга царского родословия» – официальная генеалогия Рюриковичей.
Из «Степенной книги царского родословия»:
Так что Пруссия или Калининградская область – историческая часть России с IX века. Историчнее некуда.
Топонимика
О пришествии Рюрика из Пруссии в Ладогу или Новгород и сообщении Приильменья и юго-востока Балтийского моря недвусмысленно намекает и наличие в основанном по указу Рюрика (по сообщению приведённой Татищевым Иоакимовской летописи в 864 году) Новгороде Прусской улицы.
Кроме того, и в Пруссии в районе реки Неман существовала Русь, на которую обращали внимание многие авторы древности и позже историки. В частности, немецкий автор XI века Адам Бременский упоминал Русь, смежную с Семландом (Самбийским полуостровом – нынешняя Калининградская область):
Возможно – к «Неманской Руси» относится и свидетельство комментатора Адама Бременского, размещающее какую-то Руссию между Славонией и Пруссией.
Автор «Хроники земли Прусской» Петр из Дусбурга в XIV веке размещал в районе Немана (Мемеля) некую Руссию:
Эти и ряд других документов («Дагоме юдекс», Житие Св. Ромуальда и т. д.), позволяющих локализовать некую Русь в нижнем течении Немана, приводили Н. И. Костомаров, И. П. Боричевский, И. Забелин, А. Г. Кузьмин. Примечательно также, что данные источников позволяют локализовать севернее Немана область под названием Russigen (Russien, Россения) [Колтырин С. А. «Русская» топонимика в южно-балтийском регионе / Исторический формат 2016 № 1].
На старых картах все нижнее течение и устье Немана называется Русса (Russe), там же располагается одноименный город.
Данные названия сохранялись до XX века.
Кроме того, на карте 1595 года Пруссия – современная Калининградская область России – является частью исторической области – Руссия.
Урмане и князь урманский
Дополнительным доказательством происхождения Рюрика из Пруссии являются упоминание летописями урманей и титулование Олега «князем урманским».
Ипатьевская летопись:
Лаврентьевская летопись:
Урмане или оурмане русских летописей – это жители исторической Прусской области Урмань или Урмия (она же Вармия).
Собственно, на старопрусском эта область зовётся (в латинской и немецкой транскрипции) Wormjan – (В)оурмань (в русской транскрипции). Летописные оурмане – это жители области Оурмань.
Пруссия и Рим
В качестве опровержения происхождения Рюрика из Пруссии (современной Калининградской области России) обычно ссылаются на то – что в «Сказании о князьях владимирских» и «Степенной книги царского родословия» род Рюриковичей возводится к Октавиану Августу – и это якобы опровергает происхождение Рюрика из Пруссии.
Из «Сказания о князьях владимирских»:
Но если тщательно изучить вопрос, то становится понятно, что выведение части предков Рюрика из Римской империи не опровергает, а наоборот – доказывает происхождение самого Рюрика из Пруссии.
Дело в том, что в древности Калининградская область действительно сообщалась с Римской империей. Существовала грунтовая дорога – «Виндобонская стрела» или так называемый «Янтарный путь» – из Прибалтики через Виндобону (Вену) до Аквилеи и далее. Данная дорога начиналась в районе современной Калининградской области, Немана, Гданьска и пролегала далее по Висле до бывшего частью Римской империи северо-востока современной Италии – региона Венетия.
Приводимый «Сказанием о князьях Владимирских» путь легендарного Пруса из Римской империи в Пруссию совпадает с «Виндобонской стрелой».
Из «Сказания о князьях владимирских»:
Кроме того, если выходцем из Пруссии был Рюрик, то на северо-востоке современной Италии во времена Римской империи встречается древнейшее упоминание имени Рюрик (рубеж III–IV веков). Причём в исходной известной русским князьям форме Рюрик (Ruricius).
Наиболее древним упоминанием имени Рюрик является имя исторической личности Рурика Помпеяна – командующего римскими войсками региона Венетии и Истры (Venetia et Histria).
На тождественность слов «венеты» и славяне указывают не только проживание венетов в местах дальнейшего проживания славян – но и исторические источники. Например, о тождественности слов «венеты» и «славяне» пишется в схоластике Фредегара VII века:
«Славянами, называемыми венедами...
Славяне, которые известны как венеды».
Житие Колумбана тоже VII века:
«Между тем запала в голову мысль отправиться в пределы венетиев (Venetiorum), которые также зовутся славянами (Sclavi)».
Кроме того, на славянскую принадлежность венетов указывает и наличие на территории проживания венетов и славян идентичных топониов. Например, топонима «Истра». Это не только полуостров Истра (Istra) или Истриа (Istria) в районе Адриатического моря – собственно, и давшего название римскому региону Венетия и Истра (Venetia et Histria). Но это и находящиеся в районах исторического проживания славян топонимы:
- Истра – река Московской области (левый приток реки Москва).
- Истра – река Смоленской области (правый приток реки Воря).
- Истра – река Калининградской области (правый приток реки Преголя).
Возвратимся к Рюрикам.
В IV веке (368–370) в качестве правителя римской африканской провинции Триполис известен и другой человек с именем Рюрик. Об этом прямо пишет в своей «Истории» римский военный и автор Аммиан Марцеллин:
В IV–V веках на просторах Римской империи известны сразу два епископа Рурика Лиможских. Варианты написания на латыни: Ruricius и Ruricvs.
Так что у Рюриковичей были весьма веские основания считать часть родственников своего предка Рюрика жителями Римской империи.
Кроме того, о сообщении Пруссии и Римской империи в древности пишет в своём «Прусском временнике» немецкий автор XIV века Пётр из Дусбурга:
Славянское происхождение топонима Ромов при этом указывает на славянскую принадлежность проживающих в регионе пруссов (или славянизацию региона).
Итог
Как видно – Пруссия являлась частью Русской государственности как минимум со времён Рюрика – то есть с IX века.
А Калининградская область, соответственно – историческая часть России с древнейших времён.
Продолжение следует...
В статье приведены материалы из работы С. А. Колтырина «Русская топонимика в южно-балтийском регионе».
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