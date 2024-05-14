Фрегат ВМФ Германии Hessen завершил своё участие в операции Aspides



Die Einsatzmedaille



Медаль Gefecht



Согласитесь, просто красавец!

Военные

Мужчины и женщины фрегата Hessen с честью выполнили свою миссию в рамках операции Aspides.



По данным Минобороны корабль, находясь в течение 56 дней в районе боевых действий, выполнил 18 задач по непосредственной охране, проведя через опасную зону 27 торговых судов общим тоннажем 1,3 млн тонн.



В общей сложности фрегат Hessen прошел 25 000 морских миль, из них более 15 000 миль в районе операции Aspides, в том числе около 6 000 морских миль в составе эскорта торговых судов. Территория операции простиралась от южной оконечности Суэцкого канала до Персидского залива и Индийского океана, охватывая площадь около 5 140 000 квадратных километров.



Фрегат Hessen сопровождает контейнеровоз в Красном море



Фрегат Hessen в конвое с авианосцем USS Gerald R. Ford (CVN 78). На дальнем плане виден силуэт крейсера класса Ticonderoga

«На долю группы кораблей в рамках операции Prosperity Guardian, легла основная тяжесть – фактически она провела и возглавила примерно 90 % боевых действий.

И независимо от того, как долго продлится участие европейцев в событиях на Красном море, пять ротационных эсминцев ВМС США «Арли Бёрк» находятся там на постоянной службе. Этим рабочим лошадкам ВМС США, USS Laboon, Carney и Mason, пришлось отбивать десятки прямых атак».



Оперативный центр эсминца USS Carney

«Ополченцы-хуситы «потеряли», как минимум следующее:



230 боевых беспилотников, 265 ракет, 11 надводных и 3 подводных беспилотника, 3 зенитных комплекса, различное количество боеприпасов, в том числе на подземных складах вооружения.



Более 270 единиц вооружения было использовано хуситскими ополченцами на море против торговых судов и военных кораблей.



Торговые суда были атакованы 8 тихоходными боевыми беспилотниками, 14 низколетящими крылатыми/противокорабельными ракетами, 34 высоколетящими противокорабельными баллистическими ракетами.



32 торговых судна были непосредственно атакованы и повреждены, одно потоплено».



Пожар после попадания ракеты в танкер MV Marlin Luanda

«Боевые корабли также подвергались непосредственному обстрелу: 170 боевых беспилотников, 30 крылатых ракет, 12 баллистических ракет, 3 надводных беспилотника, 1 подводный беспилотник.

Всего более чем 90 раз – по состоянию на 17 апреля 2024 года. Никакого ущерба корабли не понесли.

Ударами по суше на территории Йемена были уничтожены, начиная с 15.01.2024: 50 боевых беспилотников, 170 крылатых ракет, 2 баллистические ракеты, 8 надводных беспилотников, 2 подводных беспилотника, 3 зенитно-ракетные установки, 1 наземная станция, 6 складов вооружения».



По данным портала The War Zone, к середине февраля американские эсминцы уже применили свыше 100 ракет «Стандарт» (SM-2, SM-6) – каждая по 4 миллиона долларов! По всей вероятности, к середине апреля стоимость отработанных ракет составит один миллиард долларов. Эти цифры коррелируют и поэтому вполне правдоподобны». «Разрушительный эффект от оружия , используемого хуситскими ополченцами, за исключением торговых судов, крайне низок. Однако материальные и финансовые затраты на оборону чрезвычайно высоки, учитывая то, что для уничтожения каждого подлетающего средства поражения использовалось до 2 ракет, а также другое вооружение.По данным портала The War Zone, к середине февраля американские эсминцы уже применили свыше 100 ракет «Стандарт» (SM-2, SM-6) – каждая по 4 миллиона долларов! По всей вероятности, к середине апреля стоимость отработанных ракет составит один миллиард долларов. Эти цифры коррелируют и поэтому вполне правдоподобны».



Старт ракеты SM-2 с борта эсминца класса Arleigh Burke

«Однако опасность, исходящая от атак хуситов, остается острой. 29 апреля хуситам впервые удалось преодолеть противовоздушную оборону миссии (Aspides) с помощью роя беспилотников и повредить торговое судно».



Оперативный командующий европейской миссией EUNAVFOR Aspides, контр-адмирал Василеос Грипарис (Vasileios Gryparis)

«Около 240 военнослужащих фрегата Hessen постоянно находились во время похода в районе боевых действий. Для этого они несли вахту в течение шести часов, а затем имели шесть часов «отдыха», прежде чем вернуться снова на шестичасовую вахту. Такой очень высокий уровень готовности был обусловлен постоянной трехмерной угрозой, которой подвергался экипаж со стороны ополченцев-хуситов. При самом неблагоприятном стечении обстоятельств у корабля и экипажа могло бы быть всего около десяти секунд, чтобы привести в действие оборонительное оружие».



На мостике фрегата Hessen

«Дефицит сна, это одно», – продолжил инспектор ВМС. Кроме того, существовала прямая угроза, например, со стороны баллистических ракет или беспилотников. Лишь немногие члены экипажа могут во время боя наблюдать это непосредственно, потому что в это время верхняя палуба почти не обслуживается. Часто на принятие решения о стрельбе оставалось всего несколько секунд. Мужчины и женщины, находящиеся внутри корабля, «слышат шум стартующих ракет и звук стрельбы орудийных установок, находясь в машинном отделении или на боевых постах, обеспечивающих безопасность корабля, и должны ждать, пока информация дойдет до них», – сказал Каак. – Затем информация доводилась до членов экипажа через громкоговорители или лично от офицеров корабля».



Оперативный центр фрегата Hessen

«Это самое серьезное развертывание немецкого военно-морского подразделения за многие десятилетия. Фрегат Hessen, это наш золотой стандарт, если можно так выразиться»,

«Это самая опасная миссия в истории ВМС Германии на сегодняшний день», – написал Вольф-Кристиан Паес для журнала Ассоциации резервистов Бундесвера, «это было не наблюдение, а оборонительная боевая задача». Он же продолжает: «Что было примечательно, так это скорость, с которой фрегат был подготовлен и отправлен в поход, что нетипично для бундесвера».

«Я горжусь своим экипажем и с уверенностью заявляю, что Hessen внёс значительный вклад в операцию Aspides, особенностью которой был тот факт, что это был действительно первый случай применения боевого оружия».



Командир «Гессена», фрегаттен-капитан Фолькер Кюбш

«Эта миссия потребовала от корабля и экипажа большего, чем когда-либо прежде. Hessen работал как часы и впечатляюще продемонстрировал свою боевую ценность, подтвердив это в бою»,

«Именно в боевой обстановке мы смогли получить ценный, пока уникальный опыт не только для себя, но и для всех ВМС Германии и не только для флота . Я горжусь своим экипажем и с уверенностью заявляю, что Hessen внес значительный вклад в операцию Aspides».



Hessen идёт домой

Вдогонку



Фрегат Hamburg, номер вымпела F 220

Другая пресса

«Не все прошло гладко, и мы это знаем. Нет причин по этому поводу злиться. А на вопрос о том, во что все это обошлось налогоплательщику, и должны ли немецкие судовладельцы компенсировать эти расходы, у нас, честно говоря, есть только слегка раздраженный встречный вопрос: чего это будет стоить налогоплательщику, если мы будем мириться с терроризмом и вообще ничего не делать?



Речь идет не о полных полках или цепочках поставок, а о свободной торговле и защите человеческой жизни на море.



И тот факт, что эта миссия показала возможность и пределы обороноспособности Германии, да и всего Европейского союза, является обнадёживающим результатом. Потребовались действительно экстремальные действия, чтобы подчеркнуть необходимость усиления бундесвера. К счастью, никто из участников похода не пострадал.



Сегодня пока что нельзя подвести окончательный итог операции, для этого еще потребуется время, чтобы переоценить всю военно-морскую структуру и время для переваривания этого первого опыта боевого развертывания на море со времен Второй мировой войны».

«…неисправная РЛС и нехватка ракет испортили успех «Гессену»,

«В списке побед отсутствует первая «операция» «Гессена» 24 февраля – по данным Der Spiegel, это был «инцидент, взорвавший безопасность». За день до первого поражения беспилотника хуситов экипаж случайно обстрелял американский беспилотник и только благодаря промаху чуть не сбил его. «Старая радиолокационная система «Гессена», по-видимому, была не в состоянии идентифицировать «Жнеца» на основе сигнатуры»,

«Hessen выпустил две ракеты Standard Missile 2 по неопознанному беспилотнику, которым оказался американский MQ-9 Reaper. Непонятным образом немцы не попали, потому что радар корабля неправильно направил ракеты, как было объявлено со стороны ВМС. Информационная служба ВМС объявила позже, что причиной была «техническая ошибка», которая была исправлена».



MQ-9 Rieper

«Вот так немецкий флот стал посмешищем».

Немного желчи

«Бундесвер, возможно, был плохо подготовлен к сценарию конфликта»,

«Фрегат Hessen вошел в Красное море с полным боекомплектом, в том числе с тремя различными типами ракет на борту», – сообщает NDR.

«Это и привело к сокрушительному вердикту, основанному на мнениях различных морских офицеров: если боекомплект ракет будет израсходован, то немецкие склады смогут обеспечить поставку лишь в минимальном объёме и только одного типа при полном отсутствии снабжения для двух других».

«Такие миссии носили чисто теоретический характер. Вот почему за последние 30 лет всё было урезано. Не хватает не только боеприпасов, но и личного состава. В случае войны корабли потерпят поражение: они смогут вести бой только до тех пор, пока есть запас боеприпасов».

«Невозможно донести до населения, почему корабль, стоивший более 1,3 миллиарда, оказался едва ли пригодным для использования из-за отсутствия ракет. Идёт ли речь о ВМС Германии или бундесвере, вооруженные силы Германии являются «бумажным тигром». Вне зависимости от того, воспринимаются ли провалы в боевом применении фрегата Hessen как посмешище или как позорное происшествие, бундесвер не может позволить себе таких грубых ошибок».



Ликующая толпа, встречающая фрегат Hessen

Итоги