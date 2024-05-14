Фрегат ВМФ Германии Hessen завершил своё участие в операции Aspides
8 февраля фрегат Hessen ВМФ Германии покинул базу в городе Вильгельмсхафен и отправился в Красное море защищать гражданский флот от ударов хуситов. 5 мая ровно в 10 утра корабль вернулся и пришвартовался в базе, где его под звуки военного оркестра приветствовала тысяча человек.
Итак, 88-суточный поход окончен.
Думаю, все участники этой операции получат немецкий аналог нашего знака «За дальний поход», вероятнее всего – бронзовые медали «За участие в зарубежной операции» (Die Einsatzmedaille), некоторые к этому и медаль «За боевые заслуги» (Gefecht).
Согласно условиям о награждении, бронзовой медалью «За участие в зарубежной операции» награждаются участники командировки за границу, продолжительностью не менее 30 дней.
Die Einsatzmedaille
А чтобы быть награжденным медалью «За боевые заслуги», человек должен принять активное участие в боевых действиях, по крайней мере, один раз или подвергнуться террористическому или военному воздействию с большим риском для жизни.
Медаль Gefecht
Кстати, первым, кто был награждён этой медалью (посмертно) 25 ноября 2010 года, это ефрейтор Сергей Моц, выходец из семьи русских немцев, погибший в Афганистане. Поговаривают, что подавляющее большинство немцев, воевавших в Афгане, это были именно русскоговорящие военнослужащие.
Но вернёмся к «Гессену», который фрегат.
Ещё раз подробные данные o корабле приводить не буду, но фрегат сегодня – это лучшее, что имеется в составе Deutsche Marine. Отправляясь «за семь морей» для обеспечения безопасного судоходства в Красном море и действуя там в составе группы из семи боевых кораблей семи стран-участниц, Hessen должен был не только с блеском выполнить задачу по этой самой защите гражданских судов, но и, естественно, продемонстрировать всему миру, что на деле означает Made in Germany.
Согласитесь, просто красавец!
Oб операции Aspides я уже писал в трёх предыдущих статьях (в моём профиле можно их найти), так что, учитывая сей труд, неожиданно получился цикл из четырёх частей.
Так вот, спустя три месяца, итоги этой миссии подводит бундесвер на своей интернет-странице, а также многочисленные немецкие печатные и сетевые издания. И довольно интересно наблюдать, как отличаются оценки результатов похода со стороны гражданских и с позиции военных.
Военные
Ещё до начала миссии федеральный министр обороны Германии Борис Писториус в напутственной речи называл участников операции «великими воинами», отметив отличную выучку и техническое оснащение корабля и команды. Он выразил также уверенность в успешном проведении миссии: «Mы можем сделать это, мы сделаем это», – сказал министр, добавив, что он полон уважения и восхищения работой и самоотверженностью участников миссии.
По окончанию миссии он же на сайте своего министерства подытожил:
По данным Минобороны корабль, находясь в течение 56 дней в районе боевых действий, выполнил 18 задач по непосредственной охране, проведя через опасную зону 27 торговых судов общим тоннажем 1,3 млн тонн.
В общей сложности фрегат Hessen прошел 25 000 морских миль, из них более 15 000 миль в районе операции Aspides, в том числе около 6 000 морских миль в составе эскорта торговых судов. Территория операции простиралась от южной оконечности Суэцкого канала до Персидского залива и Индийского океана, охватывая площадь около 5 140 000 квадратных километров.
Фрегат Hessen сопровождает контейнеровоз в Красном море
Кроме того, было осуществлено четыре боевых вылета вертолёта против беспилотников хуситов.
Экипаж дважды смог оказать первую медицинскую помощь: военнослужащий из страны-партнера был доставлен на берег вертолетом для оказания медпомощи, член экипажа конвоируемого торгового судна – от судового врача.
Согласно сообщениям бундесвера, при сопровождении судов четырежды было применено вооружение:
– 27 февраля были сбиты два беспилотника;
– 21 марта крупнокалиберным пулеметом с борта вертолета SeaLynx был уничтожен надводный беспилотник (БЭК);
– 6 апреля была отражена атака противокорабельной ракеты.
Всего же с середины февраля всеми кораблями-участниками операции Aspides было сопровождено 96 торговых судов, сбито двенадцать беспилотников и одна ракета.
С целью пополнения боезапаса, используемого в оборонительных мерах против атак хуситов, БК «Гессена» был пополнен в порту Джибути. Для этого боеприпасы были доставлены из Германии на самолете Airbus A400M немецких ВВС.
И вот на этом месте хотелось бы ещё раз повторить то, о чём я уже писал 24 марта.
Евросоюз проводил свою операцию EUNAFVOR Aspides совместно с американцами и британцами. Американская АУГ с авианосцем USS Dwight D. Eisenhover во главе состояла из одного крейсера класса Ticonderoga, четырёх эсминцев Arleigh Burke и подлодки Ohio.
Фрегат Hessen в конвое с авианосцем USS Gerald R. Ford (CVN 78). На дальнем плане виден силуэт крейсера класса Ticonderoga
Добавим к ней британский эсминец HMS Diamond. Их совместные действия были определены целями и задачами операции «Страж процветания» (Prosperity Guardian).
Интернет-журнал Marine Forum подвёл очень взвешенные и, на мой взгляд, по-настоящему конкретные итоги похода немецкого корабля, да и обеих операций, начиная с декабря прошлого года.
И независимо от того, как долго продлится участие европейцев в событиях на Красном море, пять ротационных эсминцев ВМС США «Арли Бёрк» находятся там на постоянной службе. Этим рабочим лошадкам ВМС США, USS Laboon, Carney и Mason, пришлось отбивать десятки прямых атак».
Оперативный центр эсминца USS Carney
Далее Marine Forum приводит статистику, ссылаясь на американский новостной портал Military Times, зарегистрированный в Арлингтоне, Вирджиния.
230 боевых беспилотников, 265 ракет, 11 надводных и 3 подводных беспилотника, 3 зенитных комплекса, различное количество боеприпасов, в том числе на подземных складах вооружения.
Более 270 единиц вооружения было использовано хуситскими ополченцами на море против торговых судов и военных кораблей.
Торговые суда были атакованы 8 тихоходными боевыми беспилотниками, 14 низколетящими крылатыми/противокорабельными ракетами, 34 высоколетящими противокорабельными баллистическими ракетами.
32 торговых судна были непосредственно атакованы и повреждены, одно потоплено».
Пожар после попадания ракеты в танкер MV Marlin Luanda
Всего более чем 90 раз – по состоянию на 17 апреля 2024 года. Никакого ущерба корабли не понесли.
Ударами по суше на территории Йемена были уничтожены, начиная с 15.01.2024: 50 боевых беспилотников, 170 крылатых ракет, 2 баллистические ракеты, 8 надводных беспилотников, 2 подводных беспилотника, 3 зенитно-ракетные установки, 1 наземная станция, 6 складов вооружения».
Подводя итог, Marine Forum пишет:
По данным портала The War Zone, к середине февраля американские эсминцы уже применили свыше 100 ракет «Стандарт» (SM-2, SM-6) – каждая по 4 миллиона долларов! По всей вероятности, к середине апреля стоимость отработанных ракет составит один миллиард долларов. Эти цифры коррелируют и поэтому вполне правдоподобны».
Старт ракеты SM-2 с борта эсминца класса Arleigh Burke
А командующий операцией Aspides греческий контр-адмирал Василеос Грипарис отметил:
Оперативный командующий европейской миссией EUNAVFOR Aspides, контр-адмирал Василеос Грипарис (Vasileios Gryparis)
И если американцы заявили о том, что хуситы попали в 33 торговых судна, находящихся «под их опекой», используя по ним и по кораблям охранения сотни всевозможных средств поражения, то это заявление контр-адмирала практически подтверждает информацию от Marine Forum о том, что американцы действительно тащат на себе 90 % от общей боевой нагрузки.
Инфосайт бундесвера продолжает подводить итоги:
На мостике фрегата Hessen
Военно-морской инспектор ВМС Ян Кристиан Каак в интервью каналу NDR коротко охарактеризовал поход фрегата Hessen: «Прямая угроза и интенсивный опыт».
Оперативный центр фрегата Hessen
– продолжил военно-морской инспектор вице-адмирал Ян Кристиан Каак.
Капитан фрегата Фолькер Кюбш:
Командир «Гессена», фрегаттен-капитан Фолькер Кюбш
Командир «Гессена» ещё раз подтвердил, что он очень доволен работой своего экипажа:
– сказал Кюбш.
Вот, наверное, и всё, что на сегодня появилось в печати со стороны военных о походе фрегата Hessen.
Hessen идёт домой
Вдогонку
Правда, вдогонку командующий всей операцией Aspides внезапно пожаловался на нехватку кораблей из Евросоюза.
Глава миссии контр-адмирал Василеос Грипарис призвал увеличить количество военных кораблей для защиты международного торгового флота, сообщает Der Spiegel. Согласно сообщению, контр-адмирал предупредил на прошлой неделе на конфиденциальной встрече в Брюсселе, что в ближайшие месяцы нести боевую службу в Красном море будут только три фрегата, а для выполнения задачи необходимо не менее десяти боевых кораблей и дополнительная поддержка с воздуха.
А ведь в начале операции европейцы подогнали в обозначенный район семь боевых кораблей.
Ну а немцы уже подсуетились и объявили, что в августе ВМС Германии предоставят фрегат Hamburg для продолжения миссии фрегата Hessen в рамках операции Aspides.
Фрегат Hamburg, номер вымпела F 220
Ну а теперь полистаем страницы немецкой прессы, не связанной напрямую с бундесвером.
Другая пресса
Наиболее сдержанно, естественно, не забывая о «борьбе с терроризмом», продолжает писать о результатах похода издание Marine Forum. Для тех, кто не знает, Marine Forum – это интернет-журнал, вроде нашего «Военного обозрения», только выходящий два раза в месяц и заточенный на военно-морскую тему:
Речь идет не о полных полках или цепочках поставок, а о свободной торговле и защите человеческой жизни на море.
И тот факт, что эта миссия показала возможность и пределы обороноспособности Германии, да и всего Европейского союза, является обнадёживающим результатом. Потребовались действительно экстремальные действия, чтобы подчеркнуть необходимость усиления бундесвера. К счастью, никто из участников похода не пострадал.
Сегодня пока что нельзя подвести окончательный итог операции, для этого еще потребуется время, чтобы переоценить всю военно-морскую структуру и время для переваривания этого первого опыта боевого развертывания на море со времен Второй мировой войны».
А вот издание Merkur.de в статье Карстена-Дирка Хинцманна под названием
«Команда «Гессена» на пути домой – их рекорд находится между «посмешищем» и «золотым стандартом» публикует свой взгляд на результаты миссии и даёт волю эмоциям.
– пишет Хинцманн.
– анализирует журнал der Stern.
Блогер Томас Вигольд (Thomas Wiegold) ещё раз напомнил, что
MQ-9 Rieper
А вот журналист журнала der Stern Гернот Крампер был радикально неумолим:
Инспектор ВМС Германии вице-адмирал Ян Кристиан Каак придерживался иной точки зрения: «Это было похоже на учебник. Беспилотник был четко классифицирован как враждебный. Я бы действовал точно так же, как командир «Гессена», – сказал Каак в интервью Немецкому агентству печати.
А вот здесь и я добавлю немного желчи в эту историю.
Немного желчи
Пусть вице-адмирал и прав. Американский «Жнец» был классифицирован как вражеский, и решение о пуске двух ракет по нему было верным, но ведь промазали, позорно промахнулись. А на другой день, опять же, не смогли свалить ракетами уже ударный беспилотник хуситов и сбили его в непосредственной близости от корабля огнём 76-мм орудия Compact-Modell, изготовленного фирмой Leonardo.
– написала в конце февраля северогерманская радиовещательная корпорация NDR, усомнившись в готовности военно-морского флота к войне:
«Это и привело к сокрушительному вердикту, основанному на мнениях различных морских офицеров: если боекомплект ракет будет израсходован, то немецкие склады смогут обеспечить поставку лишь в минимальном объёме и только одного типа при полном отсутствии снабжения для двух других».
После инцидента с американским беспилотником газета Mitteldeutscher Rundfunk процитировала Кристиана Мёллинга, эксперта по вопросам обороны Германского совета по международным отношениям, который заявил, что военно-морской флот не был готов к операции, подобной той, что была в Красном море.
В начале марта журнал Stern написал коротко и жёстко:
Конечно же, абсолютно не все средства массовой информации подвергли критике миссию фрегата Hessen.
То, что сразу же должен был видеть и слышать рядовой бюргер, это был явно позитивный итог, поддержанный бравурной встречей корабля из похода, и появившиеся после этого просто ликующие репортажи. Почти как у Грибоедова: «Кричали женщины: ура! И в воздух чепчики бросали».
Ликующая толпа, встречающая фрегат Hessen
Засим подведём итог.
Итоги
Германия, приняв активное участие в действиях стран НАТО в Красном море, ещё раз продемонстрировала свою абсолютную приверженность следования в кильватере политики США.
Как результат, повоевали, поняли, что война – это не манёвры. Убедились в том, что самый лучший корабль ВМС уже не соответствует сегодняшним требованиям, что нужно ускорить строительство новых фрегатов проекта F126.
И самое главное – получили гигантский опыт.
Уверен, что немцы очень быстро предпримут как технические, так и организационные меры для устранения всех выявленных проблем. А денег у них куча, как из непосредственно бюджета, так и из специального фонда бундесвера, в размере 100 миллиардов евро.
Очень надеюсь на то, что наши родные Российские флотоводцы, конструкторы и строители кораблей внимательно изучат, как и чем воюет супостат, ведь России противостоит множество морских держав, а согласно народной мудрости, умные учатся как на чужих ошибках, так и на чужих успехах. А Российский народ дураком не слыл никогда.
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