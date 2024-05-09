Байден: Наша операция в Ираке была ошибочной, так как там не было ядерного оружия

14
Байден: Наша операция в Ираке была ошибочной, так как там не было ядерного оружия

Президент США Джо Байден высказался о том, что Вашингтон сделал ошибку, полагая, что у Саддама Хусейна есть ядерное оружие. Этим заявлением Байден расписался не только в том, что Соединённые Штаты и их сателлиты по НАТО без причины уничтожили целую страну, включая её законные власти и сотни тысяч гражданских лиц, но ещё и в том, что он даже не знает, что в своё время речь шла не о ядерном оружии. Небезызвестный госсекретарь США Колин Пауэлл, демонстрируя на Совбезе ООН пробирку с белым порошком, утверждал, что в Ираке имеется химическое и биологическое оружие. Это, напомним, и стало спусковым крючком для натовской интервенции в суверенную страну.

Байден же во время своего разговора с израильским премьером признал ошибочность заявлений о наличии у Ирака ЯО и после этого призвал Биньямина Нетаньяху «не совершать ошибочных действий» в Рафахе, на палестинских территориях.



Байден:

Бессмысленно было полагать, что у Ирака есть ядерное оружие. Вам не нужно совершать ошибок, подобных тем, которые мы совершили.

Аналогия в стиле Байдена...

По заявлению президента США, поставки 2000-фунтовых авиабомб в Израиль приостановлены, так как они такие бомбы, применяемые ВВС Израиля, приводят к гибели гражданских лиц в секторе Газа.

Все эти заявления президент США вдруг сделал вовсе не потому, что он действительно озабочен судьбой Ирака или палестинцев, а потому что его рейтинги в самих США пошли вниз. Только за последние несколько дней среди молодёжи в возрасте до 25 лет рейтинг Джо Байдена упал минимум на 9%, в том числе на фоне студенческих протестов против действий Израиля. Другими словами, Байден решил «поучать» Нетаньяху «не делать ошибок» лишь по той причине, чтобы его рейтинг (как и рейтинг всей Демпартии) не обрушился перед выборами до критических значений.
14 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +6
    Сегодня, 06:08
    Байден: Наша операция в Ираке была ошибочной, так как там не было ядерного оружия

    Старый маразматик даже не удосужился узнать, какие претензии Буш предъявил к Ираку и каким ЯО тряс Колин Пауэлл в СБ ООН.
    1. Михаил-Иванов Звание
      Михаил-Иванов
      +7
      Сегодня, 06:12
      Дед по ходу выпил!))) Или впечатлился инаугурацией Путина)))
      Всех с Праздником! С Днем нашей Победы!
      1. Федор Соколов Звание
        Федор Соколов
        +1
        Сегодня, 06:31
        А может просто от отчаяния перебрал виски глядя по телеку инаугурацию старины Путина!
    2. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 06:19
      Цитата: ROSS 42
      даже не удосужился узнать, какие претензии Буш предъявил к Ираку

      Ему говорили, но он забыл. А написать на бумажке забыли ассистенты.
    3. pin_code Звание
      pin_code
      +1
      Сегодня, 06:35
      Там все такие, что написали, то и прочитал. Опасно, когда управляют страной больные люди и неучи. Похоже и нам этого не избежать... Блат и сват делают свое дело. И это правда. Насколько много послов знают гос языки стран, в которых находятся?
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +5
    Сегодня, 06:08
    Вот что делают наши РВСН животворящие! Расчехляются!Умирать то не хочется.Пусть успокоется ,наш Верховный ещё не дал команду проводить учения.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 06:09
    «Байден: Наша операция в Ираке была ошибочной, так как там не было ядерного оружия» —

    — Дед имел в виду ошибка в том,что его не применили ...
  4. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +7
    Сегодня, 06:12
    Эта операция США унесла жизни миллиона с лишним людей в этом регионе...сотни тысяч женщин детей стариков погибли...там же с подачи США появилась террористическая организация Игил.
    США несёт прямую ответственность за все это.
    1. pin_code Звание
      pin_code
      +1
      Сегодня, 06:40
      Так сша и есть главный террорист планеты Земля. Поэтому пока все идёт правильно(надеюсь). И живые ГЛАВНЫЕ террористы успеют ответить перед жителями планеты за свои действия. Это моё личное мнение и оно может отличаться от вашего.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 06:15
    С нападением на беззащитный Ирак, всему миру был дал сигнал - гарантия суверенитета это ядерная бомба или друг с ядерной бомбой.
  6. неприкаянный Звание
    неприкаянный
    +3
    Сегодня, 06:21
    Если бы у Ирака было ядерное оружие, НАТО туда бы и рыпаться не стало, пример Северная Корея и Иран. А дедушка попутал химию с атомом, можно простить - возрастная деменция...
  7. Эльдорадо Звание
    Эльдорадо
    +1
    Сегодня, 06:24
    Ираку никогда не вернуть былой процветающей страны!
    "Ошиблись" они!
    Да за такие "ошибки" под трибунал отправляют, вообще то!
    И компенсации выплачивают!
    Хотя этим не вернуть сотни тысяч убитых и обездоленных.
  8. tatarin1972 Звание
    tatarin1972
    +2
    Сегодня, 06:26
    И, что? Покаялся он, людей погибших не вернёшь, страну вы восстанавливать не будете. Судить Буша младшего и Пауэлла тоже не будете. Так, что все ваши извинения- мёртвому припарки.
  9. A17ttt
    A17ttt
    +1
    Сегодня, 06:37
    У меня другой вопрос по теме - "Это "обращение-извинение" только к Нетаньяху или еще к кругам правящим на территории и за Ираком??"
    Что преследуется, показать пример ошибки или же новая суета по Ираку?!