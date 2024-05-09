Войска киевского режима нанесли удары по Белгороду и пригороду Анапы

По предварительный информации, восемь человек пострадали: семь взрослых и один ребенок. Четыре человека с осколочными ранениями различных частей тела бригадами скорой доставлены в городскую больницу №2 города Белгорода, вся необходимая помощь оказывается. 11-летняя девочка с осколочными ранениями левой стопы доставлена в детскую областную клиническую больницу. Еще троим пострадавшим медицинскую помощь оказали на месте, от госпитализации они отказались.

Около 6 БПЛА были подавлены, однако несколько упали на территории нефтебазы. В результате начался пожар - повреждены несколько резервуаров. Жертв и пострадавших нет, ликвидация последствий продолжается.

В ночные часы противник осуществил ракетную атакую Белгорода. Сообщается о ракетных ударах по хранилищу топлива и по жилым массивам.В 5:53 мск губернатор региона Вячеслав Гладков опубликовал в ТГ-канале информацию о том, что есть прямые попадания в жилые многоэтажки и припаркованные автомобили.Глава региона сообщает о том, что он вместе с главой регионального управления МЧС и мэром Белгорода выехал на те адреса, которые пострадали от атак украинского террористического режима.Вячеслав Гладков:Губернатор сообщает, что к настоящему моменту выявлены разрушения в 19 многоквартирных домах Белгорода, одном частном домовладении. Повреждены почти 40 автомобилей.Также есть повреждения в посёлке Дубовое.Информация о пострадавших - на уточнении.Тем временем враг в своих ТГ-каналах пишет об атаке на топливные резервуары в районе Анапы. Мэрия Анапы подтверждает прилёты, сообщая о поражении хранилища топлива в посёлке Юровка.Из сообщения: