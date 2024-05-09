Войска киевского режима нанесли удары по Белгороду и пригороду Анапы

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Войска киевского режима нанесли удары по Белгороду и пригороду Анапы

В ночные часы противник осуществил ракетную атакую Белгорода. Сообщается о ракетных ударах по хранилищу топлива и по жилым массивам.

В 5:53 мск губернатор региона Вячеслав Гладков опубликовал в ТГ-канале информацию о том, что есть прямые попадания в жилые многоэтажки и припаркованные автомобили.



Глава региона сообщает о том, что он вместе с главой регионального управления МЧС и мэром Белгорода выехал на те адреса, которые пострадали от атак украинского террористического режима.

Вячеслав Гладков:

По предварительный информации, восемь человек пострадали: семь взрослых и один ребенок. Четыре человека с осколочными ранениями различных частей тела бригадами скорой доставлены в городскую больницу №2 города Белгорода, вся необходимая помощь оказывается. 11-летняя девочка с осколочными ранениями левой стопы доставлена в детскую областную клиническую больницу. Еще троим пострадавшим медицинскую помощь оказали на месте, от госпитализации они отказались.

Губернатор сообщает, что к настоящему моменту выявлены разрушения в 19 многоквартирных домах Белгорода, одном частном домовладении. Повреждены почти 40 автомобилей.

Также есть повреждения в посёлке Дубовое.

Информация о пострадавших - на уточнении.

Тем временем враг в своих ТГ-каналах пишет об атаке на топливные резервуары в районе Анапы. Мэрия Анапы подтверждает прилёты, сообщая о поражении хранилища топлива в посёлке Юровка.



Из сообщения:

Около 6 БПЛА были подавлены, однако несколько упали на территории нефтебазы. В результате начался пожар - повреждены несколько резервуаров. Жертв и пострадавших нет, ликвидация последствий продолжается.
7 комментариев
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  1. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    +2
    Сегодня, 06:17
    А что от украинцев еще можно ожидать? Они свою историю потеряли, теперь злобно гадят. Победа будет за нами!
    1. A17ttt
      A17ttt
      -1
      Сегодня, 06:30
      Михаил-Иванов (Михаил)
      Вопрос - "а что можно ожидать от глупых людей?"
      Уже не первый год идет ВОЕННАЯ операция, а они все продолжают думать/писать/утверждать, что украинцы - ГАДЯТ.
      Вопрос - "глаза чем моете, пьете что?! что дурман не развеивается и понимание не приходит."
      1. Михаил-Иванов Звание
        Михаил-Иванов
        +1
        Сегодня, 06:36
        Не переживай, скоро все закончится!
        - украинец спрашивает у хохла - а что мы все таки проиграли русским?
        - Тот отвечает - да, проиграли.
        - И что теперь Крым наш?
        - Да, наш.
        - Тогда зачем все это было?)))
        laughing laughing laughing
        Всех с Днем Победы!
  2. Мореход Звание
    Мореход
    +2
    Сегодня, 06:23
    Пытаются омрачить нам Праздник Нашей Победы. Поднимем за Наших и их Дедов воевавших плечом к плечу!
  3. pin_code Звание
    pin_code
    +1
    Сегодня, 06:27
    Каждому вождю укро рейха по отдельному фонарному столбу. И повесить ногами вверх. Чтобы можно было в лицо плюнуть , пока живой. Это конечно моё личное мнение и оно может отличаться от вашего.
  4. Эльдорадо Звание
    Эльдорадо
    +3
    Сегодня, 06:31
    До сих пор хранилища с топливом не защищены! На что надеются?!
    На Урале, на нефтехранилищах, емкости оборудуют защитной сеткой.
    Ну...,только если..., "пожар все спишет!" и "все уже своровано до Вас"
  5. Олег Апушкин Звание
    Олег Апушкин
    0
    Сегодня, 06:52
    Давить нужно это недоразумение показательно, для всех их союзников.