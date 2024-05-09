Войска киевского режима нанесли удары по Белгороду и пригороду Анапы
В ночные часы противник осуществил ракетную атакую Белгорода. Сообщается о ракетных ударах по хранилищу топлива и по жилым массивам.
В 5:53 мск губернатор региона Вячеслав Гладков опубликовал в ТГ-канале информацию о том, что есть прямые попадания в жилые многоэтажки и припаркованные автомобили.
Глава региона сообщает о том, что он вместе с главой регионального управления МЧС и мэром Белгорода выехал на те адреса, которые пострадали от атак украинского террористического режима.
Вячеслав Гладков:
Губернатор сообщает, что к настоящему моменту выявлены разрушения в 19 многоквартирных домах Белгорода, одном частном домовладении. Повреждены почти 40 автомобилей.
Также есть повреждения в посёлке Дубовое.
Информация о пострадавших - на уточнении.
Тем временем враг в своих ТГ-каналах пишет об атаке на топливные резервуары в районе Анапы. Мэрия Анапы подтверждает прилёты, сообщая о поражении хранилища топлива в посёлке Юровка.
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