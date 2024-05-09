Нанесены удары по объектам киевского режима в Черноморске, Белгороде-Днестровском и Овидиополе

2
Нанесены удары по объектам киевского режима в Черноморске, Белгороде-Днестровском и Овидиополе

В ночь на 9 мая российские Вооружённые силы продолжили нанесение ударов по объектам на подконтрольных киевскому режиму территориях.

Так, сообщается об ударе по пунктам дислокации личного состава ВСУ в Покровске, который противник считает одной из основных целей российского наступления на Донбассе.



Удары были нанесены по объектам в Одессе и Одесской области. Известно о серии прилётов в Черноморске (Ильичёвске), где располагается крупный порт, через который киевский режим пытается осуществлять перевалку топлива и военных грузов.

В ночные часы удары были нанесены по объектам, расположенным неподалёку от города Белгород-Днестровский и на другом берегу Днестровского лимана – в Овидиополе. По некоторым данным, поражены объекты, на которых отдыхали представители офицерского состава ВСУ и других силовых ведомств Украины.

Напомним, что накануне было нанесено огневое поражение ряду объектов энергетики киевского режима, включая Добротворскую ТЭС на западе Украины. Также удар был нанесён по вокзалу оккупированного украинскими войсками Херсона, что значительно осложнило противнику транспортную логистику на южном направлении.
2 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 06:42
    За каждый удар по нашей территории надо отвечать в геометрической прогрессии.Надеюсь в Черноморском не только портовые сооружения пострадали.
  2. Михаил-Иванов Звание
    Михаил-Иванов
    0
    Сегодня, 06:44
    Покровск скоро станет главной точкой на карте в новостях с фронта! Возьмем Покровск - выйдем на берег Днепра.