«Помидоры сами себя не подвяжут»: пожилая жительница украинского села собрала таблички «Мины» с минного поля
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Стало известно о примечательном случае, который произошёл на подконтрольных киевскому режиму территориях. Сообщается о том, что одна из местных жительниц приехала на велосипеде к минному полю и собрала установленные на шестах таблички, информирующие о наличии мин. После этого она все их привязала к своему велосипеду и направилась в село. На подъезде к селу пожилую женщину задержали.
В украинском ГС ЧС:
«Помидоры сами себя не подвяжут». Наверное, так думала эта бабушка, упаковывая на свой велосипед предупреждающие знаки «Мины» в одной из деоккупированных областей.
Далее сотрудники ГЧ ЧС публикуют внушительный по объёму текст с заявлениями о том, что она подвергает опасности других местных жителей и что она вообще позволила себе непозволительное.
ГС ЧС:
Около 26% территории Украины опасны и требуют обследования.
Однако в этой истории интересен и другой аспект. Состоит он в том, что пожилая женщина вполне спокойно обошла значительную территорию минного поля и собрала таблички без какого-либо вреда для здоровья и жизни. Это говорит о том, что либо мины на этом поле противотанковые и не реагируют на вес человека, либо это «страшилка» от силовиков киевского режима, нацеленная на то, чтобы местные жители не попытались перебраться на территорию России.
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