«Помидоры сами себя не подвяжут»: пожилая жительница украинского села собрала таблички «Мины» с минного поля

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«Помидоры сами себя не подвяжут»: пожилая жительница украинского села собрала таблички «Мины» с минного поля

Стало известно о примечательном случае, который произошёл на подконтрольных киевскому режиму территориях. Сообщается о том, что одна из местных жительниц приехала на велосипеде к минному полю и собрала установленные на шестах таблички, информирующие о наличии мин. После этого она все их привязала к своему велосипеду и направилась в село. На подъезде к селу пожилую женщину задержали.

В украинском ГС ЧС:



«Помидоры сами себя не подвяжут». Наверное, так думала эта бабушка, упаковывая на свой велосипед предупреждающие знаки «Мины» в одной из деоккупированных областей.

Далее сотрудники ГЧ ЧС публикуют внушительный по объёму текст с заявлениями о том, что она подвергает опасности других местных жителей и что она вообще позволила себе непозволительное.

ГС ЧС:

Около 26% территории Украины опасны и требуют обследования.

Однако в этой истории интересен и другой аспект. Состоит он в том, что пожилая женщина вполне спокойно обошла значительную территорию минного поля и собрала таблички без какого-либо вреда для здоровья и жизни. Это говорит о том, что либо мины на этом поле противотанковые и не реагируют на вес человека, либо это «страшилка» от силовиков киевского режима, нацеленная на то, чтобы местные жители не попытались перебраться на территорию России.
6 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 07:01
    В далёком 90 в Намибии у нас двое уехали из Уолфиш Бея в Швакобмунд на веселуху к девочкам ,веселуха кончилось деньги кончились и побрели они по трассе ветром гонимые обратно ,срезая повороты и изгиб трассы по пустыне,на блок посту сил ЮАР перед Уолфиш Беем их остановили, приютили ,вызвали нашего представителя и когда он приехал эти два кадра с удивлением узнали ,что пустыня рядом с трассой заминирована!!!Оказалось не очень заминирована.ЮАРовцы почесали затылки.
  3. курвиметр Звание
    курвиметр
    0
    Сегодня, 07:06
    Конечно. не по теме... Но созвучно - "Святая простота..." smile
  4. антивирус Звание
    антивирус
    0
    Сегодня, 07:07
    По самые помидоры...
    У нас не забалуешь..
    Цели сво могкт быть только политические.
    Не де- и тп, а только направленные в будущее.
    Что кремль может дать гоголевским местечкам, какие лозунги?работа на баме не в с чет.
  5. Fitter65 Звание
    Fitter65
    -1
    Сегодня, 07:08
    Около 26% территории Украины опасны и требуют обследования.
    Особенно это относится к западным районам Украины. Эти районы очень для нормальных людей опасны. А многие жители тех регионов, требуют психического обследования.
  6. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    0
    Сегодня, 07:10
    Стало известно о примечательном случае, который произошёл на подконтрольных киевскому режиму территориях.

    в одной из деоккупированных областей

    Определитесь уже...
  7. Пленник Звание
    Пленник
    0
    Сегодня, 07:10
    winked Узнаю соседушек. Такая халява бесхозная и не прибрана. Не порядок!