Экс-советник Пентагона: При планировании украинской операции по выходу к Крыму явно не была учтена мощь российской армии

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Экс-советник Пентагона: При планировании украинской операции по выходу к Крыму явно не была учтена мощь российской армии

В НАТО чрезмерно полагались на поставки ВСУ военной техники и оружия для захвата Крыма. Об этом заявил бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен, работавший в своё время в должности советника.

В своей статье он пишет о том, что при планировании операции во выходу украинской армии к границам Крыма явно не была учтена мощь российской армии. Экс-чиновник министерства обороны США, давая понять, что планирование «контрнаступления» ВСУ – дело рук натовских (включая американских) генералов, заявил, что Запад к началу этого контрнаступления подошёл с откровенно уничижительными характеристиками российских Вооружённых сил.



Брайен:

У русских была отличная техника, толковое командование, правильно выбранная тактика, в результате чего украинское наступление удалось остановить. 12-ти отлично подготовленным натовскими инструкторами и прекрасно вооружённым бригадам ВСУ не удалось сделать то, на что делался расчёт.

По словам Брайена, расчёт делался на то, чтобы взять под контроль все территории к северу от Крыма и подойти к его границам. После этого планировалось поставить Москве фактически ультиматум о выводе войск.

Экс-советник Пентагона заявляет об откровенной недооценке возможностей армии России, что и сыграло «злую шутку с украинскими войсками».
19 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +11
    Сегодня, 07:37
    Видимо расчёт и строился на то что "кляты москали" (с) увидев НАТОвские хипповые танки и прочие вундервафли тут же разбегутся. Но нет - не сработало. laughing
    С Праздником Победы всех! drinks
    1. антивирус Звание
      антивирус
      0
      Сегодня, 08:37
      С праздником.
      А виноватых уже нзначили? Или только причины объективные и непреодолимые силы?
      Зеленский потом буднт в роли хорти или доброго муссолини? А на маннергейма не тянет
    2. leks Звание
      leks
      +3
      Сегодня, 08:57
      Обратный эффект получился.
      Наши увидели, что опять немецкие танки и бмп на нашей земле появились, так память предков проснулась, азарт появился.
      Если первый год войны многие солдаты и офицеры понять не могли зачем всё это замутили, то после того как увидели и сожгли первые натовские поставки, то и сомнения развеялись, не только у солдат и офицеров, а у многих простых граждан, что всё правильно делаем.
      Всех с праздником Днём Великой Победы
      Ура-ура-ура!
      1. VladimirNET Звание
        VladimirNET
        0
        Сегодня, 11:13
        [quote=leks]Наши увидели, что опять немецкие танки и бмп на нашей земле[/quot]
        Вы правы, пришли новые фашисты с главарями в США и НАТО, поэтому - бить их нужно до победного. Желаю всем быстрейшей (и конечно полной) - Победы России над этим врагом (по крайней мере на украине, после этого они капитулируют - как было во Вьетнаме).

        Правда в том, что наша Победа на украине - это капитуляция США, НАТО и европы, тут они говорят правду, которая - скоро наступит.
  2. Егоза Звание
    Егоза
    +4
    Сегодня, 07:40
    что и сыграло «злую шутку с украинскими войсками».

    Серьезно? А что так скромно? Про планировщиков и инструкторов из США забыли!? Давайте уж честно делить "славу" !
    1. BlacTiger74 Звание
      BlacTiger74
      +1
      Сегодня, 09:15
      Для меринов " слава " только их собственная , а остальные это рыбы-прилипалы , которые к их " славе " ни какого отношения не имеют !!! Только вот ...... В свете последних событий меринам особо похвастаться нечем laughing laughing laughing
  3. Пленник Звание
    Пленник
    +3
    Сегодня, 07:42
    Если бы учли, то куда ни будь подальше и ушли. Только хозяевам этого было не надо, а соседушки с восторгом орали "америка с нами". Не учли хороняки одного- пиндocы ништяки только сами с собой делят, беду щедро отдают полностью своим "союзникам".
    1. fif21 Звание
      fif21
      0
      Сегодня, 08:45
      Цитата: Пленник
      Если бы учли, то куда ни будь подальше и ушли

      При взятии Вашингтона , учтем всё . soldier
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 07:44
    «При планировании украинской операции по выходу к Крыму явно не была учтена мощь российской армии» —

    — Надеялись на "немощь",а тут "мощь" ...
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +7
    Сегодня, 07:45
    Наступление использовало разведданные от "навальнят"и всяких Каспаровых*,Гудковых* ,Макревичей*и Ходорковских*?
  6. Уарабей Звание
    Уарабей
    +5
    Сегодня, 07:46
    Был расчет на то, что Русский боец побежит от этого наступления. Вот в чем они просчитались и никогда этого не признАют. О том какая мощь у российской армии они были в курсе, пусть не трындят.
    Всех с Днем Победы!
  7. КВУ-НСвД Звание
    КВУ-НСвД
    +5
    Сегодня, 07:46
    при планировании операции во выходу украинской армии к границам Крыма явно не была учтена мощь российской армии.

    Вообще то после такого планирования планировщиков гонят из штаба ссаными тряпками . И тех из разведки , кто снабжал их данными и анализом , тоже
    1. курвиметр Звание
      курвиметр
      -3
      Сегодня, 08:16
      Не всегда... Как бы все на местах... Аааа, вы про Украину... smile
  8. Землекоп Звание
    Землекоп
    +4
    Сегодня, 08:11
    даже и комментировать нечего...
  9. bambr731 Звание
    bambr731
    +1
    Сегодня, 08:12
    12-ти отлично подготовленным натовскими инструкторами и прекрасно вооружённым бригадам ВСУ не удалось сделать то, на что делался расчёт.

    12 инструкторов НАТО это серьёзная сила. По западной задумке ВС РФ должны были ломиться от них, как чёрт от ладана (они-ж не чьи-то, а натовские, рембы во плоти) laughing
  10. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 08:22
    Запад к началу этого контрнаступления подошёл с откровенно уничижительными характеристиками российских Вооружённых сил.
    Самоуспокоились на своих же заявлениях, что "российская экономика разорвана в клочья", а российские войска при виде западной техники просто обязаны побежать. Вот и получили ВСУ со всеми НАТовскими советниками по заслугам, что до сих пор не могут очухаться от своего "контрнасупа" и теряют территории.
  11. Морриган Звание
    Морриган
    +2
    Сегодня, 08:50
    Да все они знали. И хотели жизнями ВСУ проверить - "А как оно будет, если дело дойдет до мясорубки". Сказки про Крым были для дурачков внутри Украины. Выводы сделаны - реформа Бундесвера яркий тому пример. Они используют чужой опыт, без угрызений совести и учета потерь, а мы свой, за который платим жизнями своих людей.
  12. BlacTiger74 Звание
    BlacTiger74
    +1
    Сегодня, 09:05
    " После этого планировалось поставить Москве фактически ультиматум о выводе войск "........ России замучатесь пыль глотать ставить " ультиматумы " !!! Сколько уже таких было ??? А вот меринам стоит бы призадуматься , ПОЧЕМУ им уже фактически ставят ультиматумы в Африке !!! ...... Всех с Днём Победы !!!
  13. Юн Клоб Звание
    Юн Клоб
    0
    Сегодня, 11:22
    Ну да, забыли про российскую армию. Такое бывает.